In aller Kürze RoonOS 3.0 Build 279 führt im EarlyAccess Program erstmals eine native HDMI-Anzeige für Roon NUCLEUS One, Roon NUCLEUS Titan und kompatible Intel NUC mit ROCK ein. Albumcover, Titelinformationen und Wiedergabefortschritt lassen sich damit direkt auf einem angeschlossenen TV-Gerät darstellen. Hinzu kommen ein überarbeitetes WebUI, ein neuer Boot Screen sowie verschiedene Korrekturen für Speicherverwaltung und Fehlerbehebung.

Mit RoonOS 3.0 Build 279 macht Roon Labs LLC. den bislang meist ungenutzten HDMI-Ausgang von Roon NUCLEUS und kompatiblen Intel NUC mit ROCK erstmals für die eigentliche Musikwiedergabe sichtbar. Über ein direkt angeschlossenes TV-Gerät oder Display lässt sich nun ein vollwertiger Now Playing Screen darstellen, wie man ihn innerhalb des Roon-Ökosystems bereits von Chromecast oder der browserbasierten Display-Lösung kennt. Vorerst steht diese Funktion allerdings ausschließlich im EarlyAccess Program zur Verfügung und setzt zusätzlich die aktuelle Early-Access-Version von RoonServer voraus.

Key Facts RoonOS 3.0 Build 279

Software: RoonOS 3.0 Build 279 Early Access

RoonOS 3.0 Build 279 Early Access Entwickler: Roon Labs LLC.

Roon Labs LLC. Neue Funktion: Native Now-Playing-Anzeige über HDMI

Native Now-Playing-Anzeige über HDMI Kompatible Systeme: Roon NUCLEUS One, Roon NUCLEUS Titan und ROCK auf unterstützten Intel NUC

Roon NUCLEUS One, Roon NUCLEUS Titan und ROCK auf unterstützten Intel NUC Darstellung: Albumcover, Titel, Interpret und Wiedergabefortschritt

Albumcover, Titel, Interpret und Wiedergabefortschritt Konfiguration: Automatische Erkennung unter „Settings → Displays“

Automatische Erkennung unter „Settings → Displays“ Weitere Neuerungen: Überarbeitetes WebUI, neuer Boot Screen und optimierte Fehlerbehebung

Überarbeitetes WebUI, neuer Boot Screen und optimierte Fehlerbehebung Voraussetzung: Aktueller Early-Access-Build von RoonServer

Der HDMI-Ausgang wird zum Roon Display

Die zentrale Neuerung von RoonOS 3.0 Build 279 betrifft die native Unterstützung von Bildschirmen über HDMI. Verbindet man einen Roon NUCLEUS One, Roon NUCLEUS Titan oder einen mit ROCK ausgestatteten, unterstützten Intel NUC über ein HDMI-Kabel mit einem TV-Gerät oder Monitor, erkennt RoonServer den Bildschirm automatisch.

Dieser erscheint anschließend unter „Settings → Displays“ als eigenständiges Roon Display und wird im Normalfall unmittelbar aktiviert. Eine zusätzliche Software, ein Webbrowser oder ein externer Streaming-Client wie Google Chromecast sind dafür nicht erforderlich.

Wurde der betreffende HDMI-Ausgang bereits früher von Roon oder durch den Anwender deaktiviert, muss er in den Display-Einstellungen allerdings erneut manuell freigeschaltet werden.

Foto © Roon Labs LLC. | RoonOS 3.0 Build 279

Albumcover und Titelinformationen auf dem Fernseher

Sobald das HDMI Display einer Audio-Zone zugeordnet wurde, zeigt der angeschlossene Bildschirm während der Wiedergabe das Albumcover, den Titel und Interpreten sowie den aktuellen Wiedergabefortschritt. Wird keine Musik abgespielt, wechselt RoonOS auf eine dezente Leerlaufansicht.

Die Darstellung entspricht damit weitgehend jener Display-Zone, die Roon bereits über Webbrowser oder Chromecast anbietet. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass die Bildausgabe nun direkt durch das RoonOS-System erfolgt. Gerade bei einem Roon NUCLEUS oder ROCK-System, das ohnehin in unmittelbarer Nähe eines Fernsehers installiert ist, entfällt damit ein zusätzliches Gerät für die Now-Playing-Darstellung.

