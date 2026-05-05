In aller Kürze Die REL Planar Series umfasst die neuen Subwoofer REL Planar PL-1 und REL Planar PL-2. Beide Modelle setzen auf eine besonders flache Bauform, lassen sich an der Wand montieren oder mit optionalem Planar Cart flexibel im Raum platzieren und sollen moderne Wohnräume, Stereo-Systeme sowie Home-Cinema-Installationen um tiefreichenden, integrierbaren Bass erweitern.

Subwoofer gelten im hochwertigen HiFi- und Home-Cinema-Umfeld als klanglich unverzichtbar, räumlich aber oft als Herausforderung. Genau hier setzt REL Acoustics Ltd. mit der neuen REL Planar Series an. Die beiden Modelle REL Planar PL-1 und REL Planar PL-2 sollen tiefreichende Basswiedergabe nicht mehr zwingend an klassische Gehäuseformen und übliche Aufstellplätze binden, sondern deutlich freier in moderne Wohnräume integrierbar machen.

Das Besondere ist die sehr flache Bauform. Beide Subwoofer messen lediglich 144 mm in der Tiefe und können dadurch wandnah eingesetzt oder direkt an der Wand montiert werden. REL spricht hier bewusst von einer neuen Kategorie von Subwoofern, die sich weniger als klassischer Basswürfel versteht, sondern als architektonisch integrierbares Element im Raum. Für Anwender bedeutet dies mehr Freiheit bei der Planung eines Musik- oder Home-Cinema-Systems, ohne auf die von REL bekannte Erweiterung des Tieftonbereichs verzichten zu müssen.

Key Facts

Neue REL Planar Series mit REL Planar PL-1 und REL Planar PL-2

Besonders flache Bauform mit nur 144 mm Tiefe

Wandmontage oder freie Platzierung mit optionalem Planar Cart

Ausführungen in Piano Black und Gloss White

Stoffabdeckungen serienmäßig, optionale Premium Wood Grilles erhältlich

REL Planar PL-1 mit zwei 6,5 Zoll aktiven Treibern und 10 Zoll Passivmembran

REL Planar PL-2 mit 8 Zoll FlatPiston Aktivtreiber und 10 Zoll Passivmembran

Verfügbarkeit laut Hersteller ab 20. Mai 2026

Wandmontage oder Planar Cart – Mehr Freiheit bei der Platzierung

Die REL Planar Series ist für zwei grundsätzliche Einsatzarten ausgelegt. Einerseits lassen sich REL Planar PL-1 und REL Planar PL-2 direkt an der Wand montieren. Das spart Stellfläche, hält den Raum optisch ruhiger und kann gerade in Wohnräumen mit klarer Gestaltung ein entscheidender Vorteil sein. Zugleich soll die wandnahe Platzierung laut Hersteller der Basswiedergabe zugutekommen, da der Subwoofer stärker mit den Raumflächen arbeitet.

Andererseits bietet REL mit dem Planar Cart eine eigene mobile Lösung an. Damit können die Subwoofer frei im Raum positioniert und bei Bedarf verschoben werden. Das ist vor allem dort interessant, wo ein Raum unterschiedlich genutzt wird oder wo die ideale Bassposition durch praktisches Ausprobieren gefunden werden soll. Für den stationären HiFi-Hörplatz, für flexible Wohnräume oder auch für Home-Cinema-Szenarien hinter dem Sofa beziehungsweise entlang der Rückwand entsteht damit ein deutlich größerer Spielraum als bei herkömmlichen Subwoofern.

