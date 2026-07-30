In aller Kürze Mit der Q Acoustics 3040c erweitert Q Acoustics die Q Acoustics 3000c Series um eine kompakte Standbox mit C3 Treibern, P2P Versteifung und HPE Technologie.

Mit der neuen Q Acoustics 3040c komplettiert der britische Lautsprecher-Spezialist Q Acoustics seine Q Acoustics 3000c Series um ein besonders interessantes Modell: eine kompakte Standbox, die ganz bewusst nicht den großen Auftritt sucht, sondern den wohnraumfreundlichen Zugang. Sie soll all jene ansprechen, die mehr Maßstab, mehr Bassfundament und eine großzügigere Abbildung wünschen, als klassische Regal- oder Kompaktlautsprecher üblicherweise bieten können. Gleichzeitig bleibt sie schlank genug, um auch in kleineren und mittelgroßen Räumen nicht zur optischen Belastung zu werden. Damit besetzt die Q Acoustics 3040c eine durchaus praxisrelevante Position innerhalb der Serie: mehr Lautsprecher, aber eben nicht mehr Lautsprecher als nötig.

Key Facts Q Acoustics 3040c

Kompakte Standbox der Q Acoustics 3000c Series

Finales Modell der preislich attraktivsten Lautsprecher-Serie von Q Acoustics

Zwei-Wege-System mit zwei 120 mm C3 Mittel-/Tieftönern und hermetisch abgedichtetem, mechanisch entkoppeltem 22 mm Hochtöner

P2P Point-to-Point Gehäuseversteifung

HPE Helmholtz Pressure Equaliser Technologie

Frequenzgang 43 Hz bis 30 kHz, Impedanz 6 Ohm, 88 dB Empfindlichkeit, Verstärkerempfehlung 25 bis 120 W

Ausführungen Satin Black, Satin White, Pin Oak und Claro Walnut

Empfohlener Verkaufspreis € 899,- pro Paar

Q Acoustics 3000c Serie – Nun auch als besonders schlanke Standbox

Mit der Q Acoustics 3040c erweitert Q Acoustics seine Q Acoustics 3000c Serie um eine Standbox, die zwischen klassischen Kompaktlautsprechern und größeren Standlautsprechern positioniert ist. Genau darin liegt ihr Reiz: Sie soll jenen Schritt ermöglichen, den viele Musikliebhaber früher oder später ins Auge fassen, nämlich den Wechsel zu einem Lautsprecher-System mit mehr Volumen, mehr Souveränität und mehr räumlicher Abbildung.

Die Q Acoustics 3040c ist dabei ausdrücklich nicht als mächtige Standbox konzipiert, sondern als schlanke Lösung für moderne Wohnräume. Sie richtet sich an Anwender, die eine überzeugende HiFi-Lösung wünschen, ohne dass der Lautsprecher selbst den Raum optisch bestimmt. Damit folgt sie dem Grundgedanken der gesamten Serie, solide Technik, modernes Design und praxisgerechte Preisgestaltung miteinander zu verbinden.

C3 Continuous Curved Cone – Treibertechnologie der Q Acoustics 3000c Serie

Wie die weiteren Modelle der Q Acoustics 3000c Serie setzt auch die neue Q Acoustics 3040c auf die von Q Acoustics entwickelte C3 Continuous Curved Cone Technologie. Dabei handelt es sich um ein Membranprofil, das die Bassfähigkeit eines klassischen konischen Treibers mit den Vorteilen eines aufgeweiteten Profils im Mitteltonbereich und beim Übergang zum Hochton verbinden soll.

In der Q Acoustics 3040c kommen zwei 120 mm C3 Mittel-/Tieftöner zum Einsatz. Sie sollen für ein solides Fundament, einen klar gezeichneten Mitteltonbereich und eine möglichst homogene Anbindung an den Hochtöner sorgen. Gerade bei einer kompakten Standbox ist dieser Ansatz entscheidend, denn hier gilt es, ein ausgewogenes Verhältnis aus Basskontrolle, Stimmwiedergabe und räumlicher Geschlossenheit zu erzielen.