Display und Audio-Zone bleiben unabhängig

Das HDMI Display lässt sich über den Now Playing Screen einer beliebigen Audio-Zone zuweisen. Dazu wählt man zunächst das Zonen-Symbol, anschließend das Display-Symbol und schließlich den aktiven HDMI-Bildschirm aus.

Audio-Zone und Display-Zone arbeiten dabei unabhängig voneinander. Der Bildschirm kann somit abgeschaltet werden, ohne die Musikwiedergabe zu unterbrechen. Ebenso muss das Display nicht zwingend mit jener Audioausgabe verbunden sein, die sich physisch am selben RoonOS-System befindet.

Roon merkt sich die einmal vorgenommene Zuordnung. Nach einer Netzwerkunterbrechung, einem Neustart von RoonServer oder einem vollständigen Reboot des RoonOS-Geräts soll die Verbindung automatisch wiederhergestellt werden.

Aktueller Early-Access-Build von RoonServer erforderlich

Die Installation von RoonOS 3.0 Build 279 allein reicht für die neue HDMI-Funktion nicht aus. Roon Labs LLC. weist ausdrücklich darauf hin, dass auf dem System zugleich die aktuellste Early-Access-Version von RoonServer ausgeführt werden muss. Erst das Zusammenspiel beider Software-Komponenten ermöglicht die automatische Erkennung und Verwaltung des HDMI Displays.

Damit richtet sich die neue Funktion vorerst ausdrücklich an Anwender, die aktiv am EarlyAccess Program teilnehmen und mögliche Fehler einer noch nicht für den regulären Einsatz freigegebenen Software in Kauf nehmen.

WebUI mit neuer Gestaltung und zusätzlichen Funktionen

Neben der HDMI-Unterstützung hat Roon Labs LLC. auch die browserbasierte Verwaltungsoberfläche von RoonOS überarbeitet. Das WebUI präsentiert sich mit einer aufgefrischten Gestaltung und soll die wichtigsten Informationen klarer abbilden.

Steht eine neue Version von RoonOS bereit, weist der Bereich „Operating System“ nun direkt darauf hin und erlaubt es, die Aktualisierung aus der Web-Oberfläche heraus anzustoßen. Auch die Fehlerbehebung wurde neu gestaltet, um Diagnose- und Wartungsmaßnahmen verständlicher zugänglich zu machen.

Korrekturen betreffen zudem die Verwaltung angeschlossener USB-Laufwerke. Bislang konnte es vorkommen, dass der entsprechende Bereich nach dem Abziehen eines Laufwerks nicht korrekt aktualisiert wurde.

Neuer Boot Screen statt technischer Startmeldungen

Beim Start von RoonOS erscheint mit Build 279 nun ein grafisch aufgeräumter Boot Screen anstelle der bislang sichtbaren technischen Systemmeldungen. Diese Änderung ist nicht allein kosmetischer Natur: Da ein an HDMI angeschlossenes TV-Gerät künftig bewusst als Teil des Roon-Systems genutzt wird, wirkt eine sauber gestaltete Startanzeige im Wohnraum wesentlich angemessener.

Darüber hinaus enthält Build 279 verschiedene technische Korrekturen. Dazu zählt ein Fehler bei den Netzwerkpfaden des internen Speichers von Roon NUCLEUS One und Roon NUCLEUS Titan. Diese konnten fälschlicherweise unter \ROCK\Datastatt unter den vorgesehenen Freigaben \NUCLEUSONE\Data beziehungsweise \NUCLEUSTITAN\Data erscheinen.

Roon Labs LLC. hat außerdem Probleme beim Freigeben belegten Speicherplatzes während einer Neuinstallation adressiert. Eine weitere Änderung soll jene Schwierigkeiten beheben, die bei Roon NUCLEUS One und Roon NUCLEUS Titan bislang eine Rückkehr von Early Access auf die reguläre Produktionsversion von RoonOS verhindern konnten.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Direkte HDMI-Ausgabe: Ein Roon NUCLEUS oder ROCK-System kann den Now Playing Screen ohne Google Chromecast oder Browser auf einem Fernseher darstellen.

Ein Roon NUCLEUS oder ROCK-System kann den Now Playing Screen ohne Google Chromecast oder Browser auf einem Fernseher darstellen. Automatische Erkennung: Der angeschlossene HDMI-Bildschirm erscheint selbstständig in den Display-Einstellungen von Roon.

Der angeschlossene HDMI-Bildschirm erscheint selbstständig in den Display-Einstellungen von Roon. Freie Zuordnung: Das HDMI Display lässt sich mit einer beliebigen Audio-Zone innerhalb des Roon-Systems verbinden.

