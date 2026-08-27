In aller Kürze Der PS Audio PMG M400 und der PS Audio PMG M800 übertragen die technische Grundidee der PMG Signature Series auf konsequent getrennte Mono-Endstufen. Bis zu 800 Watt an 4 Ohm beziehungsweise 1.200 Watt an 2 Ohm, ein vergleichsweise weit reichender Class-A-Arbeitsbereich, mehr als 500 kHz Bandbreite und die aktive Stromversorgung sollen hohe Leistungsreserven mit möglichst hoher Linearität verbinden.

Mit dem PS Audio PMG M400 Monoblock und dem PS Audio PMG M800 Monoblock komplettiert das US-amerikanische Unternehmen PS Audio sein Angebot an Leistungsverstärkern innerhalb der PS Audio PMG Signature Series um zwei Lösungen, die das Konzept der Produktlinie besonders konsequent umsetzen. Während wir die Stereo-Endstufen PS Audio PMG S200 Amplifier und PS Audio PMG S400 Amplifier bereits ausführlich vorgestellt haben, folgt nun gewissermaßen die kompromisslosere Variante mit vollständig getrennten Verstärkerzügen, eigenen Netzteilen und einem Chassis pro Kanal. Dabei unterscheiden sich die beiden Monoblöcke keineswegs nur hinsichtlich ihrer maximalen Leistung: Der PS Audio PMG M400 soll als Reference-Modell für die Mehrzahl hochwertiger HiFi-Systeme dienen, der deutlich größere PS Audio PMG M800 versteht sich hingegen als unmissverständliches Flaggschiff der Serie. Entwickelt wurde das Schaltungskonzept von Darren Myers, die technische Umsetzung verantwortet Bob Stadtherr, gefertigt werden beide Modelle von Hand am Unternehmenssitz von PS Audio in Boulder, Colorado.

Key Facts PS Audio PMG M400 und PS Audio PMG M800

PS Audio PMG M400 mit 200 Watt an 8 Ohm und 400 Watt an 4 Ohm

PS Audio PMG M800 mit 400 Watt an 8 Ohm, 800 Watt an 4 Ohm und 1.200 Watt an 2 Ohm

30 Watt Class-A-Arbeitsbereich beim PS Audio PMG M400

PS Audio nennt für den PS Audio PMG M800 50 Watt Class-A-Bias; die technischen Spezifikationen führen zugleich 60 Watt Class-A-Ausgangsleistung an 8 Ohm an

Mehr als 500 kHz Bandbreite und über 200 V/µs Anstiegsgeschwindigkeit

Typischer Klirrfaktor von weniger als 0,002 Prozent zwischen 20 Hz und 20 kHz bei 1 Watt an 8 Ohm

Dämpfungsfaktor von mehr als 300 an 8 Ohm zwischen 20 Hz und 1 kHz

Active Power Supply und besonders gering ausgelegte globale Gegenkopplung

Symmetrischer XLR- und unsymmetrischer Cinch-Eingang sowie Trigger-Ein- und -Ausgang

Handgefertigt in Boulder, Colorado

Paarpreis PS Audio PMG M400 Monoblock € 19.950,-

Paarpreis PS Audio PMG M800 Monoblock € 34.500,-

Verfügbarkeit ab Dezember 2026

Nach den Stereo-Endstufen folgt die konsequente Trennung

Mit dem PS Audio PMG S200 Amplifier und dem PS Audio PMG S400 Amplifier hatte PS Audio bereits zwei klassische Stereo-Endstufen innerhalb der neuen Produktlinie vorgestellt. Nun folgt mit den beiden Monoblöcken jene Lösung, bei der die Trennung der Kanäle nicht mehr innerhalb eines gemeinsamen Gehäuses erfolgen muss: Jeder Kanal verfügt über ein eigenes Chassis, eine eigene Stromversorgung und eine vollständig eigenständige Verstärkerschaltung.

