In aller Kürze Mit der QUAD ELEGAN Series führt QUAD zwei passive Lautsprecher ein, die trotz ihrer unterschiedlichen Bauformen auf derselben technischen Grundlage basieren. Die QUAD ELEGAN 1 kombiniert ein kompaktes Zwei-Wege-Konzept mit einem 165 mm Kevlar-Tiefmitteltöner, die größere QUAD ELEGAN 2 setzt auf eine Drei-Wege-Konstruktion mit drei Kevlar-Chassis. Gewebekalotte samt Waveguide, Linkwitz-Riley-Frequenzweichen und das QUAD Airflow Port System gehören bei beiden Modellen zum Konzept. Die Paarpreise liegen bei € 999,- beziehungsweise € 1.899,-.

Vier Jahre Entwicklung für eine Lautsprecher-Serie, die ausdrücklich den Einstieg ins Programm markieren soll: QUAD hat die Position der neuen QUAD ELEGAN Series sehr klar definiert. Die beiden Modelle sollen technisch und klanglich alles mitbringen, wofür die Marke ihre Lautsprechertradition stehen sieht, zugleich jedoch unterschiedliche Raumgrößen und Anforderungen abdecken. Dafür stellt QUAD dem kompakten Zwei-Wege-Lautsprecher QUAD ELEGAN 1 den deutlich aufwendigeren Drei-Wege-Standlautsprecher QUAD ELEGAN 2 zur Seite.

Key Facts QUAD ELEGAN Series

Vollständig neu entwickelte passive Lautsprecher-Serie mit zwei Modellen

QUAD ELEGAN 1: kompakter Zwei-Wege-Lautsprecher mit 165 mm Kevlar-Tiefmitteltöner und 25 mm Gewebekalotte

QUAD ELEGAN 2: Drei-Wege-Standlautsprecher mit zwei 165 mm Kevlar-Tieftönern, 125 mm Kevlar-Mitteltöner und 25 mm Gewebekalotte

Basswiedergabe bis 44 Hz bei der QUAD ELEGAN 1 und bis 32 Hz bei der QUAD ELEGAN 2

Wirkungsgrad der QUAD ELEGAN 2: 90 dB

Linkwitz-Riley-Frequenzweichen und QUAD Airflow Port System

Ausführungen in Mattschwarz und Walnuss Echtholzfurnier

Erhältlich ab Mitte August 2026 zu € 999,- beziehungsweise € 1.899,- pro Paar

Erinnerungen an QUAD L Series und QUAD S Series

Die neue Baureihe erinnert in ihrer Positionierung an die frühere QUAD L Series und die darauffolgende QUAD S Series, ist nach Angaben des Herstellers aber keine Fortschreibung dieser Konstruktionen. Chassis, Frequenzweichen und Gehäuse wurden neu entwickelt. Geblieben ist der Anspruch an eine neutrale, ausgewogene und auch über längere Zeit angenehm hörbare Wiedergabe. Damit soll die QUAD ELEGAN Series gerade nicht mit einem bewusst spektakulären ersten Eindruck um Aufmerksamkeit werben, sondern mit einem in sich geschlossenen Klangbild, das sich langfristig bewährt.

Foto © Quad HiFi | QUAD ELEGAN Series Foto © Quad HiFi | QUAD ELEGAN Series Foto © Quad HiFi | QUAD ELEGAN Series Foto © Quad HiFi | QUAD ELEGAN Series Foto © Quad HiFi | QUAD ELEGAN Series

QUAD ELEGAN Series – Ein Neuanfang mit vertrauter Zielsetzung

QUAD spricht bei der neuen Baureihe von einer vollständigen Neuentwicklung. Unter der Leitung von Peter Comeau, dem langjährigen Director of Acoustic Design des Unternehmens, wurde über einen Zeitraum von vier Jahren neu bewertet, wie der Einstieg in das Lautsprecher-Programm der Marke heute aussehen soll. Die historische Verbindung zur QUAD L Series und QUAD S Series besteht damit in erster Linie in der Positionierung, nicht in einer technisch übernommenen Plattform.

Die klangliche Zielsetzung bleibt hingegen bewusst vertraut. Stimmen sollen natürlich und klar umrissen erscheinen, Instrumente einen glaubwürdigen Platz im Raum erhalten und der Bass tief hinabreichen, ohne die Wiedergabe zu dominieren. Das sind vorerst Herstellerangaben, sie erklären aber, weshalb QUAD bei der ELEGAN Serie nicht allein einzelne Chassis, sondern auch deren Abstrahlverhalten und Zusammenspiel in den Mittelpunkt rückt.

Foto © Quad HiFi | QUAD ELEGAN Series – QUAD ELEGAN 1 Foto © Quad HiFi | QUAD ELEGAN Series – QUAD ELEGAN 1 Foto © Quad HiFi | QUAD ELEGAN Series – QUAD ELEGAN 1 Foto © Quad HiFi | QUAD ELEGAN Series – QUAD ELEGAN 1

QUAD ELEGAN 1 – Kompakter Zwei-Wege-Lautsprecher für kleinere Räume

Die QUAD ELEGAN 1 ist als kompakter Zwei-Wege-Lautsprecher ausgeführt. Ein 165 mm Tiefmitteltöner mit gewebter Kevlar-Membran übernimmt den Grund- und Mitteltonbereich, darüber arbeitet eine 25 mm Gewebekalotte. QUAD nennt eine Basswiedergabe bis hinab zu 44 Hz und sieht das kleinere Modell insbesondere in Stereoanlagen sowie in eher kompakten Hörräumen.

