In aller Kürze Die Revox World Foundation bewahrt rund 800 historische Geräte von Studer und Revox sowie Prototypen, Messgeräte und Dokumentationen. Die Sammlung von Walter Stutz bleibt in der Revox World in Dietikon öffentlich zugänglich und vielfach funktionsfähig erlebbar.

Eine historische Sammlung lässt sich zusammentragen. Weitaus schwieriger ist es, ihre Zukunft dauerhaft abzusichern. Genau an diesem Punkt setzt die nunmehr gegründete Revox World Foundation an: Die gemeinnützige Stiftung übernimmt die bisherige Privatsammlung Studer Revox Museum von Walter Stutz und damit rund 800 Geräte aus der Geschichte von Studer und Revox. Gemeinsam mit Prototypen, Messgeräten, Fotografien und umfangreichen Dokumentationen soll dieser außergewöhnliche Bestand erhalten, gepflegt und in der Revox World in Dietikon bei Zürich öffentlich zugänglich gemacht werden.

Key Facts Revox World Foundation

Gründung: Juni 2026

Rechtsform: Gemeinnützige Stiftung

Sitz der Ausstellung: Revox World in Dietikon, Kanton Zürich

Bestand: Rund 800 Geräte von Studer und Revox

Ursprung: Privatsammlung Studer Revox Museum von Walter Stutz

Weitere Bestände: Prototypen, Messgeräte, Fotografien, Ordner und technische Unterlagen

Ausstellungsfläche: Mehr als 1.000 m²

Historischer Zeitraum: Über 75 Jahre Audiogeschichte seit 1948

Aufgabe: Beschaffung, Sammlung, Pflege, Bewahrung und öffentliche Präsentation

Von der Privatsammlung zum gesicherten Bestand

Walter Stutz hat mit seinem „Studer Revox Museum“ über viele Jahre hinweg einen Bestand aufgebaut, dessen Bedeutung weit über einzelne begehrte Bandmaschinen oder bekannte Revox-Klassiker hinausgeht. Die Sammlung dokumentiert die Entwicklung zweier Marken, die Studiotechnik, Rundfunk, hochwertige Musikwiedergabe und damit auch einen wichtigen Teil europäischer Audiogeschichte entscheidend geprägt haben.

Mit der Überführung dieser Privatsammlung in die Revox World Foundation erhält der Bestand nun einen institutionellen Rahmen. Laut notariell beglaubigter Gründungsurkunde bezweckt die Stiftung die Beschaffung, Sammlung, Pflege und Ausstellung mechanischer Musikabspielgeräte, insbesondere der Marke Revox. Die Sammlung soll in einem öffentlich und für interessierte Fachkreise zugänglichen Museum im Kanton Zürich beziehungsweise im Raum Zürich präsentiert werden.

Als Ausstellungsort steht bereits die Revox World in Dietikon zur Verfügung. Ein eingesetzter Stiftungsrat soll dafür sorgen, dass die Sammlung erhalten, betreut und weiterhin zugänglich gemacht wird. Die Stiftung verfolgt nach Angaben von Revox ausschließlich gemeinnützige Zwecke.

Foto © Revox Deutschland GmbH | Revox World Foundation

Rund 800 Geräte – und weit mehr als eine Gerätesammlung

Die Zahl von rund 800 Geräten vermittelt zwar einen Eindruck von der Dimension, beschreibt den tatsächlichen Wert des Bestands aber nur teilweise. Zur Sammlung gehören ebenso zahlreiche Unterlagen, Ordner, Fotografien, Messgeräte und Prototypen. Gerade diese ergänzenden Materialien machen technische Entwicklungen nachvollziehbar und ordnen einzelne Produkte in ihren zeitlichen und industriellen Zusammenhang ein.

Seriengeräte zeigen, was schließlich auf den Markt kam. Prototypen, Messinstrumente und Entwicklungsunterlagen erzählen hingegen, wie technische Lösungen entstanden, verworfen oder weiterentwickelt wurden. Damit kann die Revox World Foundation nicht nur bekannte Produkte bewahren, sondern auch Entwicklungswege dokumentieren, die sich anhand eines fertiggestellten Geräts allein kaum mehr rekonstruieren ließen.

