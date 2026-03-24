Pro-Ject VC-E mini – Ultrakompakte Schallplattenreinigungsmaschine für saubere Vinyl-Wiedergabe im Alltag
Nicht jede Vinyl-Sammlung verlangt nach einer großen, schweren Reinigungsstation. Mit der Pro-Ject VC-E mini stellt Pro-Ject Audio Systems eine ultrakompakte Schallplattenreinigungsmaschine vor, die gezielt auf kleinere Sammlungen und begrenzten Platzbedarf zugeschnitten ist. Das Besondere ist ein neu konzipiertes Vakuumsystem an der Unterseite, kombiniert mit bürstenlosem Gleichstrom-Vakuummotor, magnetischer Klemme und alkoholfreier Reinigungsflüssigkeit.
- Die Pro-Ject VC-E mini ist eine ultrakompakte Schallplattenreinigungsmaschine mit Vakuumsystem an der Unterseite, bürstenlosem Gleichstrom-Vakuummotor, magnetischer Klemme und alkoholfreier Reinigungsflüssigkeit. Sie richtet sich an Vinyl-Fans mit kleinerer Sammlung, die saubere Platten, weniger statische Aufladung und eine alltagstaugliche Lösung suchen.
Vinyl ist ein Medium, das Geduld belohnt, aber Nachlässigkeit sofort bestraft. Staub, Rückstände von Reinigungsmitteln, statische Aufladung oder schlicht alltägliche Ablagerungen setzen nicht nur der Schallplatte zu, sondern immer auch dem Hörerlebnis. Genau hier setzt die Pro-Ject VC-E mini an: nicht als luxuriöses Nischenwerkzeug für das große Analog-Setup, sondern als bewusst klein gedachte, dennoch ernsthaft ausgelegte Lösung für alle, die ihre Sammlung sauber halten wollen, ohne dafür einen halben Arbeitsplatz freiräumen zu müssen. Pro-Ject Audio Systems positioniert das Gerät damit klar im Umfeld praktischer Analog-Pflege, und gerade diese Konzentration auf das Wesentliche macht die neue Maschine spannend.
Key Facts
- Pro-Ject VC-E mini ist eine ultrakompakte Schallplattenreinigungsmaschine für kleinere Vinyl-Sammlungen
- Neues Vakuumsystem an der Unterseite arbeitet ohne herkömmlichen Saugarm
- Bürstenloser Gleichstrom-Vakuummotor soll für starke und zuverlässige Saugleistung sorgen
- Magnetische Schallplattenklemme schützt das Label vor Feuchtigkeit
- Im Lieferumfang sind Bürste, Magnetklemme, selbstklebender Armstreifen und 100 ml Wash it 2 enthalten
- Wash it 2 ist eine alkoholfreie Reinigungsflüssigkeit zur Entfernung von Staub, Fett und statischer Aufladung
- Gehäuse aus 4 mm Aluminiumverbundplatten
- UVP: € 279,-
- Verfügbarkeit: ab April 2026
Klein konzipiert, aber nicht klein in der Wirkung
Mit der Pro-Ject VC-E mini verfolgt Pro-Ject Audio Systems einen Ansatz, den man im Analog-Bereich nur zu gut versteht: Nicht jede gute Lösung muss groß auftreten. Das Gerät ist mit 230 x 155 x 185 mm bewusst kompakt gehalten und bringt ohne Netzteil lediglich 2,1 kg auf die Waage. Genau darin liegt der praktische Reiz. Die Maschine lässt sich leichter dauerhaft im Wohnraum, im HiFi-Rack-Umfeld oder auf einem kleinen Beistelltisch integrieren, statt nach jeder Nutzung mühsam aus einem Schrank geholt werden zu müssen. Ein Werkzeug, das griffbereit bleibt, wird auch tatsächlich verwendet, und das ist bei der Schallplattenpflege oft wichtiger als spektakuläre Maximalwerte.
