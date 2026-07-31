In aller Kürze Der Questyle QCC Dongle Pro2 ergänzt Smartphones, Computer und Spielkonsolen um Bluetooth 6.1, LE Audio, Auracast sowie LDAC, LHDC V5 und aptX Lossless.

Plattformübergreifende Bluetooth-Unterstützung klingt selbstverständlich, ist es in der Praxis aber keineswegs. Der neue Questyle QCC Dongle Pro2 von Questyle Audio Engineering setzt genau hier an: Als kompakter externer Bluetooth-Transmitter umgeht er die Codec-Beschränkungen des jeweiligen Quellgeräts und soll hochwertige, stabile sowie latenzarme Funkübertragung mit Smartphones, Tablets, Computern und Spielkonsolen ermöglichen.

Key Facts Questyle QCC Dongle Pro2

Flaggschiff-Bluetooth-Transmitter von Questyle Audio Engineering

Bluetooth 6.1

Unterstützung von Bluetooth LE Audio und Auracast

LDAC, LHDC V5, LC3, aptX HD, aptX Adaptive und aptX Lossless

Sony LDAC und Snapdragon Sound zertifiziert

Apple MFi zertifiziert

Questyle App für Statusanzeige, Codec-Wahl und Firmware-Updates

USB-C Anschluss und Plug-and-play-Betrieb

Für Smartphones, Tablets, Computer und kompatible Spielkonsolen

Wenn die Quelle den Kopfhörer ausbremst

Hochwertige Bluetooth-Kopfhörer unterstützen inzwischen vielfach Codecs wie LDAC, LHDC oder aptX Lossless. Ob diese tatsächlich genutzt werden können, hängt jedoch ebenso vom Quellgerät ab. Apple iPhone und Apple iPad beschränken ihre native Bluetooth-Audioübertragung beispielsweise im Wesentlichen auf SBC und AAC, während die Codec-Unterstützung unter Microsoft Windows je nach Hardware und Konfiguration unterschiedlich ausfallen kann.

Bei Spielkonsolen ist Bluetooth Audio häufig gar nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Gerade hier wird die Latenz zum entscheidenden Faktor: Sind Bild und Ton nicht exakt synchron, wird selbst ein klanglich überzeugender Kopfhörer beim Spielen rasch unbrauchbar.

Der Questyle QCC Dongle Pro2 übernimmt die Bluetooth-Übertragung unabhängig von den Fähigkeiten der jeweiligen Plattform. Er wird über USB-C angeschlossen und arbeitet laut Hersteller ohne aufwendige Einrichtung. Damit kann der Transmitter jene Codecs bereitstellen, die sowohl von ihm als auch vom verwendeten Kopfhörer unterstützt werden.

Foto © Questyle Audio Technology Co. Ltd. | Questyle QCC Dongle Pro2

Bluetooth 6.1 ist die Funkbasis – nicht der Codec

Bluetooth-Version, Bluetooth-Funktionen und Audio-Codecs sind klar voneinander zu unterscheiden. Bluetooth 6.1 bildet beim Questyle QCC Dongle Pro2 die technische Basis für die Funkverbindung. Bluetooth LE Audio und Auracast sind separat unterstützte Funktionen, während LDAC, LHDC, LC3 und die verschiedenen aptX-Varianten für die Codierung und Übertragung des Audiosignals zuständig sind.

Gegenüber dem Questyle QCC Dongle und dem Vorgänger Questyle QCC Dongle Pro, die noch auf Bluetooth 5.4 basieren, setzt das neue Spitzenmodell auf Bluetooth 6.1. Questyle verspricht dadurch eine stabilere Verbindung, höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Funkstörungen und eine präzisere Synchronisation.

Damit richtet sich der Questyle QCC Dongle Pro2 nicht allein an Musikliebhaber. Auch beim Gaming, bei Videos und im mobilen Einsatz sollen die verbesserte Verbindungsstabilität und die Unterstützung latenzarmer Codecs ihre Vorteile ausspielen.

Welche Übertragungsqualität und Latenz tatsächlich erreicht werden, hängt weiterhin vom gewählten Codec, dem Empfangsgerät und der jeweiligen Funkumgebung ab.

LDAC, LHDC V5 und die aptX-Familie

Die Codec-Ausstattung zählt zu den wesentlichen Erweiterungen des Questyle QCC Dongle Pro2. Neben LDAC werden LHDC V5, LC3 sowie mehrere Varianten der Qualcomm aptX-Familie unterstützt. Dazu gehören aptX HD, aptX Adaptive und aptX Lossless.