Kevlar wurde dabei nicht allein aufgrund seiner hohen Steifigkeit gewählt. Das gewebte Material soll zugleich ein kontrolliertes Verhalten der Membran ermöglichen und damit vor allem im für Stimmen und zahlreiche Instrumente entscheidenden Mitteltonbereich zu einer klaren, neutralen Wiedergabe beitragen.

Foto © Quad HiFi | QUAD ELEGAN Series – QUAD ELEGAN 2 Foto © Quad HiFi | QUAD ELEGAN Series – QUAD ELEGAN 2 Foto © Quad HiFi | QUAD ELEGAN Series – QUAD ELEGAN 2 Foto © Quad HiFi | QUAD ELEGAN Series – QUAD ELEGAN 2

QUAD ELEGAN 2 – Drei Wege und deutlich größere Reserven

Die QUAD ELEGAN 2 überträgt denselben konstruktiven Ansatz auf einen Drei-Wege-Standlautsprecher. Zwei 165 mm Kevlar-Tieftöner werden hier von einem eigenen 125 mm Kevlar-Mitteltöner ergänzt, der in einer separaten Gehäusekammer arbeitet. Dadurch sollen die einzelnen Frequenzbereiche gezielter aufgeteilt und störende Wechselwirkungen im Gehäuse reduziert werden.

Mit einer angegebenen Basswiedergabe bis 32 Hz reicht die QUAD ELEGAN 2 deutlich tiefer hinab als das Kompaktmodell. Ihr Wirkungsgrad wird mit 90 dB ausgewiesen. QUAD sieht sie deshalb nicht nur an leistungsstarken Transistor-Verstärkern, sondern ebenso als Partner für Röhren- und Class-A-Verstärker oder einen kompakten Stereo Vollverstärker wie den QUAD 3. Ob sich diese Vielseitigkeit in der Praxis tatsächlich so darstellt, muss freilich ein ausführlicher Test zeigen.

Gewebekalotte mit Waveguide für einen breiteren Hörbereich

Beide Lautsprecher verwenden eine 25 mm Gewebekalotte, die in einem speziell profilierten Waveguide sitzt. Dieser soll das Abstrahlverhalten des Hochtöners kontrollieren und eine gleichmäßige Wiedergabe nicht nur an einer eng definierten zentralen Hörposition ermöglichen. Gerade in Wohnräumen, in denen mehrere Personen Musik hören oder die Sitzposition nicht auf den Zentimeter festgelegt ist, wäre dies ein handfester praktischer Vorteil.

Die Frequenzweichen basieren auf einer Linkwitz-Riley-Topologie. Laut QUAD wurden sie auf ein möglichst phasenkohärentes und homogenes Zusammenspiel der einzelnen Chassis abgestimmt. Statt Hoch-, Mittel- und Tieftöner akustisch als getrennte Quellen wahrzunehmen, soll sich dem Hörer damit eine geschlossene räumliche Abbildung präsentieren.

QUAD Airflow Port System und resonanzkontrollierte MDF-Gehäuse

Auch beim Gehäuse verfolgt QUAD einen klassischen, auf kontrollierte Arbeitsbedingungen für die Chassis ausgerichteten Ansatz. Hochdichtes MDF, interne Verstrebungen und gezielt platzierte Dämpfungsmaterialien sollen Resonanzen reduzieren und verhindern, dass im Gehäuse gespeicherte Energie zeitverzögert an die Wiedergabe abgegeben wird.

Für die Bassreflexabstimmung kommt bei der QUAD ELEGAN Series das QUAD Airflow Port System zum Einsatz. Speziell geformte Bassreflexöffnungen sollen Turbulenzen und hörbare Strömungsgeräusche verringern. Das ist vor allem dann relevant, wenn ein kompakter Lautsprecher wie die QUAD ELEGAN 1 vergleichsweise tief abgestimmt wird oder die beiden Tieftöner der QUAD ELEGAN 2 mit höherem Pegel arbeiten.

Mattschwarz oder Walnuss Echtholzfurnier

Optisch hält sich die neue Serie angenehm zurück. Klare Flächen, ausgewogene Proportionen und sparsam eingesetzte Details sollen die Integration in unterschiedliche Wohnumgebungen erleichtern. Die Ausführung in Mattschwarz greift nach Angaben von QUAD Gestaltungselemente der QUAD ESL-X Serie auf, während Walnuss Echtholzfurnier stärker auf die lange Designtradition der Marke verweist.

