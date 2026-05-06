In aller Kürze Revox präsentiert zur HIGH END Vienna 2026 drei exklusive Sondermodelle in Zusammenarbeit mit Deep Purple: die Revox B77 MK III Stereo Tape Recorder – Deep Purple Limited Edition, den Revox T77 Turntable – Deep Purple Limited Edition und den Revox STUDIOMASTER A200 Speaker – Deep Purple Limited Edition. Die Edition entsteht rund um das neue Deep Purple Album „SPLAT!“, ist weltweit streng limitiert und von Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey und Simon McBride handsigniert.

Mit der Revox B77 MK III Stereo Tape Recorder – Deep Purple Limited Edition, dem Revox T77 Turntable – Deep Purple Limited Edition und dem Revox STUDIOMASTER A200 Speaker – Deep Purple Limited Edition stellt Revox zur HIGH END Vienna 2026 drei Sondermodelle vor, die weit über eine klassische Produktvariante hinausgehen. Bandmaschine, Plattenspieler und Aktivlautsprecher entstehen in Zusammenarbeit mit Deep Purple, greifen das Design des neuen Albums „SPLAT!“ auf und werden von der aktuellen Besetzung der Rock-Formation handsigniert.

Damit verbindet Revox drei Ebenen, die zur Geschichte der Marke ebenso passen wie zur Geschichte von Deep Purple: analoge Audiotechnik, physische Tonträgerkultur und Musik als Sammlerobjekt. „SPLAT!“ erscheint am 3. Juli 2026, die Sondermodelle werden bereits von 4. bis 7. Juni 2026 auf der HIGH END Vienna 2026 im Austria Center Vienna präsentiert. Für Revox wird die Messe damit nicht nur zur Bühne für neue Produkte, sondern für eine Kooperation, die Rock-Geschichte und hochwertige Musikwiedergabe sehr konkret zusammenführt.

Key Facts

Revox B77 MK III Stereo Tape Recorder – Deep Purple Limited Edition, weltweit auf 25 Stück limitiert, Preis: € 19.995,-

Revox T77 Turntable – Deep Purple Limited Edition, weltweit auf 50 Stück limitiert, Preis: € 6.995,-

Revox STUDIOMASTER A200 Speaker – Deep Purple Limited Edition, weltweit auf 200 Stück limitiert, Preis: € 698,-

Kooperation zwischen Revox und Deep Purple rund um das neue Studioalbum „SPLAT!“

Revox B77 MK III inklusive exklusivem Master Tape des Albums „SPLAT!“ auf limitierter Tonspule

Revox T77 inklusive exklusiver Master Record des Albums „SPLAT!“

Alle drei Sondermodelle im eigenständigen Deep Purple Design gestaltet

Handsigniert von Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey und Simon McBride

Präsentation auf der HIGH END Vienna 2026 in Halle X3, Stand F03/G02

Deep Purple Bandmitglieder am 4. Juni 2026 von 14:00 bis 15:00 Uhr für Autogramme und Fotos am Revox Stand angekündigt

Zwei Jahre Garantie, bei Online-Registrierung Verlängerung auf drei Jahre

Revox und Deep Purple – Wenn Studiotechnik auf Rock-Geschichte trifft

Revox und Deep Purple stehen für unterschiedliche, aber eng miteinander verbundene Kapitel der Musikkultur. Revox ist seit Jahrzehnten mit hochwertiger Audiotechnik, Studiobezug, analoger Wiedergabe und langlebiger Fertigung verbunden. Deep Purple wiederum zählt zu jenen Rock-Formationen, deren Musik nicht nur über Songs, sondern auch über Alben, Aufnahmen, Live-Energie und physische Tonträger weiterlebt.

Die Zusammenarbeit setzt genau an diesem Punkt an. Es geht um Musik als bewusstes Erlebnis, nicht um beiläufigen Konsum. Revox formuliert den Anspruch, die Musik von Deep Purple in jener Qualität erlebbar zu machen, wie sie ursprünglich im Studio aufgenommen wurde. Ob dies nun über Band, Schallplatte oder einen modernen Aktivlautsprecher geschieht, ist bei dieser Edition weniger ein Widerspruch als vielmehr das Konzept: Drei Geräte, drei Zugänge, ein gemeinsames Thema.

