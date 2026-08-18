In aller Kürze Mit dem Pro-Ject E1.2 BT und dem Pro-Ject E1.2 BT Colour verbindet Pro-Ject Audio Systems einen unkomplizierten Einstieg in die Schallplattenwiedergabe mit moderner drahtloser Konnektivität. Beide Modelle kombinieren einen 730 g Plattenteller aus Aluminiumdruckguss, den vormontierten Pro-Ject Pick it MM E Tonabnehmer und eine integrierte Phono-Vorstufe mit Bluetooth 5.4 samt aptX HD und aptX Adaptive. Der Pro-Ject E1.2 BT Colour ergänzt dieses Konzept um ein verbessertes MDF-Chassis und fünf handlackierte Satin-Oberflächen.

Ein Plattenspieler muss längst nicht mehr zwingend unmittelbar neben einem klassischen HiFi-Verstärker stehen. Mit dem Pro-Ject E1.2 BT und dem Pro-Ject E1.2 BT Colour greift Pro-Ject Audio Systems genau diese Entwicklung auf und erweitert die neue Generation seiner E-Line um zwei Modelle, die analoge Schallplattenwiedergabe mit zeitgemäßer Konnektivität verbinden. Beide Laufwerke verfügen neben einer integrierten Phono-Vorstufe über einen Bluetooth 5.4 Transmitter und können das Signal einer Schallplatte damit direkt an geeignete Bluetooth-Lautsprecher, Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-fähige Verstärker übertragen. Gleichzeitig bleibt die klassische Verbindung über die vergoldeten Cinch-Buchsen erhalten. Die komplette Einrichtung soll bewusst unkompliziert ausfallen: Tonabnehmer, Auflagekraft und Antiskating sind bereits ab Werk eingestellt, sodass nach dem Auspacken im Wesentlichen nur noch Plattenteller, Riemen und Staubschutzhaube montiert werden müssen.

Key Facts

Pro-Ject E1.2 BT und Pro-Ject E1.2 BT Colour als Plug-and-Play-Plattenspieler

als Plug-and-Play-Plattenspieler Riemenantrieb mit elektronischer Umschaltung zwischen 33 und 45 U/min

Integrierter Phono-Vorverstärker

Bluetooth 5.4 Transmitter

Bluetooth-Codecs SBC, aptX HD und aptX Adaptive

730 g Plattenteller aus Aluminiumdruckguss

8,6 Zoll Tonarm mit Aluminiumrohr und carbonverstärkter Headshell

Vormontierter Pro-Ject Pick it MM E Tonabnehmer

Glasfaserverstärkter ABS-Subteller

Pro-Ject E1.2 BT in Hochglanzschwarz und Walnuss

Pro-Ject E1.2 BT Colour in fünf handlackierten Satin-Ausführungen

Handgefertigt in Europa

UVP Pro-Ject E1.2 BT: € 399,-

UVP Pro-Ject E1.2 BT Colour: € 449,-

Die neue Generation der Pro-Ject E-Line

Der Pro-Ject E1.2 bildet die aktuelle Generation jener Baureihe, mit der Pro-Ject Audio Systems einen möglichst unkomplizierten Einstieg in die Schallplattenwiedergabe anbieten will. Entsprechend setzt man auch beim Pro-Ject E1.2 BT auf ein weitgehend vorkonfiguriertes Konzept. Auflagekraft und Antiskating werden bereits bei der Fertigung eingestellt, sodass der Anwender keine Tonarmwaage benötigt und sich auch nicht erst mit der grundlegenden Justage eines Tonabnehmers auseinandersetzen muss.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Pro-Ject Audio Systems die technische Basis auf das für ein Einsteigermodell absolut Notwendige reduziert hätte. Gerade beim Laufwerk und Tonarm finden sich einige Lösungen, die für eine möglichst stabile Abtastung und damit eine solide Grundlage der Musikwiedergabe sorgen sollen.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject E1.2 BT und Pro-Ject E1.2 BT Colour Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject E1.2 BT und Pro-Ject E1.2 BT Colour

Neuer 730 g Plattenteller aus Aluminiumdruckguss

Eine der wesentlichen Neuerungen gegenüber dem ursprünglichen Pro-Ject E1 betrifft den Hauptplattenteller. Anstelle der bisherigen Lösung aus ABS kommt beim Pro-Ject E1.2 ein neu entwickelter Plattenteller aus Aluminiumdruckguss mit einem Gewicht von 730 g zum Einsatz.

