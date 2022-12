In aller Kürze Es ist der erste Netzwerk-Streaming-Verstärker der Marke Rotel, der nunmehr mit dem neuen Rotel S14 Integrated Network Streamer präsentiert wird.

Es sei ein leistungsstarker Netzwerk-Streaming-Verstärker der Marke Rotel, der nunmehr mit dem neuen Rotel S14 Integrated Network Streamer von Sound United LLC. präsentiert wird. Man richte sich damit allen voran an anspruchsvolle Musik-Liebhaber, die nicht nur einen tadellos ausgestatteten Stereo Vollverstärker suchen, sondern mit diesem auch gleich den besonders einfachen Zugriff auf eine zentrale Netzwerk-Speicherlösung sowie verschiedenste Streaming-Dienste wünschen.

Rotel S14 Integrated Network Streamer – Flexibilität für perfekten HiFi-Genuss

Der neue Rotel S14 Integrated Network Streamer sei eine Lösung für den anspruchsvollen Musik-Liebhaber, stelle somit die perfekte Kombination aus leistungsstarkem Stereo Vollverstärker und flexiblem, intuitiv zu bedienendem Streaming-Client dar, davon zeigt sich der Hersteller überzeugt.

Dieser führt zudem an, dass der Rotel S14 Integrated Network Streamer auf mehr als 60 Jahren Entwicklungserfahrung basiere und damit mit einem in jeder Hinsicht überzeugendem Klang aufwarten könne.

Foto © Rotel Co. Ltd. | Rotel S14 Integrated Network Streamer

Leistungsstarker Stereo Vollverstärker

Im Kern handelt es sich beim neuen Rotel S14 Integrated Network Streamer um einen Stereo Vollverstärker in Class AB, der eine Leistung von zweimal 150 Watt an Lautsprecher-Systemen mit einer Impedanz von 4 Ohm, und immerhin noch zweimal 80 Watt an Lösungen mit 8 Ohm Impedanz bereit stellen kann.

Ermöglicht wird dies allen voran durch eine solide ausgelegte Stromversorgung, die auf einem überdimensionierten Ringkern-Transformator basiert, die wiederum die entsprechende Kraft für Hochstrom-Ausgangstransistoren liefert. Damit soll die Grundlage für einen stets präzisen, kontrollierten Klang gelegt sein.

Für analog und digital gerüstet

Auch wenn der neue Rotel S14 Integrated Network Streamer nicht allzu viele Eingänge bietet, so wird wohl kaum ein Anwender in die Verlegenheit geraten, seine Quellen nicht allesamt anschließen zu können.

So steht ein analoger Eingang in Form eines Cinchbuchsen-Pärchens bereit, und es finden sich eine optische als auch koaxiale S/PDIF-Schnittstelle für digitale Quellen an der Rückseite. Um einen PC oder Mac direkt anschließen zu können, bietet der neue Rotel S14 Integrated Network Streamer einen USB-B Port und USB-Speichermedien lassen sich direkt über eine USB-A Schnittstelle einbinden. Allerdings kann man hiermit nur Daten in den Formaten MP3, AAC und WMA wiedergeben.

Der Rotel S14 Integrated Network Streamer verfügt über einen Pre Out ausgeführt als Cinchbuchsen-Paar sowie einen separaten Ausgang für die Einbindung eines Subwoofers. Die Front ziert, auch darauf sei nicht vergessen hinzuweisen, ein Kopfhörer-Anschluss, ausgeführt als 3,5 mm Stereo Mini-Klinke.

Bluetooth für mobile Devices, WiFi für Streaming

Um mobile Devices wie allen voran Smartphones direkt als Quelle zu nutzen, steht beim neuen Rotel S14 Integrated Network Streamer Bluetooth bereit, wobei hierbei neben SBC und AAC auch aptX sowie aptX HD unterstützt wird,

Für Streaming bietet der Rotel S14 Integrated Network Streamer zwar eine Ethernet-Schnittstelle, vielfach werden Anwender aber einfach auf das integrierte WiFi Modul setzen.

Der Rotel S14 Integrated Network Streamer unterstützt allen voran Google Chromecast und Apple AirPlay 2, kann direkt auf TIDAL, Qobuz und Spotify zugreifen, unterstützt Internet Radio und wird als Roon Ready ausgewiesen.

Erstklassiger Wandler

Herzstück der Signalverarbeitung digitaler Daten ist ein Wandler des Spezialisten ESS Technology Inc., ein 32 Bit ESS Sabre DAC der neben Signalen in Linear PCM mit bis zu 24 Bit und 384 kHz auch Signale kodiert in MQA verarbeiten kann.

Foto © Rotel Co. Ltd. | Rotel S14 Integrated Network Streamer Foto © Rotel Co. Ltd. | Rotel S14 Integrated Network Streamer Foto © Rotel Co. Ltd. | Rotel S14 Integrated Network Streamer Foto © Rotel Co. Ltd. | Rotel S14 Integrated Network Streamer

Komfortable Steuerung

Für eine komfortable Bedienung direkt am Gerät bietet der Rotel S14 Integrated Network Streamer alle relevanten Tasten direkt an der Front, aber auch ein grafikfähiges Farbdisplay. Dem Verstärker wird zum eine neu konzipierte Infrarot-Fernbedienung gefertigt aus Aluminium mit auf den Weg gegeben. Zudem darf natürlich auch eine passende App nicht fehlen, die der Hersteller für Apple iOS und Google Android bereit stellt.

Abschließend sei noch erwähnt, dass der neue Rotel S14 Integrated Network Streamer 430 x 93 x 345 mm misst und 9,15 kg auf die Waage bringt. Das solide gefertigte Gehäuse wird wahlweise in Schwarz oder Silber angeboten.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Rotel S14 Integrated Network Streamer soll im Januar 2023 im Fachhandel zu finden sein. Der Hersteller gibt für diesen einen empfohlenen Verkaufspreis von € 2.699,- an.

Wir meinen…

Mit dem neuen Rotel S14 Integrated Network Streamer liefert Sound United LLC. eine überaus spannende Lösung der Marke Rotel, denn hier wird ein leistungsstarker Verstärker mit einem flexiblen Streaming-Client in eleganter Form kombiniert. Man kann hier also mit Fug und Recht von einer Lösung sprechen, die der Klassifizierung als Just add Speakers vollends gerecht wird.

PRODUKT Rotel S14 Integrated Network Streamer Preis € 2.699,-

Ähnliche Beiträge