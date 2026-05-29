In aller Kürze Mit der Raidho X2.8 präsentiert Raidho Acoustics von Dantax Radio A/S einen neuen 3-Wege-Standlautsprecher der Raidho X-Series. Das in Dänemark handgefertigte Modell setzt auf proprietäre Raidho Treiber, einen ultra-leichten Bändchenhochtöner, zwei 8 Zoll Aluminium/Keramik-Tieftöner, Mundorf Komponenten und Nordost Verkabelung. Die Premiere erfolgt auf der HIGH END Vienna 2026, verfügbar sein soll die Raidho X2.8 ab September 2026 zu Preisen ab € 27.000,- pro Paar.

Raidho Acoustics nutzt die HIGH END Vienna 2026 für eine Premiere, die sehr gut zur dänischen Marke passt: Mit der neuen Raidho X2.8 präsentiert Dantax Radio A/S einen ausgewachsenen 3-Wege-Standlautsprecher, der bewusst nicht als Baukastenlösung verstanden werden will. Das Modell setzt auf in Dänemark handgefertigte Konstruktion, proprietäre Treiber aus eigener Entwicklung und einen Anspruch, der innerhalb der Raidho X-Series deutlich nach oben greift. Zwei 8 Zoll Tieftöner sollen der X2.8 ein Fundament bis 32 Hz verleihen, während der besonders leichte Raidho Bändchenhochtöner für jene Schnelligkeit und Transparenz stehen soll, die die Marke seit Jahren prägt. Damit rückt Raidho Acoustics ein Modell in den Fokus, das kraftvolle Full-Range-Qualitäten, skandinavische Handwerkskultur und High-end Anspruch zu einem im Umfeld der Marke bemerkenswert kalkulierten Preis verbinden soll.

Key Facts

Neuer 3-Wege-Standlautsprecher der Raidho X-Series

Handgefertigt in Dänemark mit proprietären Raidho Treibern

Ultra-leichter Raidho Bändchenhochtöner für Schnelligkeit und Transparenz

Zwei 8 Zoll Aluminium/Keramik-Tieftöner mit Tiefgang bis 32 Hz

Handgefertigte Frequenzweiche mit Mundorf Komponenten

Nordost Verkabelung und Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung

Premiere auf der HIGH END Vienna 2026

Verfügbarkeit ab September 2026 geplant

Preise ab € 27.000,- pro Paar

Raidho X2.8 – Ein Statement innerhalb der Raidho X-Series

Die Raidho X2.8 soll nach Angaben von Raidho Acoustics mehr sein als lediglich ein weiteres Standlautsprecher-Modell innerhalb der Raidho X-Series. Das Unternehmen spricht von einem Lautsprecher, der dänische Handwerkskunst, eigene Technologie und ernsthafte High-end Performance in einer Preisklasse bündeln soll, die innerhalb des Raidho Portfolios besonders attraktiv positioniert ist.

Entscheidend ist dabei der konstruktive Ansatz. Raidho Acoustics verweist ausdrücklich darauf, dass die X2.8 nicht auf Standardkomponenten aus dem Katalog setzt, sondern rund um eigene Treiber und eine in Dänemark von Hand gefertigte Ausführung entwickelt wurde. Das ist gerade in dieser Klasse relevant, denn ein Lautsprecher dieser Größe muss nicht nur Pegel und Tiefgang liefern, sondern zugleich Kontrolle, Timing, Auflösung und Geschlossenheit bewahren.

Foto © Dantax Radio A/S | Raidho X2.8 Foto © Dantax Radio A/S | Raidho X2.8 Foto © Dantax Radio A/S | Raidho X2.8 Foto © Dantax Radio A/S | Raidho X2.8 Foto © Dantax Radio A/S | Raidho X2.8

Drei Wege, zwei 8 Zoll Tieftöner und Tiefgang bis 32 Hz

Die Raidho X2.8 ist als 3-Wege-Standlautsprecher ausgelegt und setzt im Tieftonbereich auf zwei 8 Zoll Aluminium/Keramik-Tieftöner. Diese sollen dem Lautsprecher eine Wiedergabe bis hinab zu 32 Hz ermöglichen und damit jenes physische Fundament schaffen, das bei großformatiger Musik, Orchesterwerken, elektronischer Musik oder auch akustischen Instrumenten wie Kontrabass und Konzertflügel wesentlich ist.

