In aller Kürze Ein Subwoofer, der in knalligem Gelb, in Orange oder Rot gehalten, diese Design-Varianten stehen nunmehr mit dem neuen Sondernmodell REL T/9x SE aus dem Hause REL Acoucstics Ltd. bereit.

Zählt man Rot, Gelb und Orange in einem Atemzug auf, so dürfte für Liebhaber italienischer Sportwagen sofort klar sein, was damit gemeint sein könnte, handelt es sich doch um exakt jene Farben, die geradezu typisch für herausragende Sportwagen aus Italien sind. Genau diese Farben hat sich nunmehr der Spezialist für Subwoofer REL Acoustics Ltd. für das neueste Sondermodell des REL T/9x auserkoren, und zwar den REL T/9x SE, wobei SE natürlich ganz klar für Special Edition steht.

Dieser Subwoofer wird in den Ausführungen Italian Racing Red Lacque, Le Mon Yellow sowie Tangerine Dream, einem energiegeladenem Orange, wie es der Hersteller selbst beschreibt, angeboten. Jede Ähnlichkeit mit markanten Farbzeugfarben aus Italien ist durchaus beabsichtigt, doch dazu gleich mehr…

Basierend auf dem REL T/9X

Der REL T/9X steht an der Spitze der REL Serie T/x, stellt hier somit das Flaggschiff dar und soll sich gleichermaßen für HiFi als auch Home Cinema empfehlen, wie REL Acoustics Ltd. zu Protokoll gibt. Man habe es hierbei nämlich nicht nur mit einem enorm leistungsfähigen, sondern zudem auch besonders flexiblen Subwoofer zu tun, wie das Unternehmen explizit hervor hebt. Nicht umsonst stelle dieses Produkt eines der erfolgreichsten des Spezialisten für Subwoofer dar, wie man zudem anführt.

Es erstaunt daher auch keineswegs, dass man nunmehr den REL T/9x einmal mehr als Basis für ein Sondermodell heran zieht, und zwar den neuen REL T/9x SE.

Foto © REL Acoustics Ltd. | REL T/9x SE in Italian Racing Red, Le Mon Yellow und Tangerine Dream

Der REL T/9x SE – Verbesserungen im Detail

Beim neuen REL T/9x SE handle es sich um ein Sondermodell des REL T/9x, das durch exquisite Chromfüße und -plaketten ergänzt wurde, wie man zu Protokoll. Der wohl tatsächlich entscheidende Unterschied zum Standard-Modell besteht jedoch darin, dass hier ein Woofer zum Einsatz kommt, dessen so genannte Center Cap aus Kohlefaser gefertigt ist und die damit die Steifigkeit der Membran erhöht und gleichzeitig die bewegte Masse des 10 Zoll Treibers reduziert. Weniger Gewicht bedeutet mehr Geschwindigkeit, was wiederum zu einer nochmals präziseren, noch dynamischeren Darbietung führe, so REL Acoustics Ltd.

Nichts geändert habe man bei der Elektronik, hier vertraut man nach wie vor auf ein 300 Watt Class A/B Monoblock Amplifier Design basierend auf MOSFET. Dies habe sich, so das Unternehmen, als überaus zuverlässig erwiesen, kam es doch in Flaggschiff der REL Series T seit 2007 in mehr als 90.000 Stück zum Einsatz.

Ebenfalls unverändert sorgt ein Filter für eine nahtlose Verbindung zwischen Subwoofer und Lautsprecher-Systemen, wobei mit einfachen analogen Drehreglern für Gain, Crossover und LFE Gain sowie einem intuitiven 0-180 Grad-Phasenschalter die Einrichtung des Subwoofers besonders einfach und dennoch sehr feinfühlig erfolgen kann. Als dezenten Seitenhieb auf andere Anbieter führt REL Acoustics Ltd. in diesem Zusammenhang an, dass hier keine verlegte Fernbedienungen oder komplizierte App zum Problem werde, vielmehr setze man auf zeitlose, verlässliche Technik.

Foto © REL Acoustics Ltd. | REL T/9x SE in Italian Racing Red, Le Mon Yellow und Tangerine Dream

Italian Racing Red, Le Mon Yellow und Tangerine Dream

Das Sondermodell REL T/9x SE wird, wie schon einleitend erwähnt, in drei ganz besonderen Lackierungen angeboten, und zwar Italian Racing Red, Le Mon Yellow und Tangerine Dream. Es ist wohl ganz offensichtlich, dass hier Automobilmarken wie Ferrari und Lamborghini Pate standen, allerdings darf man dies von Seiten REL Acoustics Ltd. natürlich nicht so beschreiben, schließlich sind gerade derart prestigeträchtige Unternehmen sehr darauf bedacht, ihre Markenwerte, und dazu zählen in diesem Fall eben auch spezielle Lackierungen, zu schützen, und im Fall der Fälle tunlichst gewinnbringend zu vermarkten. Wer also tatsächlich das eine markante Rot nutzen und es auch so nennen will, der muss zahlen, ebenso für das eine Gelb und das typische Orange…

Die Modelle von REL Acoustics Ltd. müssen also ohne die direkte Bezeichnung der Farbtöne auskommen, in der Praxis wird dies Liebhabern der jeweiligen Marke aber wohl herzlich egal sein, zumal man hervor hebt, eine besonders hochwertige Lackierung in nicht weniger als sieben Schichten vorzunehmen.

Foto © REL Acoustics Ltd. | REL T/9x SE in Italian Racing Red, Le Mon Yellow und Tangerine Dream

Technische Eckdaten des REL T/9x SE

Beim REL T/9x SE handelt es sich um einen Front-firing Subwoofer mit geschlossener Konstruktion basierend auf einem 10 Zoll Langhub Woofer mit FibreCarbon Membran und invertierter Carbonfaser-Mittelkappe. Der aktiven Membran steht eine ebenfalls mit 10 Zoll dimensionierte passive Membran zur Seite, die nach unten wirkt.

Für Kraft sorgt ein mittels MOSFET aufgebauter Verstärker in Class AB, der eine Leistung von 300 Watt entfaltet.

Der REL T/9x SE weist Hochpegel-Neutrik-Speakon, einen Niederpegel-Cinch plus einen LFE-Cinch als Eingang auf, und kann optional mittels REL Arrow Wireless erweitert werden.

Der Subwoofer misst 370 x 340 x 393 mm und bringt damit 20,6 kg auf die Waage.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Sondernmodell REL T/9x SE soll ab sofort zur Verfügung stehen, und zwar, wie beschrieben, in Rot, Gelb oder Orange, wobei es sich jeweils um eine Lackierung in Hochglanz handelt. Der Preis für diesen Subwoofer wird mit € 1.549,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Mit dem neen REL T/9x SE beweist REL Acoustics Ltd. Mut zur Farbe, denn damit steht ein herausragender Subwoofer, immerhin das Flaggschiff der REL Series T, in drei durchaus markanten Farben bereit, und zwar Rot, Orange und Gelb. Dass man sich hierbei bei typischen Lackierungen traditionsreicher italienischer Sportwagen orientierte, dürfte auf der Hand liegen, wenngleich man natürlich vielmehr von Italien Racing Red, Le Mon Yellow und Tangerine Dream für den Farbton Orange spricht.

