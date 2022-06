Raidho X1t Super Mini Monitor – High-end in kompaktester Form

In aller Kürze Mit dem Raidho X1t Super Mini Monitor stellt Raidho Acoustics die neue Version des Raidho X1Super Mini Monitor vor.

Raidho X1t Super Mini Monitor, so bezeichnet Dantax Radio A/S den neuen Spross der Marke Raidho Acoustics, der die Nachfolge des mit dem neuen Raidho X1 Super Mini Monitor antritt und damit einmal mehr unter Beweis stellen soll, das Hochleistungs-Lautsprecher-Systeme auch in kompaktester Form realisiert werden können, sofern man auf die richtigen Technologien und entsprechende Expertise bei deren Einsatz vertrauen kann.

Raidho X1t Super Mini Monitor – So viel Leistung wie möglich

Die größte Herausforderung bei der Entwicklung des neuen Raidho X1t Super Mini Monitor war es, den Vorgänger und damit den klassischen Raidho X1 Super Mini Monitor nochmals zu übertrumpfen, so das Unternehmen aus dem dänischen Pandrup.

Einmal mehr gelte, dass dieses neue Lautsprecher-System mit einer Wiedergabe überzeugen soll, die frei von Klangverfärbungen sei, dabei eine geradezu dramatisch wirkende, Energie-geladene Abbildung mit sehr breiter Klangbühne und enormer Detailfülle liefere, und dennoch ein selbst über Stunden hinweg ermüdungsfreies Hören garantiere.

Foto © Dantax Radio A/S Foto © Dantax Radio A/S

Planar Magnetic Tweeter für höchste Detailabbildung

Im Fokus steht dabei einmal mehr ein so genannter Planar Magnetic Tweeter, inzwischen längst ein geradezu charakteristisches Merkmal der Lösungen von Raidho Acoustics.

Die Folie, die die Grundlage für diesen Treiber bildet und in die die Leiterbahnen eingearbeitet sind, ist lediglich 11 µm stark und wiegt trotz ihrer vergleichsweise großen Fläche nicht mehr als 20 mg, ist damit um ein vielfaches leichter als herkömmliche Konstruktionen. In Verbindung mit leistungsstarken Magneten erlaubt sie damit eine deutlich akkuratere Abbildung über einen weiten Frequenzbereich hinweg und zeichnet sich dabei durch eine klare, natürlich wirkende Darbietung frei von Verzerrungen aus.

Keramische, mit Tantal beschichtete Tieftöner

Ein zweites wesentliches Merkmal des neuen Raidho X1t Super Mini Monitor ist dessen Bass-Treiber, wobei hierbei auch die Grundlage für das „t“ im Namen des neuen Modells zu finden ist.

So handelt es sich um einen 5,25 Zoll Woofer, der auf eine aus Aluminium gefertigte Membran setzt, die mittels einer im Plasma-Verfahren aufgetragenen Keramik-Beschichtung aufwartet. Hierbei kommt das Metall Tantal ins Spiel, das durch eine besonders hohe Hitze- und Verschleißbeständigkeit auftrumpft und damit die Membran noch steifer und härter macht, als es üblicherweise mit einer Aluminiumoxid-Keramikbeschichtung allein zu erzielen wäre.

In Verbindung mit einem besonders ausgeklügelten, leistungsstarken Antrieb basierend auf Neodym-Magneten ist es beim neuen Raidho X1t Super Mini Monitor damit möglich, trotz seiner sehr, sehr kompakten Abmessungen eine Darbietung auf höchstem Niveau zu erzielen, davon zeigt sich der Hersteller aus Dänemark überzeugt.

Verbesserte Frequenzweiche

Mit dem neuen Modell Raidho X1t Super Mini Monitor setzt man auf eine im Vergleich zum Vorgänger Raidho X1 Super Mini Monitor nochmals verfeinerte Frequenzweiche, die bei 3,5 kHz ansetzt und mit hochwertigeren Bauteilen für einen noch offeneren Klang sorgen soll.

Zweiweg-Bassreflex-System

Letztlich handelt es sich beim Raidho X1t Super Mini Monitor einmal mehr um ein Zweiweg-Bassreflex-System, wobei der Hersteller die strömungsoptimierte Bassreflex-Öffnung in diesem Fall nach vorne heraus führt. Die entsprechende Öffnung an der Unterseite der Schallwand ist gar ein durchaus markantes Detail des Design-Konzepts des neuen Raidho X1t Super Mini Monitor.

Technische Eckdaten

Der neue Raidho X1t Super Mini Monitor soll in der Lage sein, einen Frequenzbereich zwischen 70 Hz und 50 kHz abzubilden, was umso erstaunlicher ist, da es sich um ein Lautsprecher-System handelt, das nicht größer ist als 320 mm in der Höhe, 145 mm in der Breite, und 230 mm in der Tiefe. Damit bringt es, dies sei an dieser Stelle der Vollständigkeit wegen angeführt, stattliche 8 kg auf die Waage.

Die Impedanz des Raidho X1t Super Mini Monitor wird mit 6 Ohm ausgewiesen und die Empfindlichkeit soll 85 dB betragen. Der Hersteller empfiehlt für dieses Lautsprecher-System eine Leistung von zumindest 50 Watt, was nach Ansicht von Dantax Radio A/S aber auch Röhren-Verstärker keineswegs ausschließe, deren Leistungsspektrum darunter liegt.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Raidho X1t Super Mini Monitor feierte seine Premiere auf der High End 2022 in München und soll in Bälde im Fachhandel zu finden sein. Der Anwender kann sich zwischen einer Ausführung in Klavierlack Schwarz und Klavierlack Weiss entscheiden, und muss in beiden Fällen einen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis von € 5.800,- einkalkulieren.

Wir meinen…

Einmal mehr sollte man sich auch bei der neuesten Generation dieses überaus kompakten Zweiwege-Bassreflex-Systems der Marke Raidho Acoustics nicht in die Irre leiten lassen, so das Versprechen des dänischen Lautsprecher-Spezialisten Dantax Radio A/S, denn auch der Nachfolger des Raidho X1 Super Mini Monitor soll in Form des neuen Raidho X1t Super Mini Monitor ganz klar den Beweis antreten können, dass eine souveräne Darbietung auf Referenz-Niveau keine Frage der Größe allein ist.

PRODUKT Raidho X1t Super Mini Monitor Preis € 5.800,-

Marke Raidho Acoustics Hersteller Dantax Radio A/S Vertrieb Audiophil GbR Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Ähnliche Beiträge