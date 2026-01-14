In aller Kürze Die Pro-Ject Head Box DS3 B richtet sich an anspruchsvolle Kopfhörerfans: vollsymmetrischer Aufbau, diskrete Schaltung und hohe Leistungsreserven für moderne High-End-Kopfhörer.

Der Begriff „symmetrisch“ wird im Kopfhörerbereich häufig verwendet, ist in der Praxis jedoch selten konsequent umgesetzt. Oft beschränkt sich die Symmetrie auf den Anschluss, während die eigentliche Verstärkung weiterhin unsymmetrisch arbeitet. Mit der Head Box DS3 B verfolgt Pro-Ject Audio Systems einen anderen Ansatz: Hier ist nicht nur der Ausgang, sondern der gesamte Signalweg – vom Eingang bis zur Kopfhörerbuchse – vollständig symmetrisch aufgebaut. Ziel ist es, Störeinflüsse zu minimieren, die Kanaltrennung zu maximieren und auch bei hohen Pegeln eine stabile, kontrollierte Signalverarbeitung sicherzustellen. Damit richtet sich die Head Box DS3 B an Anwender, die symmetrische Kopfhörer nicht als Marketingmerkmal verstehen, sondern als technisch sinnvolle Voraussetzung für maximale Signalqualität.

Vollständig symmetrischer Kopfhörerverstärker mit diskreter Schaltung

Symmetrische Signalführung für Cinch- und XLR-Eingänge

Hohe Ausgangsleistung bis zu 1.500 mW an 32 Ohm

Kopfhörerausgänge: 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke, 6,3 mm Stereo-Klinke, 4,4 mm Pentaconn und 4-Pin-XLR

Cinch-Loop-Ausgang zur Einbindung weiterer Verstärker

Vollaluminiumgehäuse, gefertigt in Europa

Vollsymmetrisches Konzept für maximale Signalreinheit

Im Zentrum der Head Box DS3 B steht eine vollständig symmetrische Architektur, die nicht nur die Ausgänge, sondern den gesamten Signalweg umfasst. Sowohl der Cinch- als auch der XLR-Eingang werden intern symmetrisch verarbeitet, was eine hohe Kanaltrennung und ein sehr niedriges Grundrauschen begünstigt. In der Praxis bedeutet dies eine stabile Abbildung, präzise Ortbarkeit und eine saubere Durchzeichnung selbst bei komplexen Musiksignalen. Gerade bei hochwertigen Kopfhörern mit hoher Auflösung zahlt sich dieser Ansatz deutlich aus.

Diskreter Verstärker-Aufbau und hohe Leistungsreserven

Anders als günstigere Lösungen setzt die Head Box DS3 B auf einen vollständig diskreten Verstärkeraufbau. Diese Schaltungstopologie erlaubt es, Stromlieferfähigkeit und Laststabilität gezielt zu optimieren. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von bis zu 1.500 mW an 32 Ohm stehen ausreichende Reserven zur Verfügung, um auch leistungshungrige oder niederohmige Kopfhörer kontrolliert anzutreiben. Im Alltag äußert sich das in souveräner Dynamik, stabiler Basskontrolle und einer insgesamt entspannten Wiedergabe, auch bei höheren Pegeln.

Flexible Anschlüsse für unterschiedliche Kopfhörer

Die Head Box DS3 B bietet eine ungewöhnlich breite Auswahl an Kopfhörerausgängen. Neben unsymmetrischen Anschlüssen in Form von 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke und 6,3 mm Stereo-Klinke stehen symmetrische Ausgänge über 4,4 mm Pentaconn sowie einen 4-Pin-XLR-Anschluss zur Verfügung. Damit lassen sich sowohl klassische Kopfhörer als auch moderne, symmetrisch verkabelte Modelle direkt und ohne Adapter betreiben. Ergänzt wird dies durch einen Cinch-Loop-Ausgang, der das Durchschleifen des Signals an weitere Verstärker oder Endstufen erlaubt und die Integration in bestehende HiFi-Ketten erleichtert.

Mechanische Qualität und Fertigung

Auch bei Gehäuse und Verarbeitung folgt Pro-Ject einem klaren Anspruch. Das massive Vollaluminiumgehäuse schützt die Elektronik nicht nur mechanisch, sondern trägt durch effektive Abschirmung auch zur Reduktion elektromagnetischer Störungen bei. Bedienelemente und Tasten sind ebenfalls aus Aluminium gefertigt und vermitteln eine präzise Haptik. Entwickelt und gefertigt wird die Head Box DS3 B in Europa, was kurze Produktionswege und eine konsequente Qualitätskontrolle sicherstellt.

Preis und Verfügbarkeit

Die Pro-Ject Head Box DS3 B ist ab Jänner 2026 im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt € 699,- inklusive Mehrwertsteuer.

Fazit – Kompromisslos auf Leistung und Symmetrie ausgelegt

Mit der Pro-Ject Head Box DS3 B richtet sich Pro-Ject Audio Systems gezielt an Anwender, die aus hochwertigen Kopfhörern das maximale klangliche Potenzial herausholen möchten. Die Kombination aus vollständig symmetrischer Signalführung, diskretem Verstärkerdesign und hoher Ausgangsleistung sorgt für praxisrelevante Vorteile im Alltag, insbesondere bei anspruchsvollen Kopfhörermodellen. Wer einen kompakten, sauber verarbeiteten Kopfhörerverstärker mit klarer technischer Ausrichtung sucht, findet in der Head Box DS3 B eine konsequent umgesetzte Lösung.

Produkt Pro-Ject Head Box DS3 B Preis € 699,-

Technische Daten

Produkt Pro-Ject Head Box DS3 B Verstärkerprinzip Vollsymmetrisch, diskret Maximale Ausgangsleistung 510 mW an 8 Ohm, 900 mW an 16 Ohm, 1.500 mW an 32 Ohm, 560 mW an 300 Ohm Kopfhörerausgänge 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke, 6,3 mm Stereo-Klinke, 4,4 mm Pentaconn, 4-Pin-XLR Analoge Eingänge 1 x Cinch, 1 x XLR Analoger Ausgang 1 x Cinch Loop Gain 12 dB / 6 dB (Cinch / XLR) Frequenzgang 20 Hz bis 20 kHz (± 0,2 dB) Signal-Rausch-Abstand > 118 dB (A-bewertet) Klirrfaktor < 0,002 % Kopfhörerimpedanz ab 8 Ohm Abmessungen (B x H x T) 206 x 70 x 194 mm Gewicht 1.430 g ohne Netzteil Netzteil 18 V DC / 1 A Fertigung Europa