Foto © Revox Deutschland GmbH | Revox B77 MK III Stereo Tape Recorder – Deep Purple Limited Edition

Revox B77 MK III Stereo Tape Recorder – Deep Purple Limited Edition

Die Revox B77 MK III Stereo Tape Recorder – Deep Purple Limited Edition bildet das exklusivste Modell der Kooperation. Weltweit entstehen lediglich 25 Exemplare dieser Bandmaschine im Deep Purple Design. Jedes Exemplar ist von Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey und Simon McBride handsigniert.

Zum Lieferumfang gehört ein exklusives Master Tape des Albums „SPLAT!“ in audiophiler Klangqualität auf einer limitierten Tonspule. Ebenfalls enthalten ist eine hochwertige Leerspule im Deep Purple Look. Damit wird die B77 MK III in dieser Sonderedition nicht allein zur Bandmaschine, sondern zu einem konsequent gedachten analogen Sammlerpaket.

Technisch verweist Revox bei der Deep Purple Limited Edition auf eine besondere Ergänzung: Zusätzlich zum mechanischen Bremssystem verfügt diese Ausführung über eine elektronische Bremsfunktion. Mechanische und elektronische Bremse arbeiten zusammen, um präziseres Rangieren und ein Stoppen mit niedriger Latenz zu ermöglichen. Gleichzeitig bleibt die mechanische Sicherheitsfunktion erhalten, falls die Elektronik ausfällt oder die Stromversorgung unterbrochen wird.

Abseits der Sonderedition bleibt die B77 MK III jene moderne Neuinterpretation der klassischen Revox Bandmaschine, mit der das Unternehmen den analogen Anspruch sehr deutlich formuliert. Revox setzt auf ein Drei-Motoren-Laufwerk mit Direktantrieb und Servosteuerung, verbesserte originale Revox Tonköpfe, ein digitales Zählwerk, VU-Meter, symmetrische XLR-Ein- und Ausgänge sowie die Möglichkeit, unterschiedliche Tonbandstandards abzuspielen und aufzunehmen. Gefertigt wird die Maschine in der Revox Manufaktur in Villingen.

Foto © Revox Deutschland GmbH | Revox T77 Turntable – Deep Purple Limited Edition

Revox T77 Turntable – Deep Purple Limited Edition

Der Revox T77 Turntable – Deep Purple Limited Edition ist weltweit auf 50 Exemplare limitiert. Auch dieser Plattenspieler wird im speziellen Deep Purple Look gestaltet und von der aktuellen Bandbesetzung handsigniert.

Zum Lieferumfang gehört eine exklusive Master Record des Albums „SPLAT!“. Sie soll eine besonders hochwertige audiophile Qualität und ein detailreicheres Klangbild als eine herkömmliche Schallplatte bieten. Außerdem sind ein exklusiv designtes Plattengewicht in NAB Adapter Form sowie Neutrik XLR-Cinch Adapter enthalten. Damit wird der T77 nicht nur als Plattenspieler, sondern als vollständiges analoges Paket rund um das neue Deep Purple Album positioniert.

Technisch ist der Revox T77 ein eigenständiger Ansatz im Plattenspielerbau. Im Zentrum steht ein integrierter MC-Phono-Vorverstärker, der die Verbindung zwischen Tonabnehmer und Vorverstärkung möglichst kurz hält. Das analoge Musiksignal wird symmetrisch über XLR ausgegeben; für Anlagen ohne entsprechende Eingänge liegen Adapter auf Cinch bei.

Zur Ausstattung zählen ein Ortofon Quintet Black S MC-Tonabnehmer mit Nude Shibata Diamant und Sapphire Cantilever, eine elektronische PLL-Drehzahlregelung über einen berührungslosen optischen Sensor, ein Plattenteller aus schwarzem POM, High-end Absorberfüße bFly PolarX sowie ein Tonarm aus hochwertigen Metallen mit Carbon-Fiber Tonarmrohr. Die Bedienung erfolgt über Vollaluminium-Tasten, eine massive Acrylglas-Schutzhaube gehört ebenfalls zum Lieferumfang.

