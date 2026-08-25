In aller Kürze Der Pro-Ject Harley-Davidson Turntable verbindet die unverkennbare Formensprache von Harley-Davidson mit einem technisch ambitionierten Plattenspieler-Konzept von Pro-Ject Audio Systems. Ein massiver Alu-MDF Aufbau, insgesamt 2,75 kg bewegte Masse im Antrieb, ein 8,6 Zoll S-förmiger Aluminiumtonarm und der Pro-Ject Pick it PRO sollen sicherstellen, dass die Limited Special Edition nicht allein als Designobjekt verstanden wird.

Markenkooperationen sind bei Pro-Ject Audio Systems längst keine Seltenheit, doch beim neuen Pro-Ject Harley-Davidson Turntable geht das österreichische Unternehmen einen besonders konsequenten Weg. Die Partnerschaft mit der Harley-Davidson Inc. beschränkt sich nicht auf Logos oder eine spezielle Farbgebung, vielmehr bildet das berühmte Bar & Shield Emblem die Grundlage für die gesamte Form des Laufwerks. Poliertes Aluminium, Edelstahl, schwarzes MDF, Glas und echtes Leder greifen dabei bewusst Materialien und Gestaltungselemente klassischer Motorräder auf. Dass hinter der spektakulären Optik dennoch ein ernsthaft konzipierter Plattenspieler stehen soll, unterstreicht Pro-Ject mit einem massiven Riemenantrieb, aufwendiger Motorsteuerung und einem eigenständigen Tonarm-Konzept. Einen ersten Blick auf diese ungewöhnliche Verbindung von Analogtechnik und Motorradkultur konnten Besucher bereits bei der HIGH END Vienna 2026 werfen.

Key Facts Pro-Ject Harley-Davidson Turntable

Pro-Ject Harley-Davidson Turntable als Limited Special Edition

Alu-MDF Sandwich-Chassis in Anlehnung an das Harley-Davidson Bar & Shield Logo

Riemenantrieb mit AC-Synchronmotor und Präzisions-DC/AC-Generator

300 mm Glasteller und diamantgedrehter Aluminium-Subteller

2,75 kg bewegte Gesamtmasse des Antriebssystems

915 g Harley-Davidson Record Puck und Ledermatte

8,6 Zoll S-förmiger Aluminiumtonarm mit SME Headshell

Pro-Ject Pick it PRO MM-Tonabnehmer ab Werk vormontiert und justiert

Elektronische Drehzahlwahl für 33 und 45 U/min

5-Pin DIN Phono-Ausgang inklusive Pro-Ject Connect it Phono E 5P/RCA

Preis: € 2.590,-

Das Bar & Shield Logo wird zum Plattenspieler

Schon auf den ersten Blick ist klar, worum es bei dieser Kooperation geht. Das Chassis des Pro-Ject Harley-Davidson Turntable übernimmt nicht einfach einzelne Designelemente eines Motorrads, sondern orientiert sich in seiner gesamten Silhouette am Harley-Davidson Bar & Shield Logo. Pro-Ject fertigt den massiven Grundkörper aus MDF ohne Hohlräume und kombiniert diesen mit einer präzisionsgefrästen Aluminiumoberfläche.

Damit soll die Konstruktion zwei Aufgaben erfüllen: Sie bildet einerseits die unverwechselbare optische Grundlage dieser Limited Special Edition, andererseits soll die Kombination aus Masse, Steifigkeit und innerer Dämpfung unerwünschte Resonanzen möglichst wirkungsvoll unterdrücken. Die drei höhenverstellbaren Aluminiumfüße sind zusätzlich mit TPE gedämpft und erlauben eine exakte horizontale Ausrichtung des Laufwerks.

Auch bei den Materialien setzt Pro-Ject die Harley-Davidson Thematik konsequent fort. Poliertes Aluminium und Edelstahl erinnern an klassische Motorradkomponenten, während die im Lieferumfang enthaltene Ledermatte bewusst Assoziationen zu einem Motorradsattel weckt.

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2,75 kg bewegte Masse für hohe Laufruhe

Technisch handelt es sich beim Pro-Ject Harley-Davidson Turntable um einen klassischen Riemenantrieb. Zum Einsatz kommt ein selektierter AC-Synchronmotor, der nicht unmittelbar vom Netz versorgt wird, sondern über einen Präzisions-DC/AC-Generator. Dieser erzeugt die Versorgung für den Motor und soll damit eine besonders konstante Drehzahl gewährleisten.

