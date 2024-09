Rotel MICHI Q5 Transport DAC – Der Digital Hub der Rotel MICHI Series

In aller Kürze Als High-end CD-Player und moderner D/A-Wandler soll sich der neueste Spross von Rotel Co. Ltd. aus der Rotel MICHI Series, der Rotel MICHI Q5 Transport DAC präsentieren.

Es mutet durchaus zunächst ein wenig seltsam an, wenn Rotel Co. Ltd. beim neuesten Spross der herausragenden Rotel MICHI Series von einem so genannten CD-Transport spricht, denn schließlich definiert dieser Begriff normalerweise eine Lösung, die allein dem Auslesen von Audio CDs gewidmet ist, die Signalwandlung von Digital hin zu Analog jedoch externen Spezialisten überlässt. Insofern überrascht Rotel Co. Ltd. wohl so manchen, wenn man nunmehr den neuen Rotel MICHI Q5 Transport DAC präsentiert.

Bei genauerer Betrachtung ist aber schnell klar, warum man dies bei der renommierten japanischen High-end HiFi-Schmiede exakt diese Beschreibung wählte, will man doch damit ganz klar darauf verweisen, dass man letztlich zwei Spezialisten – einen hochpräzisen CD-Mechanismus sowie einen auf exakte Signalwandlung optimierten DAC – in einem Gerät vereinte.

Ein CD-Player und DAC, der modernste Technologien und traditionelle Handwerkskunst verbindet

Die so genannte Rotel MICHI Series stellt eine ganz besonders herausragende Produktlinie der traditionsreichen japanischen High-end HiFi-Schmiede Rotel Co. Ltd. dar. Gleichgültig, um welches Produkt es sich hierbei handelt, jedwede Lösung dieser Serie kann geradezu als Paradebeispiel dafür heran gezogen werden, was Lösungen aus dem Hause Rotel Co. Ltd. seit jeher auszeichnet.

So gilt auch für den neuesten Spross Rotel MICHI Q5 Transport DAC, dass es sich um eine Lösung handelt, bei der modernste Technologien zum Einsatz kommen und diese meisterhaft mit traditioneller Handwerkskunst verbunden werden.

Auf den ersten Blick vermittelt somit der neue Rotel MICHI Q5 Transport DAC den Eindruck, dass man hier einmal mehr ein herausragendes Produkt vor sich hat, das ganz klar dem Premium Segment zuzuordnen ist.

In bewährter Art und Weise präsentiert sich das Gerät mit edler Front, auf der ein TFT-Farbdisplay nicht nur alle relevanten Informationen, sondern zudem etwa auch Album Cover Artwork anzeigt. Seitlich angebrachten Kühlelementen aus Aluminium sehen nicht nur elegant aus, sie leiten auch die Abwärme effektiv ab und an der Oberseite des Geräts befindet sich Laufwerk. Der Rotel MICHI Q5 Transport DAC ist somit als so genannter Top-Loader ausgeführt.

Das System bringt mit Abmessungen von 485 x 150x 452 mm stolze 23,5 kg auf die Waage, ein klarer Beleg für die bewährt solide Verarbeitung und ein erster Hinweis darauf, dass man im Inneren allein feinste Komponenten mit komplexen Aufbau findet.

Foto © Rotel Co. Ltd. | Rotel MICHI Q5 Transport DAC Foto © Rotel Co. Ltd. | Rotel MICHI Q5 Transport DAC Foto © Rotel Co. Ltd. | Rotel MICHI Q5 Transport DAC Foto © Rotel Co. Ltd. | Rotel MICHI Q5 Transport DAC Foto © Rotel Co. Ltd. | Rotel MICHI Q5 Transport DAC Foto © Rotel Co. Ltd. | Rotel MICHI Q5 Transport DAC

Top-Loader mit solidem Laufwerk

Mit zu dem durchaus beeindruckendem Gewicht trägt allen voran auch der CD-Transport selbst bei, denn es handelt sich um ein Laufwerk ausgeführt als Top-Loader, dessen Chassis mittels CNC aus Aluminium gefräst wird und damit besonders robust und stabil ist. Wenn Rotel Co. Ltd. von einem hochpräzisem CD-Mechanismus spricht, kommt das nicht von ungefähr…

8-Kanal DAC und symmetrische Signalverarbeitung

Herzstück des neuen Rotel MICHI Q5 Transport DAC ist ein 8-Kanal DAC des Typs ESS ES9028PRO des Spezialisten ESS Technology Inc., wobei jeweils vier Kanäle für den linken, und die übrigen vier für den rechten Kanal eingesetzt werden. Damit sei eine Signalwandlung mit enormer Dynamik-Reserve, höchster Präzision und frei von jedweden klangschädigenden Einflüssen garantiert, wie der Hersteller verspricht, wobei Signale in Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 192 kHz sowie DSD bis hin zu DSD256 und zudem auch MQA verarbeitet werden können.

Das volle Spektrum steht hierbei natürlich über den USB-B Port des Rotel MICHI Q5 Transport DAC bereit, mittels dessen ein PC oder Mac als Quelle mit asynchroner Datenübertragung angeschlossen werden können. Hierbei kann der neue Rotel MICHI Q5 Transport DAC laut Herstellerangaben als Roon Tested genutzt werden.

Über de optischen sowie koaxialen S/PDIF-Schnittstellen unterstützt der neue Rotel MICHI Q5 Transport DAC lediglich Signale in Linear PCM mit bis zu 24 Bit und 192 kHz, dies sei der Vollständigkeit wegen angeführt.

Die analoge Ausgangsstufe ist vollsymmetrisch ausgeführt und somit stehen neben unsymmetrischen Cinchbuchsen auch XLR als symmetrische analoge Ausgänge bereit.

Erwähnt sei noch, dass der neue Rotel MICHI Q5 Transport DAC über eine bewusst großzügig dimensionierte Stromversorgung basierend auf Ringkern-Transformatoren setzt und an seiner Rückseite neben 12 V Trigger Anschlüssen auch eine RS232 Schnittstelle sowie eine RJ45 Schnittstelle für die Integration in diverse Steuerungslösungen bereit hält.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Rotel MICHI Q5 Transport DAC soll in Bälde zur Verfügung stehen, der Hersteller spricht von November 2024. Dieser gibt übrigens als Richtpreis US$ 6.999,- an.

Wir meinen…

Mit dem neuen Rotel MICHI Q5 Transport DAC biete man eine Lösung der Rotel MICHI Series an, die für makellosen Klang und ultimative Leistung stehe, so die japanische High-end HiFi-Schmiede Rotel Co. Ltd. Der Rotel Michi Q5 Transport DAC wurde für anspruchsvolle Audiophile entwickelt und soll durch unübertroffene Leistung und ästhetische Eleganz bestechen und sich damit als flexibler Digital Hub in einem feinen Audiosystem bewähren können.

PRODUKT Rotel MICHI Q5 Transport DAC Preis US$ 6.999,-

