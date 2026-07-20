In aller Kürze Roon 2.70 und Roon ARC 1.80 bringen umfassende Performance-Optimierungen: Tantivy beschleunigt die Suche, eine neue Verwaltung der Bibliotheksansichten reduziert den Speicherbedarf und Roon Remote für Apple iOS sowie Google Android wechselt auf .NET 10.

Roon 2.70 ist kein Update, das mit einer spektakulären neuen Funktion um Aufmerksamkeit wirbt. Roon Labs LLC. setzt vielmehr dort an, wo sich die Qualität einer Musikverwaltungs- und Streaming-Plattform im täglichen Einsatz besonders deutlich zeigt: bei Reaktionsgeschwindigkeit, Speicherbedarf und langfristiger Stabilität. Dafür greift das Unternehmen tief in zentrale Bereiche von Roon ein, ersetzt die bisherige Suchtechnik, überarbeitet die Verwaltung sortierter Bibliotheksansichten und schließt die Umstellung sämtlicher Roon Clients auf .NET 10 ab. Begleitet wird die neue Version von Roon ARC 1.80, das vor allem Fehlerkorrekturen bei Tags, Liedtexten, Genre-Darstellung und Wiedergabeverlauf mitbringt.

Key Facts Roon 2.70 und Roon ARC 1.80

Versionen: Roon und RoonServer 2.70 Build 1671, Roon Remote 2.70 Build 1671, Roon ARC 1.80 Build 421

Roon und RoonServer 2.70 Build 1671, Roon Remote 2.70 Build 1671, Roon ARC 1.80 Build 421 Suchsystem: Tantivy Full-text Search Engine auf Basis von Rust

Tantivy Full-text Search Engine auf Basis von Rust Bibliotheksverwaltung: Neu entwickelte Verwaltung sortierter Ansichten und gemeinsam nutzbarer Datenbestände

Neu entwickelte Verwaltung sortierter Ansichten und gemeinsam nutzbarer Datenbestände Speichermanagement: Korrekturen bei mehrfach angelegten Caches und Speicherlecks nach langen Browsing-Sitzungen

Korrekturen bei mehrfach angelegten Caches und Speicherlecks nach langen Browsing-Sitzungen Mobile Plattform: .NET 10 für Roon Remote unter Apple iOS und Google Android

.NET 10 für Roon Remote unter Apple iOS und Google Android Kompatibilität: Roon Remote für Apple iPhone und Apple iPad erfordert mindestens Apple iOS 12.2

Roon Remote für Apple iPhone und Apple iPad erfordert mindestens Apple iOS 12.2 Roon Radio: Reduzierte Wiederholungen innerhalb einer laufenden Radio-Session

Reduzierte Wiederholungen innerhalb einer laufenden Radio-Session Status: Production Release mit automatischer Aktualisierung bestehender Installationen

Von Roon 2.67 direkt auf Roon 2.70

Roon Labs LLC. überspringt bei dieser Veröffentlichung die Versionsnummern Roon 2.68 und Roon 2.69. Der direkte Sprung von Roon 2.67 auf Roon 2.70 soll verdeutlichen, dass mehrere grundlegende Änderungen aus unterschiedlichen Entwicklungsbereichen in einem gemeinsamen Production Release zusammengeführt wurden.

Im Mittelpunkt steht ein klar umrissenes Ziel: Roon soll auch dann schnell und verlässlich reagieren, wenn die Musikbibliothek wächst, Metadaten häufig verändert werden, mehrere Roon Remotes gleichzeitig verbunden sind oder eine RoonServer-Installation über lange Zeit ohne Neustart läuft.

Gerade bei solchen Konstellationen konnte sich bislang unnötiger Speicher- und Rechenaufwand ansammeln. Die Auswirkungen reichten von träger reagierenden Bibliotheksansichten bis zu sehr langsamen Suchvorgängen. Roon 2.70 setzt daher nicht an einzelnen Symptomen an, sondern verändert mehrere dafür verantwortliche interne Strukturen.

