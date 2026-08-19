In aller Kürze Die Speaker Rotel Amora 5 markieren die Rückkehr von Rotel in den Markt für Passivlautsprecher. Als kompakter Zwei-Wege-Bassreflexlautsprecher soll sie sowohl komplette Rotel-Systeme ermöglichen als auch als eigenständige Lösung für klassische HiFi-Anlagen eingesetzt werden können.

Rotel wird seit Jahrzehnten in erster Linie mit Verstärkern, Vor- und Endstufen sowie hochwertigen Quellgeräten in Verbindung gebracht. Lautsprecher gehörten hingegen lange nicht mehr zum aktuellen Produktprogramm des Unternehmens. Mit der neuen Rotel Amora 5 ändert sich das nun: Rotel kehrt in dieses Segment zurück und kann damit künftig eine komplette klassische HiFi-Wiedergabekette von der Quelle über die Verstärkung bis hin zum Lautsprecher anbieten.

Dabei soll die Rotel Amora 5 keineswegs lediglich als Ergänzung zu Komponenten aus eigenem Hause verstanden werden. Rotel legt Wert darauf, den neuen Kompaktlautsprecher so abzustimmen, dass er ebenso mit Elektronik anderer Hersteller kombiniert werden kann. Entsprechend klassisch fällt auch das technische Konzept aus: Zwei Wege, ein Bassreflexgehäuse, eine vergleichsweise unkomplizierte Impedanz und Abmessungen, die eine flexible Integration in unterschiedlichste Stereo-Systeme erlauben.

Key Facts Rotel Amora 5

Konzept: Passiver Zwei-Wege-Bassreflex-Kompaktlautsprecher

Passiver Zwei-Wege-Bassreflex-Kompaktlautsprecher Bestückung: 25 mm Seidenkalotten-Hochtöner und 165 mm Tiefmitteltöner aus gewebtem Faserverbundmaterial

25 mm Seidenkalotten-Hochtöner und 165 mm Tiefmitteltöner aus gewebtem Faserverbundmaterial Frequenzgang: 48 Hz bis 28 kHz

48 Hz bis 28 kHz Trennfrequenz: 2,5 kHz

2,5 kHz Empfindlichkeit: 87 dB bei 2,83 V/1 m

87 dB bei 2,83 V/1 m Nennimpedanz: 8 Ohm

8 Ohm Verstärkerleistung: Empfohlen 30 bis 120 W

Empfohlen 30 bis 120 W Anschlüsse: Vergoldete Lautsprecherterminals für Single-Wire und Bi-Wiring

Vergoldete Lautsprecherterminals für Single-Wire und Bi-Wiring Ausführungen: Matte Black und Matte White

Matte Black und Matte White Preis: Rotel Amora 5 um € 999,- pro Paar

Rotel Amora 5 um € 999,- pro Paar Verfügbarkeit: Rotel Amora 5 ab Oktober 2026

Rotel schließt die letzte Lücke in der eigenen HiFi-Kette

Die Bedeutung der Rotel Amora 5 liegt zunächst weniger in einem einzelnen technischen Merkmal als vielmehr darin, was dieses Produkt für das Portfolio des Herstellers bedeutet. Rotel kann damit erstmals seit vielen Jahren wieder ein komplettes Stereo-System anbieten, bei dem sämtliche wesentlichen Komponenten aus eigenem Hause stammen.

Für Kunden und Fachhandel eröffnet sich damit die Möglichkeit, Quelle, Verstärker und Lautsprecher als aufeinander abgestimmte Lösung von Rotel zusammenzustellen. Gleichzeitig grenzt der Hersteller die Amora 5 bewusst nicht auf diese Rolle ein. Der Lautsprecher soll vielmehr universell genug ausgelegt sein, um auch mit hochwertigen Verstärkern anderer Marken kombiniert zu werden.

„Der Erfolg von Rotel basiert seit jeher auf konsequenter Entwicklungsarbeit, langfristigen Partnerschaften und einer gemeinsamen Leidenschaft für Musik Mit der Amora 5 erweitern wir das Rotel-Erlebnis bis zur letzten Station der Signalkette und schaffen für unsere Partner und Kunden weltweit eine noch vollständigere Systemlösung.“ Peter Kao, Managing Director von Rotel und Vertreter der dritten Generation der Gründerfamilie

Foto © Rotel Co. Ltd. | Rotel Amora 5 Foto © Rotel Co. Ltd. | Rotel Amora 5 Foto © Rotel Co. Ltd. | Rotel Amora 5 Foto © Rotel Co. Ltd. | Rotel Amora 5 Foto © Rotel Co. Ltd. | Rotel Amora 5

Zwei-Wege-Konzept mit Seidenkalotte und 165 mm Tiefmitteltöner

Bei der Rotel Amora 5 setzt der Hersteller auf einen klassischen Zwei-Wege-Aufbau. Den Hochtonbereich übernimmt ein 25 mm Seidenkalotten-Hochtöner, dessen Frequenzbereich laut Rotel bis 28 kHz reicht. Für die Mitten und tiefen Frequenzen steht ein 165 mm Tiefmitteltöner mit einer Membran aus gewebtem Faserverbundmaterial bereit.

