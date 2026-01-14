Pro-Ject Head Box S3 B – Vollsymmetrischer Kopfhörerverstärker mit XLR- und 4,4 mm Pentaconn Anschlüssen für moderne HiFi- und Desktop-Systeme
Mit der Head Box S3 B erweitert Pro-Ject Audio Systems sein BOX DESIGN Portfolio um einen vollständig symmetrisch aufgebauten Kopfhörerverstärker. Das kompakte Gerät kombiniert hohe Ausgangsleistung mit praxisgerechter Anschlussvielfalt für symmetrische und unsymmetrische Kopfhörer. Damit positioniert sich die Head Box S3 B als vielseitige Schaltzentrale für ambitionierte Kopfhörer-Hörer im bezahlbaren High-End-Segment.
- Mit der Head Box S3 B bringt Pro-Ject echte vollsymmetrische Kopfhörerverstärkung ins kompakte BOX DESIGN Format. XLR, 4,4 mm Pentaconn und starke Leistungsreserven machen sie zur vielseitigen Schaltzentrale für anspruchsvolle Kopfhörer.
Kopfhörer haben sich längst von reinen Nischenlösung zu vollwertigen Wiedergabesystemen entwickelt, die in puncto Auflösung, Dynamik und Detailreichtum klassischen Lautsprecher-Setups kaum nachstehen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Elektronik, die diese Kopfhörer antreiben soll. Genau hier setzt die Pro-Ject Head Box S3 B an: als kompakter Kopfhörerverstärker, der moderne, leistungsfähige Kopfhörer souverän versorgen und sich zugleich laut Pro-Ject Audio Systems flexibel in bestehende HiFi- und Desktop-Systeme einbinden lässt.
Key Facts
- Vollständig symmetrischer Kopfhörerverstärker in kompakter Bauform
- Symmetrische Signalführung für Cinch und XLR Eingänge
- Kopfhörerausgänge: 4,4 mm Pentaconn, 4-Pin XLR, 6,3 mm Stereo-Klinke und 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke
- Bis zu 820 mW symmetrische Ausgangsleistung
- Verstärkerstufe mit zwei Texas Instruments TPA6120A2 Chips
- Bypass Cinch Loop-Ausgang zur Systemerweiterung
- Gehäuse und Bedienelemente aus Vollaluminium, gefertigt in Europa
Vollsymmetrisches Konzept für saubere Signalführung
Im Mittelpunkt der Head Box S3 B steht eine durchgehend symmetrische Architektur. Sowohl der Cinch- als auch der XLR Eingang sind in eine vollständig symmetrische Signalkette eingebunden, was eine hohe Kanaltrennung und ein sehr niedriges Grundrauschen ermöglichen soll. Gerade bei hochwertigen Kopfhörern mit hoher Auflösung zahlt sich dieser Ansatz im praktischen Betrieb aus, da feine Details stabil abgebildet und störende Nebengeräusche wirkungsvoll minimiert werden.
Leistungsreserven für moderne Kopfhörer
Die Verstärkerstufe der Head Box S3 B basiert auf zwei TPA6120A2 Verstärkerchips von Texas Instruments, die in dieser Konfiguration eine symmetrische Ausgangsleistung von bis zu 820 mW bereitstellen. Damit ist der Kopfhörerverstärker in der Lage, einen Großteil aktueller dynamischer und magnetostatischer Kopfhörer sicher und kontrolliert anzutreiben. Pro-Ject verfolgt dabei bewusst keinen reinen Leistungsrekord, sondern legt den Fokus auf eine ausgewogene Balance zwischen Kraft, Kontrolle und Klangreinheit, was sich besonders im langzeittauglichen Hörbetrieb bemerkbar machen soll.
Anschlussvielfalt für unterschiedliche Hörgewohnheiten
Im Alltag punktet die Head Box S3 B durch ihre Anschlussflexibilität. Symmetrische Kopfhörer lassen sich wahlweise über einen 4,4 mm Pentaconn Anschluss oder über einen 4-Pin XLR Ausgang betreiben. Für klassische Kopfhörer stehen zusätzlich 6,3 mm Stereo-Klinke sowie 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke zur Verfügung. Auf der Eingangsseite können sowohl Cinch- als auch XLR-Quellen angebunden werden, während ein Cinch Loop-Ausgang die einfache Integration eines weiteren Verstärkers oder einer zusätzlichen Komponente erlaubt.
Verarbeitung und Fertigung
Auch mechanisch bleibt Pro-Ject seiner Linie treu. Die Head Box S3 B ist in ein massives Gehäuse aus Vollaluminium eingebettet, das nicht nur für eine hohe mechanische Stabilität sorgt, sondern auch eine effektive Abschirmung gegenüber Störeinflüssen bietet. Sämtliche Bedienelemente bestehen ebenfalls aus Aluminium und vermitteln eine wertige, langlebige Anmutung. Gefertigt wird das Gerät in Europa, was Pro-Ject als Teil seines Qualitäts- und Nachhaltigkeitsanspruchs versteht.
Preis und Verfügbarkeit
Die Pro-Ject Head Box S3 B ist ab Jänner 2026 im autorisierten Fachhandel erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei € 399,- inklusive Mehrwertsteuer.
Fazit – Symmetrische Technik mit klarem Praxisfokus
Mit der Pro-Ject Head Box S3 B verfolgt Pro-Ject Audio Systems einen klar strukturierten Ansatz: echte symmetrische Verstärkung, praxisgerechte Anschlussvielfalt und ausreichend Leistungsreserven für moderne Kopfhörer in einem kompakten Format. Der Verzicht auf überzogene Leistungswerte zugunsten einer kontrollierten, sauberen Signalverarbeitung unterstreicht den technischen Anspruch des Geräts. Für Anwender, die ihre Kopfhörer ernsthaft in hochwertige HiFi- oder Desktop-Setups integrieren möchten, bietet die Head Box S3 B eine durchdachte und bezahlbare Lösung im anspruchsvollen Kopfhörersegment.
|Produkt
|Pro-Ject Head Box S3 B
|Preis
|€ 399,-
Technische Daten
|Produkt
|Pro-Ject Head Box S3 B
|Verstärkerprinzip
|Vollständig symmetrisch
|Analoge Eingänge
|1 x Cinch, 1 x XLR
|Kopfhörerausgänge
|3,5 mm Stereo-Mini-Klinke, 6,3 mm Stereo-Klinke, 4,4 mm Pentaconn, 4-Pin XLR
|Ausgangsleistung
|bis zu 820 mW symmetrisch
|Gain
|15 dB / 9 dB (Cinch / XLR)
|Frequenzgang
|20 Hz bis 20 kHz (±0,25 dB)
|Klirrfaktor
|< 0,002 Prozent
|Signal-Rausch-Abstand
|> 115 dB (A-bewertet)
|Kopfhörerimpedanz
|ab 8 Ohm
|Stromversorgung
|18 V DC extern
|Abmessungen (B x H x T)
|206 x 55 x 153 mm
|Gewicht
|950 g ohne Netzteil
|Marke
|Pro-Ject Audio Systems
|Hersteller
|Pro-Ject Audio Systems
|Vertrieb Österreich
|Audio Tuning Vertriebs GmbH
|Vertrieb Deutschland
|Audio Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH
|Vertrieb Schweiz
|Lakeside Audio
|Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at