Tantivy ersetzt die bisherige Roon-Suchtechnik

Die auffälligste technische Änderung betrifft die Suche innerhalb der eigenen Musikbibliothek. Roon Labs LLC. ersetzt den bislang selbst entwickelten Suchindex durch Tantivy, eine in Rust entwickelte Volltext-Suchmaschine.

Diese Umstellung soll nicht verändern, welche Inhalte Roon findet oder nach welchen Kriterien Ergebnisse gereiht werden. Sie dient ausschließlich dazu, bestehende Suchvorgänge schneller und ressourcenschonender auszuführen.

Den größten Unterschied erwartet das Unternehmen bei Bibliotheken mit mehr als etwa 25.000 Titeln. Hier sollen besonders langsame Suchvorgänge deutlich seltener auftreten. Gleichzeitig soll die Suche innerhalb der gesamten Anwendung unmittelbarer reagieren und RoonServer nach Abschluss der laufenden Aufgaben weniger Arbeitsspeicher belegen.

Dass Roon Labs LLC. dafür eine etablierte externe Suchtechnologie einsetzt, ist durchaus bemerkenswert. Statt den bisherigen Ansatz lediglich weiter zu optimieren, tauscht das Unternehmen eine zentrale Komponente seiner Plattform vollständig aus.

Effizientere Bibliotheksansichten und weniger doppelte Daten

Auch die interne Verwaltung sortierter Bibliotheksansichten wurde neu aufgebaut. Davon betroffen sind unter anderem Ansichten nach Interpreten, Alben oder dem Zeitpunkt, zu dem Musik zur Bibliothek hinzugefügt wurde.

Das bisherige System konnte im Zuge von Metadatenänderungen, Smart Playlists, längeren Browsing-Sitzungen, der Synchronisation mit Roon ARC oder bei mehreren gleichzeitig verbundenen Clients zunehmend Speicher und Rechenleistung beanspruchen. Hinzu kam, dass verschiedene Roon Remotes mitunter eigene Kopien inhaltlich identischer Datenstrukturen erhielten.

Roon 2.70 soll solche redundanten Daten künftig vermeiden. Gleichartige Bibliotheksinformationen können nun von mehreren Clients gemeinsam genutzt werden, sofern dies technisch sinnvoll ist. Der benötigte Speicher soll dadurch in erster Linie von der tatsächlichen Größe der Bibliothek abhängen und nicht mehr durch die Dauer oder Intensität der Nutzung kontinuierlich anwachsen.

Roon Labs LLC. hat darüber hinaus Speicherlecks beseitigt, die nach ausgedehnten Browsing-Sitzungen zu einer schleichenden Verlangsamung des Roon Clients führen konnten.

.NET 10 nun auch für Roon Remote

Mit Roon 2.70 schließt Roon Labs LLC. eine längerfristig angelegte Modernisierung seiner Client-Anwendungen ab. Bereits mit Roon 2.65 wurden die Desktop-Anwendungen auf .NET 10 umgestellt. Nun folgt Roon Remote für Apple iOS und Google Android.

Damit verabschiedet sich Roon auf Mobilgeräten vom älteren Mono Runtime Environment. Sämtliche Roon Clients basieren nun auf derselben aktuellen .NET-10-Plattform.

Für Anwender ist dieser Wechsel zunächst vor allem eine technische Änderung im Hintergrund. Für die weitere Entwicklung ist er dennoch wichtig: Roon Labs LLC. kann Desktop- und Mobilanwendungen künftig auf einer einheitlicheren Basis pflegen und muss neue Funktionen nicht mehr an die Einschränkungen der älteren mobilen Laufzeitumgebung anpassen.

Mit der Umstellung ändern sich allerdings auch die Systemanforderungen. Roon Remote für Apple iPhone und Apple iPad setzt ab Roon 2.70 mindestens Apple iOS 12.2 voraus.

Roon Radio soll sich weniger häufig wiederholen

Roon Radio zählt ebenfalls zu jenen Bereichen, die mit dem neuen Release überarbeitet wurden. Roon Labs LLC. reagiert damit auf wiederkehrende Rückmeldungen, wonach die automatisch zusammengestellten Radio-Sessions zu häufig dieselben Titel auswählten.

