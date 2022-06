Piega Coax Gen2 Series – Piega Coax 311 LTD, Piega Coax 511 LTD und Piega Coax 711 LTD

In aller Kürze Piega Coax 311 LTD, Piega Coax 511 LTD und Piega Coax 711 LTD, gleich drei Lautsprecher-Systeme der Piega Coax Gen2 Series offeriert Piega SA nunmehr als Limited Edition.

Piega Coax 311 LTD, Piega Coax 511 LTD und Piega Coax 711 LTD, mit diesen drei neuen Sondermodellen überrascht Piega SA im Rahmen der High End 2022, denn dabei handelt es sich um technisch verfeinerte Lösungen der bislang schon angebotenen Modelle der Piega Coax Gen2 Series, jener Produktlinie also, die gleichzeitig in München vier neue Modelle vom Schweizer Lautsprecher-Spezialisten aus Horgen bei Zürich spendiert bekam, und zwar die Systeme Piega Coax 811, Piega Coax 611, Piega Coax 411 und Piega Coax Center 211.

Piega Coax Gen2 Series – Eine besonders wichtige Produktlinie

Die Piega Coax Series ist wohl eine der wichtigsten Produktlinien des Schweizer Lautsprecher-Spezialisten, denn schließlich stehen hier alle Merkmale bereit, die Lösungen aus dem Hause Piega SA ganz besonders auszeichnet. Umso spannender ist es, wenn das Unternehmen in dieser Produktlinie neue Modelle ankündigt, wie man dies in München dieser Tage auf der High End 2022 getan hat.

Umso mehr, als dass sich nunmehr unterm Strich die komplette Piega Coax Gen2 Series neu aufgestellt präsentiert. Doch während es sich bei den Lösungen Piega Coax 811, Piega Coax 611, Piega Coax 411 und Piega Coax Center 211 um gänzlich neu konzipierte Lautsprecher-Systeme handelt, verfeinerte man die bestehenden Piega Coax-Modelle und offeriert diese nunmehr als Sonderauflage.

Foto © Piega SA | Piega Coax 311 LTD, Piega Coax 511 LTD und Piega Coax 711 LTD

Neue Koaxial-Bändchen-Treiber Piega C112 und Piega C212

Allen voran stechen hier die neuen Koaxial-Bändchen-Treiber hervor, die Piega SA nunmehr bei den neuen Modelle Piega Coax 311 LTD, Piega Coax 511 LTD und Piega Coax 711 LTD zum Einsatz bringt. Je nach Modell handelt es sich um den Piega C112 bzw. Piega C212, wobei diese natürlich in bewährter Art und Weise die namensgebenden Elemente der gesamten Produktlinie sind, also sich als Mitten- und Hochton-Kombination in koaxialer Anordnung, und beide ausgeführt als Bändchen-Treiber, präsentieren.

Bei diesen beiden Koaxial-Bändchen-Treibern Piega C112 sowie Piega C212 muss man allen voran den nunmehr zusätzlich verbauten Neodym-Magnet als wesentlichste Neuerung anführen, der für einen noch höheren Wirkungsgrad des Hochtöners Sorge trage soll.

Piega Coax 711 LTD

Für Musikfreunde mit einem Bedarf an einer kraftvollen Basswiedergabe sei der Dreiwege-Standlautsprecher Piega Coax 711 LTD die optimale Wahl. Unterhalb des neuen Piega C212 Koax-Mittelhochtöners warten gleich vier 220 mm grosse Tieftöner darauf, ordentliche Luftmassen in Bewegung zu versetzen – zwei vom angeschlossenen Verstärker aktiv angetrieben, zwei als Passivmembranen zur Untermauerung der Basswiedergabe.

Die Piega Coax 711 LTD soll einen Frequenzbereich zwischen 22 Hz und 50 kHz abbilden können, eine Impedanz von 4 Ohm und eine Empfindlichkeit von 92 dB aufweisen, und damit für Verstärker mit einer Leistung zwischen 20 und 250 Watt ausgelegt sein.

