In aller Kürze Ab sofort kann die App Roon ARC direkt und damit überaus komfortabel über Apple CarPlay und über Google Android Auto über das In Car Entertainment System im Fahrzeug genutzt werden.

Mit Roon ARC erweiterte Roon Labs LLC. die Möglichkeiten der Medien-Verwaltungs- und Multiroom Audio-Streaming-Software Roon deutlich, denn erstmals stand damit die Option offen, die gesamte eigene Mediathek nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch unterwegs und damit immer und überall im vollen Umfang und inklusive aller Funktionen, die Roon prinzipiell bietet, zu nutzen. Roon ARC gilt damit als eine Art persönlicher Streaming-Dienst.

Roon ARC 1.0.9 nun mit Apple CarPlay und Google Android Auto Suppport

Mit der neuesten nunmehr verfügbaren Version der App Roon ARC 1.0.9 setzt Roon Labs LLC. eine seit Einführung von Roon ARC von vielen Anwendern geforderte Möglichkeit um, und zwar die direkte Unterstützung von Apple CarPlay sowie Google Android Auto.

Natürlich konnte man auch so Roon ARC dazu nutzten, etwa über Bluetooth im Auto Musik aus der eigenen Mediathek zu Hause wiederzugeben, so richtig komfortabel aber wird dies erst mit der direkten Einbindung in das Car Entertainment System über Apple CarPlay bzw. Google Android Auto.

Foto © Roon Labs LLC. | Roon ARC mit Apple CarPlay und Google Android Auto

Mit Apple CarPlay kann das Smartphone mit Apple iOS bzw. Google Android Audio im Fall von Google Android im Wesentlichen komplett über das Car Entertainment System gesteuert werden, allen voran natürlich über das Display, oder aber auch diverse Funktionstasten etwa am Lenkrad.

Mit der neuesten Version Roon ARC 1.0 Build 128, die ab sofort bereit steht, ist Roon ARC nun direkt als App über Apple CarPlay sowie Google Android Auto zugänglich und kann damit auch sehr komfortabel genutzt werden.

Roon 2.0.9 – Ein weiterer Service-Release

Erwähnt sei an dieser Stelle noch, dass mit Roon 2.0 Build 1193 bzw. Roon 2.0.9 auch für Roon selbst ein weiteres Service Release bereit steht. Dieses soll allen voran ein Problem mit der unterbrechungsfreien Wiedergabe über Google Chromecast lösen, wie die Software-Schmiede Roon Labs LLC. mitteilt.

Neu ist auch die Roon Remote App für Google Android und Apple iOS, die nunmehr als Roon Remote Build 1192 bereit steht.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Apps stehen Abonnenten natürlich in bewährter Art und Weise kostenlos im Apple App Store bzw. Google PLAY Store zur Verfügung.

Wir meinen…

Es war ganz klar das meist geforderte Feature seit Einführung von Roon ARC, die direkte Integration in In Car Entertainment Systeme über Apple CarPlay bzw. Google Android Auto. Genau das bietet Roon Labs LLC. nunmehr mit dem neuesten Update der App an.

PRODUKT Roon 2.0.9 und Roon ARC 1.0.9 Preis US$ 12,49 pro Monat bei jährlicher Verrechnung

US$ 14,99 pro Monat bei monatlicher Verrechnung

US$ 829.99 Lifetime Lizenz