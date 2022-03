Pro-Ject CD Box S3 – Ultra-kompakter CD-Player

Mit der neuen Pro-Ject CD Box S3 schlägt Pro-Ject Audio Systems ein neues Kapitel in der langen Erfolgsgeschichte der Pro-Ject Box Design Series auf, denn damit wird die neueste Generation der kleinsten Produktlinie begründet, die Pro-Ject Box Design S3 Series. Diese neue Produktgeneration hält eine Überraschung bereit, und zwar einen neuen Formfaktor. Der Hersteller spricht vom Pro-Ject S3 Format.

Doch neben dem neuen Aussehen soll sich die neue Pro-Ject CD Box S3 natürlich auch mit einem neu konzipierten Schaltungs-Design präsentieren und damit einmal mehr als feiner Audio CD-Player für Musik-Enthusiasten in Erscheinung treten.

Pro-Ject Box Design Series – Eine Erfolgsgeschichte

Seit Jahr und Tag gilt Pro-Ject Audio Systems nicht allein als Marktführer im Bereich Schallplatten-Spieler, man kann zudem auf eine immens beeindruckende Produktpalette an Elektronik-Komponenten verweisen. Was einst vor vielen, vielen Jahren mit Phono-Vorstufen begann, stellt längst ein breit aufgestelltes Sortiment an Verstärkern, Streaming-Clients, D/A-Wandlern, Kopfhörer-Verstärkern, Phono-Vorstufen und CD-Player dar.

Dabei unterteilt sich die Pro-Ject Box Design Series in verschiedene Produktlinien, wobei die mit Abstand wesentlichste wohl ganz klar die Pro-Ject Box Design S Series darstellt. Diese Lösungen werden der von Pro-Ject Audio Systems seit jeher verfolgten Philosophie „Bester Klang zum günstigsten Preis“ am besten gerecht und richten sich damit an eine besonders breit aufgestellte Zielgruppe.

Pro-Ject Box Design S3 Series – Die dritte Generation

Beachtlich, dass nunmehr bereits die dritte Generation der Pro-Ject Box Design S3 Series eingeläutet wird, und zwar mit der Präsentation der neuen Pro-Ject CD Box S3 und damit dem Audio CD-Player dieser Produktfamilie.

Pro-Ject CD Box S3 – Audio CD-Player mit Slot-in Mechanismus

Auch in der nunmehr neuesten Generation präsentiert sich die Pro-Ject CD Box S3 als Spezialist für nur eine einzige Aufgabe, und zwar der Wiedergabe von Audio CDs. Damit unterstreicht Pro-Ject Audio Systems die seit jeher in dieser Produktklasse verfolgte Überzeugung, dass ein Laufwerk, das allein für die Audio CD-Wiedergabe ausgelegt ist, universellen Laufwerken die neben Audio CD auch DVD oder Blu-ray wiedergeben können, ganz klar überlegen ist.

Die Pro-Ject CD Box S3 sei so konzipiert, dass sie eine 1:1 Bit-genaue CD-Wiedergabe garantiere, somit bestmögliche Ergebnisse liefere.

Ausgelegt ist das Laufwerk auch bei der neuen Pro-Ject CD Box S3 als Slot-in Mechanismus, auch diesbezüglich hat sich gegenüber den Vorgänger-Generationen nichts geändert. Besonders hervor hebt der Hersteller übrigens, dass der Mechanismus so ausgelegt ist, dass die Wiedergabe recht rasch erfolgt.

Neu aber ist, dass die Pro-Ject CD Box S3 nunmehr über einen einmal mehr verbesserten D/A-Wandler verfügt, der, auch wenn es für Audio CD gar nicht erforderlich wäre, in Form eines Texas Instruments PCM5102 DAC mit 32 Bit und 384 kHz arbeitet.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject CD Box S3

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject CD Box S3

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject CD Box S3

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject CD Box S3

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject CD Box S3

Analoger und digitaler Ausgang

In bewährter Art und Weise bietet die neue Pro-Ject CD Box S3 nicht nur einen analogen Ausgang in Form eines Cinchbuchsen-Pärchens, auch eine koaxiale S/PDIF-Schnittstelle steht hier zur Verfügung.

Die Stromversorgung erfolgt mittels externem 9 V 2A Netzteil, das sich natürlich im Lieferumfang befindet. Dieses kann aber durch eine optionale Stromversorgung ersetzt werden, wie diese allen voran von Pro-Ject Audio Systems selbst im Rahmen der Pro-Ject Box Design Serie angeboten werden.

Simples Bedienkonzept

Ein Audio CD-Player ist ja prinzipiell nicht allzu komplex, Pro-Ject Audio Systems setzt hier dennoch auf ein besonders simples Bedienkonzept. Abgesehen vom Standby-Taster finden sich an der Front daher lediglich vier Taster, die in Verbindung mit einem neu konzipierten 1,54 Zoll Farbdisplay zur Kontrolle der Wiedergabe direkt am Gerät dienen.

Eine passende Infrarot-Fernbedienung ist außerdem Teil des Lieferumfangs der neuen Pro-Ject CD Box S3.

Neues Pro-Ject Box Design S3 Format

Wie bereits einleitend beschrieben, läutet die neue Pro-Ject CD Box S3 nicht nur die dritte Generation der Pro-Ject Box Design S Series ein, damit wird auch ein neuer Formfaktor beim Gehäuse begründet, das Pro-Ject Box Design S3 Format.

Mit Abmessungen von 205 mm in der Breite, 55 mm in der Höhe und 153 mm ist es einen Tick höher ausgefallen, als bisherige Lösungen. Dies bietet den entscheidenden Vorteil, dass die Entwickler von Pro-Ject Audio Systems ein wenig mehr Spielraum haben, um künftig neue Lösungen zu konzipieren.

Nichts geändert hat sich natürlich daran, dass man auf eine tadellose Verarbeitung mit Aluminium als Werkstoff setzt. Die Oberfläche ist gebürstet und man kann sich zwischen einer silbernen und schwarzen Ausführung entscheiden.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Pro-Ject CD Box S3 soll bereits in Kürze im Fachhandel zu finden sein. Wie eben erwähnt, steht diese Lösung in bewährter Art und Weise in Silber als auch Schwarz zur Verfügung. Der empfohlene Verkaufspreis wird vom Hersteller mit € 399,- angegeben.

Wir meinen…

Es ist bereits die dritte Generation der Pro-Ject Box Design S Series, die Pro-Ject Audio Systems nunmehr mit der neuen Pro-Ject CD Box S3 einläutet. Dass es sich beim ersten Gerät dieser neuen Produktgeneration ausgerechnet um einen CD-Player handelt, und zwar einen CD-Player der explizit nur der Wiedergabe von Audio CD dient, zeigt die hohe Bedeutung, die das Unternehmen diesem Format nach wie vor einräumt. Dass die neue Generation der Produktreihe neben einmal mehr optimiertem Schaltungs-Design auch mit einem neu gestalteten, großzügiger ausgelegten Gehäuse aufwartet, überrascht, gibt den Entwicklern aber mehr Spielraum bei so manch anderer Lösung der erfolgreichen Produktreihe, die wohl kaum allzu lange auf sich warten lassen wird.

Produkt Pro-Ject CD Box S3 Preis € 399,-