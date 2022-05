RØDE NTH-CABLE12 und RØDE NTH-CABLE24 – Optionale Kabel für RØDE NTH-100

In aller Kürze RØDE bietet für den RØDE NTH-100 Kabel in zwei verschiedenen Längen und jeweils vier Farben als optionales Zubehör an.

RØDE NTH-CABLE12 und RØDE NTH-CABLE24, diese Kabel dienen allen voran als optionales Zubehör für den RØDE NTH-100. Mit dem RØDE NTH-100 steht der erste Kopfhörer des Unternehmens RØDE bereit. Hierbei soll es sich um einen Studio-Kopfhörer handeln, der jedoch eine durchaus breite Zielgruppe adressiert, als es diese Charakterisierung eigentlich vermuten lässt. Man könnte es mit dem Begriff Prosumer beschreiben – Professional als auch Consumer – denn neben dem Einsatz im Tonstudio soll sich diese Lösung für alle Medienschaffenden eignen, sei es nun tatsächlich im Studio bei Musik-Produktionen, für die Erstellung von Podcasts, oder aber auch beim Einsatz im Freien, etwa bei Reportagen. Und auch private Anwender sollen hiermit das richtige Werkzeug für eine ansprechende, natürliche Wiedergabe vorfinden, sei es nun über die heimische HiFi-Anlage, oder im Zusammenspiel mit portablen Audio-Playern.

RØDE NTH-CABLE12 und RØDE NTH-CABLE24 – Bringt Farbe in den Alltag

Dazu, dass man den Einsatzzweck des neuen RØDE NTH-100 derart weit gefächert beschreibt, passt auch irgendwie das optionale Zubehör, das die Australier nunmehr für ihren Kopfhörer in Form neuer Kabel feilbieten, den Lösungen RØDE NTH-CABLE12 und RØDE NTH-CABLE24.

Hierbei handelt es sich nämlich um Kabel, die nicht nur in zwei verschiedenen Längen angeboten werden, sondern jeweils in vier unterschiedlichen Farben.

Wer es stylish mag, der könne mit diesen Kabeln etwas Farbe ins Spiel bringen, so der Hersteller. Die Kabel stehen in den Ausführungen Rosa, Grün, Orange oder Blau zur Verfügung, ebenso bietet man aber auch klassisches Schwarz an, dies sei der Vollständigkeit wegen erwähnt.

Vor allem deshalb, da das Standard-Kabel, das dem RØDE NTH-100 mit auf den Weg gegeben wird, eine Länge von 2,4 m aufweist, mit dem RØDE NTH-CABLE12 damit eine kürzere Ausführung geboten wird, und zwar mit einer Länge von 1,2 m.

Das RØDE NTH-CABLE12 erweist sich somit als ideal, wenn man den RØDE NTH-100 unterwegs einsetzt, wobei das Kabel einen 3,5 mm Stereo Mini-Klinke Anschluss aufweist und mit einem Adapter für 6,3 mm Klinke ausgeliefert wird.

Das RØDE NTH-CABLE24 weist, wie das Standard-Kabel des Kopfhörers auch, eine Länge von 2,4 m auf, mündet ebenfalls in einer 3,5 mm Stereo Mini-Klinke und wird mit einem entsprechenden Adapter für 6,3 mm Klinke ausgeliefert.

Foto © RØDE | RØDE NTH-CABLE12 und RØDE NTH-CABLE24 für RØDE NTH-100

Nicht nur modische Aspekte

Als Spezialist für Studio-Lösungen allen voran im Bereich Mikrofone geht es dem australischen Unternehmen RØDE bei den neuen optionalen Kabeln RØDE NTH-CABLE12 und RØDE NTH-CABLE24 aber nicht nur um modische Aspekte. Unterschiedliche Farben haben gerade im professionellen Umfeld natürlich auch eine ganz praktische Bedeutung, da man beim Einsatz mehrerer Kopfhörer somit allein anhand der Farbe des Kabels die Kopfhörer auf einen Blick unterscheiden kann.

Foto © RØDE | RØDE NTH-CABLE12 und RØDE NTH-CABLE24 für RØDE NTH-100

Foto © RØDE | RØDE NTH-CABLE12 und RØDE NTH-CABLE24 für RØDE NTH-100

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen optionalen Kabel für den RØDE NTH-100 stehen ab sofort zur Verfügung. Der empfohlene Verkaufspreis für das RØDE NTH-CABLE12 wird mit € 25,90 und jener für das RØDE NTH-CABLE24 mit 27,90 angegeben.

Wir meinen…

Wer es stylish mag, der könne mit den neuen optionalen Kabeln RØDE NTH-CABLE12 und RØDE NTH-CABLE24 für den RØDE NTH-100 Farbe in den Alltag bringen, so das australische Unternehmen RØDE. Ganz praktisch gesehen sind diese optionalen Kabel aber auch überaus hilfreich, etwa wenn man mit dem RØDE NTH-CABLE12 ein mit 1,2 m Länge kürzeres Kabel als jenes im Lieferumfang des Kopfhörers für den mobilen Einsatz wünscht. Die unterschiedlichen Farben sind aber tatsächlich auch im professionellen Umfeld hilfreich, kann man so doch auf einen Blick mehrere Kopfhörer schnell unterscheiden.

PRODUKT RØDE NTH-CABLE12 und RØDE NTH-CABLE24 Preis RØDE NTH-CABLE12 € 25,90

RØDE NTH-CABLE24 € 27,90

Ähnliche Beiträge

Über RØDE