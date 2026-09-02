In aller Kürze Mit Rotel MICHI Prestige P430 und Rotel MICHI Prestige S430 erhält die Rotel MICHI Prestige Series erstmals in der aktuellen Generation eine aufeinander abgestimmte Vor- und Endstufenlösung. Der P430 übernimmt mit ESS SABRE DAC, MM-Phono-Vorstufe, HDMI ARC, PC USB, Bluetooth sowie symmetrischen und unsymmetrischen Anschlüssen die Rolle der Schaltzentrale, während die S430 auf ein kräftiges Class-AB-Konzept mit groß dimensioniertem Linearnetzteil setzt. Gemeinsam mit dem Rotel MICHI Prestige Q430 CD Player entsteht damit eine Alternative zur Lösung rund um den Rotel MICHI Prestige X430 Integrated Amplifier.

Eine separate Vor- und Endstufe eröffnet Entwicklern die Möglichkeit, Schnittstellen und Signalverarbeitung sowie Leistungsverstärkung konsequenter voneinander zu trennen. Genau diesen Ansatz verfolgt Rotel Co. Ltd. mit dem neuen Rotel MICHI Prestige P430 und der Rotel MICHI Prestige S430. Während der P430 analoge und digitale Quellen zusammenführt und dabei vom Plattenspieler über TV-Ton bis hin zu Computer Audio ein bemerkenswert breites Einsatzspektrum abdeckt, ist die S430 als leistungsstarke Class-AB-Stereo-Endstufe für entsprechend anspruchsvolle Lautsprecher ausgelegt. Beide Komponenten greifen das Industriedesign der aktuellen Rotel MICHI Prestige Series auf und sind insbesondere als Partner des Rotel MICHI Prestige Q430 CD Player konzipiert – eine Lösung für all jene, die gegenüber dem Vollverstärker Rotel MICHI Prestige X430 bewusst auf ein separates Verstärkerkonzept setzen wollen. Der P430 kombiniert dazu unter anderem einen ESS SABRE ES9028PRO 8-Kanal-DAC mit symmetrischer Signalführung, MM-Phono-Eingang, HDMI ARC, PC USB und Bluetooth, während bei der S430 ein groß dimensioniertes Linearnetzteil samt eigens gefertigtem Ringkerntransformator und hoher Speicherkapazität die Basis für entsprechende Leistungsreserven bildet.

Key Facts Rotel MICHI Prestige P430 und Rotel MICHI Prestige S430

Rotel MICHI Prestige P430 als Stereo-Vorverstärker und D/A-Wandler

ESS SABRE ES9028PRO 32 Bit 8-Kanal-DAC

Symmetrische XLR- und unsymmetrische Cinch-Anschlüsse sowie MM-Phono-Eingang

HDMI ARC, koaxial S/PDIF, optisch S/PDIF und PC USB mit bis zu 32 Bit 384 kHz sowie DSD256

Bluetooth mit SBC, AAC, aptX und aptX HD

Roon Tested

Rotel MICHI Prestige S430 als Class-AB-Stereo-Endstufe mit bis zu 390 Watt pro Kanal an 4 Ohm

Groß dimensionierter, im eigenen Haus gefertigter Ringkerntransformator und hohe Speicherkapazität

Symmetrische XLR- und Cinch-Eingänge, Bi-Wiring-fähige Lautsprecheranschlüsse und 12 V Trigger

Farbdisplay mit wählbarer VU-Meter- und Spektrumanzeige

Preis jeweils € 3.999,-, Auslieferung voraussichtlich ab Oktober 2026

Rotel MICHI Prestige P430 – Schaltzentrale für analoge und digitale Quellen

Der Rotel MICHI Prestige P430 ist weit mehr als eine klassische analoge Vorstufe. Rotel kombiniert hier die eigentliche Vorverstärkersektion mit einem umfangreich ausgestatteten D/A-Wandler und deckt damit nahezu alle Quellen ab, die in einer modernen Stereo-Anlage relevant sein können.

Für klassische analoge Zuspieler stehen sowohl unsymmetrische Cinch- als auch symmetrische XLR-Verbindungen zur Verfügung. Ein eigener MM-Phono-Eingang erlaubt darüber hinaus den direkten Anschluss eines Plattenspielers mit Moving-Magnet-Tonabnehmer. Auch auf der Ausgangsseite bietet der P430 sowohl Cinch als auch XLR, womit sich neben der neuen S430 selbstverständlich ebenso andere Leistungsverstärker oder Aktivlautsprecher ansteuern lassen.

