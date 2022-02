Roberts Revival Petite – Tradition im kleinen Format

Roberts Revival Petite, damit stehe ein kompaktes, ja gar zierliches Radio mit langer Tradition und großem Klang zur Verfügung, so der englische Spezialist Roberts Radio Ltd., der damit die Roberts Revival Series fortführt.

Einmal will man damit unter Beweis stellen, dass ein klassisches Radio keineswegs obsolet ist, sofern man es wie Roberts Radio Ltd. versteht, dies in modernster Form umzusetzen.

Roberts Revival Petite – Zeitloses Design…

Roberts Radio Ltd. steht seit Jahr und Tag für Lösungen, die sich irgendwie schnell wechselnden Modetrends zu entziehen scheinen, dies gilt wohl auch für das neue Roberts Revival Petite, denn damit spielt man gekonnt mit einem Retro-Touch, der ganz klar an die Blütezeit portabler Radios erinnert, und zwar die 1950er Jahre.

Der Hersteller selbst spricht in diesem Zusammenhang von einem zeitlos eleganten Design, und liegt damit durchaus richtig, wie wir meinen, wobei man allerdings auch anmerken muss, dass das neue Roberts Revival Petite auch sehr aktuelle Elemente aufweist, wie etwa ein Display an der Front, unter dem man ein sehr modern wirkenden Tastenfeld samt Drehgeber findet.

Das Roberts Revival Petite soll sich mit gewohnt hochwertiger Verarbeitung präsentieren, dies sei man schon allein dem eigenen Ruf, zudem dem Umstand schuldig, dass man als offizieller Hoflieferant des britischen Königshauses gilt und daher den Titel „Manufacturer and suplier of radio receivers to Her Majesty The Queen and HRH the Prince of Wales“ tragen darf.

UKW, DAB+ und Bluetooth

Auch wenn das neue Roberts Revival Petite im Retro-Stil daher kommt, so verfügt es über UKW und DAB+, ist also im Prinzip bestens gerüstet, zumal noch Bluetooth 5.0 mit Unterstützung der Codeces SBC und AAC hinzu kommt. Damit können Smartphones und Tablets als Quelle genutzt werden, um so auch auf Internet Radio, zudem auf verschiedenste Streaming-Dienste wie TIDAL, Qobuz, Deezer oder Spotify zuzugreifen. Auch eigene Inhalte, Podcasts und Hörbücher lassen sich so problemlos wiedergeben.

An der Rückseite steht übrigens auch ein analoger Eingang markiert als AUX In zur Verfügung, ebenso ein Anschluss für Kopfhörer. Beide sind beim neuen Roberts Revival Petite als 3,5 mm Stereo Mini-Klinke ausgeführt.

Satter Klang

Trotz kompakter Abmessungen gibt der Hersteller an, dass das neue Roberts Revival Petite mit sattem Klang aufwarten könne, wobei dies allen voran durch einen Breitbband-Treiber mit einem Durchmesser von 40 mm im Zusammenspiel mit einem zusätzlichen passivem Bassradiator an der Rückseite erzielt werden soll.

Immer und überall

Das neue Roberts Revival Petite soll tatsächlich immer und überall eingesetzt werden können, schließlich handelt es sich um ein kompaktes, portables Radio, das 12,4 x 7,6 x 7,3 cm misst und 436 g auf die Waage bringt.

Das Radio ist mit einem integrierten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der für eine Spieldauer von bis zu 20 Stunden fernab der Steckdose sorgt. Geladen wird dieser mittels Micro-USB-Schnittstelle, sodass man auch hier sehr flexibel mittels verschiedenster Option nahezu immer und überall zurecht kommt.

Verschiedene Farboptionen

Ja, man darf das neue Roberts Revival Petite durchaus als Lifestyle-Lösung bezeichnen, entsprechend bietet der Hersteller diese auch in verschiedenen Design-Varianten an.

Der Anwender kann sich hier zwischen den Ausführungen Black, Duck Egg, Dusky Pink, Midnight Blue, Pop Orange und Sunshine Yellow entscheiden.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Roberts Revival Petite ist nun bereits im Fachhandel zu finden, wobei der Hersteller für diese kompakte, aber eben auch sehr elegante Lösung einen empfohlenen Verkaufspreis von € 159,- angibt.

Wir meinen…

Als kleiner Begleiter mit großem Klang, einer flexiblen Quellenwahl und langer Akku-Laufzeit soll sich das neue Roberts Revival Petite von Roberts Radio Ltd. auszeichnen. Dieses spielt einmal mehr gekonnt mit einem Design mit Retro-Touch, verfügt aber über alle modernen Ausstattungsmerkmale, die man in dieser Klasse erwarten darf.

PRODUKT ROBERTS REVIVAL PETITE Preis € 159,-

