Rega Elicit MK5 Stereo Integrated Amplifier – Fokussiert auf das Wesentliche

Mit dem neuen Rega Elicit MK5 Stereo Integrated Amplifier präsentiert Rega Research Limited einen neuen Stereo Vollverstärker in traditioneller Class A/B Technologie, der sich nahtlos in das längst sehr breit aufgestellte Produktangebot der englischen HiFi-Schmiede einreiht. Während das Angebot im Bereich Verstärker bei Rega Research Limited mit dem Rega io und dem Rega Brio beginnt, mit dem Rega Elex-R fortgeführt wird, reiht sich der neue Rega Elicit MK5 Stereo Integrated Amplifier über diesem und damit unterhalb der beiden Lösungen Rega Aethos und Rega Osiris ein. Der neue Rega Elicit MK5 Stereo Integrated Amplifier findet sich also im gehobenen Mittelfeld der Verstärker-Riege von Rega Research Limited.

Rega Elicit MK5 Stereo Integrated Amplifier – Den höchsten Standards entsprechend…

Die englische HiFi-Schmiede führt an, dass man den neuen Rega Elicit MK5 Stereo Integrated Amplifier getreu den höchsten Standards entwickelte und fertigt, wobei man diesen natürlich bereits dem Design-Konzept entsprechend der aktuellen Linie des Unternehmens konzipierte.

Damit soll sichergestellt sein, dass man basierend auf dem neuen Rega Elicit MK5 Stereo Integrated Amplifier eine in jeder Beziehung stimmige komplette HiFi-Kette mit Lösungen von Rega Research Limited realisieren kann, wobei man allerdings kaum in die Verlegenheit kommt, viele weitere Investitionen hierfür tätigen zu müssen, denn mit einer integrierten Phono-Vorstufe sowie einem integrierten D/A-Wandler bringt der neue Rega Elicit MK5 Stereo Integrated Amplifier wesentliche Komponenten bereits mit.

Verstärker in Class A/B

Nach Angaben von Rega Research Limited habe man beim neuen Rega Elicit MK5 Stereo Integrated Amplifier auf Konzepte gesetzt, die sich über Jahrzehnte hinweg bewährt haben, allen voran bei der prinzipiellen Auslegung des Verstärkers in der seit Jahr und Tag von den Engländern genutzten, und stetig weiter entwickelten Verstärker-Technologie in Class A/B.

Mit Anleihen beim Rega Aethos

Der neue Rega Elicit MK5 Stereo Integrated Amplifier bediene sich aber auch Design-Merkmalen des Rega Aethos, so der Hersteller, und verweist in diesem Zusammenhang auf die gleiche diskret aufgebaute, auf FET basierender Vorverstärker-Schaltung, ebenso das für die Kontrolle der Lautstärke eingesetzte erstklassige Potentiometer des Spezialisten Alps.

Wie nicht anders zu erwarten, sei insgesamt der Auswahl der wichtigsten Audio-Komponenten besondere Aufmerksamkeit geschenkt worden. Diskrete Schaltungen, hochwertige Relais, Polypropylen-Kondensatoren und Sanken-Ausgangstransistoren werden im gesamten Design verwendet, gibt Rega Research Limited zu Protokoll.

Die galvanisch bzw. optisch isolierten digitalen Eingänge verwenden einen Wolfson S/PDIF Receiver IC, der für eine außergewöhnlich detaillierte und klare Wiedergabe aller angeschlossenen Quellen sorgen soll. Die Signalverarbeitung setzt auf einen DAC, ebenfalls von Wolfson, und einer von Rega Research Limited selbst entwickelten diskreten Ausgangsstufe. Es können Signale mit 24 Bit und 192 kHz verarbeitet werden.

Zahlreiche Anschluss-Optionen

Der neue Rega Elicit MK5 Stereo Integrated Amplifier stellt dem Anwender zunächst vier analoge Eingänge ausgeführt als Cinchbuchsen-Paare bereit, er verfügt zudem über einen Direct Input und einen Record Input. Wie beschrieben, fehlt es hier weder an einem D/A-Wandler noch an einer Phono-Vorstufe, wobei für digitale Signale eine optische als auch koaxiale S/PDIF-Schnittstelle bereit stehen. Der Phono-Vorverstärker ist für Laufwerke bestückt mit MM Tonabnehmer-Systeme ausgelegt.

Ein Kopfhörer-Anschluss rundet das sehr stimmige Gesamtbild des neuen Rega Elicit MK5 Stereo Integrated Amplifier ab.

Foto © Rega Research Limited | Rega Elicit MK5 Stereo Integrated Amplifier

Solide Leistung

Der neue Rega Elicit MK5 Stereo Integrated Amplifier ist in der Lage, eine Leistung von zweimal 105 Watt abzurufen, wenn Lautsprecher-Systeme mit einer Impedanz von 8 Ohm zum Einsatz kommen. Weisen die Lautsprecher-Systeme eine Impedanz von 6 Ohm auf, so sollen es zweimal 127 Watt, und bei lediglich 4 Ohm Impedanz gar zweimal 162 Watt Leistung sein, die der Verstärker liefert.

Der neue Rega Elicit MK5 Stereo Integrated Amplifier präsentiert sich mit Abmessungen von 432 x 82 x 340 mm und bringt es auf 12,5 kg.

Wie bereits beschrieben, entspricht das Design der aktuellen Linie der Engländer, man setzt hier also auf ein dezentes, aber elegant wirkendes Konzept mit solide Aufbau des Gehäuses, dessen Front sehr aufgeräumt wirkt.

Foto © Rega System One | Rega Elicit MK5 Stereo Integrated Amplifier

Foto © Rega System One | Rega Elicit MK5 Stereo Integrated Amplifier

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Rega Elicit MK5 Stereo Integrated Amplifier soll in Bälde im Fachhandel zu finden sein. Der empfohlene Verkaufspreis für diesen Stereo Vollverstärker wird bei € 2.599,- angesiedelt sein.

Teil des Lieferumfangs ist übrigens eine System-Fernbedienung, die Rega Solaris, die zur Kontrolle weiterer Komponenten aus dem Hause Rega Research Limited genutzt werden kann.

Wir meinen…

Der neue Rega Elicit MK5 Stereo Integrated Amplifier biete durch die jahrzehntelange Erfahrung der Entwickler von Rega Research Limited eine perfekt abgestimmte Balance aus Zuverlässigkeit, Konnektivität und vor allem präziser Musikwiedergabe, wie das Unternehmen verspricht. Tatsächlich handelt es sich wohl um einen Stereo Vollverstärker, der auf Grund eines ansprechenden Preis-Leistungsverhältnis viele Anwender ansprechen könnte, die nach einer auf das Wesentliche fokussierten Lösung als zentrale Schnittstelle ihrer HiFi-Kette Ausschau halten.

PRODUKT Rega Elicit MK5 Stereo Integrated Amplifier Preis € 2.599,-

