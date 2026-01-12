In aller Kürze Philips Hue SpatialAware analysiert Räume und passt Lichtszenen intelligent an die Position der Leuchten an. Signify erweitert auf der CES 2026 das Hue System um räumliche Intelligenz.

Wenn Licht den Raum versteht, erreicht smarte Beleuchtung eine neue Qualitätsstufe. Genau diesen Ansatz verfolgt das Unternehmen Signify Holding rund um die Marke Philips Hue seit Jahren, nun aber mit deutlich erweitertem technischem Anspruch und mit durchaus sehr spannenden neuen Ansätzen. Auf der CES 2026 in Las Vegas zeigt Signify, wohin sich das System entwickelt: weg von isolierten Leuchten, hin zu einer ganzheitlichen Betrachtung des Raums. Im Mittelpunkt steht dabei Philips Hue SpatialAware, eine neue Funktion für die Philips Hue Bridge Pro, die Licht erstmals systematisch an die reale Raumgeometrie anpasst.

Key Facts

Philips Hue SpatialAware analysiert die Position jeder Leuchte im Raum

Intelligente, szenenabhängige Verteilung von Farben und Lichtstimmungen

Exklusiv für die Philips Hue Bridge Pro

Einrichtung per Raum-Scan über die Hue App

Erweiterter Apple Home Support für Philips Hue Secure Produkte

Migration mehrerer Bridges auf eine Philips Hue Bridge Pro möglich

KI-Assistent mit erweiterten Automatisierungsfunktionen

Philips Hue SpatialAware – Raumbezogene Lichtsteuerung

Bislang wurden bei Philips Hue vordefinierte Lichtszenen gleichmäßig auf alle eingebundenen Leuchten verteilt. Mit SpatialAware ändert sich dieses Prinzip grundlegend. Die neue Funktion berücksichtigt die räumliche Position jeder einzelnen Lichtquelle und passt Farben, Helligkeiten und Übergänge gezielt an. Ein eigens entwickelter Algorithmus sorgt dafür, dass die Leuchten im Zusammenspiel ein harmonisches, natürlich wirkendes Gesamtbild erzeugen.

Für die Praxis bedeutet das eine realistischere Lichtwirkung, insbesondere bei von der Natur inspirierten Szenen. Unterschiedliche Farbabstufungen im Raum erzeugen Tiefe und Dynamik, ohne dass einzelne Leuchten isoliert wahrgenommen werden.

Einrichtung per Raum-Scan

Philips Hue SpatialAware nutzt die Kamera eines mobilen Endgeräts, um den Raum per Augmented-Reality-Technologie zu erfassen. Die Hue App führt Schritt für Schritt durch den Scanvorgang und erstellt ein räumliches Modell, in dem die Position aller Leuchten hinterlegt ist. Dieses Modell dient als Grundlage für die optimierte Berechnung der Lichtszenen.

Wird das System um weitere Leuchten ergänzt, kann der Raum erneut gescannt werden. SpatialAware passt die Lichtverteilung anschließend automatisch an die neue Konfiguration an.

Foto © Signify Holding | Philips Hue SpatialAware Foto © Signify Holding | Philips Hue SpatialAware Foto © Signify Holding | Philips Hue SpatialAware Foto © Signify Holding | Philips Hue SpatialAware Foto © Signify Holding | Philips Hue SpatialAware Foto © Signify Holding | Philips Hue SpatialAware

Optimierte Lichtszenen mit räumlicher Tiefe

Zum Start ist SpatialAware mit rund der Hälfte der in der Hue App verfügbaren Lichtszenen kompatibel. Der Fokus liegt dabei auf naturnahen Szenarien, bei denen die räumliche Verteilung besonders stark zur Wirkung beiträgt. So können etwa bei Sonnenuntergangsszenen warme Farbtöne gezielt auf einer Raumseite platziert werden, während andere Leuchten kühlere oder dunklere Nuancen übernehmen.

Die optimierten SpatialAware-Szenen stehen nach der Veröffentlichung direkt in der Lichtszenen-Bibliothek zur Verfügung. Ein Wechsel zum klassischen Darstellungsmodus bleibt jederzeit möglich.

Weitere Ankündigungen rund um Philips Hue

Neben SpatialAware kündigte Signify auf der CES 2026 weitere Erweiterungen des Philips Hue Systems an. Der Support für Apple Home wird ausgebaut und umfasst künftig auch kabelgebundene Philips Hue Secure Kameras, die Secure Videotürklingel sowie Kontaktsensoren. Live-Videos lassen sich dann direkt auf dem Apple TV anzeigen, Benachrichtigungen laufen zentral über die Apple Home App.

Mit der Philips Hue Bridge Pro wird zudem die Migration mehrerer bestehender Bridges auf ein zentrales System möglich. Darüber hinaus wurde der KI-Assistent von Philips Hue erweitert, sodass Automatisierungen in natürlicher Sprache erstellt werden können. Die Unterstützung weiterer Sprachen, darunter Deutsch, ist angekündigt.

Preis und Verfügbarkeit

Philips Hue SpatialAware soll ab Frühjahr 2026 verfügbar sein und setzt eine Philips Hue Bridge Pro voraus. Der erweiterte Apple Home Support sowie neue App-Funktionen werden im ersten Quartal 2026 ausgerollt. Die Multi-Bridge-Migration für die Philips Hue Bridge Pro ist bereits verfügbar, KI-basierte Automatisierungen stehen ab sofort bereit. Weitere Kosten fallen für bestehende Kunden bei all den genannten neuen Funktionen nicht an.

Fazit

Mit Philips Hue SpatialAware erweitert Signify Holding sein Lichtsystem der Marke Philips Hue um eine konsequent raumbezogene Intelligenz. Die neue Funktion verbessert die visuelle Wirkung von Lichtszenen spürbar und reduziert zugleich den manuellen Konfigurationsaufwand. In Kombination mit erweiterten Smart-Home-Funktionen und einer flexibleren Systemarchitektur positioniert sich Philips Hue damit als technisch ausgereifte Plattform für anspruchsvolle, vernetzte Wohnumgebungen.

