Raidho X1.6 – Neuer High Performance Compact Speaker der Raidho X-Series

Raidho X1.6, so nennt sich die neueste Lösung der Marke Raidho Acoustics, die das dänische Unternehmen Dantax Radio A/S im Rahmen der High End 2022 als neuesten Spross der Raidho X-Series präsentierte. Bei diesem erstmals in München präsentierten Produkt handelt es sich um einen Kompakt-Lautsprecher, wobei der Hersteller allerdings von einem hochleistungsfähigen Kompakt-Lautsprecher-System spricht. Damit nicht genug, mit dieser Lösung soll ein derart ausgelegtes System in einer besonders hart umkämpften, für vergleichsweise viele Anwender noch attraktiven Preisklasse präsentiert werden.

Raidho X1.6 High-performance Compact Speaker

Der neue Raidho X1.6 sei der Versuch, einen hochleistungsfähigen Kompakt-Lautsprecher in einer wettbewerbsintensiven Preisklasse zu positionieren, so das Unternehmen aus dem dänischen Pandrup. Der Raidho X1.6 liefere eine in seiner Preisklasse bislang nicht gekannte Leistung, davon zeigt sich Dantax Radio A/S, das Unternehmen hinter der Marke Raidho Acoustics, überzeugt. Es sei das erste Mal, dass man ein derartiges Projekt wage, wobei man sich beim neuen Raidho X1.6 bestens für diese Aufgabe gerüstet sieht.

Das liegt allen voran darin begründet, dass man beim neuen Raidho X1.6 natürlich auf Ausstattungsmerkmale und Technologien vertraut, die sich in den höheren Klassen und bei größeren Formfaktoren bereits bestens bewährten.

Raidho Bändchen-Hochtöner

Eines dieser eben genannten Merkmale ist etwa der Raidho Bändchen-Hochtöner, den der Hersteller als bereits legendär für die Marke Raidho Acoustics beschreibt. Tatsächlich handelt es sich hierbei um einen so genannten Planar Magnetic Tweeter und damit ein ganz besonderes Konstruktionsprinzip.

Der Tweeter setzt hier auf eine Folio, die lediglich 11 µm dick ist, und mit einer sehr großen Fläche lediglich 20 mg auf die Waage bringt, und in die die Leiterbahnen eingearbeitet sind. Der Hersteller zieht hier den Vergleich zu einem herkömmlichen Kalotten-Hochtöner, dessen Membran eine um 50mal höhere Masse aufweisen würde. Damit lasse sich eine Abbildung realisieren, die praktisch keinerlei Resonanzen oder Verzerrungen aufweise, höchste Detailtreue biete, und einen enormen Frequenzbereich abdecken kann, So gibt der Hersteller etwa den so genannten Trennungspunkt mit 87 kHz an.

Basstreiber mit keramischer Beschichtung

Auch beim Bass-Chassis setzt man auf Komponenten, die mit ganz besonderen Merkmalen aufwarten, um mit dem eben beschriebenen Hochtöner Schritt zu halten und in Summe die angestrebten Eigenschaften der neuen Raidho X1.6 als Hochleistungslautsprecher-System zu erzielen.

So spricht der Hersteller etwa beim Antrieb des Bass-Chassis von einem wahren Kunstwerk, denn man setze hier auf eine so genannte aero-dynamische Konstruktion um eine optimale Belüftung für höchste Dynamik frei von Verzerrungen zu erzielen.

Basis des Antriebs bilden leistungsstarke Neodym-Magnete, die eine ultimative Kontrolle garantieren.

Die 6,5 Zoll Membran des Bass-Chassis setzt als Basis auf einen Aluminium-Konus, der besonders starr und steif sei, und das bei geringstem Gewicht. Allerdings weist eine derartige Konstruktion prinzipiell den Nachteil auf, dass sie einen eigenen Klang aufweise, dieser Klangfärbung gelte es also mit entsprechenden Maßnahmen zu begegnen.

Raidho Acoustics begegnet diesem Problem mit einer Keramik-Beschichtung, konkret handelt es sich um Aluminiumoxid, das im Plasma-Prozess kontrolliert aufgetragen wird. Dies sorge unter anderem auch dafür, dass die Abbildung der derart behandelten Membran theoretisch bis hin zu 12,5 kHz reicht.

Natürlich reizt man dies in keinster Weise aus, setzt vielmehr auf eine Frequenzweiche, die bei 3,5 kHz ansetzt, wobei der Frequenzumfang der neuen Raidho X1.6 mit 45 Hz bis hin zu 50 kHz ausgewiesen wird. Und um die technischen Daten vollständig anzuführen sei erwähnt, dass die Impedanz der Raidho X1.6 mit 6 Ohm und die Empfindlichkeit mit 87 dB angegeben wird. Die empfohlene Leistung der Elektronik wird mit 50 Watt und höher angegeben, man führt aber an, dass man auch mit vergleichsweise „schwachen“ Röhren-Verstärker-Systemen sehr gute Ergebnisse erzielen könne.

Die neue Raidho X1.6 ist übrigens als Bassreflex-System ausgelegt, wobei die entsprechende Öffnung an der Rückseite zu finden ist.

Das Lautsprecher-System misst 360 mm in der Höhe, 200 mm in der Breite, und 300 mm in der Tiefe und bringt es damit auf eine Masse von stolzen 12 kg. Ein klarer Beleg dafür, wie solide und robust die Konstruktion des Gehäuses ausgeführt ist, das wahlweise in Klavierlack Schwarz bzw. Klavierlack Weiss angeboten wird.

Hergestellt in Dänemark

Dantax Radio A/S ist es besonders wichtig zu betonen, dass man auf eine Fertigung in Dänemark setzt. Das Unternehmen hält diesbezüglich fest:

„In Pandrup, Dänemark, haben wir unsere eigene einzigartige Produktion von Antriebseinheiten, Frequenzweichen und Montagelinien. Wir sind stolz darauf, dass wir ein eigenes, engagiertes Team mit außergewöhnlichen Fähigkeiten haben, das die Qualität von Raidho zum Leben erweckt. Wahre Handwerkskunst und Leidenschaft für jedes einzelne Detail liegen uns am Herzen.“ Dantax Radio A/S

Preise und Verfügbarkeit

Wie beschrieben, soll es sich um einen kompakten Hochleistungslautsprecher handeln, der zu einem besonders attraktiven Preis offeriert wird und der Eigenschaften aufweise, die man in dieser Preisklasse bislang nicht vorfand. Letztlich handelt es sich aber doch ganz klar um ein High-end Lautsprecher-System, das mit einem empfohlenen Verkaufspreis von € 7.300,- ausgewiesen wird, das muss man klar festhalten.

Wir meinen…

Dantax Radio A/S verspricht für die neue Raidho X1.6 und damit das neueste Modell der Raidho X-Series der Marke Raidho Acoustics nicht weniger als eine Wiedergabe frei von Klangverfärbungen, eine Detailabbildung und Dynamik, die eine authentische Darbietung so nahe wie möglich am Original erlaube, und die trotz ihrer kompakten Abmessungen eine sehr breite Klangbühne und einen energiegeladenen Charakter aufweise sowie ein ermüdungsfreies, entspanntes Hören über Stunden hinweg garantiere. Dafür fährt man mit durchaus beeindruckenden Ausstattungsmerkmalen auf, sodass man von einem High-perfomance Speaker im Kompakt-Format zum attraktiven Preis spricht.