Rotel hebt insbesondere die Dämpfungseigenschaften dieses Membranmaterials hervor, die zu einer ausgewogenen und kontrollierten Wiedergabe beitragen sollen. Beide Chassis werden über eine Frequenzweiche bei 2,5 kHz miteinander verbunden.

Die Abstimmung der Frequenzweiche und die Auswahl ihrer Bauteile sollen einen möglichst gleichmäßigen Übergang zwischen beiden Chassis gewährleisten. Gleichzeitig nennt Rotel eine kohärente Abbildung und eine breite, stabile Klangbühne als wesentliche Entwicklungsziele.

Resonanzoptimiertes MDF-Gehäuse und rückseitiges Bassreflexsystem

Ein ebenso wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist das Gehäuse. Rotel setzt auf eine Konstruktion aus MDF, die gezielt darauf ausgelegt wurde, unerwünschte Resonanzen und damit mögliche Klangverfärbungen möglichst gering zu halten.

Das Bassreflexsystem arbeitet mit einer rückseitig angeordneten Öffnung. In Verbindung mit dem 165 mm Tiefmitteltöner gibt Rotel für die Amora 5 einen Frequenzgang von 48 Hz bis 28 kHz an.

Mit 350 mm Höhe, 190 mm Breite und 300 mm Tiefe bleibt die Rotel Amora 5 vergleichsweise kompakt. Das Gewicht beträgt 7,7 kg pro Lautsprecher. Damit bewegt sich das Modell in einem Format, das sowohl für den Einsatz auf geeigneten Lautsprecherständern als auch für unterschiedliche Wohnraumkonzepte interessant sein dürfte.

8 Ohm Nennimpedanz und Verstärker zwischen 30 und 120 W

Auch bei der elektrischen Auslegung verfolgt Rotel einen praxisgerechten Ansatz. Die Nennimpedanz der Rotel Amora 5 beträgt 8 Ohm, die Empfindlichkeit gibt der Hersteller mit 87 dB bei 2,83 V und einem Meter an. Als geeignete Verstärkerleistung nennt Rotel einen Bereich zwischen 30 und 120 W.

Damit ist die Amora 5 nicht auf besonders leistungsstarke Verstärker festgelegt und dürfte sich mit einer entsprechend breiten Auswahl an Stereo-Vollverstärkern sowie Vor- und Endstufenkombinationen einsetzen lassen.

Auf der Rückseite stehen zwei Paar vergoldete Lautsprecheranschlüsse zur Verfügung. Die Rotel Amora 5 kann damit klassisch im Single-Wire-Betrieb angeschlossen werden, bietet aber ebenso die Möglichkeit zum Bi-Wiring.

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Matte Black oder Matte White

Beim Design setzt Rotel auf eine bewusst zurückhaltende Gestaltung. Angeboten wird die Rotel Amora 5 in den beiden Ausführungen Matte Black und Matte White, sodass sie sich sowohl mit dunkler als auch heller Elektronik und unterschiedlichen Einrichtungskonzepten kombinieren lässt.

Die Front kommt ohne sichtbare Verschraubungen aus. Eine magnetisch befestigte Stoffabdeckung erlaubt es, die Chassis vollständig zu verdecken, während die Rotel Amora 5 ohne Abdeckung ihre klassisch gegliederte Schallwand mit übereinander angeordnetem Hoch- und Tiefmitteltöner zeigt. Rotel beschreibt die Gestaltung ausdrücklich als für moderne Hörräume konzipiert.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Komplette Rotel HiFi-Kette: Mit der Rotel Amora 5 kann Rotel wieder ein vollständiges Stereo-System von der Quelle bis zum Lautsprecher anbieten.

Mit der Rotel Amora 5 kann Rotel wieder ein vollständiges Stereo-System von der Quelle bis zum Lautsprecher anbieten. Universell kombinierbar: Die Abstimmung ist nicht allein auf Rotel-Elektronik ausgelegt, sondern erlaubt die Kombination mit Verstärkern unterschiedlichster Hersteller.

