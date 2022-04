Roberts Beacon 325 und Roberts Beacon 335 – Farbenfrohe Bluetooth Speaker

In aller Kürze Sie klingen so gut, wie sie aussehen, so bewirbt Roberts Radio Ltd. die neuen Bluetooth Speaker Roberts Beacon 325 und Roberts Beacon 335.

Als zwei besonders farbenfrohe Bluetooth Speaker bezeichnet Roberts Radio Ltd. die neuen Lösungen Roberts Beacon 325 und Roberts Beacon 335, die, und das ist wohl letztlich das entscheidende, nach Ansicht des Herstellers ebenso gut klingen, wie sie aussehen. Interessant dabei ist allen voran, dass Roberts Radio Ltd. getreu dem Namen seit Jahr und Tag als ausgewiesener Spezialist für Radios gilt, in den über 90 Jahren Unternehmensgeschichte in diesem Bereich so manch längst legendäre Lösung konzipierte, und gar als Hoflieferant des britischen Königshauses fungiert, mit den beiden neuen Roberts Beacon 325 und Roberts Beacon 335 aber erstmals reine Bluetooth Speaker auf den Markt bringt.

Roberts Beacon 325 und Roberts Beacon 335 – Die ersten ihrer Art

Nicht das Roberts Radio Ltd. nicht schon bislang auf Bluetooth setzte, aber diese Möglichkeit ging immer einher mit Radio, nunmehr aber setzen die beiden neuen Lösungen Roberts Beacon 325 und Roberts Beacon 335 allein auf Bluetooth, man kann hier also von einer Premiere der Engländer sprechen und die neuen Lösungen als erste ihrer Art aus dem Hause Roberts Radio ltd. bezeichnen.

Die neuen Bluetooth Speaker Roberts Beacon 325 und Roberts Beacon 335 lassen sich ganz einfach mit Tablet, Smartphone oder dem Laptop verbinden. Beide Speaker machen, davon zeigt sich Roberts Radio Ltd. überzeugt, sowohl als kompakter Begleiter zum Picknick, den Badestrand als auch bei Partys und entspannen im Wohnzimmer eine akustisch und optisch überzeugende Figur.

Sehr kompakt im Auftreten

Die beiden neuen Bluetooth Speaker sollen, davon ist der Hersteller überzeugt, problemlos überall hin mitgenommen werden können und natürlich auch überall im Haus ihren Platz finden. Dafür sorgen Abmessungen von lediglich 19 cm in der Höhe, 9,4 cm in der Tiefe, und 9,3 cm in der Breite.

Auch wenn sich die neuen Bluetooth Speaker im wahrsten Sinne des Wortes knallbunt präsentieren, so setzt Roberts Radio Ltd. dennoch auch hier auf einen für das Unternehmen geradezu typischen Vintage Touch. Auch die Modelle Roberts Beacon 325 und Roberts Beacon 335 erinnern damit ein wenig an klassische portable Radios aus den 1950er und 1960er Jahren.

Einen Großteil der Geräte nimmt hierbei übrigens eine Textil-Bespannung ein, die laut Herstellerangaben in England gefertigt wird und ästhetisch wie haptisch optimal zu den beiden Modellen Roberts Beacon 325 und Roberts Beacon 335 passen soll. Zudem ist sie so ausgelegt, dass sie eine bestmögliche akustische Transparenz für optimalen Klang bietet.

Raumfüllender Klang

Roberts Radio Ltd. verspricht für die beiden neuen Modelle Roberts Beacon 325 und Roberts Beacon 335 trotz ihrer kompakten Abmessungen einen satten Klang, spricht gar von einem raumfüllenden Klang. Erzielt werde dieser durch einen 45 mm Breitband-Treiber mit leistungsstarkem Neodymmagnet im Antrieb, der von zwei passiven Bassradiatoren unterstützt wird.

Laut Roberts Radio Ltd. lasse sich damit eine Wiedergabe mit prägnanten mittleren Frequenzen für eine optimale warme und satte Abbildung von Sprache und Gesang, eine detailreiche Darstellung der Höhen, und ein ausgeprägter Bassbereich realisieren.

Bluetooth oder AUX

Allen voran steht natürlich Bluetooth im Fokus, die beiden Lösungen weisen aber auch einen AUX-Eingang auf, um beliebige Quellen über einen klassischen 3,5 mm Stereo Mini-Klinke-Anschluss einbinden zu können.

Die Steuerung erfolgt mittels vier Taster, die direkt an der Oberseite des Gehäuses zu finden sind. Beim Modell Roberts Beacon 325 lässt sich damit allen voran die Lautstärke regeln und die Kopplung zwischen Quellgerät und Bluetooth Speaker etablieren. Beim Modell Roberts Beacon 335 stehen damit noch weitere Funktionen zur Verfügung, die diesen vom kleinen Bruder unterscheiden.

Roberts Beacon 335 mit zusätzlichem EQ und Stereo Kopplung

So bietet der Roberts Beacon 335 einen zusätzlichen Equalizer, wobei dieser über EQ Profile abgerufen wird. So stehen je nach Stimmung oder Musik Profile für Klassik, mehr Bass, draußen und bessere Sprachverständlichkeit zur Verfügung. Eine LED zeigt dabei den jeweiligen Status an.

Ein weiteres Merkmal, das allein der Roberts Beacon 335 bietet, ist die Möglichkeit zwei dieser Speaker zu einem Stereo-Paar zu verbinden, um so eine sattere, druckvollere Abbildung zu garantieren.

Der Roberts Beacon 335 soll zudem eine etwas längere Akku-Laufzeit als der Roberts Beacon 325 aufweisen, bist zu 15 Stunden sollen mit dieser Lösung fernab der Steckdose erzielt werden.

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen Bluetooth Speaker der Roberts Beacon Series sind ab sofort im ausgesuchten Fachhandel zum empfohlenen Verkaufspreis von € 169,- für den Roberts Beacon 325 sowie € 199,- für den Roberts Beacon 335 erhältlich. Zur Wahl stehen die Farbvarianten Sunburst Yellow, Dusky Pink, Teal Blue, Midnight Blue und Charcoal Grey beim Roberts Beacon 325 und Pastel Cream, Duck Egg, Berry Red sowie Carbon Black beim Roberts Beacon 335.

Wir meinen…

Mit den neuen Lösungen Roberts Beacon 325 und Roberts Beacon 335 und damit den ersten Bluetooth Speaker des Unternehmens treibt es Roberts Radio Ltd. wahrlich bunt. Die beiden Lösungen werden in unterschiedlichsten teils knalligen Farben angeboten und sollen sich als sehr flexible Systeme erweisen, die im gesamten Haus ebenso eingesetzt werden können, wie unterwegs.

PRODUKT Roberts Beacon 325 und Roberts Beacon 335 Preis Roberts Beacon 325 € 169,-

Roberts Beacon 335 € 199,-