Nach dem Guss wird dieser laut Hersteller zusätzlich bearbeitet und präzise ausgewuchtet. Durch die höhere Masse soll der Teller eine stabilere Rotation gewährleisten und gleichzeitig unerwünschte Vibrationen sowie Resonanzen reduzieren. Auch die Nadel soll von der ruhigeren und gleichmäßigeren Basis profitieren, da sie die Plattenrille unter möglichst konstanten Bedingungen abtasten kann. Eine Vertiefung im Bereich des Plattenlabels stellt sicher, dass die Schallplatte plan aufliegt.

Unter dem Hauptteller arbeitet ein glasfaserverstärkter ABS-Subteller, der über einen unterhalb des Plattentellers geführten Riemen vom gedämpften Gleichstrommotor angetrieben wird. Die Wahl zwischen 33 und 45 U/min erfolgt elektronisch per Schalter, ein manuelles Umlegen des Antriebsriemens ist damit nicht erforderlich.

Pro-Ject Pick it MM E bereits vormontiert

Auch beim Tonabnehmer setzt Pro-Ject Audio Systems auf eine eigene Lösung. Der Pro-Ject Pick it MM E gehört bei beiden Ausführungen zum Lieferumfang und ist bereits vormontiert sowie justiert.

Das Moving-Magnet-System arbeitet mit einem Miniatur-Neodym-Generatormagneten und soll durch seine geringe bewegte Masse eine präzise Abtastung ermöglichen. Zum Einsatz kommt eine konisch geschliffene Diamantnadel. Das gedämpfte ABS-Gehäuse des Tonabnehmers ist darauf ausgelegt, vibrationsbedingte Verfärbungen möglichst gering zu halten.

8,6 Zoll Tonarm mit kardanischer Lagerung

Der Tonarm weist eine effektive Länge von 8,6 Zoll beziehungsweise 218,5 mm bei einer effektiven Masse von 7 g auf. Pro-Ject Audio Systems verwendet ein Aluminium-Tonarmrohr sowie eine steife, carbonverstärkte Headshell.

Besonderes Augenmerk legt der Hersteller auf die kardanische Aufhängung und das spielfrei ausgelegte Präzisionslagersystem. Hinzu kommt ein vergleichsweise großes Gegengewicht, das näher am Lagerpunkt positioniert ist. Durch diese Anordnung soll die bewegte Masse optimal ausbalanciert und eine präzisere Führung des Tonabnehmers erzielt werden. Das Gegengewicht selbst ist mittels TPE entkoppelt.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject E1.2 BT und Pro-Ject E1.2 BT Colour Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject E1.2 BT und Pro-Ject E1.2 BT Colour Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject E1.2 BT und Pro-Ject E1.2 BT Colour Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject E1.2 BT und Pro-Ject E1.2 BT Colour Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject E1.2 BT und Pro-Ject E1.2 BT Colour

Bluetooth 5.4 mit aptX HD und aptX Adaptive

Das namensgebende Merkmal des Pro-Ject E1.2 BT ist natürlich die drahtlose Signalübertragung. Dafür integriert Pro-Ject Audio Systems eine neue Bluetooth 5.4 Transmitter-Platine, die als A2DP Source arbeitet.

Unterstützt werden die Codecs SBC, aptX HD und aptX Adaptive. Damit kann das Signal der Schallplatte ohne zusätzliches externes Gerät etwa an Bluetooth-Kopfhörer, Wireless Speaker oder entsprechend ausgestattete HiFi-Verstärker übertragen werden. Pro-Ject Audio Systems nennt für die Bluetooth-Einheit eine maximale Sendeleistung nach Class 1 mit 13 dBm.

Gerade hier zeigt sich der Ansatz der beiden Modelle recht deutlich: Die Schallplatte bleibt zwar das analoge Quellmedium, die Wiedergabe muss deshalb aber nicht zwingend über eine ausschließlich analoge Signalkette erfolgen. Wer etwa spätabends über Bluetooth-Kopfhörer hören möchte oder einen Wireless Speaker beziehungsweise eine moderne All-in-One-Lösung nutzt, kann den Plattenspieler ohne zusätzliche Komponenten einbinden.

Phono-Vorstufe bereits integriert

Neben dem Bluetooth-Transmitter verfügen sowohl der Pro-Ject E1.2 BT als auch der Pro-Ject E1.2 BT Colour über eine integrierte Phono-Vorstufe. Damit ist für den Anschluss an Audio-Systeme ohne eigenen Phono-Eingang keine zusätzliche externe Phono-Vorstufe erforderlich. Für die kabelgebundene Verbindung stehen vergoldete Cinch-Anschlüsse bereit, Pro-Ject Audio Systems legt zudem ein 1,23 m Phonokabel bei.