Für digitale Quellen setzt Rotel auf den ESS SABRE ES9028PRO, einen 32 Bit 8-Kanal-DAC. Nach Angaben des Herstellers wird dieser mit einer auf geringe Jitter-Einflüsse ausgelegten Taktung kombiniert. Koaxiale und optische S/PDIF-Eingänge stehen ebenso bereit wie PC USB. Über S/PDIF lassen sich Signale bis 24 Bit 192 kHz verarbeiten, über USB Audio Class 2.0 reicht die Unterstützung bis PCM mit 32 Bit 384 kHz sowie DSD256 mit 11,2 MHz. Zusätzlich wird DoP bis 5,6 MHz unterstützt.

Foto © Rotel Co. Ltd. | Rotel MICHI Prestige P430 und Rotel MICHI Prestige S430 Foto © Rotel Co. Ltd. | Rotel MICHI Prestige P430 und Rotel MICHI Prestige S430 Foto © Rotel Co. Ltd. | Rotel MICHI Prestige P430 und Rotel MICHI Prestige S430 Foto © Rotel Co. Ltd. | Rotel MICHI Prestige P430 und Rotel MICHI Prestige S430 Foto © Rotel Co. Ltd. | Rotel MICHI Prestige P430 und Rotel MICHI Prestige S430

HDMI ARC bindet auch den Fernseher ein

Eine für moderne Stereo-Systeme besonders wichtige Rolle spielt der HDMI-ARC-Anschluss. Damit lässt sich der Fernseher direkt als Quelle in das HiFi-System integrieren. Unterstützt wird dabei Zweikanal-PCM mit bis zu 24 Bit 48 kHz sowie HDMI CEC. Es handelt sich ausdrücklich um HDMI ARC und nicht HDMI eARC. Hinzu kommt die Zertifizierung als Roon Tested. Wichtig ist dabei die Abgrenzung: Roon Tested ist nicht mit Roon Ready gleichzusetzen und macht den P430 somit nicht zu einem eigenständigen Netzwerk-Streaming-Client. Die vorliegenden Herstellerangaben weisen auch keine integrierten Streaming-Dienste oder eine entsprechende Netzwerk-Streaming-Plattform aus. Für drahtlose Zuspielung steht allein Bluetooth mit SBC, AAC, aptX und aptX HD bereit.

Auch bei der Ausgangssektion bleibt Rotel vergleichsweise flexibel. Neben den symmetrischen XLR- und Cinch-Ausgängen besitzt der P430 einen 6,35 mm Kopfhöreranschluss auf der Front sowie zwei Sub Out. Damit können beispielsweise Stereo-Systeme mit einem oder zwei aktiven Subwoofern aufgebaut werden.

Koaxiale und optische Digitalausgänge erlauben außerdem die Weitergabe digitaler Signale an externe Prozessoren oder andere entsprechend ausgestattete Komponenten. Rotel setzt beim P430 zudem auf eine symmetrische Signalarchitektur, separate Stromversorgungsbereiche und eine auf möglichst geringe Störeinflüsse ausgelegte Masseführung.

Rotel MICHI Prestige S430 – Class AB mit kräftigem Linearnetzteil

Die Rotel MICHI Prestige S430 übernimmt innerhalb des Duos die Leistungsverstärkung. Im Zentrum steht eine Class-AB-Ausgangsstufe, deren Energieversorgung über ein groß dimensioniertes Linearnetzteil erfolgt. Dessen Basis bildet ein eigens entwickelter und im eigenen Haus gefertigter Ringkerntransformator in Verbindung mit einer entsprechend großzügig ausgelegten Speicherkondensatorbank.

Bei der Ausgangsleistung ist eine genauere Betrachtung der Herstellerangaben erforderlich. Rotel nennt 230 Watt pro Kanal an 8 Ohm als „Continuous Power Output“ nach Non-FTC-Messung, 250 Watt pro Kanal an 8 Ohm als FTC Power Output sowie maximal 390 Watt pro Kanal an 4 Ohm. Damit lässt sich auch die scheinbar widersprüchliche Angabe von 230 beziehungsweise 250 Watt in den bereitgestellten Unterlagen erklären.