Das neue Vakuumkonzept als eigentlicher Kern
Der technische Angelpunkt der Pro-Ject VC-E mini ist das unten angebrachte Vakuumsystem. Im Unterschied zu klassischen Konstruktionen mit Saugarm setzt Pro-Ject hier auf eine Anordnung, die die mechanische Komplexität reduziert und die Flüssigkeit direkt und effizient von der Oberfläche abführen soll. Das ist keine bloße Konstruktionslaune, sondern hat einen sehr konkreten Nutzen: Weniger sichtbare Mechanik, weniger Handgriffe und ein insgesamt aufgeräumterer Reinigungsprozess. Gerade bei einer kompakten Maschine ist das konsequent, denn hier zählt jeder Zentimeter, aber eben auch jeder Handgriff. Wer Schallplatten regelmäßig reinigt, weiß, dass Komfort nicht Nebensache ist, sondern darüber entscheidet, ob aus guter Absicht eine Routine wird.
Bürstenloser Motor, Tank und saubere Abläufe
Dass Pro-Ject Audio Systems auf einen bürstenlosen Gleichstrom-Vakuummotor setzt, ist mehr als ein technisches Detail. Ein solcher Motor steht für zuverlässigen Betrieb, starke Saugleistung und eine lange Lebensdauer. Für den Alltag bedeutet das vor allem Konstanz: Die Reinigungsflüssigkeit soll gründlich und rückstandsfrei entfernt werden, statt nur verteilt oder teilweise auf der Platte belassen zu werden. Ergänzt wird das durch einen integrierten Tank für die abgesaugte Flüssigkeit. Auch das klingt unscheinbar, ist in der Praxis aber entscheidend, weil es den Reinigungsvorgang sauber hält und das Entleeren klar strukturiert. So wirkt die Pro-Ject VC-E mini nicht wie ein improvisiertes Zubehör, sondern wie ein geschlossenes, durchdachtes Pflegewerkzeug.
Pro-Ject Wash it 2 und der Blick auf das Wesentliche
Zur Ausstattung gehört die alkoholfreie Reinigungsflüssigkeit Pro-Ject Wash it 2, von der 100 ml mitgeliefert werden. Sie soll Staub, Fett und sonstige Verunreinigungen lösen und zugleich dabei helfen, statische Aufladung zu reduzieren. Der praktische Nutzen liegt auf der Hand: Weniger statische Aufladung bedeutet, dass frisch gereinigte Schallplatten nicht sofort wieder Staub anziehen wie ein Magnet. Damit dient die Reinigung nicht nur der Optik des Vinyls, sondern unmittelbar auch der Wiedergabequalität. Denn eine saubere Platte läuft ruhiger, reduziert Störgeräusche und gibt dem Tonabnehmer bessere Arbeitsbedingungen. Anders gesagt: Die Schallplattenreinigung ist kein Nebenschauplatz des Analog-Hobbys, sondern Teil seiner klanglichen Grundlage.
Magnetklemme und kompakte Ergonomie
Eine magnetische Schallplattenklemme übernimmt das schnelle und sichere Einspannen der Platte und schützt zugleich den Labelbereich vor Feuchtigkeit. Auch hier zeigt sich, dass Pro-Ject Audio Systems die Maschine auf unkomplizierte Abläufe ausgerichtet hat. Niemand möchte bei der Reinigung kostbarer Pressungen mit umständlichen Spannmechanismen hantieren oder sich fragen, ob das Etikett trocken bleibt. Zusammen mit der mitgelieferten Bürste und dem kompakten Gehäuse entsteht so ein Gerät, das sich weniger wie eine technische Hürde, sondern eher wie ein nützlicher Teil der regelmäßigen Pflege anfühlen soll. Dass das Gehäuse aus 4 mm Aluminiumverbundplatten gefertigt wird und die Produktion in Europa erfolgt, unterstreicht zudem den Anspruch, trotz günstiger Positionierung nicht auf eine ordentliche materielle Basis zu verzichten.
Für wen die Pro-Ject VC-E mini gedacht ist
Pro-Ject selbst adressiert mit der Pro-Ject VC-E mini ausdrücklich Vinyl-Enthusiasten mit kleineren Schallplattensammlungen. Genau dort scheint das Gerät seine schlüssigste Rolle zu finden. Wer einige Dutzend oder einige hundert Schallplatten besitzt, regelmäßig hört und den Zustand seiner Sammlung ernst nimmt, braucht nicht zwingend eine große Profi-Maschine. Gefragt ist in vielen Fällen vielmehr eine Lösung, die wenig Platz benötigt, rasch einsatzbereit ist und einen hörbaren Nutzen liefert. Die Pro-Ject VC-E mini könnte damit besonders für Einsteiger ins ernsthafte Vinyl-Hobby, für Zweitanlagen oder für alle interessant sein, die ein kompaktes Wohnumfeld nicht mit überdimensionierter Technik belasten wollen.