Dabei geht es nicht allein um mehr Bass. Raidho Acoustics betont vielmehr die Kombination aus Tiefe, Kontrolle und Geschwindigkeit. Gerade hier will die X2.8 den Brückenschlag zwischen einem souveränen Full-Range Lautsprecher und jener Feindynamik schaffen, die man von Raidho traditionell erwartet.

Raidho Bändchenhochtöner mit extrem geringer bewegter Masse

Eine zentrale Rolle spielt der Raidho Bändchenhochtöner. Laut Hersteller weist dieser eine bewegte Masse auf, die rund 50-mal geringer ist als jene eines konventionellen Kalottenhochtöners. Das soll eine besonders schnelle, präzise und verzerrungsarme Hochtonwiedergabe ermöglichen.

Der Anspruch ist dabei nicht ein vordergründig brillanter Hochton, sondern eine offene, saubere und transparente Darstellung. Feine Rauminformationen, das Ausschwingen eines Beckens, die Luft um Stimmen oder die natürliche Textur akustischer Instrumente sollen nicht künstlich herausgestellt werden, sondern selbstverständlich in die musikalische Darstellung eingebettet bleiben.

Aluminium/Keramik-Technologie für Kontrolle und Substanz

Die beiden Aluminium/Keramik-Tieftöner folgen demselben Grundgedanken. Ihre Membranen sollen Steifigkeit und Eigendämpfung verbinden, um tiefe Frequenzen druckvoll, aber zugleich kontrolliert und präzise wiederzugeben. Genau diese Balance ist bei einem Standlautsprecher dieser Größe entscheidend: Autorität allein genügt nicht, wenn Timing und Definition darunter leiden.

Die Raidho X2.8 zielt daher auf eine Wiedergabe, die Substanz besitzt, ohne schwerfällig zu wirken. Sie soll groß klingen, aber nicht grob; kraftvoll, aber nicht aufgebläht; detailreich, aber nicht analytisch kühl.

Frequenzweiche mit Mundorf Komponenten und Nordost Verkabelung

Auch im Inneren setzt Raidho Acoustics auf eine betont aufwendige Ausführung. Die Frequenzweiche der X2.8 wird von Hand aufgebaut und setzt auf Mundorf Komponenten. Hinzu kommen Nordost Kabel sowie eine Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung, die in dieser Konsequenz eher in deutlich höheren Preisklassen zu erwarten ist.

Diese Ausführung ist nicht als technischer Zierrat zu verstehen, sondern als Teil des klanglichen Konzepts. Eine hochwertige Frequenzweiche entscheidet wesentlich darüber, ob ein Lautsprecher seine Chassis lediglich korrekt verwaltet oder ob er als geschlossenes musikalisches Ganzes auftritt. Gerade bei einem 3-Wege-System mit kräftigem Tieftonfundament und hochauflösendem Bändchenhochtöner ist diese Abstimmung von zentraler Bedeutung.

„Die neue X2.8 hat unsere Erwartungen weit übertroffen“, sagt Morten Kim Nielsen, CEO von Raidho Acoustics. „Sie besitzt das physische Fundament eines ernsthaften Full-Range-Lautsprechers, trägt aber zugleich die Schnelligkeit, Transparenz und emotionale Verbindung in sich, die Raidho so besonders machen. Für uns ist dies nicht einfach nur ein größerer Lautsprecher. Es ist ein Statement-Lautsprecher innerhalb der X-Serie.“ Morten Kim Nielsen, CEO von Raidho Acoustics

Dieses Zitat beschreibt recht präzise, wo Raidho Acoustics die neue X2.8 positioniert. Sie soll kein rein technisches Upgrade sein, sondern ein Modell, das innerhalb der Raidho X-Series eine neue Größenordnung erschließt – mit mehr Fundament, mehr Raum und mehr Autorität, ohne die typischen Raidho Tugenden aufzugeben.