Foto © Revox Deutschland GmbH | Revox STUDIOMASTER A200 Speaker – Deep Purple Limited Edition

Revox STUDIOMASTER A200 Speaker – Deep Purple Limited Edition

Der Revox STUDIOMASTER A200 Speaker – Deep Purple Limited Edition ist mit 200 Exemplaren die am breitesten angelegte Sonderedition innerhalb der Kooperation. Der kompakte Aktivlautsprecher wird ebenfalls im Deep Purple Design gestaltet sowie von Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey und Simon McBride handsigniert.

Der A200 steht innerhalb der Edition für den modernen, flexiblen Zugang zur Musikwiedergabe. Er lässt sich als Stand-alone-Lautsprecher, im Stereo-Setup oder als Teil einer Revox Multiuser 3.0 Multiroom-Lösung nutzen. Die Bedienung erfolgt direkt am Gerät über das integrierte Bedienfeld und Display oder über die Revox Multiuser App.

Als Quellen und Verbindungen nennt Revox WLAN, LAN, Bluetooth, Apple AirPlay 2, DLNA, Spotify, TIDAL, Deezer, iRadio sowie einen analogen Eingang. Der Betrieb ist sowohl am Netz als auch über Akku möglich, wobei Revox eine Laufzeit von mindestens zwölf Stunden angibt. Damit ist der A200 das Modell dieser Edition, das am stärksten in Richtung moderner Wohnraum-, Multiroom- und Alltagsnutzung gedacht ist.

Interessant ist dabei vor allem der Revox Multiuser Ansatz. Jeder Nutzer kann in der App eigene Profile, Favoriten und Quellen hinterlegen. Der A200 lässt sich einzeln, als Stereo-Lösung mit einem zweiten A200 oder in Verbindung mit dem Revox STUDIOART P100 einsetzen. Außerdem kann er in eine Revox Multiuser 3.0 Audiolösung integriert werden. So wird aus der Deep Purple Sonderedition nicht nur ein Sammlerstück, sondern auch ein tatsächlich alltagstauglicher Aktivlautsprecher.

Foto © Revox Deutschland GmbH | Deep Purple

„SPLAT!“ – neues Studioalbum mit Bob Ezrin

Der Anlass für die Sonderedition ist das neue Deep Purple Studioalbum „SPLAT!“, das am 3. Juli 2026 erscheinen soll. Produziert wurde es von Bob Ezrin, dessen Name unter anderem mit Pink Floyd, Kiss und Lou Reed verbunden ist. Das Album wird als tief in der klassischen DNA der Band verwurzelt beschrieben, zugleich aber von einer zeitgenössischen Energie getragen. Es soll heavy, direkt und live im Studio eingespielt sein.

Auch inhaltlich spielt „SPLAT!“ mit einem starken Konzept. Im Zentrum steht eine Idee von Ian Gillan, wonach das Ende nicht bloß als Zerstörung, sondern als Verwandlung verstanden wird. Diese visuelle und konzeptionelle Ebene greift Revox in der Gestaltung der Limited Edition auf. Die Geräte, die Tonspulen und die Tonträger sollen mit dem Artwork des Albums harmonieren und so eine geschlossene Sammlerwelt bilden.

HIGH END Vienna 2026 als Bühne der Präsentation

Die Revox B77 MK III Stereo Tape Recorder – Deep Purple Limited Edition, der Revox T77 Turntable – Deep Purple Limited Edition und der Revox STUDIOMASTER A200 Speaker – Deep Purple Limited Edition werden im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 präsentiert. Revox zeigt die Modelle von 4. bis 7. Juni 2026 im Austria Center Vienna in Halle X3 am Stand F03/G02.

Besonders bemerkenswert ist der angekündigte Besuch der Bandmitglieder am ersten Messetag. Am Donnerstag, dem 4. Juni 2026, sollen Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey und Simon McBride von 14:00 bis 15:00 Uhr am Revox Messestand für Autogramme und Fotos anwesend sein. Damit erhält die Präsentation eine zusätzliche Dimension: Die Sondermodelle werden nicht nur gezeigt, sondern direkt mit der Band und dem kommenden Album verbunden.

