Rega System One – The only „One“ you need

Die englische HiFi-Schmiede Rega Research Limited ist nicht allein als ausgewiesener Spezialist für Schallplatten-Spieler bekannt, das Unternehmen kann sich rühmen, als Komplett-Anbieter zu fungieren, das neben Schallplatten-Spielern samt Tonabnehmern und Tonarmen aus eigener Fertigung natürlich auch die entsprechende Elektronik in Form von Phono-Vorstufen, zudem CD-Player, D/A-Wandler, Verstärker und auch Lautsprecher-Systeme im Sortiment hat.

Es ist also durchaus naheliegend, dass Rega Research Limited gerade im Hinblick auf neue Zielgruppen Komplett-Pakete schnürt, die eine gesamte HiFi-Kette aus einem Guss und damit eine in sich optimal abgestimmte Lösung mit der speziellen Klangcharakteristik der Engländer darstellt.

Rega System One – Ein System aus einem Guss

Genau dies bietet Rega Research Limited nun in Form des neuen Rega System One, das zwar schon vor etlichen Monaten erstmals präsentiert wurde, dann aber auf Grund von Verzögerungen wesentlicher Komponenten des Systems nicht wie geplant auf den Markt kommen konnte.

Das Rega System One umfasse wirklich alles, um eine kleine, aber dennoch sehr feine HiFi-Kette zu realisieren, bei der allen voran die Musik-Wiedergabe von Schallplatte im Mittelpunkt stehen soll.

Foto © Rega System One | Rega System One

Rega Planar 1 mit Rega Carbon MM Cartridge

Eine ganz wesentliche Komponente dieses neuen Komplett-Systems ist somit der Schallplatten-Spieler, wobei man hier auf ein Laufwerk der Einsteigerklasse von Rega Research Limited setzt, das aber dennoch ein ganz besonders feines Laufwerk darstellt, denn handelt sich um den Rega Planar 1. Wie beschrieben, stellt dieses Laufwerk den Einstieg bei Rega Research Limited, allerdings bewegt man sich dennoch hierbei schon in einer Qualitätsklasse, die über viele, viele Jahre für Spass an der Musikwiedergabe von Schallplatte garantiert.

Das tadelloses Laufwerk ist in diesem Fall ab Werk auch mit einem durchaus feinen Tonabnehmer-System bestückt, das ebenfalls aus dem Hause Rega Research Limited stammt, und zwar das Rega Carbon MM Tonabnehmer-System.

Foto © Rega System One | Rega System One

Rega io Integrated Stereo Amplifier

An seiner Seite soll der Stereo Vollverstärker Rega io Integrated Stereo Amplifier stehen, der sich in sehr kompakter Form und dezentem Schwarz präsentiert. Zwei analoge Eingänge stehen hier zur Verfügung, zudem, und dies ist im konkreten Fall wesentlich, eine integrierte Phono-Vorstufe für Laufwerke bestückt mit MM Tonabnehmer-Systemen. Der Rega io Integrated Stereo Amplifier leistet zweimal 30 Watt, durchaus ausreichend also, um in kleineren Räumen für ansprechenden Klang zu sorgen.

Foto © Rega System One | Rega System One

Rega Kyte Speaker

Dazu passt auch, dass Rega Research Limited im Rahmen des neuen Rega System One auf kompakte Regal-Lautsprecher-Systeme als Spielpartner setzt, wobei es sich auch hierbei um ein komplett neues Produkt handelt, und zwar die neuen Rega Kyte Speaker.

Ausgelegt sind die neuen Rega Kyte Speaker als Zweiweg-Systeme, die sich in einem für Rega Research Limited komplett neuem, geradezu futuristischem Design präsentieren.

Auch Kabel Teil des Lieferumfangs

Besonders hervor heben muss man, dass das Rega System One tatsächlich als All-in-One Lösung konzipiert sein soll, die sofort ohne weitere Investitionen spielbereit ist. Dass somit auch alle für die Verbindung nötigen Kabel im Lieferumfang enthalten sind, wird von Rega Research Limited extra betont. Auch eine passende Fernbedienung für den neuen Rega io Integrated Stereo Amplifier ist damit Teil des Lieferumfangs.

Preise und Verfügbarkeit

Ursprünglich war Rega Research Limited davon ausgegangen, dass man dieses System als Komplett-Paket bereits im Frühjahr 2020 im Fachhandel anbieten könne. Das war allerdings dann doch viel zu optimistisch, da nicht zuletzt die Rega Kyte doch einem kompletten Re-Design gegenüber den ersten Konzepten unterzogen wurde. Nun aber ist es tatsächlich so weit und das Rega System One sollte in Kürze verfügbar sein.

Für England hat das Unternehmen bislang einen angestrebten Verkaufspreis unter der magischen Grenze von £ 1.000,- kommuniziert, wobei man diesen letztlich auf Grund der Entwicklungen am Markt nicht halten konnte und dieser nunmehr £ 1.199,- beträgt. Damit ist diese Lösung aber noch immer sehr attraktiv und auch hierzulande soll das Rega System One preislich natürlich besonders günstig positioniert werden. Damit liegt der lokale Preis bei € 1.599,-

Wir meinen…

Ein System aus einem Guss, ausgelegt für Vinyl-Liebhaber, sofort spielbereit, genau dies bietet Rega Research Limited nun in Form des neuen Rega System One, das die Engländer zwar schon vor geraumer Zeit präsentierten, nun aber erfreulicherweise auch tatsächlich in Bälde an den Fachhandel liefern können. Das Rega System One umfasse mit dem Schallplatten-Spieler Rega Planar 1, dem Stereo Vollverstärker Rega io Integrated Stereo Amplifier sowie den kompakten Lautsprecher-Systemen Rega Kyte Speaker wirklich alles, um eine kleine, aber dennoch sehr feine HiFi-Kette zu realisieren, bei der allen voran die Musik-Wiedergabe von Schallplatte im Mittelpunkt stehen soll.

Produkt Rega System One Preis € 1.599,-