Mit Abmessungen von 118 x 28 x 33 cm bringt es dieses Stand-Lautsprecher-System auf immerhin 47 kg.

Piega Coax 511 LTD

Auf 115 cm Höhe verfügt dieser schlanke, nur 22 cm breite Standlautsprecher neben dem oben in der Schallwand platzierten Piega C112 Koaxial-Bändchen der neuesten Generation über gleich vier 160 mm grosse Tieftöner. Zwei werden aktiv vom angeschlossenen Verstärker angetrieben, die beiden anderen agieren als Passivmembranen und verhelfen der Piega Coax 511 LTD zu einer harmonischen und tief hinabreichenden Basswiedergabe.

Die Piega Coax 511 LTD ist in der Lage, einen Frequenzbereich zwischen 32 Hz und 50 kHz abzubilden. Auch hier wird die Impedanz mit 4 Ohm ausgewiesen, die Empfindlichkeit mit 90 dB, und die empfohlene Verstärker-Leistung wird mit 20 bis 250 Watt angegeben.

Mit den bereits angeführten Abmessungen – 115 x 22 x 25 cm – bringt es das System auf 32 kg.

Piega Coax 311 LTD

Im Regal oder auf einem Standfuss fühlt sich die Piega Coax 311 LTD am wohlsten. In der 22 cm breiten Schallwand verrichten das weiterentwickelte Piega C112 Koaxialbändchen und ein 160 mm grosser UHQD-Tieftöner ihre Dienste und sorgen nach Ansicht von Piega SA in kleinen bis mittelgrossen Räumen für eine überaus plastische, dynamische und präzise Musikwiedergabe. Die Piega Coax 311 LTD wird vom Hersteller aus der Schweiz als idealer Einstieg in „koaxiale Welt“ von Piega SA angesehen.

Das mit Abmessungen von 41 x 22 x 25 cm und 15 kg durchaus kompakte, aber überaus massive Lautsprecher-System soll einen Frequenzbereich zwischen 35 Hz und 50 kHz abbilden können, eine Impedanz von 4 Ohm und eine Empfindlichkeit von 90 dB aufweisen, und damit für Verstärker mit einer Leistung zwischen 20 und 200 Watt ausgelegt sein.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Sondermodelle der Piega Coax Gen2 Series stehen bereits dieser Tage im Fachhandel zur Verfügung. Für das Stand-Lautsprecher-System Piega Coax 711 LTD muss man € 9.950,- und für das zweite Stand-Lautsprecher-System Piega Coax 511 LTD € 5.950,- veranschlagen. Das Regal-Lautsprecher-System Piega Coax 311 LTD wird zum Preis von € 4.900,- angeboten. Diese Angaben gelten alle samt als Stückpreis und für die Ausführung in Aluminium Silber. Wünscht man eine Ausführung in Schwarz oder Weiss, so muss man jeweils € 300,- hinzu addieren.

Wir meinen…

Nachdem Piega SA im Rahmen der High End 2022 gleich vier neue Modelle der Piega Cox Gen2 Series vorstellte – Piega Coax 811, Piega Coax 611, Piega Coax 411 und Piega Coax Center 211 – sollten auch die bislang verfügbaren Lösungen in einer neuen, technisch in durchaus entscheidenden Details überarbeiteten Variante in München präsentiert werden, und zwar in Form von Sondermodellen. Diese stehen mit den neuen Systemen als Piega Coax Limited Edition, konkret als Piega Coax 311 LTD, Piega Coax 511 LTD und Piega Coax 711 LTD bereit.

PRODUKT Piega Coax 311 LTD, Piega Coax 511 LTD und Piega Coax 711 LTD Preis Piega Coax 311 LTD € 4.900,- pro Stück

Piega Coax 511 LTD € 5.950,- pro Stück

Piega Coax 711 LTD € 9.950,- pro Stück

Aufpreis für Schwarz und Weiss € 300,-

Marke Piega Hersteller Piega SA Vertrieb Piega SA Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