Zugleich wurde die Formensprache auf die aktuelle Elektronik des Hauses abgestimmt. Sowohl der kompakte QUAD 3 als auch die Kombination aus QUAD 33 und QUAD 303 sollen sich daher optisch zu einer geschlossenen Anlage ergänzen lassen.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Zwei klar abgegrenzte Modelle: Die QUAD ELEGAN 1 adressiert kompaktere Hörräume, die QUAD ELEGAN 2 bietet mehr Tiefgang und dynamische Reserven.

Die QUAD ELEGAN 1 adressiert kompaktere Hörräume, die QUAD ELEGAN 2 bietet mehr Tiefgang und dynamische Reserven. Durchgängige technische Basis: Kevlar-Chassis, Gewebekalotte, Waveguide und QUAD Airflow Port System prägen beide Lautsprecher.

Kevlar-Chassis, Gewebekalotte, Waveguide und QUAD Airflow Port System prägen beide Lautsprecher. Breiter nutzbarer Hörbereich: Der Waveguide soll auch außerhalb der zentralen Sitzposition eine gleichmäßige Wiedergabe unterstützen.

Der Waveguide soll auch außerhalb der zentralen Sitzposition eine gleichmäßige Wiedergabe unterstützen. Wohnraumfreundliche Gestaltung: Mattschwarz und Walnuss Echtholzfurnier erlauben eine unaufdringliche oder bewusst klassische Integration.

Mattschwarz und Walnuss Echtholzfurnier erlauben eine unaufdringliche oder bewusst klassische Integration. Flexible Verstärkerwahl bei der QUAD ELEGAN 2: 90 dB Wirkungsgrad erweitern laut Hersteller das Spektrum geeigneter Verstärker bis zu Röhren- und Class-A-Konzepten.

90 dB Wirkungsgrad erweitern laut Hersteller das Spektrum geeigneter Verstärker bis zu Röhren- und Class-A-Konzepten. Tiefe Basswiedergabe: QUAD nennt 44 Hz für den Kompaktlautsprecher und 32 Hz für den Standlautsprecher.

QUAD nennt 44 Hz für den Kompaktlautsprecher und 32 Hz für den Standlautsprecher. Attraktiver Einstieg in die Marke: Die Serie überträgt wesentliche konstruktive Merkmale von QUAD auf zwei vergleichsweise zugänglich positionierte Lautsprecher.

Preis und Verfügbarkeit

Die neue QUAD ELEGAN Series ist ab Mitte August 2026 über den autorisierten Fachhandel erhältlich. Die QUAD ELEGAN 1 wird zum empfohlenen Verkaufspreis von € 999,- pro Paar angeboten, für die QUAD ELEGAN 2 nennt der Hersteller einen empfohlenen Verkaufspreis von € 1.899,- pro Paar. Beide Lautsprecher stehen wahlweise in Mattschwarz oder Walnuss Echtholzfurnier zur Verfügung. Den Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernimmt die IAD GmbH.

Wir meinen…

QUAD versucht beim Einstieg in die eigene Lautsprecherwelt nicht, mit möglichst vielen Modellen jede denkbare Nische zu besetzen. Die QUAD ELEGAN Series konzentriert sich auf zwei sinnvoll voneinander abgegrenzte Konstruktionen und gibt beiden eine gemeinsame technische Handschrift. Besonders interessant erscheint die QUAD ELEGAN 2: Drei Wege, 32 Hz Tiefgang und 90 dB Wirkungsgrad eröffnen ihr auf dem Papier ein breites Einsatzfeld. Allerdings muss man auch festhalten, dass die Speaker ein wenig bieder wirken, sie damit wohl keine Lösung darstellen, die sich Design-affine Konsumenten gerne in den Wohnraum stellen.

Produkt QUAD ELEGAN 1 und QUAD ELEGAN 2 Preis QUAD ELEGAN 1 € 999,-

QUAD ELEGAN 2 €1.899,-

Technische Daten QUAD ELEGAN Series

Produkt QUAD ELEGAN 1 QUAD ELEGAN 2 Lautsprecher-Konzept Passiver Zwei-Wege-Kompaktlautsprecher Passiver Drei-Wege-Standlautsprecher Hochtöner 25 mm Gewebekalotte mit Waveguide 25 mm Gewebekalotte mit Waveguide Mitteltöner – 1 × 125 mm Kevlar-Mitteltöner in separater Gehäusekammer Tief-/Tiefmitteltöner 1 × 165 mm Kevlar-Tiefmitteltöner 2 × 165 mm Kevlar-Tieftöner Basswiedergabe Bis 44 Hz Bis 32 Hz Wirkungsgrad Keine Angabe 90 dB Frequenzweiche Linkwitz-Riley-Topologie Linkwitz-Riley-Topologie Gehäuse Hochdichtes MDF, interne Verstrebungen und Dämpfung Hochdichtes MDF, interne Verstrebungen und Dämpfung Bassreflex-System QUAD Airflow Port System QUAD Airflow Port System Ausführungen Mattschwarz, Walnuss Echtholzfurnier Mattschwarz, Walnuss Echtholzfurnier Verfügbarkeit Ab Mitte August 2026 Ab Mitte August 2026

Marke Quad HiFi Hersteller Quad HiFi Vertrieb IAD GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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