In aller Kürze Roon 2.71 und Roon ARC 1.81 bringen Daily Picks, mehr RoonServer-Leistung sowie Korrekturen für Qobuz, Live Radio und mobile Wiedergabe.

Roon Labs stellt mit Roon 2.71 und Roon ARC 1.81 zwei neue Production Releases seiner Musikverwaltungs- und Streaming-Lösungen bereit. Während Daily Picks als einzige große neue Funktion unmittelbar sichtbar wird, steckt ein erheblicher Teil der Arbeit unter der Oberfläche: RoonServer soll auch bei langen Laufzeiten und mehreren verbundenen Remotes reaktionsschneller bleiben, Probleme beim Qobuz-Abgleich wurden adressiert und zahlreiche Fehler rund um Wiedergabe, Signalverarbeitung sowie Bedienoberfläche korrigiert.

Key Facts Roon 2.71 und Roon ARC 1.81

Roon und RoonServer 2.71, Build 1680

Roon Remote für Apple iOS und Google Android 2.71, Build 1678

Roon ARC 1.81, Build 425

Neue Empfehlungsfunktion Daily Picks

Drei bis fünf personalisierte Empfehlungen pro Tag

Verbesserungen bei RoonServer, Qobuz Sync und Live Radio

Korrekturen für Wiedergabe, Downloads und Bedienung in Roon ARC

Production Release mit automatischer Aktualisierung bestehender Installationen

Daily Picks bringt täglich neue Empfehlungen

Daily Picks soll die persönliche Musiksammlung und die über einen Streaming-Dienst verfügbaren Inhalte stärker mit den eigenen Hörgewohnheiten verknüpfen. Die Funktion stellt jeden Tag drei bis fünf Empfehlungen auf der Home-Seite von Roon und Roon ARC bereit.

Ein Teil dieser Vorschläge orientiert sich an Musik, die in den vergangenen Wochen gehört wurde. Andere Empfehlungen greifen weiter zurück und sollen Alben oder Interpreten wieder hervorholen, die möglicherweise längst aus dem Blickfeld geraten sind. Gelegentlich kann Daily Picks auch eine Neuerscheinung eines Künstlers anzeigen, den der jeweilige Anwender regelmäßig hört.

Zu jeder Empfehlung weist Roon aus, auf welcher Grundlage sie ausgewählt wurde. Ein Daily Pick führt nicht nur zu einem einzelnen Album, sondern öffnet eine vollständige Auswahl passender Veröffentlichungen. Diese lassen sich unmittelbar durchsuchen, wiedergeben oder für später unter Listen Later speichern.

Die Zusammenstellung wird täglich vollständig erneuert. Voraussetzung für Daily Picks sind eine ausreichend umfangreiche persönliche Wiedergabehistorie und ein mit Roon verbundener Streaming-Dienst.

Foto © Roon Labs LLC. | Roon 2.71 und Roon ARC 1.81 Foto © Roon Labs LLC. | Roon 2.71 und Roon ARC 1.81

RoonServer soll langfristig reaktionsschneller bleiben

Ein wesentlicher Schwerpunkt von Roon 2.71 betrifft die Leistung von RoonServer. Dies gilt insbesondere für Installationen, bei denen mehrere Roon Remotes regelmäßig auf dieselbe zentrale Server-Instanz zugreifen.

Bislang konnte RoonServer nach mehreren Tagen durchgehenden Betriebs langsamer reagieren. Das Problem trat laut Roon Labs vor allem dann auf, wenn mehrere Remotes verbunden und intensiv genutzt wurden. Beim Trennen und erneuten Verbinden eines Roon Remote sollen die von diesem Client belegten Ressourcen nun korrekt freigegeben werden.

Die Änderung soll dafür sorgen, dass das Durchsuchen umfangreicher Musikbibliotheken auch nach langen Laufzeiten flüssig bleibt und mehrere verbundene Bediengeräte die Reaktionsgeschwindigkeit des Servers nicht unnötig beeinträchtigen.

Korrekturen für den Abgleich mit Qobuz

Roon Labs hat zudem zwei zeitabhängige Fehler untersucht, die den Datenaustausch mit Qobuz beeinträchtigen konnten. In einem Fall wurden Qobuz Wiedergabelisten in Roon ohne Inhalte angezeigt. In einem weiteren Szenario ließ sich der vollständige Abgleich einer Qobuz Bibliothek mit Roon nicht abschließen.

Beide Probleme wurden durch sogenannte Race Conditions verursacht, bei denen mehrere Prozesse in einer ungünstigen zeitlichen Reihenfolge abliefen. Die entsprechenden Änderungen führt Roon Labs im Changelog als potenzielle Korrekturen an.