Die Stiftung sichert somit kein loses Konvolut begehrter Sammlerstücke. Sie übernimmt ein zusammenhängendes technisches Archiv, das Geräte, Entwicklungsarbeit und Zeitgeschichte miteinander verbindet.

Studer und Revox – Audiogeschichte seit 1948

Die in der Revox World präsentierte Zeitreise beginnt im Jahr 1948 und reicht bis zu den aktuellen Produkten der Marke Revox. Historische Tonbandgeräte stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie professionelle Studiotechnik, Bandmaschinen, Audiosysteme, Plattenspieler und Lautsprecher.

Einige Exponate erinnern an Einsatzbereiche, in denen zuverlässige Audiotechnik keineswegs nur dem privaten Musikgenuss diente. Geräte von Studer und Revox wurden nach Angaben des Unternehmens unter anderem für Übertragungen aus dem Schweizer Parlament sowie von Rundfunkanstalten und Tonstudios in aller Welt eingesetzt.

Die Sammlung erzählt damit zugleich von einer Epoche, in der Aufnahme, Schnitt, Archivierung und Wiedergabe noch unmittelbar an präzise Mechanik, aufwendige Elektronik und robuste Geräte gebunden waren. Dass viele dieser Maschinen bis heute erhalten geblieben sind, ist beachtlich. Dass ein großer Teil davon weiterhin funktioniert, macht die Ausstellung besonders wertvoll.

Technik, die weiterhin arbeiten darf

Historische Audiotechnik erschließt sich nur eingeschränkt, wenn sie ausschließlich hinter Glas betrachtet werden kann. Eine Bandmaschine erklärt sich nicht allein durch ihre Frontplatte, ihre Spulen oder ihre Bedienelemente. Erst wenn Bandzug, Laufwerk, Schaltvorgänge und Wiedergabe zusammenspielen, wird verständlich, welche technische Leistung in diesen Geräten steckt.

Nach Angaben von Revox befindet sich die Mehrzahl der klassischen Exponate in einwandfreiem, funktionsfähigem Zustand. Viele davon werden in Live-Demonstrationen vorgeführt. Besucherinnen und Besucher können historische Technik damit nicht nur sehen, sondern als arbeitendes System erleben.

Genau darin unterscheidet sich die Revox World von einer statischen Produktschau. Sie vermittelt Konstruktion, Bedienung und Klang als zusammengehörige Aspekte. Für Menschen, die mit Bandmaschinen und analogen Aufnahmesystemen aufgewachsen sind, wird dadurch ein vertrautes Stück Technikgeschichte wieder lebendig. Jüngere Besucher erhalten einen unmittelbaren Zugang zu Verfahren, die viele Grundlagen der heutigen Audioproduktion geschaffen haben.

Mehr als 1.000 m² für Klangkultur und Technik

Auf einer Fläche von mehr als 1.000 m² verbindet die Revox World historische Exponate mit aktuellen Produkten. Das Erlebniszentrum soll nach Darstellung von Revox Klangkultur, technische Innovation und mehr als 75 Jahre Unternehmens- und Audiogeschichte zusammenführen.

Diese Verbindung ist entscheidend. Würde die Ausstellung ausschließlich zurückblicken, ließe sich die Geschichte von Studer und Revox leicht auf ikonische Bandmaschinen und vergangene Erfolge reduzieren. Die Gegenüberstellung historischer Technik mit heutigen Audiosystemen, Plattenspielern und Lautsprechern zeigt hingegen, welche Ideen fortgeführt wurden und wie stark sich Produkte, Medien und Nutzung verändert haben.

Zugleich versteht sich die Revox World als Ort des kulturellen Austauschs und der Wissensvermittlung. Die Ausstellung soll Interesse an Musik und Technik fördern, technische Zusammenhänge verständlich machen und das vorhandene Wissen für kommende Generationen erhalten.

Ein Archiv braucht Öffentlichkeit

Die Gründung der Revox World Foundation ist deshalb weit mehr als eine organisatorische Veränderung. Sie entscheidet darüber, ob eine außergewöhnliche Privatsammlung langfristig als geschlossener Bestand erhalten bleibt und weiterhin öffentlich zugänglich ist.