Der Transmitter trägt sowohl eine Sony LDAC als auch eine Snapdragon Sound Zertifizierung. Damit deckt Questyle zwei wichtige Plattformen für hochwertige Bluetooth-Audioübertragung ab und ermöglicht die Kombination mit einer breiten Auswahl entsprechend ausgestatteter Kopfhörer und In-ear Kopfhörer.

Mit LC3 unterstützt der Questyle QCC Dongle Pro2 zudem den für Bluetooth LE Audio vorgesehenen Audiocodec. LC3 soll eine effizientere Übertragung bei zugleich flexibel skalierbarer Audioqualität ermöglichen. Voraussetzung bleibt auch hier ein entsprechend kompatibler Empfänger.

LE Audio und Auracast erweitern den Einsatzbereich

Neben der klassischen Bluetooth-Audioübertragung unterstützt der Questyle QCC Dongle Pro2 Bluetooth LE Audio und Auracast. Diese Funktionen ergeben sich nicht allein aus der Verwendung von Bluetooth 6.1, sondern müssen vom Transmitter und den jeweiligen Empfangsgeräten ausdrücklich unterstützt werden.

Über Auracast lässt sich das Audiosignal einer Quelle an mehrere kompatible Empfänger übertragen. Dadurch können beispielsweise Musik, Videos oder Präsentationen gleichzeitig über mehrere entsprechend ausgestattete Kopfhörer wiedergegeben werden.

Der Questyle QCC Dongle Pro2 beschränkt sich somit nicht auf die übliche Eins-zu-eins-Verbindung zwischen Quelle und Kopfhörer. Ob und in welchem Umfang Auracast genutzt werden kann, hängt allerdings von der Unterstützung durch die eingesetzten Empfangsgeräte ab.

Questyle App statt Blindflug

Bei klassischen Bluetooth-Transmittern bleibt für den Anwender oft unklar, welcher Codec tatsächlich verwendet wird. Der Questyle QCC Dongle Pro2 bindet deshalb die Questyle App ein. Darüber lassen sich verbundene Geräte und der aktuelle Verbindungsstatus anzeigen, der gewünschte Codec auswählen sowie Firmware-Updates installieren.

Die App wird damit zu einem wesentlichen Bestandteil des Bedienkonzepts. Gerade bei Kopfhörern, die mehrere Codecs unterstützen, lässt sich die Verbindung gezielter auf Klangqualität, Stabilität oder möglichst geringe Latenz abstimmen.

Für Apple, Computer und Spielkonsolen

Questyle hebt insbesondere die Integration in das Apple-Ökosystem hervor. Der Questyle QCC Dongle Pro2 ist Apple MFi zertifiziert und soll sich damit für Apple iPhone, Apple iPad und Apple Mac eignen. Die Zertifizierung selbst ist innerhalb der Baureihe allerdings nicht neu, denn auch die bisherigen Modelle verfügen bereits darüber.

Darüber hinaus nennt der Hersteller PCs sowie Spielkonsolen als Einsatzgebiet. Der externe Transmitter kann dort fehlende oder eingeschränkte Bluetooth-Audiofunktionen ergänzen. Die konkrete Kompatibilität hängt allerdings davon ab, ob das jeweilige Gerät den Questyle QCC Dongle Pro2 als USB-Audiolösung unterstützt.

„Wir bei Questyle wollen fortschrittliche Audiotechnologien für möglichst viele Menschen zugänglich machen. Der QCC Dongle Pro2 führt das Versprechen seiner Vorgänger weiter und beseitigt die Hürden, die Hörer üblicherweise daran hindern, bestmögliche Bluetooth-Audioqualität mit ihren bevorzugten Geräten zu genießen – und das mit der Einfachheit von Plug-and-play“, so Jason Wang, CEO von Questyle Audio Engineering.

Kein zwingendes Upgrade für jeden Nutzer

Der Questyle QCC Dongle Pro2 macht die bisherigen Modelle nicht automatisch überflüssig. Wer mit einem Questyle QCC Dongle Pro bereits LDAC oder einen Codec der aptX-Familie nutzt und weder Auracast noch LE Audio oder LHDC benötigt, erhält durch einen Wechsel möglicherweise nur einen begrenzten praktischen Vorteil.