Damit richten sich der Pro-Ject E1.2 BT und der Pro-Ject E1.2 BT Colour nicht allein an klassische HiFi-Systeme, sondern ebenso an Aktivlautsprecher und moderne Verstärker-Lösungen, bei denen ein eigener Phono-Eingang längst keine Selbstverständlichkeit mehr ist.

Solides Chassis und entkoppelte Standfüße

Auch beim Chassis setzt Pro-Ject Audio Systems auf eine möglichst resonanzarme Konstruktion. Der Sockel wird CNC-gefräst und kommt ohne Hohlräume aus, die unerwünschte Resonanzen begünstigen könnten. Ergänzend sorgen gedämpfte Standfüße für eine mechanische Entkopplung von der Aufstellfläche.

Das Hauptlager besteht aus einer Edelstahlachse und einer Kugel, die in einer Bronzebuchse geführt werden. Auch hier setzt Pro-Ject Audio Systems somit auf eine klassische Lagerkonstruktion.

Pro-Ject E1.2 BT oder Pro-Ject E1.2 BT Colour?

Technisch sind der Pro-Ject E1.2 BT und der Pro-Ject E1.2 BT Colour eng miteinander verwandt, bei der Ausführung des Chassis und vor allem beim Design gibt es jedoch einen klaren Unterschied.

Der Pro-Ject E1.2 BT wird in Hochglanzschwarz und Walnuss angeboten und stellt mit einer unverbindlichen Verkaufspreis von € 399,- die günstigere Variante dar.

Beim Pro-Ject E1.2 BT Colour kommt hingegen ein verbessertes MDF-Gehäuse zum Einsatz. Dieses soll unerwünschte Resonanzen zusätzlich reduzieren und wird in fünf handlackierten Satin-Ausführungen angeboten:

Satin Schwarz

Satin Weiß

Satin Tannengrün

Satin Gold-Gelb

Satin Stahlblau

Damit greift Pro-Ject Audio Systems zugleich die Farbwelt seiner Pro-Ject Colourful Audio Line auf, sodass sich der Plattenspieler beispielsweise mit entsprechend ausgeführten Lautsprechern des Unternehmens kombinieren lässt. Die unverbindlich empfohlene Preisempfehlung des Pro-Ject E1.2 BT Colour liegt bei € 449,-.

Plug-and-Play wirklich wörtlich genommen

Gerade Anwender, die erstmals in Vinyl einsteigen, stehen bei klassischen Plattenspielern zunächst vor einer Reihe von Fragen: Wie wird der Tonabnehmer montiert, welche Auflagekraft ist korrekt und wie stellt man Antiskating ein?

Beim Pro-Ject E1.2 BT und Pro-Ject E1.2 BT Colour soll all das bereits erledigt sein. Tonabnehmer, Auflagekraft und Antiskating werden im Werk eingestellt. Gleichzeitig erfolgt die Wahl der Geschwindigkeit elektronisch, die Phono-Vorstufe ist integriert und selbst für die Weiterleitung des Signals muss dank Bluetooth nicht zwingend ein Kabel zum Audio-System verlegt werden.

Damit bleibt als zentrale Aufgabe tatsächlich das, worum es letztlich gehen soll: eine Platte auflegen und Musik hören.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Plug-and-Play-Konzept: Tonabnehmer, Auflagekraft und Antiskating sind bereits ab Werk eingestellt.

Tonabnehmer, Auflagekraft und Antiskating sind bereits ab Werk eingestellt. Bluetooth 5.4: Direkte drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Lautsprechern, Kopfhörern oder Verstärkern.

Direkte drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Lautsprechern, Kopfhörern oder Verstärkern. aptX HD und aptX Adaptive: Hochwertige Bluetooth-Codecs erweitern die Möglichkeiten der kabellosen Wiedergabe.

Hochwertige Bluetooth-Codecs erweitern die Möglichkeiten der kabellosen Wiedergabe. Integrierte Phono-Vorstufe: Pro-Ject E1.2 BT und Pro-Ject E1.2 BT Colour lassen sich auch an Audio-Systeme ohne eigenen Phono-Eingang anschließen.

Pro-Ject E1.2 BT und Pro-Ject E1.2 BT Colour lassen sich auch an Audio-Systeme ohne eigenen Phono-Eingang anschließen. 730 g Aluminiumplattenteller: Die höhere Masse und präzise Auswuchtung unterstützen eine stabile Rotation.