Premiere auf der HIGH END Vienna 2026

Erstmals vorgestellt wird die Raidho X2.8 im Rahmen der HIGH END Vienna 2026, die vom 4. bis 7. Juni 2026 im Austria Center Vienna stattfindet. Für Raidho Acoustics ist diese Premiere besonders passend, denn der Lautsprecher richtet sich klar an ein Publikum, das nicht nur technische Eckdaten sucht, sondern die Verbindung aus Konstruktion, Materialqualität, Handarbeit und musikalischer Wirkung bewertet.

Dass Raidho Acoustics ausgerechnet dieses Modell in Wien präsentiert, ist auch deshalb interessant, weil die X2.8 innerhalb der Raidho X-Series eine besonders greifbare Form des Markenkerns verkörpern soll: eigene Technologie, dänische Fertigung, hoher konstruktiver Aufwand und ein Klangbild, das Größe und Finesse nicht gegeneinander ausspielt.

Alle Vorteile auf einen Blick

Ausgewachsener 3-Wege-Standlautsprecher mit Full-Range Anspruch

Zwei 8 Zoll Tieftöner für tiefes und kontrolliertes Fundament

Raidho Bändchenhochtöner für schnelle und transparente Hochtonwiedergabe

Proprietäre Treiber aus eigener Raidho Entwicklung

Handgefertigte Konstruktion in Dänemark

Aufwendig aufgebaute Frequenzweiche mit Mundorf Komponenten

Nordost Verkabelung und Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung

Positionierung als Statement-Lautsprecher innerhalb der Raidho X-Series

Drei hochwertige Ausführungen für unterschiedliche Wohn- und Hörumgebungen

Preis und Verfügbarkeit

Die Raidho X2.8 wird erstmals im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 vom 4. bis 7. Juni 2026 präsentiert. Die Verfügbarkeit ist nach Angaben von Raidho Acoustics für September 2026 vorgesehen.

Angeboten wird der Standlautsprecher in Hochglanz Schwarz, Hochglanz Weiß sowie in Walnussfurnier. Der Preis liegt bei € 27.000,- pro Paar für die beiden Hochglanz-Ausführungen. In Walnussfurnier wird die Raidho X2.8 zum Preis von € 30.000,- pro Paar angeboten. Weitere Informationen zur neuen Raidho X2.8 sollen laut Hersteller ab Juli 2026 folgen.

Wir meinen…

Die Raidho X2.8 wirkt wie ein sehr konsequenter Schritt innerhalb der Raidho X-Series. Sie bringt mehr Volumen, mehr Tieftonautorität und mehr Full-Range Anspruch in die Baureihe, ohne den Kern der Marke zu verwässern: schnelle Treiber, hohe Transparenz, sorgfältige Handarbeit und eine auf musikalische Geschlossenheit ausgelegte Konstruktion. Besonders spannend ist dabei, dass Raidho Acoustics die X2.8 nicht nur über Größe und Tiefgang definiert, sondern über den Anspruch, Kraft und Finesse tatsächlich zusammenzuführen. Für € 27.000,- beziehungsweise € 30.000,- bleibt das ein klarer High-end Lautsprecher, innerhalb der Raidho Welt aber ein Modell mit sehr selbstbewusster, durchaus attraktiver Positionierung.

Produkt Raidho X2.8 Preis Raidho X2.8 Hochglanz Schwarz, Hochglanz Weiß € 27.000,-

Raidho X2.8 Wallnuss € 30.000,-

Technische Daten

Produkt Raidho X2.8 Charakterisierung 3-Wege-Standlautsprecher der Raidho X-Series Konstruktion Handgefertigt in Dänemark Lautsprecherprinzip 3-Wege-System Hochtöner Ultra-leichter Raidho Bändchenhochtöner Tieftöner Zwei 8 Zoll Aluminium/Keramik-Tieftöner Tieftonwiedergabe Bis 32 Hz Treiber Von Raidho entwickelt und im eigenen Haus gefertigt Frequenzweiche Handgefertigt mit Mundorf Komponenten Interne Verkabelung Nordost Kabel, Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung Ausführungen Hochglanz Schwarz, Hochglanz Weiß, Walnussfurnier

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Über Raidho Acoustics

Quelle Raidho Acoustics