Sowohl die Motorriemenscheibe als auch der Subteller werden aus Aluminium gefertigt und mit hoher Präzision CNC-bearbeitet. Pro-Ject spricht hierbei von Fertigungstoleranzen bis in den Bereich von einem Tausendstel Millimeter. Gerade beim Subteller setzt man bewusst auf Aluminium anstelle einfacher Kunststoffkonstruktionen, um Masse und Dämpfung des gesamten Antriebssystems zu erhöhen.

Darauf sitzt ein 300 mm großer Glasteller. Glas bietet aufgrund seiner hohen Masse und Materialeigenschaften eine sehr resonanzarme Basis und erlaubt beim Pro-Ject Harley-Davidson Turntable zugleich den Blick auf Teile der außergewöhnlichen Konstruktion darunter. Gemeinsam mit Subteller und dem massiven Plattengewicht ergibt sich eine bewegte Gesamtmasse von 2,75 kg.

Besonders markant fällt der eigens gestaltete Harley-Davidson Record Puck aus. Dieser bringt allein 915 g auf die Waage und soll die Schallplatte möglichst fest an Teller und Ledermatte ankoppeln.

Elektronischer Wechsel zwischen 33 und 45 U/min

Der Wechsel zwischen 33 und 45 U/min erfolgt elektronisch über einen Schalter am Laufwerk. Ein manuelles Umlegen des Antriebsriemens ist somit nicht erforderlich.

Pro-Ject misst der Motorsteuerung bei diesem Modell besondere Bedeutung bei. Die Kombination aus AC-Synchronmotor, DC/AC-Generator, präzise gefertigter Riemenscheibe sowie dem schweren Subteller und Hauptteller soll Schwankungen der Drehzahl und damit Gleichlauffehler möglichst gering halten.

8,6 Zoll S-Tonarm mit SME Headshell

Ein weiteres auffälliges Element ist der 8,6 Zoll S-förmige Aluminiumtonarm. Dessen Aluminiumkomponenten werden laut Pro-Ject von Hand poliert, wobei allein dieser Arbeitsschritt rund einen Tag beanspruchen soll.

Die Lagerung ist als besonders reibungsarme Präzisionskonstruktion ausgeführt. Hinzu kommen ein mit TPE bedämpftes Gegengewicht sowie eine Innenverkabelung aus hochreinem Kupfer. Das klassische SME Headshell erlaubt zudem einen unkomplizierten Wechsel des Tonabnehmers und eröffnet damit Raum für spätere Upgrades.

Beim Anti-Skating setzt Pro-Ject auf eine schwerkraftbasierte adaptive Konstruktion. Sie verändert die wirksame Anti-Skating Kraft abhängig von der Position des Tonarms über der Schallplatte und soll damit über die gesamte Abspielfläche möglichst konstante Bedingungen gewährleisten.

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Pro-Ject Pick it PRO bereits ab Werk montiert

Ab Werk stattet Pro-Ject Audio Systems den Harley-Davidson Turntable mit dem Pro-Ject Pick it PRO aus. Der MM-Tonabnehmer aus der Pro-Ject Pick it Series ist bereits vormontiert und justiert, sodass der Plattenspieler nach der grundlegenden Einrichtung direkt eingesetzt werden kann.

Das SME kompatible Headshell macht den Pro-Ject Harley-Davidson Turntable gleichzeitig für spätere Tonabnehmer-Upgrades interessant. Laut Hersteller ist die Tonarmkonstruktion auch für hochwertige MC-Systeme ausgelegt.

Die Signalübertragung erfolgt über einen 5-Pin DIN Phono-Anschluss. Zum Lieferumfang gehört das semi-symmetrisch aufgebaute Pro-Ject Connect it Phono E 5P/RCA Phonokabel aus der Pro-Ject Connect it Series. Wer zu einem geeigneten Tonabnehmer und entsprechender Elektronik wechselt, kann das Laufwerk darüber hinaus in Richtung einer True Balanced Signalführung aufrüsten.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Eigenständiges Harley-Davidson Design: Das Bar & Shield Logo bestimmt die gesamte Form des Chassis und dient nicht nur als dekoratives Element.

Das Bar & Shield Logo bestimmt die gesamte Form des Chassis und dient nicht nur als dekoratives Element. Massive Konstruktion: Der Alu-MDF Aufbau kombiniert hohe Masse mit gezielter Resonanzdämpfung.

Der Alu-MDF Aufbau kombiniert hohe Masse mit gezielter Resonanzdämpfung. Aufwendiger Antrieb: AC-Synchronmotor, DC/AC-Generator und Aluminium-Subteller bilden die Basis für hohe Drehzahlstabilität.