Eine erste Änderung soll nun Wiederholungen innerhalb einer laufenden Session reduzieren, ohne die grundsätzliche Qualität und musikalische Schlüssigkeit der Empfehlungen zu beeinträchtigen. Das Unternehmen bezeichnet diese Anpassung ausdrücklich als ersten Schritt und bittet Anwender um Rückmeldungen zu den neuen Auswahlmechanismen.

Die Änderung gilt für den regulären Auswahlpfad von Roon Radio. Ist die Option „Limit Roon Radio to Library“ aktiviert, kommt hingegen ein anderer, mit diesem Release nicht überarbeiteter Mechanismus zum Einsatz.

Zudem wurde ein Fehler beseitigt, durch den Weihnachts- und andere saisonale Musik außerhalb der entsprechenden Jahreszeit selbstständig in Roon Radio auftauchen konnte. Solche Titel werden weiterhin berücksichtigt, wenn der Anwender eine Radio-Session bewusst mit saisonaler Musik startet.

Empfehlungen auf dem Home Screen werden wieder aktualisiert

Ein weiterer Fehler betraf die Empfehlungen auf dem Roon Home Screen. Einzelne Inhalte konnten dort gewissermaßen hängen bleiben und sich über längere Zeit nicht mehr verändern.

Mit Roon 2.70 sollen diese Empfehlungen wieder dynamisch aktualisiert werden. Die Korrektur ist zwar weit weniger grundlegend als die neue Such- und Speicherarchitektur, betrifft aber einen Bereich, den viele Anwender bei jedem Start der Anwendung sehen.

Roon ARC 1.80 mit Korrekturen im Detail

Roon ARC 1.80 beziehungsweise Build 421 konzentriert sich vorwiegend auf konkrete Fehlerkorrekturen. So zeigt die mobile Anwendung nun auch jene Titel korrekt an, die über Tags gefiltert werden, wenn diese Tags zuvor ganzen Alben oder Playlists zugewiesen wurden.

Behoben wurde außerdem ein Problem mit synchronisierten Liedtexten lokaler Musikdateien. Die entsprechende Lyrics-Schaltfläche konnte bislang deaktiviert sein, obwohl zeitlich synchronisierte Liedtexte vorhanden waren.

Weitere Korrekturen betreffen die Darstellung von Genre-Bildern, die teilweise an beiden Seiten abgeschnitten wurden, sowie die Aktualisierung des Wiedergabeverlaufs, wenn das Ende einer Warteschlange erreicht war.

Weitere Fehlerkorrekturen in Roon 2.70

Neben den größeren technischen Änderungen enthält das Update mehrere kleinere Korrekturen. Wiedergabezähler werden nun wieder für Titel angezeigt, die zwar Teil einer Playlist, aber nicht Bestandteil der eigenen Musikbibliothek sind.

Unter Microsoft Windows bleiben die Schaltflächen „Save“ und „Cancel“ im Dialog zur Bearbeitung der Genre-Zuordnung wieder sichtbar. Ebenso wurde die Interpreten- beziehungsweise Komponistenansicht korrigiert, die sich beim Umschalten der Option „Classical only“ nicht zuverlässig aktualisierte.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Schnellere Bibliothekssuche: Tantivy soll vor allem Suchvorgänge in umfangreichen Musikbibliotheken deutlich beschleunigen.

Tantivy soll vor allem Suchvorgänge in umfangreichen Musikbibliotheken deutlich beschleunigen. Geringerer Speicherbedarf: Gemeinsam verwendete Bibliotheksdaten vermeiden unnötige Kopien für mehrere verbundene Roon Remotes.

Gemeinsam verwendete Bibliotheksdaten vermeiden unnötige Kopien für mehrere verbundene Roon Remotes. Stabilere Langzeitnutzung: Behobene Speicherlecks sollen eine schleichende Verlangsamung nach langen Browsing-Sitzungen verhindern.