Die höhere Masse und präzise Auswuchtung unterstützen eine stabile Rotation. Vormontierter Pro-Ject Pick it MM E: Ein vollständiges Tonabnehmersystem gehört bereits zum Lieferumfang.

Ein vollständiges Tonabnehmersystem gehört bereits zum Lieferumfang. Zwei Designkonzepte: Wahl zwischen dem klassisch ausgeführten Pro-Ject E1.2 BT und dem farblich markanteren Pro-Ject E1.2 BT Colour.

Wahl zwischen dem klassisch ausgeführten Pro-Ject E1.2 BT und dem farblich markanteren Pro-Ject E1.2 BT Colour. Fertigung in Europa: Pro-Ject Audio Systems fertigt beide Modelle in Europa und garantiert eine Ersatzteilverfügbarkeit von 25 Jahren.

Preis und Verfügbarkeit

Der Pro-Ject E1.2 BT wird in Hochglanzschwarz und Walnuss angeboten und ist zum empfohlenen Verkaufspreis von € 399,- erhältlich. Für den Pro-Ject E1.2 BT Colour in Satin Schwarz, Satin Weiß, Satin Tannengrün, Satin Gold-Gelb oder Satin Stahlblau gibt Pro-Ject Audio Systems einen empfohlenen Verkaufspreis von € 449,- an. Der Pro-Ject E1.2 BT und der Pro-Ject E1.2 BT Colour sollen laut Hersteller ab August 2026 über Pro-Ject-Händler verfügbar sein. Eine Acryl-Staubschutzhaube gehört bei allen Ausführungen zum Lieferumfang.

Wir meinen…

Pro-Ject Audio Systems nimmt den Gedanken eines unkomplizierten Einstiegs in Vinyl beim Pro-Ject E1.2 BT und Pro-Ject E1.2 BT Colour konsequent auf: auspacken, anschließen und Platte auflegen. Dass dabei nicht nur eine Phono-Vorstufe, sondern mit Bluetooth 5.4, aptX HD und aptX Adaptive auch eine zeitgemäße drahtlose Verbindung bereitsteht, erweitert die Einsatzmöglichkeiten erheblich – vom klassischen Verstärker bis hin zu Wireless Speakern und Kopfhörern. Der Pro-Ject E1.2 BT Colour setzt mit seinem verbesserten MDF-Chassis und den handlackierten Oberflächen zusätzlich einen Akzent für all jene, bei denen ein Plattenspieler nicht nur gut funktionieren, sondern sich auch bewusst in den Wohnraum einfügen soll.

Produkt Pro-Ject E1.2 BT und Pro-Ject E1.2 BT Colour Preis Pro-Ject E1.2 BT €399,-

Pro-Ject E1.2 BT Colour € 499,-

Technische Daten Pro-Ject E1.2 BT und Pro-Ject E1.2 BT Colour

Produkt Pro-Ject E1.2 BT und Pro-Ject E1.2 BT Colour Prinzip Riemengetriebener Plattenspieler Drehzahlen 33, 45 U/min, elektronische Umschaltung Signal-Geräuschabstand 65 dB Hauptplattenteller Aluminiumdruckguss, 730 g Subteller Glasfaserverstärktes ABS Antrieb Riemenantrieb, gedämpfter Gleichstrommotor Hauptlager Edelstahlachse in Bronzebuchse Tonarm 8,6 Zoll, Aluminiumrohr Effektive Tonarmlänge 218,5 mm Effektive Tonarmmasse 7 g Überhang 22,0 mm Headshell Carbonverstärkt Tonabnehmer Pro-Ject Pick it MM E Phono-Vorstufe Integriert Bluetooth Bluetooth 5.4 Bluetooth-Codecs SBC, aptX HD, aptX Adaptive Bluetooth-Protokoll A2DP Source Maximale Bluetooth-Sendeleistung Class 1, 13 dBm Bluetooth-Frequenzbereich 2,402 GHz bis 2,48 GHz Anschlüsse Vergoldete Cinch-Buchsen Phonokabel 1,23 m Stromversorgung 15 V DC / 0,8 A Leistungsaufnahme 4,5 W Abmessungen 420 × 112 × 330 mm Gewicht 3,6 kg Zubehör 15 V DC / 0,8 A Netzteil, Acryl-Staubschutzhaube, 7 Zoll Singleadapter Fertigung Handgefertigt in Europa Ersatzteilverfügbarkeit 25 Jahre garantiert

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