Pro-Ject CD Box DS3 – CD-Player der neuen Pro-Ject Box Design DS3 Series

Als High-end Audio CD-Player bezeichnet Pro-Ject Audio Systems die neue Pro-Ject CD Box DS3, die das Unternehmen nunmehr als erste Komponente der komplett neuen Pro-Ject Box Design DS3 Series präsentiert. Auch wenn es sich um die neueste Generation dieser Produktreihe handelt, so verspricht der Hersteller dennoch, dass die neue Pro-Ject CD Box DS3 problemlos in bestehende Lösungen basierend auf der bislang angebotenen Pro-Ject Box Design DS2 Series integriert werden kann.

Die neue Pro-Ject CD Box DS3 setze auf die besten Eigenschaften des Vorgängers, der Pro-Ject CD Box DS2, biete aber zusätzlich allen voran einen neuen D/A-Wandler um so die Qualität auf ein neues Niveau zu heben.

Pro-Ject CD Box DS3 – Das erste Device der Pro-Ject Box Design DS3 Series

Pro-Ject Audio Systems offeriert seine Elektronik-Komponenten in Form der Pro-Ject Box Design Series, wobei diese wiederum mehrere Familien kennt. Da wäre zunächst die Einsteiger-Linie Pro-Ject Box Design E Series, die Pro-Ject Box Design S Series, und eben die Pro-Ject Box Design DS Series, die nur noch von der Pro-Ject Box Design RS Series überflügelt wird.

Bislang war die Pro-Ject Box Design DS2 Series aktuell, nunmehr wird, wie eben einleitend schon erwähnt, die neueste Generation in Form der Pro-Ject Box Design DS3 Series eingeläutet. Wie beim ebenfalls derzeit beginnenden Generationswechsel bei der Pro-Ject Box Design S2 Series hin zur Pro-Ject Box Design S3 Series ist es auch hier mit der neuen Pro-Ject Box CD Box DS3 ein Audio CD-Player, der diesen einläutet.

Echter Red Book Audio CD-Player

Einmal mehr weist Pro-Ject Audio Systems explizit darauf hin, dass man die neue Pro-Ject CD Box DS3 so gestaltete, dass es sich um eine rein auf die Wiedergabe von Red Book-kompatiblen Audio CDs fokussierte Lösung handle.

Der Red Book-Standard spezifiziert bekanntermaßen die Parameter für die Eigenschaften Digital Audio Compact Discs, kurz auch als CDDA oder eben Audio CDs bezeichnet.

Im Vergleich zu Lösungen, die auf ein Universal-Laufwerk setzen, somit auch DVDs oder gar Blu-rays wiedergeben könnten, soll ein rein auf die 1:1 Wiedergabe von Audio CDs beschränktes Laufwerk eine deutlich höhere Zuverlässigkeit, Leistung und damit letztlich Qualität bieten können.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject CD Box DS3

StreamUnlimited CD-80 Blue Tiger Servo als Basis

Schon seit Jahr und Tag arbeitet Pro-Ject Audio Systems sehr eng mit dem österreichischen Spezialisten StreamUnlimited Engineering GmbH zusammen, so auch bei der neuen Pro-Ject CD Box DS3. So kommt der so genannte StreamUnlimited CD-80 Blue Tiger Servo als Basis für diese Lösung zum Einsatz, der im übertragenen Sinne das Gehirn des Audio CD-Players darstellt und somit maßgeblich für dessen Performance verantwortlich ist.

Pro-Ject Audio Systems bezeichnet diese entscheidende Komponente als eine der fortschrittlichsten Lösungen am Markt.

Das Laufwerk ist als Slot-in Laufwerk ausgeführt, wobei direkt darunter ein OLED-Display sowie vier Taster zur komfortablen Steuerung zu finden sind.

Eine passende Infrarot-Fernbedienung ist natürlich Teil des Lieferumfangs der neuen Pro-Ject CD Box DS3.

Texas Instruments PCM1796 DAC

Eine weitere wesentliche Komponente der neuen Pro-Ject CD Box DS3 ist natürlich deren D/A-Wandler, wobei man hierbei nun auf einen D/A-Wandler des Typs Texas Instruments PCM1796 vertraut.

Pro-Ject Audio Systems führt diesbezüglich aus, dass man am Markt beobachten könne, das immer mehr Hersteller auf Wandler mit möglichst hoher Bit-Auflösung setzen, da derartige Angaben im Datenblatt gut wirken, letztlich aber nicht entscheidend sind.

High-end Designs, so das Unternehmen, vertrauen letztlich nach wie vor auf Wandler wie etwa den Texas Instruments PCM1796 DAC, der einen analogen, geschmeidigen und damit besonders ansprechend klingenden Charakter aufweise.