Behobene Speicherlecks sollen eine schleichende Verlangsamung nach langen Browsing-Sitzungen verhindern. Effizienteres Bibliotheksmanagement: Änderungen an Metadaten, Smart Playlists und ARC-Synchronisation verursachen weniger unnötige Hintergrundarbeit.

Änderungen an Metadaten, Smart Playlists und ARC-Synchronisation verursachen weniger unnötige Hintergrundarbeit. Einheitliche technische Plattform: Alle Roon Clients basieren nun auf .NET 10.

Alle Roon Clients basieren nun auf .NET 10. Abwechslungsreicheres Roon Radio: Wiederholungen innerhalb einer Radio-Session sollen seltener auftreten.

Wiederholungen innerhalb einer Radio-Session sollen seltener auftreten. Zuverlässigeres Roon ARC: Tags, synchronisierte Liedtexte, Genre-Bilder und Wiedergabeverlauf werden korrekt verarbeitet.

Tags, synchronisierte Liedtexte, Genre-Bilder und Wiedergabeverlauf werden korrekt verarbeitet. Problemlose Aktualisierung: Bestehende Production-Installationen erhalten die neuen Versionen automatisch.

Preis und Verfügbarkeit

Roon 2.70 für Roon und RoonServer sowie Roon Remote 2.70 stehen ab sofort als Production Release in Build 1671 bereit. Roon ARC 1.80 wird in Build 421 angeboten. Bereits bestehende Installationen von Roon, RoonServer, Roon Remote und Roon ARC im Production Channel sollen automatisch aktualisiert werden. Die aktualisierten Apps für Apple iOS und Google Android wurden bei den jeweiligen App Stores eingereicht und werden dort nach erfolgter Freigabe bereitgestellt. Für Bestandskunden entstehen im Rahmen eines aktiven Roon Abonnements keine zusätzlichen Kosten.

Wir meinen…

Roon 2.70 widmet sich genau jenen Eigenschaften, die bei einer über Jahre gewachsenen Software-Plattform schnell wichtiger werden als die nächste sichtbare Funktion. Eine schnellere Suche, kontrollierter Speicherbedarf und ein RoonServer, der auch nach langer Laufzeit verlässlich reagiert, sind für den täglichen Umgang mit großen Musikbibliotheken von erheblicher Bedeutung.

Besonders überzeugend ist, dass Roon Labs LLC. nicht nur einzelne Engpässe beseitigt, sondern mit Tantivy, der neu organisierten Verwaltung von Bibliotheksansichten und .NET 10 gleich mehrere tragende Komponenten modernisiert. Wie groß der Unterschied in der Praxis ausfällt, wird von Umfang und Nutzung der jeweiligen Bibliothek abhängen. Für Anwender mit zehntausenden Titeln, mehreren Roon Remotes und intensiver ARC-Nutzung dürfte Roon 2.70 jedoch zu den relevantesten Updates der jüngeren Vergangenheit zählen.

Produkt Roon 2.70 und Roon ARC 1.80 Preis US$ 14,99 pro Monat bei monatlicher Verrechnung

US$ 12,99 pro Monat bei jährlicher Verrechnung

Technische Daten Roon 2.70 und Roon ARC 1.80

Produkt Roon 2.70 und Roon ARC 1.80 Roon und RoonServer Version 2.70, Build 1671 Roon Remote Version 2.70, Build 1671 Roon ARC Version 1.80, Build 421 Release Channel Production Volltextsuche Tantivy, Rust-basiert Client Runtime .NET 10 Mobile Plattformen Apple iOS, Apple iPadOS und Google Android Mindestanforderung Apple iOS Apple iOS 12.2 Optimierte Bereiche Suche, sortierte Bibliotheksansichten, Caches und Speichermanagement Roon Radio Reduzierung von Wiederholungen innerhalb einer Session Roon ARC Korrekturen Tags, synchronisierte Liedtexte, Genre-Bilder und Wiedergabeverlauf Aktualisierung Automatisch bei bestehenden Production-Installationen

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