Piega Ace Center Wireless – In den Mittelpunkt gerückt

Der Piega Ace Center Wireless erweitere das Angebot der bislang verfügbaren Modelle der Piega Ace Wireless Series, so das Schweizer Unternehmen Piega SA. Damit sei es nun möglich, die hervorragenden Wireless Speaker dieser Produktlinie nicht allein für Stereo, sondern ebenso Surround und damit im Home Cinema einzusetzen. Dafür soll der neue Piega Ace Center Wireless die Modelle Piega Ace 30 Wireless sowie Piega Ace 50 Wireless nicht nur optisch, sondern ebenso den Sound betreffend optimal ergänzen

Rund um den Piega Ace Center Wireless könne man nun ein Mehrkanal Surround System bis hin zu 7.1-Kanal Lösungen realisieren, so das Versprechen des Lautsprecher-Spezialisten aus Horgen am Zürichsee.

Piega Ace Wireless Series

Keinerlei Kompromisse, ob bei HiFi oder Home Cinema, dies verspricht Piega SA für die neue Piega Ace Wireless Series, die, wie bereits beschrieben, sich bislang aus den beiden Modellen Piega Ace 30 Wireless und Piega Ace 50 Wireless zusammen setzte.

Während es sich bei der Piega Ace 30 Wireless um ein kompaktes Regal-Lautsprecher-System handelt, steht mit der Piega Ace 50 Wireless ein schlankes Stand-Lautsprecher-System zur Verfügung.

Die Besonderheit der Piega Ace Wireless Series besteht darin, dass es sich um Aktiv-Lautsprecher-Systeme handelt, die allein mittels Funk angesteuert werden können, somit eine vollständige Stereo oder auch Surround Konfiguration ohne Kabel erlauben.

WiSA als technische Grundlage

Piega SA entschied sich als technologische Grundlage für diese Produktreihe für den Industrie-Standard WiSA Technology, eine Funktechnologie, die explizit für die Signalübertragung im Umfeld von Aktiv-Lautsprecher-Systemen entwickelt wurde und die hierbei selbst bei Inhalten in Hi-res Audio nur eine minimale Latenz für eine Lippen-synchrone Wiedergabe bei Filmton garantiert.

Zahlreiche Schnittstellen

Die die Piega Ace Wireless Series bietet prinzpiell auch zahlreiche Schnittstellen, um verschiedenste Quellen einbinden zu können. Neben analogen und digitalen Audio-Eingängen steht allen voran HDMI zur Verfügung, wobei hierbei neben einem eARC (enhanced Audio Return Channel) auch HDMI CEC zur zentralen Steuerung unterstützt wird.

Allerdings gilt für den Piega Ace Center Wireless, dass hier lediglich analoge Schnittstellen zur Verfügung stehen, da dieser natürlich nicht allein eingesetzt wird, sondern stets im Verbund mit weiteren Systemen der Produktreihe.

Selbst ein Paar Piega Ace Wireless Speaker besteht jeweils aus einem Tx- und einem Rx-Speaker. Der Tx-Speaker (Transmitter) verteilt die Musik in High Definition-Qualität und kabellos auf einen oder mehrere Rx-Speaker (Receiver). Ein Wireless Mehrkanal-System besteht hingegen nur aus Rx-Speaker, denn bei dieser Anwendung übernimmt die Sendefunktion zum Beispiel ein WiSA-fähiger Fernseher oder ein WiSA Hub.

Der Piega Ace Center Wireless ist somit allein als Rx-Version verfügbar und benötigt damit im Wesentlichen keine Schnittstellen, da er Signale allein über einen Transmitter über Funk basierend auf WiSA erhält.

Foto © Piega SA | Piega Ace Wireless Series – Piega Ace Center Wireless

Integrierter Streaming-Client

Erwähnt sei natürlich noch, dass sich die Speaker der Piega Ace Wireless Series besonders flexibel beim Streaming zeigen, denn hierbei wird im Wesentlichen alles unterstützt, was derzeit von Bedeutung ist. Das beginnt bei UPnP als dlna-zertifizierte Streaming-Clients, geht über Google Chromecast und Spotify Connect bis hin zur Zertifizierung als Roon Ready.

Wer Smartphones und Tablets als Quelle nutzen will, der kann dies über das integrierte Bluetooth 4.2 Modul erledigen, ohne diese mobilen Devices zuvor ins Netzwerk einbinden zu müssen.

Treiber-Bestückung typisch Piega

Wie könnte es anders sein, selbstverständlich warten die Modelle der Piega Ace Wireless Series mit feinsten Treibern auf. Beim neuen Piega Ace Center Wireless kommen ein Piega AMT Hochtonbändchen-Treiber sowie zwei 120 mm MDS Tiefmittelton-Treiber zum Einsatz, im Prinzip handelt es sich also um ein geschlossenes Zweiwege-System.

Der Piega Ace Center Wireless sei in der Lage, einen Frequenzbereich zwischen 35 Hz und 25 kHz abzudecken, und weise eine Leistung des integrierten Verstärkers von immerhin 100 Watt auf.

Kompakt und elegant

Gefertigt werden die Speaker der Piega Ace Wireless Series natürlich aus Aluminium, dessen Oberfläche sandgestrahlt wird und wahlweise in Silber, Schwarz oder Weiss verfügbar ist. Je nach Ausführung ist der Lautsprecher-Grill mit einem Textilgewebe in Schwarz oder Grau ausgeführt.

Mit Abmessungen von 14 x 34 x 16 cm bringt der Piega Ace Center Wireless 5 kg auf die Waage.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Piega Ace Center Wireless stehe ab sofort im Fachhandel zur Verfügung, so die Angabe des Schweizer Herstellers. Die Ausführung in Silber sandgestrahlt soll € 990,- kosten, wie uns das Unternehmen mitteilt, die Ausführungen in Schwarz eloxiert bzw. Weiß lackiert kosten, wie bei den übrigen Produkten der Serie auch, € 50,- mehr, somit in diesem Fall € 1.040,-

Wir meinen…

Mit dem nunmehr verfügbaren Piega Ace Center Wireless komplettiert Piega SA vorerst die Piega Ace Wireless Series, stellt den bislang verfügbaren Modellen Piega Ace 30 Wireless als Regal-Lautsprecher-System und dem Piega Ace 50 Wireless als Stand-Lautsprecher-System damit also einen passenden Center-Speaker zur Seite. Damit kann man ein Mehrkanal Surround-System nunmehr komplett „kabellos“ realisieren, und zwar bis hin zu 7.1-Kanal basierend auf WiSA Technology.

PRODUKT PIEGA ACE WIRELESS SERIES Preis Piega Ace 30 Wireless Tx Modell € 1.090,- pro Stück

Piega Ace 30 Wireless Rx Modell € 900,- pro Stück

Piega Ace 50 Wireless Tx Modell € 2.090,- pro Stück

Piega Ace 50 Wireless Rx Modell € 1.900,- pro Stück

Piega Ace Center Wireless Rx Modell € 990,-

Schwarze und weisse Ausführung plus € 50,- pro Stück

