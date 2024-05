Pro-Ject Connect it Series – Stets das richtige Kabel

In aller Kürze Pro-Ject Audio Systems liefert nunmehr mit der neu aufgestellten Pro-Ject Connect it Series ein breit aufgestelltes Sortiment an hochwertigen Kabeln zu attraktiven Preisen.

Seit Jahr und Tag bietet das Unternehmen Pro-Ject Audio Systems unterschiedlichste Kabel für die verschiedensten Aufgaben an, und zwar im Rahmen der so genannten Pro-Ject Connect it Series. Diese Produktlinie soll nun neu aufgestellt werden, man wolle einerseits das Sortiment erweitern, gleichzeitig aber auch für mehr Übersicht sorgen. Das erklärte Ziel sei es, für jede Aufgabe, aber auch für jedes Budget das richtige Kabel anbieten zu können.

So umfasst die Pro-Ject Connect it Series nunmehr eine Vielzahl an Verbindungs- und Lautsprecher-Kabeln, die sich in vier Produktlinien – Pro-Ject Connect it E, Pro-Ject Connect it S, Pro-Ject Connect it DS und Pro-Ject Connect it RS – unterteilen.

In jeder Situation das richtige Kabel

Kabel können eine HiFi-Kette nicht verbessern, so Pro-Ject Audio Systems, man müsse aber alles daran setzen, dass sie diese auch nicht verschlechtern. Denn nicht nur die Verwendung eines schlechten Kabels kann die Qualität der gesamten HiFi-Kette negativ beeinflussen, sondern ebenso der Einsatz eines falschen Kabels.

Kabel sei eben nicht gleich Kabel, die unterschiedlichen Aufgaben erfordern jeweils ausgewiesene Spezialsiten, wie Pro-Ject Audio Systems explizit festhält. Nur so könne gewährleistet werden, dass man in Summe das bestmögliche Ergebnis erhalte. Ein Standard-Line-Kabel kann zwar genauso aussehen wie ein Phonokabel, aber beide sind nicht für die jeweils andere Anwendung geeignet.

Die Kabel der Pro-Ject Connect it Series unterscheiden sich somit natürlich nicht nur durch unterschiedliche Stecker, vielmehr nutze man die nunmehr 30jährige Erfahrung in der HiFi dafür, für die verschiedenen Anwendungsfälle stets auf die richtige Auswahl der Werkstoffe bei Leiter, Dielektrikum und Isolation, und ebenso die optimale Geometrie im Aufbau zu setzen.

Man biete mit der neu aufgestellten Pro-Ject Connect it Series in den unterschiedlichen Produktlinien Lösungen mit diversen Steckertypen an, beginnend mit Standard-RCA-Phono-Kabel bis hin zu True Balanced Kabeln mit Mini-XLR oder 5-Pin DIN-Tonarmanschluss.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Connect DS Series Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Connect E Series Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Connect RS Series Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Connect S Series

Vier Produktlinien – Von E wie Einsteiger bis hin zu RS für Referenz Serie

Wie schon einleitend erwähnt, bietet man innerhalb der Pro-Ject Connect it Series nun vier Produktlinien an, und zwar Pro-Ject Connect it E, Pro-Ject Connect it S, Pro-Ject Connect it DS und Pro-Ject Connect it RS. Die Namensgebung entspricht damit bei der Pro-Ject Connect it Series exakt jener, die man bereits bei der Pro-Ject Box Design Series wählte, um das Spektrum von der Einsteiger-Linie – hier die Pro-Ject Connect it E Series – bis hin zur Refefrenz-Serie -Pro-Ject Connect it RS Series – aufzugliedern.

Bei der Pro-Ject Connect it E Series kommt als Leiter verzinntes Kupfer zum Einsatz, die Stecker präsentieren sich in Messing vergoldet. Für die Lösungen der Pro-Ject Connect it S Series dient sauerstofffreies Kupfer (OFC) als Leider und die Stecker sind aus Phosphor-Bronze vergoldet gefertigt. Die Kabel der Pro-Ject Connect it DS Series setzen auf hochreines sauerstofffreies Kupfer sowie Stecker aus Kupfer versilbert und bei den Lösungen der Pro-Ject Connect it RS Series werden die Leiter aus Reinsilber gefertigt, zumindest, wenn es um Signalkabel geht. Bei den Lautsprecher-Kabeln dieser Produktlnie kommt als Leiter hochreines sauerstofffreies Kupfer zum Einsatz. Die Stecker der Pro-Ject Connect it RS Series sind in jedem Fall aus einer Beryllium-Kupfer-Legierung gefertigt, und werden anschließend zudem rhodiniert.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Connect it Series

Preise und Verfügbarkeit

Die Lösungen der Pro-Ject Connect it Series stehen allesamt dieser Tage im Fachhandel zur Verfügung. Die Preise für die Kabel der Pro-Ject Connect it E Series beginnen bei € 29,90, jene der Pro-Ject Connect it S Series bei € 79,90,-, die Pro-Ject Connect it DS Series startet bei € 139,-, und die Kabel der Pro-Ject Connect it RS Series beginnen bei € 499,-

Wir meinen…

Pro-Ject Audio Systems strukturiert sein Produktsortiment im Bereich Kabel komplett neu. Die Produkte werden auch künftig der bekannten Pro-Ject Connect it Series zugeordnet, diese gliedert sich aber künftig in vier Produktlinien, die sich in Qualität und Preis unterscheiden, wobei man sich hierbei an der Nomenklatur der HiFi-Komponenten der Pro-Ject Box Design Series orientierte. Künftig wird es somit die Pro-Ject Connect E Series, Pro-Ject Connect S Series, Pro-Ject Connect DS Series und Pro-Ject Connect RS Series geben, wobei in jeder dieser Linien von Signal- bis hin zu Lautsprecher-Kabel alles zu finden ist, was es für den Aufbau einer HiFi-Kette benötigt.

PRODUKT Pro-Ject Connect it Series Preis Pro-Ject Connect E Series ab € 29,90

Pro-Ject Connect S Series ab € 79,90

Pro-Ject Connect DS Series ab € 139,-

Pro-Ject Connect RS Series ab € 499,-

