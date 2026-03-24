In aller Kürze Die Pro-Ject VC-E mini ist eine ultrakompakte Schallplattenreinigungsmaschine mit Vakuumsystem an der Unterseite, bürstenlosem Gleichstrom-Vakuummotor, magnetischer Klemme und alkoholfreier Reinigungsflüssigkeit. Sie richtet sich an Vinyl-Fans mit kleinerer Sammlung, die saubere Platten, weniger statische Aufladung und eine alltagstaugliche Lösung suchen.

Vinyl ist ein Medium, das Geduld belohnt, aber Nachlässigkeit sofort bestraft. Staub, Rückstände von Reinigungsmitteln, statische Aufladung oder schlicht alltägliche Ablagerungen setzen nicht nur der Schallplatte zu, sondern immer auch dem Hörerlebnis. Genau hier setzt die Pro-Ject VC-E mini an: nicht als luxuriöses Nischenwerkzeug für das große Analog-Setup, sondern als bewusst klein gedachte, dennoch ernsthaft ausgelegte Lösung für alle, die ihre Sammlung sauber halten wollen, ohne dafür einen halben Arbeitsplatz freiräumen zu müssen. Pro-Ject Audio Systems positioniert das Gerät damit klar im Umfeld praktischer Analog-Pflege, und gerade diese Konzentration auf das Wesentliche macht die neue Maschine spannend.

Key Facts

Pro-Ject VC-E mini ist eine ultrakompakte Schallplattenreinigungsmaschine für kleinere Vinyl-Sammlungen

Neues Vakuumsystem an der Unterseite arbeitet ohne herkömmlichen Saugarm

Bürstenloser Gleichstrom-Vakuummotor soll für starke und zuverlässige Saugleistung sorgen

Magnetische Schallplattenklemme schützt das Label vor Feuchtigkeit

Im Lieferumfang sind Bürste, Magnetklemme, selbstklebender Armstreifen und 100 ml Wash it 2 enthalten

Wash it 2 ist eine alkoholfreie Reinigungsflüssigkeit zur Entfernung von Staub, Fett und statischer Aufladung

Gehäuse aus 4 mm Aluminiumverbundplatten

UVP: € 279,-

Verfügbarkeit: ab April 2026

Klein konzipiert, aber nicht klein in der Wirkung

Mit der Pro-Ject VC-E mini verfolgt Pro-Ject Audio Systems einen Ansatz, den man im Analog-Bereich nur zu gut versteht: Nicht jede gute Lösung muss groß auftreten. Das Gerät ist mit 230 x 155 x 185 mm bewusst kompakt gehalten und bringt ohne Netzteil lediglich 2,1 kg auf die Waage. Genau darin liegt der praktische Reiz. Die Maschine lässt sich leichter dauerhaft im Wohnraum, im HiFi-Rack-Umfeld oder auf einem kleinen Beistelltisch integrieren, statt nach jeder Nutzung mühsam aus einem Schrank geholt werden zu müssen. Ein Werkzeug, das griffbereit bleibt, wird auch tatsächlich verwendet, und das ist bei der Schallplattenpflege oft wichtiger als spektakuläre Maximalwerte.

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Das neue Vakuumkonzept als eigentlicher Kern

Der technische Angelpunkt der Pro-Ject VC-E mini ist das unten angebrachte Vakuumsystem. Im Unterschied zu klassischen Konstruktionen mit Saugarm setzt Pro-Ject hier auf eine Anordnung, die die mechanische Komplexität reduziert und die Flüssigkeit direkt und effizient von der Oberfläche abführen soll. Das ist keine bloße Konstruktionslaune, sondern hat einen sehr konkreten Nutzen: Weniger sichtbare Mechanik, weniger Handgriffe und ein insgesamt aufgeräumterer Reinigungsprozess. Gerade bei einer kompakten Maschine ist das konsequent, denn hier zählt jeder Zentimeter, aber eben auch jeder Handgriff. Wer Schallplatten regelmäßig reinigt, weiß, dass Komfort nicht Nebensache ist, sondern darüber entscheidet, ob aus guter Absicht eine Routine wird.

Bürstenloser Motor, Tank und saubere Abläufe

Dass Pro-Ject Audio Systems auf einen bürstenlosen Gleichstrom-Vakuummotor setzt, ist mehr als ein technisches Detail. Ein solcher Motor steht für zuverlässigen Betrieb, starke Saugleistung und eine lange Lebensdauer. Für den Alltag bedeutet das vor allem Konstanz: Die Reinigungsflüssigkeit soll gründlich und rückstandsfrei entfernt werden, statt nur verteilt oder teilweise auf der Platte belassen zu werden. Ergänzt wird das durch einen integrierten Tank für die abgesaugte Flüssigkeit. Auch das klingt unscheinbar, ist in der Praxis aber entscheidend, weil es den Reinigungsvorgang sauber hält und das Entleeren klar strukturiert. So wirkt die Pro-Ject VC-E mini nicht wie ein improvisiertes Zubehör, sondern wie ein geschlossenes, durchdachtes Pflegewerkzeug.

