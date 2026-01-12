In aller Kürze Test der Philips Hue Lightguide Table Lamp: Atmosphärische Design-Leuchte für HiFi-, Vinyl- und Home-Cinema-Umgebungen mit smarter Steuerung.

In Wohnräumen, in denen Musik und Film nicht beiläufig konsumiert, sondern bewusst erlebt werden, spielt Licht eine besondere Rolle. Es soll Ruhe schaffen, Akzente setzen und den Raum strukturieren, ohne Aufmerksamkeit zu fordern. Genau in diesem Umfeld positioniert Signify Holding mit der Philips Hue Lightguide Table Lamp eine Leuchte, die nicht als klassische Tischlampe gedacht ist, sondern als atmosphärisches Element für anspruchsvoll gestaltete Hör- und Sehbereiche. Philips Hue hat sich längst vom reinen Smart-Home-Lichtsystem zu einer Plattform für individuelle Lichtgestaltung entwickelt. Die Lightguide Table Lamp steht exemplarisch für diesen Anspruch: Sie verbindet hochwertige Materialien, bewusst sichtbares Design und flexible Steuerung zu einem Lichtobjekt, das sich ideal in HiFi- und Home-Cinema-Umgebungen integrieren lässt.

Key Facts

Design-Tischleuchte für Philips Hue Lightguide Leuchtmittel

Varianten: Philips Hue Lightguide Ellipse, Philips Hue Lightguide Globe und Philips Hue Lightguide Triangle

Exklusives Set mit speziell abgestimmtem Kegel-Standfuß

Standfuß im 3D-Druckverfahren gefertigt, aus recycelten Materialien

Farbvarianten Standfuß: Salbei, Sand und Schwarz

Hue White & Color Ambiance mit Weiß- und Farblicht

Vollständig in das Philips Hue System basierend auf Zigbee integrierbar, optional auch steuerbar mittels Bluetooth

Konzept und Design – Licht als Akzent gedacht

Die Philips Hue Lightguide Table Lamp verfolgt ein klares gestalterisches Konzept: Das Leuchtmittel selbst steht im Mittelpunkt. Die mundgeblasenen Glasformen der Lightguide Ellipse, Globe und Triangle wirken wie skulpturale Objekte, die auch im ausgeschalteten Zustand präsent bleiben.

Der eigens entwickelte Kegel-Standfuß ist dabei weit mehr als ein funktionales Zubehör. Er nimmt den vergleichsweise großen Sockel der Lightguide Leuchtmittel vollständig auf und sorgt so für eine visuell ruhige Erscheinung. Die fein strukturierte Oberfläche des Standfußes verleiht der Leuchte eine haptische Qualität, die bewusst einen handwerklichen Akzent setzt. In Sand wirkt sie wohnlich und zurückhaltend, in Schwarz klar und technisch – ideal für moderne HiFi-Racks oder minimalistische Wohnräume. Zudem steht aber auch der Farbton Salbei, eine Art dezentes Grün bereit.

Foto © Signify Holding | Philips Hue Lightguide Table Lamp Foto © Signify Holding | Philips Hue Lightguide Table Lamp Foto © Signify Holding | Philips Hue Lightguide Table Lamp Foto © Signify Holding | Philips Hue Lightguide Table Lamp Foto © Signify Holding | Philips Hue Lightguide Table Lamp Foto © Signify Holding | Philips Hue Lightguide Table Lamp Foto © Signify Holding | Philips Hue Lightguide Table Lamp

Lichttechnik – Kontrollierte Atmosphäre statt maximaler Helligkeit

Im Inneren der Lightguide Leuchtmittel arbeitet ein vertikales Lichtelement, dessen Licht nicht direkt in den Raum abgegeben wird. Stattdessen wird es im Glas gebrochen und gleichmäßig verteilt. Das Ergebnis ist ein weiches, blendfreies Leuchten mit hoher räumlicher Tiefe.

Mit rund 500 Lumen bietet die Lightguide Table Lamp ausreichend Helligkeit für Akzent- und Zonenbeleuchtung, ohne jemals aufdringlich zu wirken. Als Hue White & Color Ambiance Leuchtmittel deckt sie den gesamten Weißbereich von warmen 2.000 Kelvin bis zu kühleren 6.500 Kelvin ab und ermöglicht darüber hinaus farbige Lichtakzente. Gerade diese Flexibilität macht sie im audiophilen Umfeld interessant: Licht lässt sich exakt an Tageszeit, Stimmung und Nutzungsszenario anpassen.

