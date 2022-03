Philipp Maurer neuer Country Manager DACH bei Panasonic

Mit 1. April 2022 beginnt das neue Geschäftsjahr für Panasonic Corporation, an diesem Tag übernimmt aber auch Philipp Maurer eine neue Aufgabe bei der europäischen Tochter des japanischen Konzerns. Philipp Maurer wird künftig als neuer Country Manager fungieren, und zwar für die so genannte DACH-Region, somit Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Bislang war Philipp Maurer bereits Country Manager für die Schweiz, nun übernimmt er diese Aufgabe auch für zwei weitere Länder und löst damit Hideki Katayama ab, der diese Position interimsweise übernommen hatte, und sich nun wieder zur Gänze auf seine Aufgabe als Managing Director Panasonic Marketing Europe GmbH fokussieren kann.

DACH-Region größter Markt für Panasonic innerhalb Europas

Die drei Länder Deutschland, Österreich und Schweiz sind für Panasonic Corporation ein ganz besonderer Markt, denn es handelt sich für das Unternehmen um den größten innerhalb Europas.

Der 45jährige Philipp Maurer übernimmt damit als neue Country Manager DACH eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, für die er aber auf Grund seiner langjährigen Erfahrung bestens gerüstet ist.

So kann der Schweizer auf Stationen bei ElectronicPartner Schweiz AG und Competec Holding AG – immerhin die Nummer Zwei im Schweizer E-Commerce – und damit eine umfassende Branchenerfahrung verweisen. Seit 2019 arbeitet er für Panasonic Corporation.

Philipp Maurer habe sich zudem in den vergangenen Jahren sehr stark mit Digitalisierungsthemen beschäftigt, so das Unternehmen in der entsprechenden Aussendung. Maurer war etwa Co-Präsident und Co-Founder Home Faire Switzerland und Vorstandsmitglied der Vereinigung der Consumer Electronic Herseller in der Schweiz (IG CE).

Michael List verlässt das Unternehmen

Panasonic Corporation gibt darüber hinaus eine weitere Personalie bekannt, so wird Michael List, Sales Director CE, das Unternehmen auf eigenen Wunsch mit 31. Juli 20222 verlassen. Seit 2005 habe er mehrere Stationen bei Panasonic Corporation im Vertrieb wahrgenommen und zu dessen erfolgreichem Aufbau maßgeblich beigetragen, gibt das Unternehmen zu Protokoll. Seit 2015 war er als Sales Director CE Deutschland/ Österreich tätig, 2016 kam die Vertriebsverantwortung für die Niederlande hinzu. Nun will sich Michael List neuen beruflichen Herausforderungen stellen.

„Wir freuen uns, dass wir mit Philipp Maurer einen Manager aus den eigenen Reihen für die Position des Country Managers DACH gewinnen konnten. Seine nachweisbaren Erfolge der letzten Jahre, sein tiefes Verständnis der Branche und sein Gespür für digitale Trends, werden die erfolgreichen Geschäfte mit dem Handel auch in Zukunft absichern. Gleichzeitig möchte ich mich bei Michael List für seinen langjährigen außergewöhnlichen Einsatz für Panasonic bedanken. Für seinen künftigen Weg wünsche ich ihm beruflich weiterhin viel Erfolg und persönlich alles Gute“ Hideki Katayama, Managing Director Panasonic Marketing Europe GmbH

Wir meinen…

Mit dem Beginn des neuen Fiskaljahres wird es bei Panasonic Corporation international so manch Veränderung geben, wie dies Informationen aus Japan zeigen, und auch für den lokalen Markt gibt es Neuerungen, allen voran galt es die durchaus sehr wichtige Stelle des Country Manager DACH neu zu besetzen, gilt dieser für Panasonic Corporation als wichtigster Markt in Europa. Erfreulich, dass man für diese Aufgabe mit Philipp Maurer einen profunden Kenner dieses Marktes aus den eigenen Reihen fand.