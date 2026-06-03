In aller Kürze Raidho Acoustics präsentiert zur HIGH END Vienna 2026 die neue Raidho TD Signature Series mit den Modellen Raidho TD1.2 Signature, Raidho TD2.2 Signature und Raidho TD3.2 Signature. Die neue Generation übernimmt zentrale Erkenntnisse aus dem Referenzmodell Raidho TD3.10 und bietet unter anderem überarbeitete Frequenzweichen, Furutech-Anschlüsse, verfeinerte Basstreiber und IsoAcoustics-Füße. Die Raidho TD Signature Series soll ab Juli 2026 erhältlich sein, die Preise beginnen bei € 24.000,-.

Raidho Acoustics nutzt die HIGH END Vienna 2026 für eine bemerkenswerte Modellpflege innerhalb seiner besonders ambitionierten Lautsprecherfamilie: Mit der neuen Raidho TD Signature Series erhalten die Modelle Raidho TD1.2 Signature, Raidho TD2.2 Signature und Raidho TD3.2 Signature eine technische und klangliche Verfeinerung, die direkt vom Referenzprojekt Raidho TD3.10 inspiriert ist. Die TD Series steht bei Raidho seit jeher für den Anspruch, Materialien, Treibertechnologie und handwerkliche Fertigung ohne erkennbare Kompromisse zusammenzuführen. Nun sollen Furutech-Anschlüsse, weiterentwickelte Frequenzweichen, modifizierte Basstreiber und IsoAcoustics-Füße die Lautsprecher noch freier, kohärenter und natürlicher spielen lassen. Die Präsentation der neuen Modelle erfolgt dieser Tage in Wien im Rahmen der HIGH END Vienna 2026, die vom 4. bis 7. Juni 2026 im Austria Center Vienna stattfindet. Die neue Raidho TD Signature Series umfasst mit der Raidho TD1.2 Signature ein kompaktes 2-Wege-System, mit der Raidho TD2.2 Signature ein 2,5-Wege-Standlautsprecher-System und mit der Raidho TD3.2 Signature ein 3-Wege-Standlautsprecher-System.

Key Facts

Raidho TD1.2 Signature, Raidho TD2.2 Signature und Raidho TD3.2 Signature als neue Generation der TD Series

Signature-Upgrade mit Erkenntnissen aus der Entwicklung des Referenzmodells Raidho TD3.10

TD-Treiber mit Aluminium, Keramikbeschichtung, Tantal und künstlichem Diamantmaterial

Überarbeitete Frequenzweichen, Furutech-Anschlüsse und verfeinerte Basstreiber

IsoAcoustics-Füße zur verbesserten mechanischen Entkopplung

Präsentation im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 in Wien

Verfügbarkeit ab Juli 2026, Preise ab € 24.000,-

Vom Referenzmodell Raidho TD3.10 inspiriert

Die neue Raidho TD Signature Series ist keine komplett neue Lautsprecherfamilie, sondern eine gezielte Weiterentwicklung dreier bestehender Modelle, die innerhalb des Portfolios von Raidho Acoustics eine besonders anspruchsvolle Position einnehmen. Die Modelle Raidho TD1.2, Raidho TD2.2 und Raidho TD3.2 werden in der neuen Signature-Ausführung technisch nachgeschärft und sollen damit stärker an jene Qualitäten heranrücken, die Raidho mit dem Referenzlautsprecher Raidho TD3.10 entwickelt hat.

Gerade dieser Bezug ist wesentlich. Der Raidho TD3.10 diente nicht nur als größeres, teureres und aufwendigeres Spitzenmodell, sondern offenbar auch als technologische Lernplattform. Erkenntnisse aus dessen Entwicklung fließen nun in die kleineren Modelle der TD Series ein. Raidho spricht dabei nicht von einem Eingriff, der den Charakter der Lautsprecher verändern soll, sondern von einer Verfeinerung, die das vorhandene Konzept noch präziser freilegt.

Das Ziel ist damit klar umrissen: weniger störende Einflüsse zwischen Lautsprecher, Raum und Musik, mehr Durchlässigkeit, höhere Kohärenz und eine natürlichere Verbindung zum musikalischen Geschehen. In klassischer Raidho-Manier geht es also nicht um spektakuläre Effekte für wenige Hörminuten, sondern um jene Form von Hochtonauflösung, Schnelligkeit, Ruhe und räumlicher Abbildung, die sich langfristig als selbstverständlich anfühlen soll.