Dieser Wandler ist aus Sicht von Pro-Ject Audio Systems die perfekte Wahl für einen Audio CD-Player, der einer analogen Schallplatte so nahe wie möglich komme, und da hat ja wohl allen voran Pro-Ject Audio Systems als Weltmarktführer im Bereich Schallplatten-Spieler eine unbestrittene Expertise.

Dennoch, wer externe Wandler einsetzen will, der kann dies natürlich auch bei der neuen Pro-Ject CD Box DS3 tun, denn neben deren analogem Ausgang in Form eines Cinchbuchsen-Pärchens stehen hier eine optische als auch koaxiale S/PDIF-Schnittstelle zur Verfügung.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject CD Box DS3

Intelligente 4-Punkt-Aufhängung

Ganz entscheidend für die Qualität eines Audio CD-Players ist selbstverständlich ein möglichst störungsfreies Auslesen der Daten, dazu muss das Laufwerk frei von Resonanzen und Vibrationen gehalten werden. Pro-Ject Audio Systems will dies bei der neuen Pro-Ject CD Box DS3 mit einer intelligenten 4-Punkt-Aufhängung erzielen, wie das Unternehmen es selbst beschreibt.

Diese sorge für eine perfekte Resonanzableitung und verhindere zudem die Übertragung externer Vibrationen. Hochfrequente Schwingungen, wie sie etwa durch die schnelle Bewegung des Lasers entstehen können, werden über einen einzigen harten Punkt in das massive Chassis abgeleitet, wohingegen die drei übrigen Aufhängungspunkte elastisch ausgeführt sind.

Stabiles, elegantes Aluminium-Gehäuse

Wie schon bislang setzt natürlich auch die neueste Generation der Pro-Ject Box Design DS3 Series auf ein solides, gleichzeitig aber auch elegantes Gehäuse aus Aluminium. Auch dies sei ein wesentliches Ausstattungsmerkmal, um Vibrationen, aber auch elektromagnetische Störungen im Ansatz zu unterbinden, so der Hersteller.

Natürlich kann man hierbei zwischen Silber und Schwarz wählen, neu ist allerdings, dass die optionalen Seitenteile in verschiedenen Holz-Varianten nicht mehr fix montiert, sondern mittels Magneten in Position gehalten, und damit jederzeit abgenommen und auch getauscht werden können.

Die neue Pro-Ject CD Box DS3 misst 206 mm in der Breite, 194 mm in der Tiefe, und 72 mm in der Höhe. Damit bringt sie 1.66 kg auf die Waage.

Steckernetzteil Standard, optionale Stromversorgung als Upgrade

Wie bislang setzt auch die neue Pro-Ject CD Box DS3 auf eine Stromversorgung mittels externem Netzteil, wobei im Lieferumfang ein passendes Steckernetzteil mit 18 V und 1 A DC enthalten ist.

Wer allerdings ein Upgrade durchführen will, dem steht etwa mit der optionalen Pro-Ject Power Box DS2 Sources die richtige Lösung in Form eines Linear-Netzteils zur Verfügung. Die Stromversorgung sei ein entscheidender Teil des Audio-Pfades, so Pro-Ject Audio Systems, sodass man Kunden diese Aufrüstoptionen nicht nur anbietet, sondern ganz klar empfiehlt.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject CD Box DS3

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Pro-Ject CD Box DS3 soll ab sofort im Fachhandel zu finden sein. Wie bereits erwähnt, kann man sich hierbei zwischen einer Ausführung in Silber und Schwarz entscheiden. Nicht mehr festlegen muss man sich bei den optionalen Seitenteilen mit Holz-Finish (Pro-Ject DS2 Wooden Side Panels), denn diese lassen sich nunmehr jederzeit nachrüsten und auch tauschen. Diese sind nicht Teil des Lieferumfangs. Der empfohlene Verkaufspreis für die neue Pro-Ject CD Box DS3 wird mit € 699,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Pro-Ject Audio Systems begründet die neueste Generation der Pro-Ject Box Design DS Series mit einem neuen Audio CD-Player, der neuen Pro-Ject CD Box DS3. Wie schon bislang setzt man hierbei bewusst auf eine rein der Wiedergabe von Red Book-kompatiblen Audio CDs, stattet diese mit einem neuen Wandler, einem hervorragenden Servo und einer ausgeklügelten Aufhängung aus, um so das Ziel zu erreichen, einen wahren High-end Audio CD-Player zum besonders attraktiven Preis anbieten zu können.

Produkt Pro-Ject CD Box DS3 Preis € 699,-