Das bedeutet naturgemäß einen deutlich höheren Material-, Platz- und Kostenaufwand, bietet den Entwicklern dafür aber ideale Voraussetzungen, wenn gegenseitige elektrische und magnetische Beeinflussungen der Kanäle möglichst vollständig vermieden werden sollen. Gerade bei einer Produktlinie, die ausdrücklich den Anspruch erhebt, die derzeitige technologische Spitze von PS Audio darzustellen, erscheint der Schritt zu echten Monoblöcken somit geradezu folgerichtig.

Foto © PS Audio | PS Audio PMG M400 Monoblock Foto © PS Audio | PS Audio PMG M400 Monoblock

PS Audio PMG M400 Monoblock – Die Referenz für ambitionierte HiFi-Systeme

PS Audio ordnet den PS Audio PMG M400 innerhalb der Serie als Reference-Modell ein. „Klein“ ist dabei allerdings ausschließlich relativ zum darüber angesiedelten Flaggschiff zu verstehen, denn bereits dieser Verstärker stellt 200 Watt an 8 Ohm bereit und verdoppelt seine Leistung beim Wechsel auf 4 Ohm auf 400 Watt.

Damit dürfte er für einen sehr großen Teil selbst ambitionierter Lautsprecher-Systeme bereits mehr als ausreichende Leistungsreserven bieten. PS Audio selbst positioniert ihn entsprechend als jene Mono-Endstufe, die die grundlegende Schaltungsphilosophie des Flaggschiffs in einer für typische hochwertige Hörraumsituationen sinnvoll dimensionierten Form bereitstellt.

Besonders interessant ist dabei der vergleichsweise große Class-A-Arbeitsbereich. Der PS Audio PMG M400 arbeitet bis 30 Watt an 8 Ohm in Class A, bevor die Ausgangsstufe in den effizienteren Class-AB-Betrieb übergeht. Der Hersteller führt an, dass damit ein großer Teil typischer Musikwiedergabe innerhalb des Class-A-Bereichs stattfinden könne. Wie groß dieser Anteil tatsächlich ist, hängt in der Praxis allerdings zwangsläufig von Wirkungsgrad und Impedanz des Lautsprechers, Hörabstand, Raumgröße sowie dem gewünschten Pegel ab.

Foto © PS Audio | PS Audio PMG M800 Monoblock Foto © PS Audio | PS Audio PMG M800 Monoblock Foto © PS Audio | PS Audio PMG M800 Monoblock

PS Audio PMG M800 Monoblock – Das neue Flaggschiff

Noch einmal erheblich weiter geht der PS Audio PMG M800, den PS Audio selbst als besten Leistungsverstärker bezeichnet, den das Unternehmen bislang entwickelt habe. Die nüchternen Leistungsdaten unterstreichen zumindest den Aufwand, den man dafür betreibt.

Der PS Audio PMG M800 liefert 400 Watt an 8 Ohm und 800 Watt an 4 Ohm. Für 2 Ohm nennt die technische Spezifikation sogar 1.200 Watt bei 1 kHz und weniger als einem Prozent Klirrfaktor. Damit richtet sich dieses Modell eindeutig an Systeme mit Lautsprechern, die hohe Ströme verlangen, niedrige Impedanzen aufweisen oder schlicht enorme dynamische Reserven erfordern.

Auch der Class-A-Arbeitsbereich wurde gegenüber dem kleineren Modell nochmals erweitert. Allerdings findet sich hier derzeit eine auffällige Abweichung innerhalb der Herstellerangaben: In der Produktkommunikation spricht PS Audio von 50 Watt Class-A-Bias, während die technische Spezifikation 60 Watt Class-A-Ausgangsleistung an 8 Ohm ausweist. Beide Werte beschreiben nicht exakt dieselbe Größe, dennoch wäre eine Präzisierung durch den Hersteller wünschenswert. Fest steht in jedem Fall, dass PS Audio beim PS Audio PMG M800 einen ungewöhnlich großzügig dimensionierten Class-A-Bereich vorsieht.

