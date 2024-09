Panasonic RB-HF630B – Bis zu 72 Stunden Akku-Laufzeit

Follow on X

In aller Kürze Mit dem neuen Panasonic RB-HF630B soll ein True Wireless Over-ear Kopfhörer bereit stehen, der mit Komfort, feinem Klang und langer Akku-Laufzeit aufwarten kann.

Bequeme Passform, feiner Klang und lange Akku-Laufzeit, all diese Merkmale sollen den neuen Over-ear Kopfhörer auszeichnen, den das Unternehmen Panasonic nunmehr mit dem neuen Panasonic RB-HF630B nunmehr präsentiert. Man richtet sich mit dieser Lösung an all jene Kunden, die eine preislich besonders attraktiv positionierte Lösung suchen.

Dabei soll man aber keineswegs auf moderne Ausstattungsmerkmale verzichten müssen, wie man von Seiten des Herstellers hervor hebt, vielmehr habe man mit dem Panasonic RB-HF630B einen Kopfhörer im Angebot, der sich mit durchdachtem Design, Panasonic XBS Technology, Bluetooth 5.3, geringem Gewicht und leistungsstarkem Akku bestens gerüstet für Musikliebhaber zeigt.

On-ear Kopfhörer mit besonderem Tragekomfort

Der neue Panasonic RB-HF630B sei einerseits sehr leicht ausgeführt, setze zudem auf ein ergonomisches Design mit weich gepolsterten Ohrmuscheln und Kopfbügel, sodass sich dieser stets bestmöglich der individuellen Kopfform des Anwenders anpasst.

So bringt es der neue Panasonic RB-HF630B auf lediglich 140 g, wie das Datenblatt verrät und wird in den Farbvarianten Weiss, Blau und Schwarz angeboten.

Foto © Panasonic Corporation | Panasonic RB-HF630B Foto © Panasonic Corporation | Panasonic RB-HF630B Foto © Panasonic Corporation | Panasonic RB-HF630B Foto © Panasonic Corporation | Panasonic RB-HF630B Foto © Panasonic Corporation | Panasonic RB-HF630B Foto © Panasonic Corporation | Panasonic RB-HF630B Foto © Panasonic Corporation | Panasonic RB-HF630B Foto © Panasonic Corporation | Panasonic RB-HF630B Foto © Panasonic Corporation | Panasonic RB-HF630B

Bluetooth 5.3 mit Multipoint Pairing

Grundlage der Signalübertragung ist hier Bluetooth 5.3 um stets auf die Schnelle und sehr einfach eine sichere Verbindung zu Mobiltelefonen und anderen Quellgeräten herstellen zu können. Besonders wichtig sei hier hervor zu heben, dass der Panasonic RB-HF630B Bluetooth Multipoint Pairing unterstützt und damit die Verbindung mit zwei Geräten gleichzeitig möglich ist, zwischen denen man nahtlos wechselt.

Ansprechender Klang durch Panasonic XBS Technology

Für den ansprechenden Klang soll hier ein Treiber mit 30 mm Durchmesser und leistungsstarkem Antrieb basierend auf Neodym-Magneten Sorge tragen. Der Panasonic RB-HF630B setzt zudem auf die so genannte Panasonic XBS Technology und liefert damit nach Angaben des Herstellers mittels Panasonic XBS Extra Bass auf Wunsch einen besonders satten druckvollen Klang.

Freisprech-Funktion inklusive

Selbstverständlich verfügt der neue Panasonic RB-HF630B über integrierte Mikrofone um diesen als Freisprech-Einrichtung im Zusammenspiel mit Smartphones nutzen zu können. Auch Sprachassistenten werden damit unterstützt, sei es nun Apple Siri, Google Assistant oder Amazon Alexa, wobei durch eine Umgebungsgesräuschunterdrückung stets eine hohe Sprachverständlichkeit gewahrt sein soll.

Foto © Panasonic Corporation | Panasonic RB-HF630B Foto © Panasonic Corporation | Panasonic RB-HF630B Foto © Panasonic Corporation | Panasonic RB-HF630B

Bis zu 72 Stunden Akku-Laufzeit

Der Panasonic RB-HF630B soll eine Akku-Laufzeit von bis zu 72 Stunden bieten, wobei das Laden mittels USB-C erfolgt. Das entsprechende Kabel ist Teil des Lieferumfangs. Lediglich 15 Minuten an der Steckdose reichen übrigens, um wieder bis zu sechs Stunden Musik genießen zu können.

Preise und Verfügbarkeit

Wie schon erwähnt, kann man sich hier zwischen Schwarz, Weiss und Blau entscheiden, wenn der neue Panasonic RB-HF630B dieser Tage zum Preis von € 59,90 im Fachhandel zu finden sein wird.

Wir meinen…

Mit dem neuen Panasonic RB-HF630B soll ein preislich attraktiv positionierter Over-ear Bluetooth Kopfhörer aus dem Hause Panasonic bereit stehen, der mit einem ergonomischen Design und weicher Polsterung für Komfort, unter anderem durch Panasonic XBS Technology für satten Klang, und mit einer Akku-Laufzeit von bis zu 72 Stunden für Flexibilität sorgen soll.

PRODUKT Panasonic RB-HF630B Preis € 59,90

