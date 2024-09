Follow on X

In aller Kürze Als Lösung, die Schallplatten auf einfache Art und Weise effektiv von Staub und Schmutz befreit, soll sich die neue Record Doctor X Schallplatten-Waschmaschine erweisen.

Will man Musik von Schallplatten in bester Qualität genießen, so kommt man nicht umhin, sich über deren Reinigung ein paar Gedanken zu machen. Dies gilt gleichermaßen für Tonträger, die man etwa auf dem Second-hand Markt und damit Schallplattenbörsen erwirbt, als auch für Schallplatten, die frisch aus dem Presswerk nagelneu kauft.

Während es in einem Fall der Staub vieler Jahre ist, der in der Rille des Tonträgers festsitzt, sind es bei neuen Tonträgern vielfach Reste von der Produktion, die vielfach leider nicht sorgfältig vor der Auslieferung entfernt wurden.

Schallplatten-Waschmaschine die erste Wahl

Natürlich stehen verschiedenste Lösungen bereit, Schallplatten zu reinigen, wobei man letztlich aber festhalten muss, dass für eine effektive Reinigung nur Schallplatten-Waschmaschinen wirklich vollends überzeugen können.

Davon ist auch das US-amerikanische Unternehmen Record Doctor überzeugt, das nunmehr mit der neuen Record Doctor X die neueste Generation seiner Schallplatten-Waschmaschine auf den Markt bringt.

Schnelle und effektive Reinigung

Das Unternehmen verspricht für diese Lösung eine schnelle und gleichzeitig effektive Reinigung, wobei es sich um eine einfach zu bedienende Schallplatten-Waschmaschine handeln soll, die sich als recht kompakte Lösung präsentiert.

Leistungsstarker Motor und ebenso leistungsstarke Absaugung

Die Record Doctor X ist so ausgelegt, dass zunächst die Reinigungslösung auf die Schallplatte aufgetragen wird, und zwar manuell durch den Anwender, einmal auf der einen, dann auf der zweiten Seite des Tonträgers, wobei man jeweils mit einer im Lieferumfang enthaltenen Bürste für eine gleichmässige Verteilung sorgt.

Im Lieferumfang findet man eine Klemme, die einerseits die Schallplatte fixiert, zudem aber auch das Label vor der Reinigungsflüssigkeit schützt, sodass dieses stets unversehrt bleibt.

Mittels Kipptaster kann man hierbei zwischen Links- und Rechtslauf wählen, um eine besonders gründliche Reinigung zu erzielen. Im Anschluss erfolgt das Absaugen der Reinigungsflüssigkeit, wobei dies an der Unter- und Oberseite gleichzeitig von Statten geht.

Als Besonderheit hebt der Hersteller hervor, dass hier ein Motor mit hohem Drehmoment zum Einsatz kommt und auf ein Getriebe verzichtet werde, sodass eine hohe Lebensdauer garantiert ist. Die Absaugung soll besonders effektiv erfolgen, wie man zudem festhält, sodass die Schallplatte direkt nach dem Reinigen sofort abgespielt werden kann.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Record Doctor X soll ab sofort im Fachhandel zu finden sein, und zwar in den Ausführungen Carbon sowie Schwarz. In beiden Fällen beträgt der empfohlene Verkaufspreis € 599,- Selbstverständlich hält der Vertrieb ein umfangreiches Zubehör-Programm bereit, allen voran Filzstreifen für die Reinigungs- und Absaug-Vorrichtung.

Wir meinen…

Um eine Schallplatte stets in bestmöglicher Qualität frei von Knistern und Knacksen wiedergeben zu können, ist eine Schallplatten-Waschmaschine die wohl beste Wahl. Damit ist eine effektive und gleichzeitig schnelle Reinigung möglich. Genau das verspricht das Unternehmen Sintron Distribution GmbH für die neueste Lösung der Marke Record Doctor, die Record Doctor X.

PRODUKT Record Doctor X Preis € 599,-

Marke Record Doctor Hersteller Pangea Audio Distributing Vertrieb Österreich Sintron Distribution GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