Active Power Supply statt klassischem Netzteilkonzept

Eine zentrale Rolle innerhalb der gesamten PS Audio PMG Signature Series spielt die Stromversorgung. PS Audio bezeichnet die hier eingesetzte Lösung als Active Power Supply und grenzt sie ausdrücklich von klassischen passiven Stromversorgungskonzepten mit großem linearen Netztransformator, Gleichrichtung und umfangreichen Kondensatorbänken ab.

Nach Darstellung des Herstellers soll die aktive Architektur Energie besonders schnell bereitstellen, bei hohen und rasch wechselnden Lastanforderungen stabil bleiben und zugleich Störungen durch klassische Gleichrichtervorgänge reduzieren. Vor allem die Kombination aus hoher Stromlieferfähigkeit und möglichst niedrigem Grundrauschen soll eine wichtige Grundlage für die Verstärkerschaltung bilden.

Beim PS Audio PMG M400 kommt diese Architektur in einer auf dessen Leistungsbereich abgestimmten Dimensionierung zum Einsatz. Beim PS Audio PMG M800 fällt sie entsprechend umfangreicher aus, was nicht zuletzt dessen erheblich größeren Gehäuseabmessungen und Gewicht erklärt.

Möglichst wenig Gegenkopplung als Entwicklungsprinzip

Das eigentliche Verstärkerkonzept stammt von Darren Myers und setzt laut PS Audio bewusst auf eine vergleichsweise geringe globale Gegenkopplung. Anstatt eine weniger lineare Ausgangsstufe mittels einer starken Regelschleife zu korrigieren, soll bereits die Verstärkerschaltung selbst eine möglichst hohe intrinsische Linearität aufweisen.

Das Unternehmen sieht darin einen wesentlichen Grund dafür, dass der Klirrfaktor über den hörbaren Frequenzbereich vergleichsweise gleichmäßig niedrig bleiben soll. Für beide Modelle nennt PS Audio einen typischen Wert von weniger als 0,002 Prozent zwischen 20 Hz und 20 kHz bei einer Leistung von 1 Watt an 8 Ohm.

Bemerkenswert ist zudem die ausgesprochen hohe Schaltungsbandbreite von mehr als 500 kHz. Die Anstiegsgeschwindigkeit liegt bei über 200 V/µs. Diese Werte liegen weit jenseits dessen, was für die reine Übertragung des hörbaren Frequenzbereichs erforderlich wäre, sollen der Schaltung aber große Reserven für schnelle Signaländerungen verschaffen.

Gleiche Breite, völlig andere Dimensionen

Schon die äußeren Abmessungen machen deutlich, wie unterschiedlich die beiden Monoblöcke dimensioniert sind. Der PS Audio PMG M400 misst 406,4 × 444,5 × 203,2 mm und bringt bereits beachtliche 25,3 kg pro Verstärker auf die Waage.

Der PS Audio PMG M800 behält mit 444,5 mm dieselbe Gehäusebreite und mit 203,2 mm dieselbe Höhe bei, wächst in der Tiefe jedoch auf stattliche 679,5 mm. Das Gewicht steigt auf 43,4 kg pro Monoblock. Ein Stereo-System aus zwei PS Audio PMG M800 stellt damit nicht nur hinsichtlich der Leistung, sondern auch bei Aufstellung und Möbelwahl erhebliche Anforderungen.

Hinzu kommt die Leistungsaufnahme. Schon im Leerlauf nennt PS Audio für den PS Audio PMG M400 220 Watt, für den PS Audio PMG M800 sogar 360 Watt – jeweils pro Gerät. Der großzügige Class-A-Arbeitsbereich und die damit verbundene Verlustleistung verlangen daher zwingend nach einer gut belüfteten Aufstellung.

XLR und Cinch für die Vorstufe

Beide Modelle lassen sich wahlweise symmetrisch über XLR oder unsymmetrisch über Cinch ansteuern. Die Eingangsimpedanz beträgt 200 kOhm am symmetrischen Eingang und 100 kOhm am unsymmetrischen Eingang.

