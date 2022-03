Polk MagniFi Mini AX – Mit Dolby Atmos und DTS:X

Polk MagniFi Mini AX, diese Lösung erweitert das Produktangebot der Marke Polk Audio des Konzerns Sound United LLC. um eine Soundbar, wobei es sich hierbei um eine besondere ihrer Art handelt. Nur wenige Zentimeter Platz benötigt die Polk MagniFi Mini AX, dennoch soll sie, so das Versprechen des Herstellers, mit raumfüllendem Klang aufwarten können, dabei sogar Dolby Atmos und DTS:X unterstützen.

Aber nicht allein fürs Fernsehen sei diese Lösung ausgelegt, so Polk Audio, mit dem neuen Polk MagniFi Mini AX stehe gar ein flexibles All-in-One System zur Verfügung, das abseits vom Fernsehton auch für die Musik-Wiedergabe aus verschiedensten Quellen, allen voran aus dem Netzwerk, geeignet sei.

Polk MagniFi Mini AX – Das minimalistische All-in-One System

Das neue Polk MagniFi Mini AX biete kinoreifen, raumfüllenden Sound mit kristallklaren Dialogen für ultimatives Hörvergnügen bei Musik, Filmen und Games, derart vollmundig bewirbt Sound United LLC. diese neue Lösung von Polk Audio, und streicht hierbei allen voran die besonders geringe Breite von lediglich 37 cm hervor, die diese Lösung misst.

Das ist tatsächlich gerade winzig, allerdings muss man natürlich anführen, dass man bei diesem System einmal mehr auf die Kombination aus eigentlicher Soundbar plus externem Subwoofer setzt. Der Subwoofer des Polk MagniFi Mini AX ist zwar ebenfalls recht kompakt, im Vergleich zur Soundbar aber dann doch deutlich wuchtiger ausgefallen.

Polk MagniFi Mini AX soll es spielend mit größeren Soundbar-Systemen aufnehmen

Die neue Polk MagniFi Mini AX basiere auf 50 Jahren Erfahrung von Polk Audio in der Entwicklung von Lautsprecher-Systemen und beeindrucke mit hervorragender Audio-Qualität, zeigt sich Sound United LLC. überzeugt.

Trotz der kompakten Abmessungen könne es die neue Polk MagniFi Mini AX mit größeren herkömmlichen Soundbar-Systemen aufnehmen, so das Unternehmen.

Grundlage dafür sollen fünf Treiber direkt in der eigentlichen Soundbar sowie ein kräftiger, nach unten hin abstrahlender Woofer im externen Subwoofer sein, wobei dieser über Funk angesteuert wird, somit keine direkte Signalverbindung zwischen Soundbar und Subwoofer bestehen muss.

Dolby Atmos und DTS:X

Die neue Polk MagniFi Mini AX liefere Dolby Atmos und DTS:X Surround Sound, so der Hersteller, und könne damit in jedem Raum ein authentisches Klangerlebnis bieten. Man setzt bei dieser Soundbar zudem auf die patentierte Polk SDA Technology der vierten Generation, die eine noch breitere und präzisere Klangbühne erzeugen soll, als bisherige Lösungen aus dem Hause Polk Audio.

DSP-basierte Signalverarbeitung

Für Inhalte in Stereo hält die Polk MagniFi Mini AX einen 3D Audio-Modus bereit, der über eine Upmix-Funktion virtuellen 360° Surround Sound inklusive virtueller Höhenkanäle bieten soll. Die integrierte DSP-basierte Signalverarbeitung kann aber auch für verschiedene Sound-Modi für Filme und Musik genutzt werden, ebenso steht ein Nachtmodus zur Verfügung, der die tiefen Frequenzen dämpft, um auch zu später Stunde einen satten Klang bei geringerem Pegel zu erzielen.

BassAdjust wiederum optimiert die Anpassung der tiefen Frequenzen zwischen Soundbar und Subwoofer und soll ebenso dazu beitragen, ein volles Klangbild zu garantieren.

Für optimale Sprachverständlichkeit steht die Funktion Polk VoiceAdjust Technology zur Verfügung, denn hier werden Stimmen in den Fokus gerückt, ohne die Gesamtlautstärke zu erhöhen.