Foto © Q Acoustics | Q Acoustics 3040c Foto © Q Acoustics | Q Acoustics 3040c Foto © Q Acoustics | Q Acoustics 3040c Foto © Q Acoustics | Q Acoustics 3040c Foto © Q Acoustics | Q Acoustics 3040c

Hochtöner mit Technik aus der Q Acoustics Concept Series

Der 22 mm Hochtöner der Q Acoustics 3040c ist von der Q Acoustics Concept Series inspiriert. Er ist hermetisch abgedichtet und mechanisch von der Schallwand entkoppelt. Damit sollen Einflüsse durch Gehäusedruck sowie Vibrationen der Mittel-/Tieftöner reduziert werden.

Zusätzlich verfügt die Konstruktion über eine belüftete innere Kammer. Diese soll Verzerrungen reduzieren und dem Hochtöner eine saubere, feine und stabile Wiedergabe ermöglichen. Das Ziel ist eine Hochtonabbildung, die Details nicht forciert, sondern in ein stimmiges Gesamtbild einbindet.

P2P und HPE – Gehäusekonstruktion für Kontrolle und Räumlichkeit

Auch beim Gehäuse übernimmt die Q Acoustics 3040c zentrale Technologien der Serie. Die P2P Point-to-Point Versteifung stabilisiert gezielt jene Bereiche des Gehäuses, die besonders anfällig für niederfrequente Vibrationen sind. Dadurch soll die Stereoabbildung präziser, die Bühne fokussierter und die Wiedergabe insgesamt ruhiger wirken.

Ergänzend setzt Q Acoustics auf HPE Helmholtz Pressure Equaliser Technologie. Speziell entwickelte Röhren im Inneren des Gehäuses sollen stehende Wellen und unerwünschte Druckeffekte reduzieren. Gerade bei schlanken Gehäusen ist diese Maßnahme von Bedeutung, da hier interne Resonanzen und Druckverhältnisse eine besonders große Rolle spielen können.

Wohnraumfreundliches Design in vier Ausführungen

Die Q Acoustics 3040c übernimmt die moderne, zurückhaltende Formensprache der Q Acoustics 3000c Serie. Das schlanke Gehäuse mit sanft gerundeten Linien soll sich unauffällig in zeitgemäße Wohnräume integrieren lassen. Sichtbare Schrauben oder markante Fugen werden vermieden, die Front wird durch eine einteilige Treiberblende geprägt.

Diese Blende ist in Satin Nickel ausgeführt, bei der weißen Variante in Satin Chrome. Angeboten wird die Q Acoustics 3040c in vier Ausführungen: Satin Black, Satin White, Pin Oak und Claro Walnut. Damit deckt Q Acoustics sowohl klassische HiFi-Optik als auch wohnlichere Varianten mit Holzdekor ab.

Wie das größere Schwestermodell Q Acoustics 3050c verfügt auch die Q Acoustics 3040c über einen Aluminium-Stabilisator mit von oben justierbaren Spikes. Das flache Anschlussterminal mit versenkten Polklemmen erleichtert zudem eine saubere Installation, auch wenn der Lautsprecher etwas näher an der Wand platziert werden soll.

Foto © Q Acoustics | Q Acoustics 3040c Foto © Q Acoustics | Q Acoustics 3040c Foto © Q Acoustics | Q Acoustics 3040c Foto © Q Acoustics | Q Acoustics 3040c

Für welche Räume und Musik eignet sich die Q Acoustics 3040c?

Die Q Acoustics 3040c ist für kleinere und mittelgroße Wohnräume ausgelegt. Sie bietet sich besonders dort an, wo Kompaktlautsprecher zwar optisch passen, klanglich aber mehr Maßstab, mehr Tiefton und eine größere Bühne gewünscht sind. Durch ihre schlanke Bauform bleibt sie auch in Räumen interessant, in denen größere Standlautsprecher schlicht zu dominant wirken würden.