Integration ins Philips Hue System

Technisch fügt sich die Philips Hue Lightguide Table Lamp vollständig in das Philips Hue Ökosystem ein, das bekanntlich auf dem Standard Zigbee basiert. Über die Philips Hue Bridge stehen sämtliche Funktionen wie Szenen, Zeitpläne, Automationen und die Einbindung externer Schalter oder Sensoren zur Verfügung.

Im Alltag erlaubt das eine sehr präzise Steuerung mit Hilfe der Philips Hue App für Apple iOS und Google Android direkt vom Smartphone oder Tablet: gedimmtes, warmes Licht für konzentriertes Musikhören, neutralere Abstimmungen für den Moment des Auflegens einer Schallplatte oder dezente Farbakzente für den Filmabend. Die Leuchte wird damit nicht isoliert bedient, sondern Teil eines ganzheitlichen Raumkonzepts. Erwähnt sei an dieser Stelle natürlich auch, dass die Kontrolle mittels Sprachsteuerung im entsprechenden Umfeld möglich ist, sei es Apple Siri bei Apple HomeKit, Google Assistant in Google Home, oder aber im Umfeld von Amazon Alexa. Auch die direkte Verbindung und damit smarte Steuerung etwa über Samsung SmartThings ist beim Philips Hue Ökosystem möglich.

Wer auf eine Bridge verzichten will, da er etwa nur eine Philips Hue Lightguide Table Lamp als Solitär einsetzt, der kann diese prinzipiell auch mittels Bluetooth steuern, dies sei der Vollständigkeit wegen an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt.

Foto © Signify Holding | Philips Hue Lightguide Table Lamp Foto © Signify Holding | Philips Hue Lightguide Table Lamp Foto © Signify Holding | Philips Hue Lightguide Table Lamp Foto © Signify Holding | Philips Hue Lightguide Table Lamp Foto © Signify Holding | Philips Hue Lightguide Table Lamp

Licht im HiFi- und Vinyl-Umfeld – Akzente für den Hörraum

Besonders überzeugend zeigt sich die Philips Hue Lightguide Table Lamp im direkten Umfeld hochwertiger HiFi-Anlagen. Auf einem Lowboard oder Sideboard neben Verstärker, Streamer oder Schallplatten-Spieler platziert, wirkt sie nicht als funktionale Lichtquelle, sondern als atmosphärischer Ruhepol.

Das sanfte Leuchten des Glaskörpers erzeugt Tiefe im Raum, ohne Displays zu spiegeln oder mechanische Elemente optisch zu stören. Gerade bei reduzierter Helligkeit entsteht eine ruhige Lichtkulisse, die den Fokus auf die Musik lenkt. Der bewusste Akt des Auflegens einer Schallplatte, das Absenken des Tonarms und das anschließende Zurücklehnen werden durch das Licht subtil begleitet – nicht beleuchtet, sondern inszeniert.

Auch im Home Cinema-Umfeld spielt die Leuchte ihre Stärken aus. Als dezenter Akzent neben dem Rack oder unterhalb des Fernsehers bleibt sie präsent, ohne das Bild zu beeinflussen. In Verbindung mit Szenen lässt sich das Licht beim Start eines Films automatisch weiter abdimmen und nach dem Ende sanft wieder anheben – ein Komfortgewinn, der schnell zur Selbstverständlichkeit wird.

Foto © Signify Holding | Philips Hue Lightguide Table Lamp Foto © Signify Holding | Philips Hue Lightguide Table Lamp Foto © Signify Holding | Philips Hue Lightguide Table Lamp

Aus der Praxis – Stärken und Grenzen im Alltag

Im täglichen Einsatz überzeugt die Philips Hue Lightguide Table Lamp durch ihre Lichtqualität und ihre gestalterische Ruhe. Das indirekte Licht wirkt selbst bei höherer Helligkeit nie hart, bei gedimmten Einstellungen entfaltet das Glas seine ganze Wirkung.

Die Entscheidung, Leuchtmittel und Standfuß als abgestimmtes Set anzubieten, zahlt sich klar aus: Der ansonsten sichtbare Sockel verschwindet vollständig, die Leuchte wirkt wie aus einem Guss. Als Nachteil bleibt das hohe Preisniveau, speziell des Standfuss, das sie klar im Premium-Segment positioniert. Zudem entfaltet sie ihr volles Potenzial allen voran in Verbindung mit einer Philips Hue Bridge – ein Punkt, den Interessenten einkalkulieren sollten, denn die Kontrolle allein über Bluetooth, was prinzipiell auch möglich wäre, bringt nicht im Ansatz den Komfort und die Flexibilität mit sich, die das System bieten könnte.