Foto © Sound United LLC. | Polk MagniFi Mini AX

Foto © Sound United LLC. | Polk MagniFi Mini AX

Foto © Sound United LLC. | Polk MagniFi Mini AX

Foto © Sound United LLC. | Polk MagniFi Mini AX

Foto © Sound United LLC. | Polk MagniFi Mini AX

Foto © Sound United LLC. | Polk MagniFi Mini AX

Foto © Sound United LLC. | Polk MagniFi Mini AX

Foto © Sound United LLC. | Polk MagniFi Mini AX

Musik-Streaming in hoher Qualität

Die Polk MagniFi Mini AX sei nicht nur eine großartige Lösung für Filme, TV-Sendungen und Games, sondern ermöglicht auch hochwertiges Musik-Streaming per WiFi über Apple AirPlay 2, Google Chromecast und Spotify Connect vom Smartphone, Tablet und Computer. Außerdem lässt sie sich mühelos per Bluetooth mit mobilen Geräten verbinden.

Simple Einrichtung

Die Einrichtung des Soundbar-Systems soll sehr simpel, geradezu intuitiv ausgelegt sein. Es wird bequem mit nur einem Kabel über den HDMI-Anschluss mit Unterstützung von eARC bzw. ARC, optischen S/PDIF-Eingang oder analogem AUX-Eingang mit jedem beliebigen Fernseher verbunden. Das HDMI-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Zudem führt der Hersteller ein OLED-Display an, das die Einstellungen leicht verständlich darstellt und sich nach der Verwendung automatisch ausschaltet.

Die Polk MagniFi Mini AX wird mit einer Fernbedienung geliefert, lässt sich jedoch auch ohne zusätzliche Konfiguration mit den meisten TV-Fernbedienungen über HDMI CEC steuern. Für eine noch einfachere Einrichtung und Steuerung ist sie zudem Roku TV Ready-zertifiziert.

„Bei der Entwicklung der MagniFi Mini AX hatten wir uns zum Ziel gesetzt, die am besten klingende ultrakompakte Soundbar der Welt zu schaffen. Dazu haben wir eine Dolby Atmos- und DTS:X-Surround-Funktion integriert und mit der patentierten Polk SDA-Technologie optimiert. Das Ergebnis ist ein Produkt, das nicht nur genauso raumfüllenden Klang wie dreimal so große Soundbar-Modelle liefert, sondern auch eine äußerst präzise Klangbühne, die in dieser Klasse einzigartig ist.“ Frank Sterns, President von Polk Audio

Optional erweiterbar für echten 5.1-Surround Sound

Die Polk MagniFi Mini AX kann übrigens auf Wunsch erweitert werden, und zwar über die optional verfügbaren kabellosen Surround Speaker Polk SR2. Damit lasse sich ein 5.1-Kana Surround System aufbauen, wie der Hersteller explizit hervor hebt.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Polk MagniFi Mini AX soll bereits Ende März 2022 allen voran direkt auf der Webseite des Unternehmens, aber auch im Fachhandel zur Verfügung stehen. Der empfohlene Verkaufspreis für diese Lösung wird mit € 479,- ausgewiesen. Die Speaker zur optionalen Erweiterung Polk SR2 stehen zum Preis von € 179,- zur Verfügung.

Wir meinen…

Lösungen, die rund ums TV-Gerät nicht nur besseren Fernsehton, sondern gar raumfüllenden Surround Sound liefern sollen, werden immer kompakter, wie die neue Polk MagniFi Mini AX beweist. Tatsächlich kann man festhalten, dass Polk Audio sich in der Vergangenheit als Spezialist für kompakte, dennoch sehr fein klingende Lösungen in diesem Segment erwiesen hat, ob eine derart kompakte Lösung allerdings auch immersiven Surround Sound mit Dolby Atmos und DTS:X liefern kann, wie dies Polk Audio rund um die neue Polk MagniFi Mini AX verspricht, wagen wir zu bezweifeln. Da stoßen schon deutlich mächtigere Systeme in der Praxis an ihre Grenzen…

Produkt Polk MagniFi Mini AX Preis Polk MagniFi Mini AX € 479,-

Polk SR2 € 179,-