Foto © REL Acoustics Ltd. | REL Planar Series: REL Planar PL-1 und REL Planar PL-2 Foto © REL Acoustics Ltd. | REL Planar Series: REL Planar PL-1 und REL Planar PL-2 Foto © REL Acoustics Ltd. | REL Planar Series: REL Planar PL-1 und REL Planar PL-2 Foto © REL Acoustics Ltd. | REL Planar Series: REL Planar PL-1 und REL Planar PL-2 Foto © REL Acoustics Ltd. | REL Planar Series: REL Planar PL-1 und REL Planar PL-2 Foto © REL Acoustics Ltd. | REL Planar Series: REL Planar PL-1 und REL Planar PL-2 Foto © REL Acoustics Ltd. | REL Planar Series: REL Planar PL-1 und REL Planar PL-2 Foto © REL Acoustics Ltd. | REL Planar Series: REL Planar PL-1 und REL Planar PL-2 Foto © REL Acoustics Ltd. | REL Planar Series: REL Planar PL-1 und REL Planar PL-2 Foto © REL Acoustics Ltd. | REL Planar Series: REL Planar PL-1 und REL Planar PL-2

REL Planar PL-1 – Kompakter Einstieg in die neue Bauform

Der REL Planar PL-1 ist das kompaktere Modell der neuen Series. Er misst 522 mm in der Breite, 492 mm in der Höhe und 144 mm in der Tiefe. Das Gewicht gibt REL mit 18,9 kg an. Technisch setzt REL beim PL-1 auf zwei aktive 6,5 Zoll Langhub-Treiber mit FibreAlloy Membran und Stahlkorb. Ergänzt werden diese durch eine 10 Zoll Passivmembran, ebenfalls mit FibreAlloy Membran und Stahlkorb.

Die untere Grenzfrequenz gibt REL für den PL-1 mit -6 dB bei 38 Hz im Raum an. Damit ist der PL-1 weniger als brachialer Effekt-Subwoofer zu verstehen, sondern als besonders wohnraumfreundliche Tiefton-Erweiterung für Systeme, bei denen Integration, Timing und ein sauberer musikalischer Unterbau im Vordergrund stehen. Gerade in Verbindung mit kompakten Lautsprechern, Wandlautsprechern oder Einbaulösungen kann dies eine sehr praxisgerechte Lösung sein.

REL Planar PL-2 – Größerer Maßstab, tiefere Abstimmung

Der REL Planar PL-2 fällt etwas größer aus und ist mit 650 mm Breite, 480 mm Höhe und 144 mm Tiefe dennoch ausgesprochen flach. Das Gewicht liegt bei 20,25 kg. Im Gegensatz zum PL-1 verwendet REL hier einen 8 Zoll FlatPiston Aktivtreiber in Langhub-Ausführung mit Stahlkorb. Hinzu kommt eine 10 Zoll Passivmembran mit FibreAlloy Membran und Stahlkorb.

Mit einer angegebenen unteren Grenzfrequenz von -6 dB bei 27 Hz im Raum reicht der PL-2 deutlich tiefer hinab als der PL-1. Damit zielt er stärker auf größere Räume, ambitionierte Stereo-Systeme und Home-Cinema-Setups, bei denen mehr Tiefgang und mehr physische Souveränität gefragt sind. Die Grundidee bleibt jedoch identisch: Tiefton soll nicht als sichtbar dominanter Fremdkörper auftreten, sondern sich funktional und optisch besser in das Gesamtsystem einfügen.

Für Musik, Home Cinema und Custom Installation

REL positioniert die Planar Series ausdrücklich nicht nur für klassische HiFi-Systeme, sondern auch für moderne Wohn- und Heimkino-Installationen. Gerade bei In-wall- und In-ceiling-Lautsprechern fehlt oft jene Tieftonbasis, die Musik und Filmton körperlicher und vollständiger wirken lässt. Hier können REL Planar PL-1 und REL Planar PL-2 als Ergänzung dienen, ohne den gestalterischen Ansatz solcher Installationen zu brechen.

Für Stereo-Anwendungen verspricht REL eine Ergänzung des Fundaments, ohne Balance, Timing oder Detailwiedergabe zu beeinträchtigen. Im Home Cinema eröffnet die flache Bauform andere Platzierungsmöglichkeiten, etwa entlang von Rückwänden, hinter Sitzmöbeln oder nahe dem Center-Kanal. Auch mehrere Subwoofer lassen sich dadurch leichter in ein Setup einbinden, um den Bass gleichmäßiger im Raum zu verteilen.