Foto © Dantax Radio A/S | Raidho TD Signature Series Foto © Dantax Radio A/S | Raidho TD Signature Series Foto © Dantax Radio A/S | Raidho TD Signature Series Foto © Dantax Radio A/S | Raidho TD Signature Series Foto © Dantax Radio A/S | Raidho TD Signature Series

TD-Treiber mit Aluminium, Keramik, Tantal und Diamantmaterial

Im Zentrum der Raidho TD Series steht weiterhin eine besonders aufwendige Treibertechnologie. Die Membran der TD-Treiber besteht aus vier unterschiedlichen Schichten: Aluminium, einer Keramikbeschichtung, Tantal und einer abschließenden Schicht aus künstlichem Diamantmaterial. Diese Kombination ist nicht als Material-Mix um seiner selbst willen zu verstehen, sondern als Versuch, die jeweiligen Eigenschaften gezielt zusammenzuführen.

Aluminium bildet die Grundlage für Schnelligkeit und Formstabilität. Die Keramikbeschichtung erhöht Härte und Kontrolle. Tantal soll zur Dämpfung und Ausgewogenheit beitragen. Die abschließende Diamantschicht wiederum hebt Steifigkeit und Resonanzkontrolle auf ein besonders hohes Niveau. Laut Raidho wird diese Diamantschicht in Dänemark am Danish Technological Institute in Aarhus aufgebracht, was den technologischen und fertigungstechnischen Aufwand der Serie unterstreicht.

Gerade bei Lautsprechern dieser Klasse zählt nicht allein die Frage, wie weit ein Treiber messtechnisch ausgereizt werden kann. Entscheidend ist, ob Geschwindigkeit, Resonanzarmut, Kontrolle und tonale Geschlossenheit zusammenfinden. Genau dort setzt Raidho mit der TD-Technologie an: Der Lautsprecher soll Details nicht sezieren, sondern sie selbstverständlich in ein musikalisches Ganzes einbetten.

Signature-Upgrade mit Furutech, neuer Frequenzweiche und IsoAcoustics

Das Signature-Upgrade umfasst mehrere konkrete Änderungen. Raidho nennt Furutech-Anschlüsse, eine weiterentwickelte Frequenzweiche, verfeinerte Basstreiber sowie IsoAcoustics-Füße. Die Frequenzweiche wurde laut Hersteller auf Basis der Erfahrungen aus dem Raidho TD3.10-Projekt überarbeitet. Gerade in dieser Klasse ist die Weiche weit mehr als eine reine Verteilinstanz für Frequenzbereiche. Sie entscheidet wesentlich darüber, wie geschlossen ein Lautsprecher wirkt, wie bruchlos die Übergänge zwischen den Treibern gelingen und wie selbstverständlich sich Dynamik, Raum und Timing darstellen.

Auch die Basstreiber wurden verfeinert. Raidho verweist unter anderem auf eine weichere Aufhängung, die eine tiefere und natürlichere Basswiedergabe ermöglichen soll. Das ist bei den TD-Modellen besonders relevant, weil die Serie traditionell nicht auf schwerfällige Massivität, sondern auf Schnelligkeit, Präzision und Durchzeichnung ausgelegt ist. Ein tieferer Bassbereich darf hier also nicht als bloßes Mehr an Fundament verstanden werden, sondern als Erweiterung der musikalischen Selbstverständlichkeit.

Die IsoAcoustics-Füße sollen eine bessere Entkopplung vom Boden sicherstellen. Das wirkt zunächst wie ein Detail, ist bei hochwertigen Lautsprechern jedoch ein durchaus zentraler Punkt. Mechanische Rückkopplungen zwischen Gehäuse, Boden und Raum können Präzision, Basskontrolle und räumliche Stabilität hörbar beeinflussen. Raidho verfolgt auch hier das gleiche Prinzip: weniger Eigenanteil des Lautsprechers, mehr Information aus der Aufnahme.

Drei Modelle für unterschiedliche Räume und Ansprüche

Die neue Raidho TD Signature Series besteht aus drei Modellen. Die Raidho TD1.2 Signature ist das kompakte Modell der Reihe und richtet sich an Hörer, die den technischen Anspruch der TD Series in einem wohnraumfreundlicheren Format suchen. Die Raidho TD2.2 Signature erweitert das Konzept in Richtung größerer Souveränität und stärkerer raumfüllender Darstellung. Die Raidho TD3.2 Signature bildet innerhalb dieser neuen Signature-Generation das größte der drei Modelle und dürfte vor allem dort interessant sein, wo Maßstab, Dynamik und Tieftonautorität eine größere Rolle spielen.

Gemeinsam ist allen drei Modellen der Anspruch, nicht durch vordergründige Brillanz oder demonstrative Größe zu beeindrucken. Die TD Signature Series soll vielmehr jene Qualitäten stärken, die Raidho als Kern seiner Lautsprecherphilosophie versteht: hohe Auflösung ohne analytische Härte, Dynamik ohne Schwere, Präzision ohne Kälte und eine musikalische Darstellung, die unterschiedliche Genres und Aufnahmen nicht bevorzugt oder benachteiligt.