Foto © Revox Deutschland GmbH | Deep Purple „SPLAT!“ bei Horch House Foto © Revox Deutschland GmbH | Deep Purple „SPLAT!“ bei Horch House Foto © Revox Deutschland GmbH | Deep Purple „SPLAT!“ bei Horch House Foto © Revox Deutschland GmbH | Deep Purple „SPLAT!“ bei Horch House Foto © Revox Deutschland GmbH | Deep Purple „SPLAT!“ bei Horch House

Revox Music Shop mit weiteren Deep Purple Tonträgern

Ergänzend zu den drei Sondermodellen verweist Revox auf weitere Deep Purple Tonträger im Revox Music Shop. Dort sollen unter anderem von Horch House Master Tapes, Records und Cassettes rund um „SPLAT!“ angeboten werden. Genannt werden unterschiedliche Varianten wie SPLAT! Master Record Vinyl, SPLAT! Essential Master, SPLAT! Limited Tape, SPLAT! Standard Master, SPLAT! Studio Master und SPLAT! Cassettes.

Damit endet die Kooperation nicht bei der Hardware. Revox setzt vielmehr auf ein Gesamtpaket aus Geräten, Tonträgern und Sammlerwert. Gerade dieser Ansatz macht die Deep Purple Limited Edition so besonders: Sie verbindet die Faszination für hochwertige Audiotechnik mit jener materiellen Kultur, die Rock-Alben über Jahrzehnte geprägt hat.

Preis und Verfügbarkeit

Die Revox Deep Purple Limited Edition wird im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 von 4. bis 7. Juni 2026 im Austria Center Vienna präsentiert. Revox ist in Halle X3 am Stand F03/G02 vertreten.

Die Revox B77 MK III Stereo Tape Recorder – Deep Purple Limited Edition ist weltweit auf 25 Exemplare limitiert und wird zum Preis von € 19.995,- angeboten. Im Lieferumfang enthalten sind das exklusive Master Tape des Albums „SPLAT!“ auf limitierter Tonspule sowie eine hochwertige Leerspule im Deep Purple Look.

Der Revox T77 Turntable – Deep Purple Limited Edition ist weltweit auf 50 Exemplare limitiert und kostet € 6.995,-. Zum Lieferumfang gehören eine exklusive Master Record des Albums „SPLAT!“, ein Plattengewicht in NAB Adapter Form sowie Neutrik XLR-Cinch Adapter.

Der Revox STUDIOMASTER A200 Speaker – Deep Purple Limited Edition ist weltweit auf 200 Exemplare limitiert und wird zum Preis von € 698,- angeboten.

Für alle Modelle nennt Revox zwei Jahre Garantie, bei erfolgter Online-Registrierung ist eine Verlängerung auf drei Jahre vorgesehen. Nach der Bestellung erhalten Käufer zudem ein Zertifikat.

Fazit

Mit der Revox B77 MK III Stereo Tape Recorder – Deep Purple Limited Edition, dem Revox T77 Turntable – Deep Purple Limited Edition und dem Revox STUDIOMASTER A200 Speaker – Deep Purple Limited Edition stellt Revox zur HIGH END Vienna 2026 drei Sondermodelle vor, die technisch, gestalterisch und kulturell klar positioniert sind. Es geht nicht um eine bloße Farbvariante, sondern um eine Sammler-Edition mit Albumbezug, Handsignaturen, limitierten Stückzahlen und exklusiven Tonträgern.

Die Bandmaschine spricht jene an, die analoge Studio- und Bandtechnik in besonders exklusiver Form erleben wollen. Der Plattenspieler richtet sich an Vinyl-Liebhaber und Sammler. Der Aktivlautsprecher öffnet das Thema für moderne, flexible Musikwiedergabe. Zusammen ergibt sich eine Edition, die Revox und Deep Purple plausibel verbindet: Rock-Geschichte, analoge Audiokultur und hochwertige Manufakturarbeit in einer seltenen Form.

Produkt Revox B77 MK III, Revox T77 und Revox STUDIOMASTER A200 als Deep Purple Limited Edition Preis Revox B77 MK III Stereo Tape Recorder – Deep Purple Limited Edition € 19.995,-

Revox T77 Turntable – Deep Purple Limited Edition € 6.995,-

Revox STUDIOMASTER A200 Speaker – Deep Purple Limited Edition € 698,-

Marke Revox Deutschland Hersteller Revox Deutschland Vertrieb Revox Deutschland Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Das könnte Sie auch interessieren

Über Revox GmbH

Quelle Revox GmbH