Renault Scenic E-Tech electric mit Harman Kardon Premium Sound System

In aller Kürze Ein Harman Kardon Premium Sound System soll im neuen Renault Scenic E-Tech electric für feinen Klang on-the-road Sorge tragen.

Es ist eine bereits seit Jahren gepflegte Partnerschaft, die Harman International Industries bzw, dessen Sparte Harman Automotive mit dem französischen Automobilhersteller Renault Group verbindet. Es war bereits im Jahr 2021, als Harman International Industries diese Partnerschaft ankündigte, wobei es sich um Lösungen der Marke Harman Kardon handelte, die künftig in ausgewählten Fahrzeugen des französischen Konzerns integriert werden sollten.

Nun kündigt man an, dass Harman Kardon in einem weiteren Fahrzeug der Marke Renault für guten Klang sorgen wird, und zwar im neuen Renault Scenic E-Tech electric, der über ein Harman Kardon Premium Sound System verfügen soll.

Ausbau der Partnerschaft zwischen Harman International Industries und Renault Group

Harman International Industries, bekanntlich eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd. mit Schwerpunkt auf vernetzten Technologien für Automobil-, Verbraucher- und Unternehmensmärkte, freue sich, die Fortsetzung der engen und erfolgreichen Partnerschaft mit dem französischen Automobilhersteller Renault bekannt zu geben und die Einführung des neuen Scenic E-Tech electric mit einem Harman Kardon Premium Sound System zu feiern.

Foto © Renault Group | Renault Scenic E-Tech electric mit Harman Kardon Premium Audio System Foto © Renault Group | Renault Scenic E-Tech electric mit Harman Kardon Premium Audio System Foto © Renault Group | Renault Scenic E-Tech electric mit Harman Kardon Premium Audio System Foto © Renault Group | Renault Scenic E-Tech electric mit Harman Kardon Premium Audio System Foto © Renault Group | Renault Scenic E-Tech electric mit Harman Kardon Premium Audio System

Renault Scenic E-Tech electric – Ideal für Familien

Der Renault Scenic E-Tech electric wurde erstmals auf der IAA Mobilität 2023 in München vorgestellt und richtet sich an Familien und deren Bedürfnis nach Freiheit und elektrischer Mobilität, wie es die Franzosen selbst ausdrücken. Damit unterstreiche man einmal mehr, welch große Bedeutung die Produktreihe Renault Scenic für den Konzern habe, man spricht gar von einem Meilenstein der Unternehmensgeschichte und beschreibt die neueste Generation als geräumiges Fahrzeug, vollgepackt mit nützlicher Technik und höchster Sicherheit.

Ohne das Geräusch des Verbrennungsmotors könne das Unterhaltungssystem in einem Elektrofahrzeug wie dem Renault Scenic E-Tech electric in den Mittelpunkt rücken, verspricht Harman International Industries.

Das Harman Kardon Premium Sound System im Renault Scenic E-Tech electric

Das Harman Kardon Premium Sound System verfügt über neun Hochleistungslautsprecher, darunter Einzelschwingspulen-Tieftöner in den vorderen Türen für eine verbesserte Leistung im oberen Mitteltonbereich und einen extern gekoppelten Subwoofer, der Gewicht und Volumen des Subwoofer-Gehäuses reduziert und gleichzeitig eine dynamische und verzerrungsarme Basswiedergabe liefert. In Kombination mit einem 8-Kanal-DSP-Digitalverstärker mit einer Gesamtleistung von 410 Watt liefert das Harman Kardon Premium Sound System einen satten, detailreichen Klang, so das Versprechen des Herstellers.

Foto © Renault Group | Renault Scenic E-Tech electric mit Harman Kardon Premium Audio System Foto © Renault Group | Renault Scenic E-Tech electric mit Harman Kardon Premium Audio System Foto © Renault Group | Renault Scenic E-Tech electric mit Harman Kardon Premium Audio System Foto © Renault Group | Renault Scenic E-Tech electric mit Harman Kardon Premium Audio System Foto © Renault Group | Renault Scenic E-Tech electric mit Harman Kardon Premium Audio System Foto © Renault Group | Renault Scenic E-Tech electric mit Harman Kardon Premium Audio System Foto © Renault Group | Renault Scenic E-Tech electric mit Harman Kardon Premium Audio System

Sound Modi entwickelt von Jean-Michell Jarre

Auf Knopfdruck sollen im Renault Scenic E-Tech electric fünf Sound Modi zur Verfügung stehen, die für unterschiedlichste Aufgaben von niemand geringerem als Jean-Michell Jarre entwickelt wurden.

So verspricht „Studio“ eine präzise, klare und detailgetreue Wiedergabe, während „Konzert“eine breite Stereobühne, die sich vor dem Zuhörer aufbaut und ihn wie in einem Konzertraum umgibt, bieten soll. Beim Modus „Podcast“ soll eine bestmögliche Sprachwiedergabe erzielt werden und „Immersion“ erzeuge das Gefühl, von Instrumenten umgeben zu sein und in die Musik einzutauchen, was dem Hörer eine neue Dimension des Klangs eröffnen soll. Mit dem Modus „Club“ zu guter Letzt stehe eine ausgeprägte und intensive Tieftonwiedergabe mit lautem, breitem und kontrastreichem Klang bereit.

Nahtlose Integration ins Interieur des Fahrzeugs

Es versteht sich als Selbstverständlichkeit, dass die Entwicklerteams von Harman International Industries und Renault eng zusammen arbeiteten, um das Harman Kardon Premium Sound System optimal in den Renault Scenic E-Tech electric einzubinden.

Für den neuen Renault Scenic E-Tech electric verwendeten die Designer die gleiche Lösung wie beim Renault Megane E-Tech electric, wobei die Hochtönergitter das bekannte 60° Muster des Schrägstrichs des Harman Kardon Markenlogos widerspiegeln.

„Durch die Kombination des fesselnden, reinen Klangs von Harman Kardon mit dem unverwechselbaren Stil und Flair von Renault, kuratiert vom französischen Künstler und Produzenten Jean-Michel Jarre, hat diese Partnerschaft bedeutungsvolle und besondere Momente für Renault-Fahrer auf der ganzen Welt geschaffen. Mit 70 Jahren Erfahrung in der Audiotechnik und im Akustikdesign gehen wir über eine einfache Musikwiedergabe hinaus, denn wir wollen, dass das Harman Kardon Soundsystem alle Nuancen eines fein abgestimmten Klangs offenbart. Dabei haben wir von der Zusammenarbeit von Renault mit Jean-Michel Jarre profitiert, mit dem wir gemeinsam die Richtung für die Klangabstimmung des Scenic E-Tech electric entwickelt haben.“ Greg Sikora, Senior Director, Global Acoustic Systems Engineering bei Harman Automotive

Wir meinen…

Ein weiteres Mal vertraut der französische Automobil-Konzern Renault Group auf eine Partnerschaft mit Harman International Industries, konkret deren Division Harman Automotive, denn im neuen Renault Scenic E-Tech electric ist nun ein Audio-System der Marke Harman Kardon, konkret das Harman Kardon Premium Audio System zu finden.

THEMA Renault Scenic E-Tech electric mit Harman Kardon Premium Audio System Renault Group

Ähnliche Beiträge

Über Harman Automotive

Quelle Harman Automotive