Die Mindestimpedanz gibt Rotel mit 4 Ohm an, der Dämpfungsfaktor beträgt 350 bei 1 kHz und 8 Ohm. Die S430 soll damit insbesondere auch für Lautsprecher ausgelegt sein, die nicht allein hohe Leistung, sondern entsprechend stabile Stromlieferfähigkeit verlangen.

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XLR oder Cinch und Bi-Wiring

Für die Verbindung mit einer Vorstufe besitzt die S430 sowohl symmetrische XLR- als auch unsymmetrische Cinch-Eingänge. Zwei 5-Wege-Lautsprecheranschluss-Sätze ermöglichen unter anderem Bi-Wiring-Konfigurationen.

Für die Systemsteuerung steht ein 12 V Trigger zur Verfügung. Gerade innerhalb einer Anlage aus mehreren MICHI-Komponenten können damit Ein- und Ausschaltvorgänge miteinander gekoppelt werden.

Ein markantes Detail ist das TFT-Display der S430. Neben unterschiedlichen Darstellungen eines VU-Meters kann auch eine Spektrumanzeige gewählt werden. Das Display macht die Leistungsverstärkung damit ähnlich wie bei anderen aktuellen MICHI-Lösungen zu einem sichtbaren Bestandteil des Systemdesigns.

Gemeinsam mit dem Rotel MICHI Prestige Q430

P430 und S430 wurden laut Rotel auch optisch als Partner für den Rotel MICHI Prestige Q430 CD Player konzipiert. Damit stehen innerhalb der aktuellen Prestige Series zwei unterschiedliche Wege für eine komplette Elektronik-Kette offen.

Wer eine kompaktere Lösung bevorzugt, kann den Q430 mit dem Rotel MICHI Prestige X430 Integrated Amplifier kombinieren. Der neue P430 und die S430 richten sich hingegen an jene Anwender, die Vor- und Leistungsverstärkung bewusst in getrennten Komponenten realisieren wollen.

Dabei ist die Kombination keineswegs zwingend: Der P430 lässt sich über XLR oder Cinch ebenso mit anderen Endstufen oder direkt mit Aktivlautsprechern einsetzen. Umgekehrt kann die S430 selbstverständlich von einer anderen geeigneten Vorstufe angesteuert werden.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Konsequentes separates Verstärkerkonzept: P430 und S430 teilen Signalverarbeitung und Leistungsverstärkung auf zwei eigenständige Komponenten auf.

P430 und S430 teilen Signalverarbeitung und Leistungsverstärkung auf zwei eigenständige Komponenten auf. Umfangreiche Quellenwahl: Der P430 bindet analoge Cinch- und XLR-Quellen, MM-Plattenspieler, digitale Zuspieler, Computer und Fernseher ein.

Der P430 bindet analoge Cinch- und XLR-Quellen, MM-Plattenspieler, digitale Zuspieler, Computer und Fernseher ein. Hochwertige D/A-Wandlung: Ein ESS SABRE ES9028PRO 8-Kanal-DAC übernimmt die Verarbeitung digitaler Audiosignale.

Ein ESS SABRE ES9028PRO 8-Kanal-DAC übernimmt die Verarbeitung digitaler Audiosignale. Hi-res Audio über PC USB: PCM wird bis 32 Bit 384 kHz, DSD bis DSD256 unterstützt.

PCM wird bis 32 Bit 384 kHz, DSD bis DSD256 unterstützt. Flexible Systemintegration: XLR und Cinch sowie zwei Sub Out machen den P430 auch für Aktivlautsprecher und Subwoofer-Systeme interessant.

XLR und Cinch sowie zwei Sub Out machen den P430 auch für Aktivlautsprecher und Subwoofer-Systeme interessant. Hohe Leistungsreserven: Die S430 erreicht maximal 390 Watt pro Kanal an 4 Ohm.

Die S430 erreicht maximal 390 Watt pro Kanal an 4 Ohm. Aufwendige Stromversorgung: Ringkerntransformator aus eigener Fertigung und hohe Speicherkapazität bilden die Basis der S430.