Interessant ist das neue Modell vor allem für Anwender, die eine besonders breite Codec-Unterstützung wünschen, Auracast nutzen wollen oder bereits Kopfhörer mit Bluetooth LE Audio besitzen. Auch für Apple-Nutzer, PC-Anwender und Gamer, deren Quellgerät den gewünschten Codec nicht nativ bereitstellt, ist der externe Transmitter eine schlüssige Lösung.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Unabhängig von der Plattform: Der externe Transmitter umgeht die Codec-Beschränkungen des jeweiligen Quellgeräts.

Der externe Transmitter umgeht die Codec-Beschränkungen des jeweiligen Quellgeräts. Breite Codec-Auswahl: LDAC, LHDC V5, LC3 und verschiedene aptX-Varianten decken zahlreiche Kopfhörerplattformen ab.

LDAC, LHDC V5, LC3 und verschiedene aptX-Varianten decken zahlreiche Kopfhörerplattformen ab. Bluetooth 6.1: Die aktuelle Funkplattform soll stabilere Verbindungen und eine präzisere Synchronisation ermöglichen.

Die aktuelle Funkplattform soll stabilere Verbindungen und eine präzisere Synchronisation ermöglichen. Bluetooth LE Audio: Die Unterstützung aktueller Bluetooth-Audiofunktionen bereitet den Transmitter auf entsprechend ausgestattete Empfangsgeräte vor.

Die Unterstützung aktueller Bluetooth-Audiofunktionen bereitet den Transmitter auf entsprechend ausgestattete Empfangsgeräte vor. Auracast-Unterstützung: Ein Audiosignal lässt sich an mehrere kompatible Empfangsgeräte übertragen.

Ein Audiosignal lässt sich an mehrere kompatible Empfangsgeräte übertragen. Für Musik, Video und Gaming: Hi-res und Low-latency Codecs bedienen unterschiedliche Anwendungen.

Hi-res und Low-latency Codecs bedienen unterschiedliche Anwendungen. Kontrollierbare Verbindung: Die Questyle App zeigt den Status an und erlaubt die Auswahl des Codecs.

Die Questyle App zeigt den Status an und erlaubt die Auswahl des Codecs. Kompakter Plug-and-play-Betrieb: Der Transmitter lässt sich ohne komplexe Konfiguration an unterschiedlichen Quellgeräten verwenden.

Preis und Verfügbarkeit

Der Questyle QCC Dongle Pro2 ist laut Questyle Audio Engineering ab sofort verfügbar. In den USA wird der Bluetooth-Transmitter zu einem Preis von US$ 99,- angeboten. Für den europäischen Markt ist nach derzeit vorliegenden Informationen mit einem Preis von voraussichtlich € 119,- zu rechnen; eine verbindliche Euro-Preisangabe des Herstellers liegt bislang noch nicht vor.

Wir meinen…

Der Questyle QCC Dongle Pro2 löst ein konkretes Problem: Hochwertige Bluetooth-Kopfhörer können nur jene Codecs und Funktionen verwenden, die auch das Quellgerät bereitstellt. Das neue Spitzenmodell umgeht diese Beschränkung mit Bluetooth 6.1 als aktueller Funkbasis, separater Unterstützung für LE Audio und Auracast sowie einer ungewöhnlich breiten Codec-Auswahl von LDAC über LHDC V5 bis aptX Lossless. Wer bereits mit LDAC oder aptX zufrieden ist, muss vom Vorgänger nicht zwingend wechseln. Für neue Kopfhörer, Apple-Geräte, Computer und kompatible Spielkonsolen bietet der Questyle QCC Dongle Pro2 jedoch die deutlich umfassendere Ausstattung, so Questyle Audio Engineering.

Produkt Questyle QCC Dongle Pro2 Preis rund € 119,-

Technische Daten Questyle QCC Dongle Pro2

Produkt Questyle QCC Dongle Pro2 Produkttyp USB-Bluetooth-Audiotransmitter Bluetooth-Version Bluetooth 6.1 Bluetooth-Audiofunktionen Bluetooth LE Audio, Auracast Audio-Codecs SBC, AAC, LDAC, LHDC V5, LC3, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless Zertifizierungen Apple MFi, Sony LDAC, Qualcomm Snapdragon Sound Anschluss USB-C Bedienung Plug-and-play, Questyle App App-Funktionen Verbindungsstatus, Codec-Auswahl, Firmware-Updates Einsatzbereiche Smartphones, Tablets, Computer und kompatible Spielkonsolen Verfügbarkeit Ab sofort Preis Voraussichtlich € 119,-

Das könnte Sie auch interessieren