Audiogeschichte wird häufig anhand einiger prominenter Produkte erzählt. Wesentliche Zusammenhänge stecken jedoch ebenso in Dokumentationen, Werkzeugen, Messgeräten, Prototypen und weniger bekannten Serienmodellen. Werden solche Bestände aufgelöst und einzeln verkauft, geht dieser Zusammenhang unwiederbringlich verloren.

Die Stiftung schafft die Voraussetzung dafür, die Sammlung als Ganzes zu pflegen und weiterzuentwickeln. Sie kann damit für Musikliebhaber und Sammler ebenso relevant sein wie für Techniker, Entwickler, Historiker und all jene, die sich mit der Entwicklung professioneller und hochwertiger Audiotechnik beschäftigen.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Dauerhafte Bewahrung: Die bisherige Privatsammlung erhält einen gemeinnützigen und institutionell abgesicherten Rahmen.

Die bisherige Privatsammlung erhält einen gemeinnützigen und institutionell abgesicherten Rahmen. Geschlossener historischer Bestand: Rund 800 Geräte bleiben gemeinsam mit Prototypen, Messmitteln und Dokumentationen erhalten.

Rund 800 Geräte bleiben gemeinsam mit Prototypen, Messmitteln und Dokumentationen erhalten. Öffentlicher Zugang: Die Sammlung kann in der Revox World in Dietikon von einem breiten Publikum erlebt werden.

Die Sammlung kann in der Revox World in Dietikon von einem breiten Publikum erlebt werden. Funktionsfähige Exponate: Viele historische Geräte werden nicht nur ausgestellt, sondern bei Live-Demonstrationen in Betrieb gezeigt.

Viele historische Geräte werden nicht nur ausgestellt, sondern bei Live-Demonstrationen in Betrieb gezeigt. Technische Dokumentation: Fotografien, Unterlagen und Messgeräte machen Entwicklungsprozesse hinter den Produkten nachvollziehbar.

Fotografien, Unterlagen und Messgeräte machen Entwicklungsprozesse hinter den Produkten nachvollziehbar. Über 75 Jahre Audiogeschichte: Die Ausstellung spannt den Bogen von den Anfängen im Jahr 1948 bis zu aktuellen Revox-Lösungen.

Die Ausstellung spannt den Bogen von den Anfängen im Jahr 1948 bis zu aktuellen Revox-Lösungen. Wissen für kommende Generationen: Die Stiftung verbindet den Erhalt historischer Technik mit Bildung und Vermittlung.

Die Stiftung verbindet den Erhalt historischer Technik mit Bildung und Vermittlung. Plattform für den Austausch: Sammler, Fachleute und Musikbegeisterte erhalten einen gemeinsamen Ort für Technik- und Klangkultur.

Wann und wo – Alle Fakten

Die Sammlung der Revox World Foundation wird in der Revox World in Dietikon im Kanton Zürich präsentiert. Auf mehr als 1.000 m² zeigt das Erlebniszentrum historische Geräte und Dokumente von Studer und Revox ebenso wie aktuelle Audiolösungen. Weitere Informationen zur Ausstellung und zu einem Besuch finden sich auf der Webster der Revox World Foundation.

Wir meinen…

Rund 800 Studer- und Revox-Geräte zu sammeln, ist eine außergewöhnliche Leistung. Entscheidend ist nun jedoch, dass diese Geräte zusammen mit Prototypen, Messinstrumenten, Fotografien und technischen Unterlagen als geschlossener Bestand erhalten bleiben. Die Revox World Foundation schafft dafür die richtige Grundlage.

Besonders wichtig erscheint uns, dass die Ausstellung nicht bei sauber aufgereihten Geräten stehen bleibt. Funktionsfähige Exponate und Live-Demonstrationen vermitteln, warum diese Maschinen technisch bedeutsam waren – und weshalb sie bis heute faszinieren. Mit der Übernahme der Sammlung von Walter Stutz sichert die Stiftung damit ein wichtiges Kapitel der europäischen Audiogeschichte.

Thema Winamp und Deezer schließen strategische Partnerschaft Revox World Foundation

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Über Revox World Foundation

Quelle Revox World Foundation