Live Radio ohne zeitlichen Versatz

Bei der Wiedergabe von Live Radio behebt Roon 2.71 einen Fehler, durch den bestimmte HLS-Streams rund 30 Minuten hinter dem tatsächlichen Programm zurückliegen konnten. Außerdem erkennt Roon nun korrekt, wenn das ausgewählte Wiedergabegerät während einer laufenden Live-Radio-Sitzung in den Standby-Modus wechselt.

Auch die Wiedergabehistorie wurde korrigiert. Titel, die Roon während einer Live-Radio-Übertragung erkennt, sollen künftig nicht mehr fälschlich unter Played Recently und in der persönlichen History erscheinen.

Verbesserungen für Roon ARC

Roon ARC 1.81 erhält eine Reihe gezielter Korrekturen für die mobile Nutzung. Dazu zählt ein Fehler bei der Wiedergabe klassischer Kompositionen ebenso wie ein Problem, das den Start von Roon Radio ausgehend von einem Titel innerhalb einer Wiedergabeliste verhindern konnte.

Im Downloads Browser bleiben gesetzte Filter nun erhalten. Auch der Filter Available for Download soll wieder korrekt arbeiten. Für die fehlerhafte Darstellung von Cover-Abbildungen heruntergeladener Titel in der Now Playing Ansicht während des Offline-Betriebs nennt Roon Labs ebenfalls eine mögliche Lösung.

Darüber hinaus wurde die fehlende Schaltfläche More im Bereich Artists In My Library auf Genre-Seiten ergänzt. Fehler bei der Darstellung des Hauptbilds auf diesen Seiten wurden ebenfalls behoben.

Korrekturen für Wiedergabe und Signalverarbeitung

Mehrere Änderungen betreffen unmittelbar die Audioverarbeitung. Roon 2.71 korrigiert eine übermäßig starke Absenkung durch Volume Levelling. Beim parametrischen Equalizer konnte die eingestellte Verstärkung bislang zudem fehlerhaft auf unterschiedliche Kanäle angewendet werden.

Eine weitere Korrektur betrifft die Behandlung von MQA 2x Inhalten. Ein inkonsistentes Verhalten hatte verhindert, dass Roon entsprechende Inhalte durchgehend korrekt verarbeitete. MP3-Dateien mit CRC-Fehlerschutz sollen außerdem nicht länger irrtümlich als beschädigte Medien gekennzeichnet werden.

Überarbeitete Bedienoberfläche auf Android und Windows

Auf bestimmten Android Smartphones, darunter einzelne Modelle von Samsung und Google Pixel, konnten Farben in Roon Remote übersättigt erscheinen und dadurch die Lesbarkeit von Texten beeinträchtigen. Roon 2.71 enthält eine mögliche Korrektur für diesen Darstellungsfehler.

Auf ARM-basierten Windows PCs mit Qualcomm Snapdragon Prozessoren konnten Text und Cursor im Suchfeld unsichtbar bleiben. Auch dieses Problem soll mit der neuen Version behoben werden.

Die Titelleiste unter Microsoft Windows und Apple macOS passt sich nun an das gewählte Roon UI Theme an. Darüber hinaus wurden das Scrollen langer Inhaltslisten und die Bedienung per Finger auf mobilen Geräten verbessert. Das Lautstärkesymbol in der Now Playing Fußzeile zeigt nun auch den Stummschaltungsstatus korrekt an.

Weitere Detailkorrekturen

Links zu Wiedergabelisten werden auf Albumseiten nun ohne vorheriges Aktualisieren der Seite angezeigt. Beim Wechsel von einer Albumseite zurück zu den Details einer Wiedergabeliste soll die zuvor gewählte Position korrekt wiederhergestellt werden.

Überarbeitet wurde außerdem der Ablauf, wenn Anmeldedaten für einen Scrobbling-Dienst erneut eingegeben werden müssen. Kompilationen erscheinen wieder auf Künstlerseiten, sofern ein Streaming-Dienst aktiviert ist. Nach der manuellen Identifikation eines bislang nicht erkannten Albums kann Roon zudem wieder die dazugehörige Cover-Abbildung beziehen.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Täglich neue Musikanregungen: Daily Picks stellt jeden Tag drei bis fünf personalisierte Empfehlungen bereit.

Daily Picks stellt jeden Tag drei bis fünf personalisierte Empfehlungen bereit. Wiederentdeckung der eigenen Bibliothek: Die Auswahl berücksichtigt sowohl kürzlich gehörte Musik als auch länger nicht aufgerufene Favoriten.