Die Spannungsverstärkung liegt einheitlich bei 26,2 dB. Beim PS Audio PMG M400 beträgt die Eingangsempfindlichkeit 2 V, beim PS Audio PMG M800 2,8 V. Zur Systemsteuerung stehen ein Trigger-Eingang für 5 bis 15 V DC und ein 12 V Trigger-Ausgang über 3,5 mm Klinkenbuchsen zur Verfügung. Die Verbindung zu den Lautsprechern erfolgt über versilberte Schraubklemmen.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Konsequente Kanaltrennung: Jeder Kanal erhält ein eigenes Gehäuse, eine eigene Stromversorgung und eine vollständig unabhängige Verstärkerschaltung.

Jeder Kanal erhält ein eigenes Gehäuse, eine eigene Stromversorgung und eine vollständig unabhängige Verstärkerschaltung. Hohe Leistungsreserven: Bereits der PS Audio PMG M400 liefert 400 Watt an 4 Ohm, der PS Audio PMG M800 bis zu 800 Watt an 4 Ohm und 1.200 Watt an 2 Ohm.

Bereits der PS Audio PMG M400 liefert 400 Watt an 4 Ohm, der PS Audio PMG M800 bis zu 800 Watt an 4 Ohm und 1.200 Watt an 2 Ohm. Großzügiger Class-A-Arbeitsbereich: 30 Watt beim PS Audio PMG M400 und ein nochmals deutlich größer dimensionierter Bereich beim Flaggschiff.

30 Watt beim PS Audio PMG M400 und ein nochmals deutlich größer dimensionierter Bereich beim Flaggschiff. Active Power Supply: Die aktive Stromversorgung soll hohe Stromlieferfähigkeit mit schneller Reaktion auf Lastwechsel verbinden.

Die aktive Stromversorgung soll hohe Stromlieferfähigkeit mit schneller Reaktion auf Lastwechsel verbinden. Breitbandige Verstärkerschaltung: Mehr als 500 kHz Bandbreite und über 200 V/µs Anstiegsgeschwindigkeit schaffen enorme technische Reserven.

Mehr als 500 kHz Bandbreite und über 200 V/µs Anstiegsgeschwindigkeit schaffen enorme technische Reserven. Geringe globale Gegenkopplung: Die Ausgangsstufe soll bereits aus sich heraus möglichst linear arbeiten und daher nur geringe Korrektur benötigen.

Die Ausgangsstufe soll bereits aus sich heraus möglichst linear arbeiten und daher nur geringe Korrektur benötigen. Auch für anspruchsvolle Lautsprecher: Insbesondere der PS Audio PMG M800 ist mit seiner spezifizierten Leistung bis hinunter zu 2 Ohm auf schwierige Lasten ausgelegt.

Insbesondere der PS Audio PMG M800 ist mit seiner spezifizierten Leistung bis hinunter zu 2 Ohm auf schwierige Lasten ausgelegt. Flexible Integration: XLR, Cinch sowie Trigger-Ein- und -Ausgang erlauben den Einsatz in unterschiedlich aufgebauten High-end HiFi-Systemen.

Preis und Verfügbarkeit

Der PS Audio PMG M400 und der PS Audio PMG M800 werden grundsätzlich als Paar für den Einsatz in Stereo-Systemen angeboten. Im deutschsprachigen Fachhandel sollen beide Modelle ab Dezember 2026 verfügbar sein.

Der Paarpreis des PS Audio PMG M400 Monoblock beträgt € 19.950,-. Für ein Paar PS Audio PMG M800 Monoblock werden € 34.500,- aufgerufen.

Wir meinen…

Mit dem PS Audio PMG M400 Monoblock und dem PS Audio PMG M800 Monoblock wird nun deutlich, wie umfassend PS Audio die PMG Signature Series konzipiert hat. Nach den bereits vorgestellten Stereo-Endstufen stehen jetzt jene Lösungen bereit, bei denen hinsichtlich Kanaltrennung, Stromversorgung und Leistungsreserven kaum noch Kompromisse eingegangen werden sollen.