Preis und Verfügbarkeit

Die Philips Hue Lightguide Table Lamp wird als exklusives Set aus Lightguide Leuchtmittel und 3D gedrucktem Standfuß direkt im Philips Hue Online-Store angeboten. Gleichgültig, für welchen Standfuss man sich entscheidet, welches Leuchtmittel man als Mittelpunkt des Sets auch wählt, Preis beträgt stets € 159,99,-

Fazit

In der Lichtwirkung überzeugt die Philips Hue Lightguide Table Lamp durch ihre bewusst zurückhaltende, gleichmäßige Abstrahlung. Sie erzeugt keine punktuelle Helligkeit, sondern setzt dezente Lichtakzente, die den Hörraum strukturieren und visuelle Ruhe schaffen. Gerade beim konzentrierten Musikhören oder beim entspannten Vinyl-Abend trägt diese Form der Beleuchtung spürbar dazu bei, den Fokus auf die Musik zu lenken, ohne abzulenken oder zu blenden.

Gestalterisch fügt sich die Leuchte sehr harmonisch in hochwertige HiFi- und Home-Cinema-Setups ein. Die sichtbare Glasform wirkt wie ein bewusst gesetztes Objekt, der speziell entwickelte Standfuß sorgt für eine aufgeräumte, ruhige Erscheinung neben Elektronik, Schallplatten-Spieler oder Rack. Damit funktioniert die Lightguide Table Lamp nicht als klassische Tischleuchte, sondern als integraler Bestandteil eines bewusst gestalteten Hörraums.

In der Bedienung profitiert die Leuchte vollständig vom Philips Hue System. Szenen, Zeitpläne und Automationen lassen sich präzise auf unterschiedliche Hörsituationen abstimmen – vom Auflegen einer Schallplatte bis zum gedimmten Licht während der Wiedergabe. Diese Flexibilität macht die Leuchte im Alltag schnell zu einem selbstverständlichen Bestandteil des Hör- und Seherlebnisses.

Preislich ist die Philips Hue Lightguide Table Lamp klar im Premium-Segment positioniert, wie das gesamte Philips Hue System der Signify Holding. Betrachtet man sie jedoch nicht als einzelne Leuchte, sondern als Teil eines ganzheitlichen Licht- und Nutzungskonzepts für anspruchsvolle Wohn- und Hörumgebungen, relativiert sich dieser Aspekt. Für Nutzer, die bereits im Hue-Ökosystem zuhause sind und Licht gezielt zur Unterstützung ihres HiFi- oder Home-Cinema-Erlebnisses einsetzen möchten, stellt sie eine durchdachte und überzeugende Ergänzung dar.

Produkt Philips Hue Lightguide Table Lamp Preis € 159,99

Die Philips Hue Lightguide Table Lamp empfiehlt sich ausdrücklich für alle, die ihren Hörraum bewusst gestalten und Licht gezielt als Teil des Musikerlebnisses einsetzen möchten. Sie setzt dezente, kontrollierte Lichtakzente, integriert sich nahtlos in bestehende HiFi- und Vinyl-Setups und lässt sich flexibel an unterschiedliche Hörsituationen anpassen. Wer Wert auf visuelle Ruhe, hochwertige Gestaltung und smarte Steuerung legt, findet hier eine durchdachte Ergänzung für anspruchsvolle Audio- und Home-Cinema-Umgebungen.

Positiv Hochwertiges, eigenständiges Design

Sehr angenehme, blendfreie Lichtwirkung

Perfekt für Akzentbeleuchtung im HiFi-Umfeld

Nahtlose Integration ins Philips Hue System

Nachhaltiger 3D-gedruckter Standfuß Negativ Standfuss tatsächlich nur als Set exklusiv auf der Webseite von Signify Holding erhältlich

Testumgebung

Philips Hue Bridge Pro

diverse Leuchten und Leuchtmittel von Philips Hue

Steuerung mittels Philips Hue App über Apple iPhone 14 Pro und Apple iPad Air

Marke Signify Holding Hersteller Signify Holding Vertrieb Signify GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

WERTUNG DESIGN BEDIENUNG PREIS/LEISTUNG SEHR GUT Die Philips Hue Lightguide Table Lamp ist eine klare Empfehlung für alle, die Musik nicht nur hören, sondern bewusst erleben möchten. Mit ihrem zurückhaltenden Lichtcharakter unterstützt sie ruhige, konzentrierte Hörmomente, fügt sich harmonisch neben HiFi-Elektronik oder einem Schallplatten-Spieler ein und lässt sich flexibel an Stimmung, Tageszeit und Nutzung anpassen. Wer seinem Hörraum mehr Tiefe, Struktur und gestalterische Ruhe verleihen möchte, findet in dieser Leuchte eine ebenso elegante wie durchdachte Ergänzung. User Rating: 4.5 ( 1 votes)