Die Auswahl berücksichtigt sowohl kürzlich gehörte Musik als auch länger nicht aufgerufene Favoriten. Stabilerer Dauerbetrieb: RoonServer soll belegte Ressourcen beim Trennen eines Remote Clients korrekt freigeben.

RoonServer soll belegte Ressourcen beim Trennen eines Remote Clients korrekt freigeben. Verbesserter Qobuz-Abgleich: Leere Wiedergabelisten und nicht abgeschlossene Bibliothekssynchronisationen wurden adressiert.

Leere Wiedergabelisten und nicht abgeschlossene Bibliothekssynchronisationen wurden adressiert. Zuverlässigeres Live Radio: HLS-Streams sollen ohne den bisherigen zeitlichen Versatz wiedergegeben werden.

HLS-Streams sollen ohne den bisherigen zeitlichen Versatz wiedergegeben werden. Korrigierte Audioverarbeitung: Änderungen betreffen Volume Levelling, parametrischen Equalizer, MQA 2x und CRC-geschützte MP3-Dateien.

Änderungen betreffen Volume Levelling, parametrischen Equalizer, MQA 2x und CRC-geschützte MP3-Dateien. Bessere mobile Nutzung: Roon ARC 1.81 behebt Probleme bei Wiedergabelisten, klassischer Musik, Downloads und Offline-Wiedergabe.

Roon ARC 1.81 behebt Probleme bei Wiedergabelisten, klassischer Musik, Downloads und Offline-Wiedergabe. Sauberere Darstellung: Korrekturen gelten unter anderem übersättigten Farben auf Android Geräten und unsichtbarem Text auf ARM-basierten Windows PCs.

Preis & Verfügbarkeit

Roon 2.71 und Roon ARC 1.81 werden ab sofort als Production Release verteilt. Roon Cores beziehungsweise RoonServer, Roon Remotes und Roon ARC Installationen, die bereits den Production Kanal verwenden, sollen automatisch aktualisiert werden.

Die neuen Versionen für Apple iOS und Google Android wurden bei den jeweiligen App Stores eingereicht und sollen dort in Kürze verfügbar sein.

Wir meinen…

Roon 2.71 ist kein Update, das allein von einer langen Liste neuer Funktionen lebt. Daily Picks bildet den sichtbaren Schwerpunkt und dürfte besonders dann interessant sein, wenn eine über Jahre gewachsene Bibliothek längst mehr Musik enthält, als im Alltag noch präsent ist. Entscheidend sind jedoch ebenso die zahlreichen Korrekturen im Hintergrund: Ein dauerhaft reaktionsschneller RoonServer, ein verlässlicher Qobuz-Abgleich und eine saubere Live-Radio-Wiedergabe sind für die tägliche Nutzung wichtiger als zusätzliche Funktionen, die nur selten gebraucht werden. Damit konzentriert sich dieses Release auf jene Stellen, an denen konsequente Produktpflege tatsächlich zählt – ein sinnvoll gesetzter Schwerpunkt von Roon Labs LLC.

Produkt Roon 2.71 und Roon ARC 1.81 Preis US$ 14,99 pro Monat bei monatlicher Verrechnung

US$ 12,99 pro Monat bei jährlicher Verrechnung

Technische Daten Roon 2.71 und Roon ARC 1.81

Produkt Roon 2.71 und Roon ARC 1.81 Roon und RoonServer Version 2.71, Build 1680 Roon Remote Version 2.71, Build 1678 Roon ARC Version 1.81, Build 425 Release Channel Production Neue Funktion Daily Picks: Drei bis fünf personalisierte Empfehlungen pro Tag basierend auf persönlicher Wiedergabehistorie, Ausreichende Wiedergabehistorie und verbundener Streaming-Dienst sind Voraussetzung Optimierte Bereiche RoonServer-Leistung, Ressourcenverwaltung, Qobuz Sync und Live Radio RoonServer Verbesserungen Verbesserte Reaktionsfähigkeit bei langen Laufzeiten und mehreren verbundenen Remotes Qobuz Korrekturen Leere Wiedergabelisten und nicht vollständig abgeschlossene Bibliothekssynchronisation Live Radio Korrekturen HLS-Verzögerung, Standby-Erkennung und fehlerhafte Einträge im Wiedergabeverlauf Roon ARC Korrekturen Klassische Kompositionen, Wiedergabelisten, Downloads, Filter und Offline-Darstellung Weitere Korrekturen Volume Levelling, parametrischer Equalizer, MQA 2x, CRC-geschützte MP3-Dateien und Bedienoberfläche Mobile Plattformen Apple iOS und Google Android Aktualisierung Automatisch bei bestehenden Production-Installationen

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