Dabei erscheint insbesondere der PS Audio PMG M400 interessant, denn 200 Watt an 8 Ohm und 400 Watt an 4 Ohm dürften bereits für die überwiegende Mehrzahl anspruchsvoller HiFi-Systeme mehr als ausreichend sein. Der PS Audio PMG M800 ist dagegen ein echtes Statement – bei Leistung, Abmessungen, Gewicht und nicht zuletzt beim Preis.

Diese Konsequenz fordert allerdings ihren Tribut: Zwei PS Audio PMG M800 beanspruchen erheblichen Platz und nehmen bereits im Leerlauf jeweils 360 Watt auf. Wer ein solches Verstärkerpaar ins Auge fasst, sollte somit nicht nur über entsprechend ambitionierte Lautsprecher verfügen, sondern auch Aufstellung, Belüftung und Energiebedarf berücksichtigen.

Produkt PS Audio PMG M400 und PS Audio PMG M800 Preis PS Audio PMG M400 € 19.950,- pro Paar

PS Audio PMG M800 € 34.500,- pro Paar

Technische Daten PS Audio PMG M400 und PS Audio PMG M800

Produkt PS Audio PMG M400 Monoblock PS Audio PMG M800 Monoblock Charakterisierung Mono-Leistungsverstärker Mono-Leistungsverstärker Schaltungskonzept Class AB mit erweitertem Class-A-Arbeitsbereich, geringe globale Gegenkopplung Class AB mit erweitertem Class-A-Arbeitsbereich, geringe globale Gegenkopplung Ausgangsleistung 8 Ohm 200 Watt 400 Watt Ausgangsleistung 4 Ohm 400 Watt 800 Watt Ausgangsleistung 2 Ohm Keine Angabe 1.200 Watt Messbedingung Ausgangsleistung 1 kHz, < 1 Prozent THD 1 kHz, < 1 Prozent THD Class-A-Bereich 30 Watt an 8 Ohm 50 Watt Class-A-Bias laut Produktkommunikation; 60 Watt Class-A-Ausgangsleistung an 8 Ohm laut technischer Spezifikation Frequenzgang Unter 10 Hz bis 80 kHz, ±0,25 dB Unter 10 Hz bis 80 kHz, ±0,25 dB Bandbreite Mehr als 500 kHz Mehr als 500 kHz Anstiegsgeschwindigkeit Mehr als 200 V/µs Mehr als 200 V/µs Klirrfaktor Typisch < 0,002 Prozent, 20 Hz bis 20 kHz, 1 Watt an 8 Ohm Typisch < 0,002 Prozent, 20 Hz bis 20 kHz, 1 Watt an 8 Ohm Dämpfungsfaktor > 300 an 8 Ohm, 20 Hz bis 1 kHz > 300 an 8 Ohm, 20 Hz bis 1 kHz Verstärkung 26,2 dB 26,2 dB Eingangsempfindlichkeit 2 V 2,8 V Eingangsimpedanz Cinch 100 kOhm 100 kOhm Eingangsimpedanz XLR 200 kOhm 200 kOhm Analoge Eingänge 1 × Cinch, 1 × XLR 1 × Cinch, 1 × XLR Lautsprecheranschlüsse Versilberte Schraubklemmen Versilberte Schraubklemmen Trigger 3,5 mm Eingang, 5 bis 15 V DC; 3,5 mm Ausgang, 12 V DC 3,5 mm Eingang, 5 bis 15 V DC; 3,5 mm Ausgang, 12 V DC Netzspannung Automatisch 120 oder 230 V AC, 50/60 Hz Automatisch 120 oder 230 V AC, 50/60 Hz Leistungsaufnahme Standby < 2 Watt < 2 Watt Leistungsaufnahme Leerlauf 220 Watt 360 Watt Leistungsaufnahme unter Last 320 Watt bei 50 Watt an 4 Ohm 520 Watt bei 25 Watt an 4 Ohm Abmessungen 406,4 × 444,5 × 203,2 mm 679,5 × 444,5 × 203,2 mm Gewicht 25,3 kg 43,4 kg Fertigung Boulder, Colorado, USA Boulder, Colorado, USA

Marke PS Audio Hersteller PS Audio Vertrieb HiFi 2 die 4 Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle PS Audio