Diesen Ansatz bringt Morten Kim Nielsen, CEO von Raidho Acoustics, auf den Punkt: „Wir haben TD Signature mit derselben Denkweise entwickelt, die auch unsere Arbeit am TD3.10 geleitet hat. Das Ziel war nicht, diese Lautsprecher anders klingen zu lassen. Das Ziel war, sie noch stärker verschwinden zu lassen – damit der Hörer tiefer in die Aufnahme eintauchen und der Intention hinter der Musik näherkommen kann.“

Alle Vorteile auf einen Blick

Verfeinerung dreier bewährter Modelle der Raidho TD Series

Direkter Technologietransfer aus dem Referenzprojekt Raidho TD3.10

Aufwendige TD-Membranen mit Aluminium, Keramik, Tantal und Diamantmaterial

Überarbeitete Frequenzweichen für höhere Kohärenz und feinere Übergänge

Furutech-Anschlüsse als hochwertiges Schnittstellendetail

Modifizierte Basstreiber für tiefere und natürlichere Basswiedergabe

IsoAcoustics-Füße für verbesserte Entkopplung vom Boden

Drei Modellgrößen für unterschiedliche Räume und Anlagenkonzepte

Erhältlich in Black, Walnut Burl oder personalisierter Farbvariante

Preis und Verfügbarkeit

Die neue Raidho TD Signature Series soll ab Juli 2026 verfügbar sein. Die Raidho TD1.2 Signature wird in Black zum Preis von € 24.000,- angeboten, in Walnut Burl oder personalisierter Farbvariante zum Preis von € 26.500,-. Die Raidho TD2.2 Signature kostet in Black € 45.000,-, in Walnut Burl oder personalisierter Farbvariante € 49.000,-. Für die Raidho TD3.2 Signature nennt Raidho Acoustics einen Preis von € 69.000,- in Black beziehungsweise € 75.000,- in Walnut Burl oder personalisierter Farbvariante.

Wir meinen…

Mit der Raidho TD Signature Series zeigt Raidho Acoustics, wie viel Potenzial in gezielter Detailarbeit liegen kann. Die neuen Signature-Versionen der Raidho TD1.2, Raidho TD2.2 und Raidho TD3.2 setzen nicht auf einen Bruch mit der bestehenden TD Series, sondern auf eine konsequente Verfeinerung jener Qualitäten, für die diese Lautsprecherfamilie steht: Schnelligkeit, Durchzeichnung, Ruhe und musikalische Geschlossenheit. Besonders spannend ist der Technologietransfer aus dem Referenzmodell Raidho TD3.10, denn genau dort entstehen jene Lösungen, die in kleineren und praxisnäheren Modellen besonders wertvoll werden können. Furutech-Anschlüsse, überarbeitete Frequenzweichen, verfeinerte Basstreiber und IsoAcoustics-Füße sind keine bloßen Ausstattungsdetails, sondern Teil eines klaren Ziels: Der Lautsprecher soll noch stärker hinter der Musik zurücktreten.

Produkt Raidho TD Signature Series Preis Raidho TD1.2 Signature Black € 24.000,-

Raidho TD1.2 Signature Walnut Burl oder personalisierte Farbe € 26.500,-

Raidho TD2.2 Signature Black € 45.000,-

Raidho TD2.2 Signature Walnut Burl oder personalisierte Farbe € 49.000,-

Raidho TD3.2 Signature Black € 69.000,-

Raidho TD3.2 Signature Walnut Burl oder personalisierte Farbe € 75.000,-

Technische Daten

Produkt Raidho TD Signature Series Charakterisierung High-end Lautsprecher-Serie mit Signature-Upgrade Modelle Raidho TD1.2 Signature, Raidho TD2.2 Signature, Raidho TD3.2 Signature Serie Raidho TD Series Technologische Basis Erkenntnisse aus der Entwicklung des Raidho TD3.10 Treibertechnologie Raidho TD-Treibertechnologie Membranaufbau Aluminium, Keramikbeschichtung, Tantal, künstliches Diamantmaterial Diamantbeschichtung Aufgebracht am Danish Technological Institute in Aarhus Frequenzweiche Überarbeitete Ausführung auf Basis des Raidho TD3.10-Projekts Anschlüsse Furutech-Anschlüsse Basstreiber Verfeinerte Ausführung, unter anderem mit weicherer Aufhängung Entkopplung IsoAcoustics-Füße Ausführungen Black, Walnut Burl oder personalisierte Farbvariante

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Über Raidho Acoustics

Quelle Raidho Acoustics