Das HDMI Display lässt sich mit einer beliebigen Audio-Zone innerhalb des Roon-Systems verbinden. Unabhängiger Betrieb: Der Bildschirm kann abgeschaltet werden, während die Musikwiedergabe unverändert weiterläuft.

Der Bildschirm kann abgeschaltet werden, während die Musikwiedergabe unverändert weiterläuft. Dauerhafte Konfiguration: Roon stellt die gewählte Zuordnung nach Netzwerk- oder Systemneustarts automatisch wieder her.

Roon stellt die gewählte Zuordnung nach Netzwerk- oder Systemneustarts automatisch wieder her. Verbesserte Verwaltung: Das neue WebUI informiert über verfügbare RoonOS-Updates und erlaubt deren direkte Installation.

Das neue WebUI informiert über verfügbare RoonOS-Updates und erlaubt deren direkte Installation. Wohnraumgerechter Systemstart: Ein sauber gestalteter Boot Screen ersetzt die bislang eingeblendeten technischen Startmeldungen.

Preis und Verfügbarkeit

RoonOS 3.0 Build 279 steht ab sofort für Teilnehmer des Roon EarlyAccess Programs zur Verfügung. Die Installation erfolgt über eine von Roon Labs LLC. bereitgestellte Early-Access-Instruktionsdatei, die unverändert und unter ihrem ursprünglichen Dateinamen auf das jeweilige RoonOS-System kopiert werden muss. Für die HDMI-Anzeige wird zusätzlich die aktuellste Early-Access-Version von RoonServer benötigt. Auch die Rückkehr zur regulären Produktionsversion erfolgt über eine entsprechende Instruktionsdatei. Da es sich um eine Vorabversion handelt, empfiehlt sich der Einsatz derzeit in erster Linie für erfahrene Anwender und Testsysteme. Einen Termin für die Übernahme der HDMI-Funktion in die reguläre Version von RoonOS nennt Roon Labs LLC. bislang nicht.

Wir meinen…

Der HDMI-Ausgang war bei einem Roon NUCLEUS oder ROCK-System bislang kaum mehr als eine Schnittstelle für Installation und Diagnose. RoonOS 3.0 Build 279 macht daraus erstmals eine im Alltag tatsächlich interessante Funktion: Steht das RoonOS-System ohnehin beim Fernseher, genügt künftig ein HDMI-Kabel, um Albumcover und Wiedergabeinformationen großformatig darzustellen.

Das ersetzt zwar keine vollständige Roon-Bedienoberfläche auf dem TV-Gerät, schafft aber eine ausgesprochen elegante Now-Playing-Lösung ohne zusätzlichen Chromecast, Browser oder Streaming-Client. Dass Roon Labs LLC. zugleich das WebUI, den Boot-Vorgang und verschiedene Wartungsfunktionen überarbeitet, zeigt zudem, dass RoonOS 3.0 nicht allein eine einzelne Display-Funktion nachrüstet. Vorerst bleibt all dies allerdings Early Access – und damit eine Option für Anwender, die neue Funktionen bewusst vor ihrer regulären Freigabe erproben wollen.

Produkt RoonOS 3.0 Build 279 Preis US$ 14,99 pro Monat bei monatlicher Verrechnung

US$ 12,99 pro Monat bei jährlicher Verrechnung

Technische Daten RoonOS 3.0 Build 279

Produkt RoonOS 3.0 Build 279 Software-Version RoonOS 3.0 Build 279 Early Access Systemtyp Betriebssystem für Roon NUCLEUS und ROCK HDMI-Funktion Native Roon Display Zone Darstellung Albumcover, Titel, Interpret, Wiedergabefortschritt und Leerlaufansicht Unterstützte Roon-Systeme Roon NUCLEUS One und Roon NUCLEUS Titan Unterstützte DIY-Systeme ROCK auf kompatiblen Intel NUC Einrichtung Automatische Erkennung unter „Settings → Displays“ Zonen-Zuordnung Frei wählbare Roon Audio-Zone Konfigurationsspeicherung Wiederherstellung nach Netzwerkunterbrechung, Neustart oder Reboot Weitere Neuerungen Überarbeitetes WebUI, Update-Funktion, optimierte Fehlerbehebung und neuer Boot Screen Voraussetzung Aktueller Early-Access-Build von RoonServer Status Early Access

Das könnte Sie auch interessieren