Preis und Verfügbarkeit
Die Pro-Ject VC-E mini soll ab April 2026 bei Pro-Ject Händlern erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei € 279,- und positioniert das Gerät damit in einem Bereich, in dem maschinelle Schallplattenreinigung für deutlich mehr Vinyl-Freunde erreichbar wird als bislang.
Fazit – Saubere Sache mit klarer Idee
Mit der Pro-Ject VC-E mini bringt Pro-Ject Audio Systems eine Schallplattenreinigungsmaschine auf den Markt, die nicht Größe demonstrieren will, sondern Alltagstauglichkeit. Das kompakte Format, das Vakuumkonzept ohne klassischen Saugarm, der bürstenlose Motor und die klare Ausrichtung auf kleinere Sammlungen ergeben ein stimmiges Gesamtbild. Gerade weil die Pro-Ject VC-E mini nicht versucht, mehr zu sein als sie ist, wirkt sie interessant: als vernünftig dimensionierte, technisch sauber gedachte Lösung für alle, die Vinylpflege endlich regelmäßig und ohne Umstände in ihre Hörpraxis integrieren wollen.
|Produkt
|Pro-Ject VC-E mini
|Preis
|€ 279,-
Technische Daten
|Produkt
|Pro-Ject VC-E mini
|Charakterisierung
|Ultrakompakte Schallplattenreinigungsmaschine für kleinere Vinyl-Sammlungen; ausgelegt auf platzsparende, maschinelle Plattenpflege mit dem Ziel einer saubereren, ruhigeren Wiedergabe
|Prinzip
|Schallplattenreinigungsmaschine mit unten angebrachtem Vakuumsystem ohne herkömmlichen Saugarm
|Reinigungsgeschwindigkeit
|30 U/min; sorgt für gleichmäßige Behandlung der Oberfläche und kontrollierte Flüssigkeitsabfuhr
|Motor
|Bürstenloser Gleichstrom-Vakuummotor; ausgelegt auf zuverlässige Saugleistung und rückstandsarme Trocknung
|Gehäuse
|4 mm Aluminiumverbundplatten; verspricht eine solide, alltagstaugliche Basis im kompakten Format
|Flüssigkeitsmanagement
|Integrierter Tank für abgesaugte Reinigungsflüssigkeit; erleichtert sauberen Betrieb und geordnetes Entleeren
|Reinigungsflüssigkeit
|Wash it 2, alkoholfrei, 100 ml im Lieferumfang; soll Staub, Fett und Verunreinigungen lösen und statische Aufladung reduzieren
|Klemme
|Magnetische Schallplattenklemme; schützt das Label vor Feuchtigkeit und beschleunigt das Einspannen
|Zubehör
|Bürste, selbstklebender Armstreifen, Magnetklemme, Wash it 2 (100 ml)
|Stromversorgung
|12V DC, 6A
|Stromverbrauch
|max. 60W
|Abmessungen
|230 x 155 x 185 mm
|Gewicht
|2,1 kg ohne Netzteil
|Fertigung
|Hergestellt in Europa
|Marke
|Pro-Ject Audio Systems
|Hersteller
|Pro-Ject Audio Systems
|Vertrieb Österreich
|Audio Tuning Vertriebs GmbH
|Vertrieb Deutschland
|Audio Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH
|Vertrieb Schweiz
|Lakeside Audio
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2 Kommentare
Guten Morgen!
Warum richtet sich das Gerät an Interessenten mit kleinerer Schallplattensammlung?
(Wie ist „kleinere Schallplattensammlung“ definiert?)
Danke schön!
Mit freundlichen Grüßen
Markus
„Klein“ ist natürlich relativ, aber Fakt ist nunmal, dass Vinyl-Enthusiasten mit teils tausenden Schallplatten wohl eine andere Lösung zum Reinigen wählen werden, speziell wenn diese ihre Tonträger regelmässig damit behandeln. Lösungen, die schon allein dadurch schneller arbeiten, da sie etwa beide Seiten der Platte gleichzeitig reinigen, dies eventuell sogar automatisch.
Das wird einem Musik-Liebhaber mit nur ein paar Dutzend Tonträgern eher nicht so wichtig sein, dafür aber wohl der ungleich günstigere Preis!