Foto © REL Acoustics Ltd. | REL Planar Series: REL Planar PL-1 und REL Planar PL-2 Foto © REL Acoustics Ltd. | REL Planar Series: REL Planar PL-1 und REL Planar PL-2 Foto © REL Acoustics Ltd. | REL Planar Series: REL Planar PL-1 und REL Planar PL-2

Design und Ausführungen

REL bietet die neuen Modelle in Piano Black und Gloss White an. Damit lassen sich REL Planar PL-1 und REL Planar PL-2 entweder bewusst sichtbar inszenieren oder möglichst dezent in bestehende Wohnumgebungen integrieren. Serienmäßig gehören Stoffabdeckungen zum Lieferumfang.

Optional bietet REL Premium Wood Grilles an, die den Subwoofern einen stärker möbelartigen Charakter verleihen. Diese Lösung passt besonders gut zur Grundidee der Planar Series: Ein Subwoofer soll nicht nur akustisch funktionieren, sondern sich auch visuell besser in hochwertige Wohnräume einfügen.

Alle Vorteile auf einen Blick

sehr flache Subwoofer-Bauform für wandnahe Integration

Wandmontage als platzsparende Lösung

optionale Planar Carts für flexible Positionierung im Raum

zwei Modellgrößen für unterschiedliche Räume und Anforderungen

geeignet für Stereo, Home Cinema und Custom Installation

dezente oder bewusst designorientierte Optik durch verschiedene Grilles

Ausführungen in Schwarz und Weiß

Tieftonergänzung besonders für kompakte, wandnahe und installierte Lautsprechersysteme

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen REL Planar Subwoofer sollen laut Hersteller ab 20. Mai 2026 verfügbar sein. Für den lokalen Markt wird der REL Planar PL-1 mit einem empfohlenen Verkaufspreis von € 2.299,- ausgewiesen, der REL Planar PL-2 mit € 3.499,-.

Die optionale Premium Wood Grille für den REL Planar PL-1 wird mit € 399,- angegeben, jene für den REL Planar PL-2 mit € 549,-. Der Planar Cart-1 sowie der Planar Cart-2 sollen jeweils € 299,- kosten.

Fazit

Mit der REL Planar Series erweitert REL Acoustics Ltd. das Thema Subwoofer um einen klar wohnraumorientierten Ansatz. REL Planar PL-1 und REL Planar PL-2 verbinden eine besonders flache Bauform mit flexibler Montage, optionaler mobiler Platzierung und dem Anspruch, Bass nicht nur hörbar, sondern besser integrierbar zu machen. Für moderne Stereo- und Home-Cinema-Systeme, bei denen Technik nicht den Raum dominieren soll, ist das ein konsequent gedachter Schritt.

Produkt REL Planar PL-1 und REL Planar PL-2 Preis REL Planar PL-1 € 2.299,-

REL Planar PL-2 € 3.499,-

Technische Daten

Produkt REL Planar PL-1 REL Planar PL-2 Produkttyp Aktiver Subwoofer Aktiver Subwoofer Series REL Planar Series REL Planar Series Bauform Flachgehäuse, wandmontierbar oder mit Planar Cart nutzbar Flachgehäuse, wandmontierbar oder mit Planar Cart nutzbar Abmessungen 522 × 492 × 144 mm 650 × 480 × 144 mm Gewicht 18,9 kg 20,25 kg Aktive Treiber 2 × 6,5 Zoll FibreAlloy Langhub-Treiber, Stahlkorb 1 × 8 Zoll FlatPiston Langhub-Treiber, Stahlkorb Passive Treiber 1 × 10 Zoll FibreAlloy Passivmembran, Stahlkorb 1 × 10 Zoll FibreAlloy Passivmembran, Stahlkorb Untere Grenzfrequenz -6 dB bei 38 Hz im Raum -6 dB bei 27 Hz im Raum Ausführungen Piano Black, Gloss White Piano Black, Gloss White Abdeckung Stoffabdeckung serienmäßig Stoffabdeckung serienmäßig Optionale Abdeckung Premium Wood Grille PL-1 Premium Wood Grille PL-2 Optionales Zubehör Planar Cart-1 Planar Cart-2

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