AC-Synchronmotor, DC/AC-Generator und Aluminium-Subteller bilden die Basis für hohe Drehzahlstabilität. Hohe bewegte Masse: Glasteller, Aluminium-Subteller und Record Puck bringen es gemeinsam auf 2,75 kg bewegte Masse.

Glasteller, Aluminium-Subteller und Record Puck bringen es gemeinsam auf 2,75 kg bewegte Masse. Hochwertiger Tonarm: Der 8,6 Zoll S-förmige Aluminiumtonarm bietet SME Headshell, TPE-bedämpftes Gegengewicht und adaptives Anti-Skating.

Der 8,6 Zoll S-förmige Aluminiumtonarm bietet SME Headshell, TPE-bedämpftes Gegengewicht und adaptives Anti-Skating. Spielfertig ausgestattet: Der Pro-Ject Pick it PRO MM-Tonabnehmer ist bereits vormontiert und justiert.

Der Pro-Ject Pick it PRO MM-Tonabnehmer ist bereits vormontiert und justiert. Ausbaufähig: Das SME Headshell und der 5-Pin DIN Ausgang ermöglichen spätere Tonabnehmer- und True Balanced Upgrades.

Das SME Headshell und der 5-Pin DIN Ausgang ermöglichen spätere Tonabnehmer- und True Balanced Upgrades. Aufwendige Ausstattung: Ledermatte, 915 g Record Puck und Pro-Ject Connect it Phono E 5P/RCA gehören zum Lieferumfang.

Preis und Verfügbarkeit

Der Pro-Ject Harley-Davidson Turntable wird als Limited Special Edition angeboten. Einen konkreten Umfang der Limitierung nennt Pro-Ject Audio Systems bislang nicht. Der Preis beträgt € 2.590,-. Eine Staubschutzhaube gehört nicht zum Lieferumfang und wird separat angeboten.

Wir meinen…

Der Pro-Ject Harley-Davidson Turntable ist eine jener Markenkooperationen, bei denen man erfreulicherweise deutlich weiter gegangen ist, als lediglich ein bekanntes Logo auf ein bestehendes Produkt zu setzen. Die Form des gesamten Laufwerks, Materialien wie Aluminium, Edelstahl und Leder sowie Details wie der massive Record Puck greifen die Welt von Harley-Davidson auf, während Antrieb, Tonarm und Ausstattung klar zeigen, dass Pro-Ject Audio Systems daraus einen ernstzunehmenden Plattenspieler machen wollte.

Natürlich ist dieses Design alles andere als zurückhaltend. Wer einen möglichst dezenten Plattenspieler sucht oder mit Harley-Davidson wenig anfangen kann, gehört wohl kaum zur Zielgruppe. Für Vinyl-Liebhaber und Sammler mit einer Affinität zur traditionsreichen Motorradmarke ist diese Limited Special Edition von Pro-Ject Audio Systems dagegen ein echtes Statement – und erfreulicherweise eines mit technischer Substanz. Bei einem Preis von € 2.590,- hätte allerdings durchaus auch eine Staubschutzhaube zum Lieferumfang gehören dürfen.

Produkt Pro-Ject Harley-Davidson Turntable Preis € 2.590,-

Technische Daten Pro-Ject Harley-Davidson Turntable

Produkt Pro-Ject Harley-Davidson Turntable Charakterisierung Manueller High-end Plattenspieler, Riemenantrieb, Limited Special Edition Antriebsprinzip Riemenantrieb Motor AC-Synchronmotor Motorsteuerung Präzisions-DC/AC-Generator Drehzahlen 33 und 45 U/min, elektronisch umschaltbar Hauptteller 300 mm Glas Plattentellerauflage Leder Subteller Aluminium, diamantgedreht Bewegte Gesamtmasse 2,75 kg Plattengewicht 915 g Harley-Davidson Record Puck Hauptlager Edelstahl/Messing Tonarm 8,6 Zoll S-förmiger Aluminiumtonarm Effektive Tonarmlänge 218,5 mm Effektive Tonarmmasse 23,8 g Überhang 18,5 mm Headshell SME Headshell Anti-Skating Adaptives schwerkraftbasiertes Anti-Skating Tonabnehmer Pro-Ject Pick it PRO MM, vormontiert und justiert Audio-Ausgang 5-Pin DIN Kabel im Lieferumfang Pro-Ject Connect it Phono E 5P/RCA Füße Drei höhenverstellbare Aluminiumfüße mit TPE-Dämpfung Stromversorgung 15 V DC / 800 mA Netzanschluss 110/240 V, 50/60 Hz Leistungsaufnahme Max. 4 W, 0 W Standby Abmessungen 543 × 124 × 437 mm Staubschutzhaube Optional Fertigung Handmade in Europe

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