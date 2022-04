Rotel C8 und Rotel C8+ – Zwei neue Custom Installation-Verstärker

In aller Kürze Leistung mit hohem Wirkungsgrad verspricht Rotel für die neuen Verstärker-Systeme Rotel C8 und Rotel C8+.

Rotel C8 und Rotel C8+, so präsentieren sich die beiden neuen Verstärker-Systeme aus dem Hause Rotel Co. Ltd., die das Unternehmen als Lösungen für den Bereich Custom Installation konzipierte und als Systeme anpreist, die Leistung mit hohem Wirkungsgrad in kompakter, für den Rack-Einbau konzipierter Form bieten sollen. Man habe hiermit, so der Hersteller, zwei Systeme im Angebot, die im Bereich Custom Installation neue Maßstäbe in puncto Klangqualität und Performance setzen sollen.

60 Jahre Audiotechnik-Tradition

Rotel Co. Ltd. betont, dass die neuen Modelle Rotel C8 und Rotel C8+ auf 60jähriger Audiotechnik-Tradition des Unternehmens basieren und, auch wenn diese für Custom Installation ausgelegt sind, für eine Wiedergabe auf hohem Klangniveau konzipiert wurden.

Man setzt hierbei somit auf eine klassische Auslegung in Class A/B, wobei man nicht allein auf eine leistungsstarke, sondern zudem vor allem auch musikalische Darbietung achtete.

Die beiden Systeme sind jeweils als Lösungen ausgelegt, die bis zu acht Kanäle bedienen können und auf Tugenden vertrauen, die in der Entwicklung von HiFi-Elektronik für Rotel Co. Ltd. als Standard gelten.

Verstärker in Class A/B mit 70 oder gar 150 Watt Leistung pro Kanal

So verfügen die beiden Systeme Rotel C8 und Rotel C8+ über überdimensionierte Ringkern-Transformatoren aus eigener Fertigung, die eine Reihe von speziellen Hochstrom-Leistungstransistoren versorgen. Damit sei sichergestellt, dass die Custom Installation Verstärker selbst anspruchsvolle Lautsprecher-Systeme in großen zu beschallenden Hörbereichen problemlos ansteuern können.

Während das Modell Rotel C8 pro Kanal 70 Watt an Lautsprecher-Systemen mit einer Impedanz von 4 Ohm entfaltet, stehen beim Rotel C8+ sogar 150 Watt pro Kanal zur Verfügung, wobei diese Angaben für den Fall gelten, dass alle Kanäle angesteuert werden.

Interessant ist, dass die Zonenausgänge auch überbrückt werden können, um eine noch höhere Ausgangsleistung pro Kanal zu erreichen.

Das Feature PA-Override mit automatischer Erkennung und Umschaltung stellt maximale Flexibilität bei der Installation sicher. Beide Geräte verfügen über vier analoge Eingänge, die durch eine interne Matrixschaltung allen Zonenausgängen zur Verfügung stehen und deren Lautstärke, Balance, Bässe und Höhen jeweils individuell einstellbar sind. Der Rotel C8+ verfügt zudem über je zwei optische und koaxiale digitale Eingänge, die Audiodaten mit 24 Bit und 192 kHz für alle Ausgänge unterstützen.

Foto © Rotel Co. Ltd. | Rotel C8 und Rotel C8+ Custom Installation Amplifier

Einfache Bedienung Dank Grafik-Display

Gerade bei Lösungen für den Custom Installation-Bereich steht nicht immer eine besonders einfache Bedienung im Fokus, das muss man klar festhalten. Bei den Systemen Rotel C8 und Rotel C8+ soll dies hingegen anders gelöst sein, denn an der an der Vorderseite beider Verstärker befindet sich ein Grafik-Display mit Bedienelementen für eine anwenderfreundliche Einrichtung und Steuerung.

Damit können Nutzer die jeweils gewünschte aktive Eingangsquelle wählen und die Lautstärke für jede Zone in Echtzeit regeln. Das speziell entwickelte Gehäuse mit 2 Höheneinheiten (HE) benötigt keinen Abstand nach oben oder unten.

Die mitgelieferten Befestigungswinkel ermöglichen eine äußerst effiziente Rack-Montage. Die Lautsprecherausgänge verfügen über abnehmbare Phoenix-Steckverbinder mit Schraubensicherung zur Vorverkabelung. Dank Ethernet- und RS-232-Schnittstelle sowie 12 V Trigger-Anschluss lassen sich die Geräte mühelos in gängige Steuersysteme einbinden. So anpassungsfähig lassen sie sich in nahezu jedes System ganz einfach integrieren, lautet das Versprechen des Herstellers.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Custom Installation Verstärker-Systeme aus dem Hause Rotel Co. Ltd. sollen nach Angaben von Sound United LLC. voraussichtlich ab Juli 2022 im Fachhandel zu finden sein. Dass man hier allein auf Schwarz setzt, ist wohl auf Grund des Einsatzzwecks nachvollziehbar. Der unverbindlich empfohlene Verkaufspreis für den Rotel C8 wird mit € 2.600,-, jener für den Rotel C8+ mit € 3.200,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Verstärker-Systeme für den Custom Installation-Bereich stellen überaus flexible Lösungen dar, wenn es um die Beschallung von Geschäftsräumen, Projekten in der Hotellerie oder Gastronomie geht. Hochwertige Lösungen dieser Art kommen aber auch vielfach im privaten Umfeld zum Einsatz, etwa für die Realisierung dezenter Multiroom Audio-Streaming-Systeme oder auch im Home Cinema-Umfeld. Derartige Lösungen will nun Rotel Co. Ltd. mit den beiden neuen Systemen Rotel C8 und Rotel C8+ im Angebot haben.

PRODUKT Rotel C8 und Rotel C8+ Preis Rotel C8 € 2.600,-

Rotel C8+ € 3.200,-