Pro-Ject Wash it 2 und der Blick auf das Wesentliche

Zur Ausstattung gehört die alkoholfreie Reinigungsflüssigkeit Pro-Ject Wash it 2, von der 100 ml mitgeliefert werden. Sie soll Staub, Fett und sonstige Verunreinigungen lösen und zugleich dabei helfen, statische Aufladung zu reduzieren. Der praktische Nutzen liegt auf der Hand: Weniger statische Aufladung bedeutet, dass frisch gereinigte Schallplatten nicht sofort wieder Staub anziehen wie ein Magnet. Damit dient die Reinigung nicht nur der Optik des Vinyls, sondern unmittelbar auch der Wiedergabequalität. Denn eine saubere Platte läuft ruhiger, reduziert Störgeräusche und gibt dem Tonabnehmer bessere Arbeitsbedingungen. Anders gesagt: Die Schallplattenreinigung ist kein Nebenschauplatz des Analog-Hobbys, sondern Teil seiner klanglichen Grundlage.

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Magnetklemme und kompakte Ergonomie

Eine magnetische Schallplattenklemme übernimmt das schnelle und sichere Einspannen der Platte und schützt zugleich den Labelbereich vor Feuchtigkeit. Auch hier zeigt sich, dass Pro-Ject Audio Systems die Maschine auf unkomplizierte Abläufe ausgerichtet hat. Niemand möchte bei der Reinigung kostbarer Pressungen mit umständlichen Spannmechanismen hantieren oder sich fragen, ob das Etikett trocken bleibt. Zusammen mit der mitgelieferten Bürste und dem kompakten Gehäuse entsteht so ein Gerät, das sich weniger wie eine technische Hürde, sondern eher wie ein nützlicher Teil der regelmäßigen Pflege anfühlen soll. Dass das Gehäuse aus 4 mm Aluminiumverbundplatten gefertigt wird und die Produktion in Europa erfolgt, unterstreicht zudem den Anspruch, trotz günstiger Positionierung nicht auf eine ordentliche materielle Basis zu verzichten.

Für wen die Pro-Ject VC-E mini gedacht ist

Pro-Ject selbst adressiert mit der Pro-Ject VC-E mini ausdrücklich Vinyl-Enthusiasten mit kleineren Schallplattensammlungen. Genau dort scheint das Gerät seine schlüssigste Rolle zu finden. Wer einige Dutzend oder einige hundert Schallplatten besitzt, regelmäßig hört und den Zustand seiner Sammlung ernst nimmt, braucht nicht zwingend eine große Profi-Maschine. Gefragt ist in vielen Fällen vielmehr eine Lösung, die wenig Platz benötigt, rasch einsatzbereit ist und einen hörbaren Nutzen liefert. Die Pro-Ject VC-E mini könnte damit besonders für Einsteiger ins ernsthafte Vinyl-Hobby, für Zweitanlagen oder für alle interessant sein, die ein kompaktes Wohnumfeld nicht mit überdimensionierter Technik belasten wollen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Pro-Ject VC-E mini soll ab April 2026 bei Pro-Ject Händlern erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei € 279,- und positioniert das Gerät damit in einem Bereich, in dem maschinelle Schallplattenreinigung für deutlich mehr Vinyl-Freunde erreichbar wird als bislang.

Fazit – Saubere Sache mit klarer Idee

Mit der Pro-Ject VC-E mini bringt Pro-Ject Audio Systems eine Schallplattenreinigungsmaschine auf den Markt, die nicht Größe demonstrieren will, sondern Alltagstauglichkeit. Das kompakte Format, das Vakuumkonzept ohne klassischen Saugarm, der bürstenlose Motor und die klare Ausrichtung auf kleinere Sammlungen ergeben ein stimmiges Gesamtbild. Gerade weil die Pro-Ject VC-E mini nicht versucht, mehr zu sein als sie ist, wirkt sie interessant: als vernünftig dimensionierte, technisch sauber gedachte Lösung für alle, die Vinylpflege endlich regelmäßig und ohne Umstände in ihre Hörpraxis integrieren wollen.

Produkt Pro-Ject VC-E mini Preis € 279,-

Technische Daten

Produkt Pro-Ject VC-E mini Charakterisierung Ultrakompakte Schallplattenreinigungsmaschine für kleinere Vinyl-Sammlungen; ausgelegt auf platzsparende, maschinelle Plattenpflege mit dem Ziel einer saubereren, ruhigeren Wiedergabe Prinzip Schallplattenreinigungsmaschine mit unten angebrachtem Vakuumsystem ohne herkömmlichen Saugarm Reinigungsgeschwindigkeit 30 U/min; sorgt für gleichmäßige Behandlung der Oberfläche und kontrollierte Flüssigkeitsabfuhr Motor Bürstenloser Gleichstrom-Vakuummotor; ausgelegt auf zuverlässige Saugleistung und rückstandsarme Trocknung Gehäuse 4 mm Aluminiumverbundplatten; verspricht eine solide, alltagstaugliche Basis im kompakten Format Flüssigkeitsmanagement Integrierter Tank für abgesaugte Reinigungsflüssigkeit; erleichtert sauberen Betrieb und geordnetes Entleeren Reinigungsflüssigkeit Wash it 2, alkoholfrei, 100 ml im Lieferumfang; soll Staub, Fett und Verunreinigungen lösen und statische Aufladung reduzieren Klemme Magnetische Schallplattenklemme; schützt das Label vor Feuchtigkeit und beschleunigt das Einspannen Zubehör Bürste, selbstklebender Armstreifen, Magnetklemme, Wash it 2 (100 ml) Stromversorgung 12V DC, 6A Stromverbrauch max. 60W Abmessungen 230 x 155 x 185 mm Gewicht 2,1 kg ohne Netzteil Fertigung Hergestellt in Europa

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