Die Abstimmung ist nicht allein auf Rotel-Elektronik ausgelegt, sondern erlaubt die Kombination mit Verstärkern unterschiedlichster Hersteller. Bewährtes Zwei-Wege-Konzept: Ein 25 mm Seidenkalotten-Hochtöner und ein 165 mm Tiefmitteltöner bilden eine klassische und überschaubare Lautsprecherarchitektur.

Ein 25 mm Seidenkalotten-Hochtöner und ein 165 mm Tiefmitteltöner bilden eine klassische und überschaubare Lautsprecherarchitektur. Praxisgerechte Verstärkeranforderungen: 8 Ohm Nennimpedanz und eine empfohlene Verstärkerleistung von 30 bis 120 W eröffnen eine breite Auswahl geeigneter Elektronik.

8 Ohm Nennimpedanz und eine empfohlene Verstärkerleistung von 30 bis 120 W eröffnen eine breite Auswahl geeigneter Elektronik. Flexible Verkabelung: Zwei Paar vergoldete Lautsprecherterminals ermöglichen sowohl Single-Wire als auch Bi-Wiring.

Zwei Paar vergoldete Lautsprecherterminals ermöglichen sowohl Single-Wire als auch Bi-Wiring. Kompakte Abmessungen: Mit 350 × 190 × 300 mm lässt sich die Rotel Amora 5 flexibel in unterschiedliche Stereo- und Wohnraumkonzepte integrieren.

Mit 350 × 190 × 300 mm lässt sich die Rotel Amora 5 flexibel in unterschiedliche Stereo- und Wohnraumkonzepte integrieren. Zwei Farbvarianten: Matte Black und Matte White erlauben eine dezente Anpassung an Einrichtung und Elektronik.

Matte Black und Matte White erlauben eine dezente Anpassung an Einrichtung und Elektronik. Saubere Frontgestaltung: Magnetische Stoffabdeckungen ermöglichen eine vollständig schraubenlose Optik der Schallwand.

Preis und Verfügbarkeit

Die Rotel Amora 5 soll ab Oktober 2026 über den autorisierten Fachhandel erhältlich sein. Der passive Kompaktlautsprecher wird in den Ausführungen Matte Black und Matte White angeboten. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Rotel Amora 5 beträgt € 999,- pro Paar.

Wir meinen…

Mit der Rotel Amora 5 schließt Rotel Co. Ltd. eine seit vielen Jahren bestehende Lücke im eigenen Portfolio und kann künftig wieder eine komplette klassische HiFi-Kette aus einer Hand anbieten. Dass der Hersteller dabei auf einen vergleichsweise konventionellen Zwei-Wege-Bassreflexlautsprecher setzt, erscheint durchaus nachvollziehbar: Die Amora 5 präsentiert sich kompakt, unkompliziert in der Verstärkerwahl und bewusst nicht ausschließlich als Ergänzung zu Rotel-Elektronik. Einfach wird der Einstieg dennoch nicht, denn gerade der Markt für passive Lautsprecher ist außerordentlich dicht besetzt und bietet Musikliebhabern heute eine enorme Auswahl etablierter Marken und Modelle in nahezu jeder Preisklasse. Die Rotel Amora 5 muss sich daher nicht nur innerhalb eines Rotel-Systems behaupten, sondern auch zeigen, ob sie genügend Eigenständigkeit mitbringt, um sich in diesem ausgesprochen wettbewerbsintensiven Umfeld einen festen Platz zu sichern.

Produkt Rotel Amora 5 Preis € 999,- pro Paar

Technische Daten Rotel Amora 5

Produkt Rotel Amora 5 Produkttyp Passiver Lautsprecher Bauprinzip Zwei-Wege-Bassreflexlautsprecher Hochtöner 1 × 25 mm Seidenkalotten-Hochtöner Tiefmitteltöner 1 × 165 mm Tiefmitteltöner aus gewebtem Faserverbundmaterial Trennfrequenz 2,5 kHz Frequenzgang 48 Hz bis 28 kHz Empfindlichkeit 87 dB bei 2,83 V/1 m Nennimpedanz 8 Ohm Empfohlene Verstärkerleistung 30 bis 120 W Gehäuse MDF Bassreflexsystem Rückseitig Lautsprecheranschlüsse Zwei Paar vergoldete Anschlüsse, Single-Wire oder Bi-Wiring Frontabdeckung Magnetisch befestigte Stoffabdeckung Ausführungen Matte Black, Matte White Abmessungen 350 × 190 × 300 mm Gewicht 7,7 kg pro Stück

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