Musikalisch ist sie breit angelegt. Stimmen, akustische Instrumente und kleinere Ensembles profitieren von der sauberen Mitteltonabstimmung, während elektronische Musik und Pop von der erweiterten Bassfähigkeit gegenüber klassischen Regallautsprechern profitieren sollen. Auch orchestrale Musik kann von der größeren Abbildung einer Standbox profitieren, sofern Raumgröße und Aufstellung entsprechend passen.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Mehr Klangvolumen bei schlanker Bauform: Die Q Acoustics 3040c soll den Schritt zur Standbox ermöglichen, ohne den Wohnraum optisch zu überladen.

Die Q Acoustics 3040c soll den Schritt zur Standbox ermöglichen, ohne den Wohnraum optisch zu überladen. Ausgewogene Wiedergabe für kleinere und mittlere Räume: Mit zwei 120 mm C3 Treibern ist sie auf kontrollierten Bass, klare Mitten und ein geschlossenes Klangbild ausgelegt.

Mit zwei 120 mm C3 Treibern ist sie auf kontrollierten Bass, klare Mitten und ein geschlossenes Klangbild ausgelegt. Aufwendige Gehäusekonstruktion: P2P Versteifung und HPE Technologie sollen Resonanzen, stehende Wellen und unerwünschte Gehäuseeffekte reduzieren.

P2P Versteifung und HPE Technologie sollen Resonanzen, stehende Wellen und unerwünschte Gehäuseeffekte reduzieren. Feiner Hochton mit Concept-Serie-DNA: Der entkoppelte und abgedichtete Hochtöner soll eine saubere, detailreiche Hochtonwiedergabe ermöglichen.

Der entkoppelte und abgedichtete Hochtöner soll eine saubere, detailreiche Hochtonwiedergabe ermöglichen. Wohnraumfreundliche Integration: Schlanke Proportionen, vier Ausführungen und ein flaches Anschlussterminal erleichtern die Platzierung im Alltag.

Preis und Verfügbarkeit

Die Q Acoustics 3040c ist in den Ausführungen Satin Black, Satin White, Pin Oak und Claro Walnut erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt € 899,- pro Paar.

Wir meinen…

Mit der Q Acoustics 3040c schließt Q Acoustics eine durchaus wichtige Lücke innerhalb der Q Acoustics 3000c Series. Denn nicht jeder Musikliebhaber will oder kann große Standlautsprecher in den Wohnraum stellen, wünscht sich aber dennoch mehr Souveränität, Tiefton und räumliche Größe als ein Kompaktlautsprecher bieten kann. Genau für diese Zielgruppe ist die Q Acoustics 3040c gedacht: eine schlanke, preislich attraktive Standbox, die mehr Klangformat verspricht, ohne sich optisch in den Vordergrund zu drängen. Besonders spannend ist dabei, dass Q Acoustics nicht einfach ein kleineres Gehäuse mit bewährter Technik kombiniert, sondern zentrale Technologien der Serie konsequent auch in diesem Format umsetzt.

Produkt Q Acoustics 3040c Preis € 899,-

Technische Daten Q Acoustics 3040c

Produkt Q Acoustics 3040c Charakterisierung Kompakte Standbox der Q Acoustics 3000c Serie Prinzip 2-Wege-Standlautsprecher Bass/Mittelton 2 × 120 mm C3 Mittel-/Tieftöner Hochton 1 × 22 mm Frequenzgang 43 Hz bis 30 kHz (-6 dB) Nennimpedanz 6 Ohm Minimale Impedanz 4 Ohm Empfindlichkeit 88 dB Empfohlene Verstärkerleistung 25 bis 120 W Übergangsfrequenz 2,4 kHz Effektives Volumen 26,8 l Abmessungen inkl. Spikes und Stabilisator 942 × 285 × 281 mm Gewicht 14,6 kg pro Lautsprecher Ausführungen Satin Black, Satin White, Pin Oak, Claro Walnut

Das könnte Sie auch interessieren

Über Q Acoustics

Quelle Q Acoustics