Ringkerntransformator aus eigener Fertigung und hohe Speicherkapazität bilden die Basis der S430. Durchgängiges Prestige-Konzept: P430 und S430 sind optisch und technisch als Partner des Rotel MICHI Prestige Q430 ausgelegt.

Preis & Verfügbarkeit

Der Rotel MICHI Prestige P430 und die Rotel MICHI Prestige S430 können nach Angaben des Vertriebs ab sofort über autorisierte Fachhändler bestellt werden. Die Auslieferung ist voraussichtlich ab Oktober 2026 vorgesehen.

Für den Rotel MICHI Prestige P430 wird eine unverbindliche Preisempfehlung von € 3.999,- angegeben. Ebenso beträgt die unverbindliche Preisempfehlung für die Rotel MICHI Prestige S430 € 3.999,-.

Wir meinen…

Mit P430 und S430 wird die aktuelle Rotel MICHI Prestige Series für anspruchsvollere, bewusst separat aufgebaute Stereo-Systeme deutlich interessanter. Vor allem der P430 überzeugt konzeptionell durch seine breite Aufstellung zwischen klassischer Analogtechnik, MM-Phono, Computer Audio und HDMI ARC, während die S430 mit einem aufwendig realisierten Class-AB-Konzept die passende Leistungsreserve bereitstellt. Besonders sinnvoll erscheint die Kombination von Rotel für Anwender, die ein separates Vor-/Endstufensystem suchen, ohne bei moderner Quellenintegration auf die Möglichkeiten eines aktuellen Vorverstärkers verzichten zu wollen.

Produkt Rotel MICHI Prestige P430 und Rotel MICHI Prestige S430 Preis Rotel MICHI Prestige P430 € 3.999,-

Rotel MICHI Prestige S430 € 3.999,-

Technische Daten Rotel MICHI Prestige P430

Produkt Rotel MICHI Prestige P430 Produkttyp Stereo-Vorverstärker und D/A-Wandler D/A-Wandler ESS SABRE ES9028PRO, 32 Bit, 8 Kanal Analoge Eingänge Cinch, symmetrisch XLR, MM Phono Analoge Ausgänge Cinch, symmetrisch XLR Digitale Eingänge koaxial S/PDIF, optisch S/PDIF, HDMI ARC, PC USB S/PDIF PCM bis 24 Bit 192 kHz PC USB USB Audio Class 2.0, PCM bis 32 Bit 384 kHz DSD bis DSD256, 11,2 MHz; DoP bis 5,6 MHz HDMI ARC CEC, Zweikanal-PCM bis 24 Bit 48 kHz Bluetooth aptX HD, AAC Roon Roon Tested Weitere Ausgänge 2 × Sub Out, koaxialer und optischer Digitalausgang Kopfhörer 6,35 mm Klinke Gesamtklirrfaktor < 0,002 % Leistungsaufnahme 45 W Standby < 0,5 W Abmessungen 431 × 148 × 404 mm Front-Panel-Höhe 131 mm Gewicht ca. 11 kg Ausführung Schwarz

Technische Daten Rotel MICHI Prestige S430

Produkt Rotel MICHI Prestige S430 Produkttyp Stereo-Leistungsverstärker Verstärkerprinzip Class AB Ausgangsleistung 8 Ohm 230 W/Kanal Continuous non-FTC; 250 W/Kanal FTC Maximale Ausgangsleistung 390 W/Kanal an 4 Ohm, non-FTC Gesamtklirrfaktor < 0,03 % Intermodulationsverzerrungen < 0,03 % Frequenzgang 10 Hz bis 100 kHz Dämpfungsfaktor 350 bei 1 kHz, 8 Ohm Minimale Lautsprecherimpedanz 4 Ohm Eingänge Cinch, symmetrisch XLR Verstärkung Cinch 26,5 dB; XLR 20,5 dB Signal-Rausch-Verhältnis > 115 dB Lautsprecheranschlüsse 5-Wege-Anschlüsse, Bi-Wiring möglich Systemsteuerung 12 V Trigger Anzeige TFT-Display mit VU-Meter- und Spektrumanzeige Leistungsaufnahme 550 W Standby < 0,5 W Abmessungen 431 × 148 × 405 mm Front-Panel-Höhe 131 mm Gewicht 17,5 kg Ausführung Schwarz

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