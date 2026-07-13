In aller Kürze Die Ruark R410 Anniversary Edition kombiniert weiße Eiche, aktive Lautsprechertechnik und umfassendes Streaming. Weltweit entstehen nur 500 Exemplare.

Mit der Ruark R410 Anniversary Edition präsentiert Ruark Audio ein exklusives Sondermodell zum 40-jährigen Firmenjubiläum. Das auf weltweit 500 Exemplare limitierte All-in-One Music System verbindet ein echtholzfurniertes Gehäuse in weißer Eiche mit geschwärzten Intarsien und einem darauf abgestimmten Frontgrill. Im Inneren setzt Ruark auf ein vollständig aktives Lautsprecherkonzept, Burr-Brown D/A-Wandler und moderne digitale Signalverarbeitung. Musik lässt sich über zahlreiche Streaming-Dienste, hochauflösende Audiodateien sowie externe Quellen wiedergeben. Bedient wird das System wahlweise über das charakteristische RotoDial, die Ruark App oder den hochauflösenden Farbbildschirm.

Key Facts Ruark R410 Anniversary Edition

Limitiertes All-in-One Music System zum 40-jährigen Jubiläum von Ruark

Weltweit auf 500 Exemplare begrenzt und mit Jubiläumsplakette versehen

Echtholzfurniertes Gehäuse in weißer Eiche mit geschwärzten Intarsien

Vollaktives Bassreflex-System mit NS+ Tief-/Mitteltönern und 20 mm Hochtönern

Texas Instruments Burr-Brown D/A-Wandler und moderne digitale Signalverarbeitung

Spotify Connect, TIDAL Connect, Apple AirPlay 2 und Google Cast

Bedienung über RotoDial, Ruark App und hochauflösendes Farbdisplay

Optionaler Ruark R-CD100 CD-Player im passenden Design

UVP € 1.699,-

Verfügbar ab September 2026

40 Jahre Ruark in einer exklusiven Sonderausführung

Ruark wurde im Jahr 1986 gegründet und hat sich über vier Jahrzehnte hinweg auf kompakte Audiosysteme konzentriert, bei denen Klang, Bedienkomfort und wohnraumgerechtes Design gleichermaßen im Mittelpunkt stehen. Die Ruark R410 Anniversary Edition soll diese Entwicklung in einem besonders aufwendig gestalteten Modell zusammenfassen.

Dabei handelt es sich nicht um eine vollkommen neue Produktlinie, sondern um eine streng limitierte Jubiläumsausführung des Ruark R410. Das Sondermodell übernimmt das bekannte Konzept eines umfassend ausgestatteten All-in-One Music Systems, setzt sich durch seine Materialwahl und zahlreiche gestalterische Details jedoch deutlich vom regulären Modell ab.

Jedes der weltweit 500 gefertigten Systeme trägt eine eigene Jubiläumsplakette. Sie verweist auf das 40-jährige Bestehen von Ruark und kennzeichnet die Sonderedition zugleich als Sammlermodell.

Foto © Ruark Audio | Ruark R410 Anniversary Edition

Weiße Eiche und geschwärzte Intarsien

Das Gehäuse der Ruark R410 Anniversary Edition ist mit echtem Holz furniert und wird in weißer Eiche ausgeführt. Schmale geschwärzte Intarsien setzen einen gezielten Kontrast zur hellen Holzoberfläche und greifen die Gestaltung des ebenfalls dunkel gehaltenen Frontgrills auf.

Ruark orientiert sich beim Design an den klaren Proportionen klassischer Mid-Century-Möbel. Die horizontal gegliederte Front, die zurückhaltenden Metallfüße und das zentral platzierte Display lassen das Musiksystem eher wie ein hochwertiges Einrichtungsobjekt als wie eine konventionelle Audioanlage erscheinen.

Der Frontgrill wird laut Hersteller von Hand gefertigt. Auch die Bedienelemente und die einzelnen Gehäusedetails sollen bewusst aufeinander abgestimmt sein, sodass Technik und Möbelgestaltung nicht als getrennte Bereiche erscheinen.

Spotify Connect, TIDAL Connect, Apple AirPlay 2 und Google Cast

Die Ruark R410 Anniversary Edition ist für moderne Streaming-Angebote ebenso ausgelegt wie für lokal gespeicherte Musiksammlungen. Zu den unterstützten Plattformen und Übertragungsstandards gehören Spotify Connect, TIDAL Connect, Apple AirPlay 2 und Google Cast.

Damit lässt sich Musik direkt aus den jeweiligen Apps an das System übergeben. Gleichzeitig unterstützt die interne Plattform die Wiedergabe hochauflösender Audiodateien. Ruark setzt dafür auf einen leistungsfähigen Prozessor, der sowohl die Streaming-Funktionen als auch die Bedienoberfläche und die digitale Signalverarbeitung übernimmt.

Das Konzept richtet sich damit nicht ausschließlich an Nutzer einzelner Streaming-Dienste. Unterschiedliche Quellen und Wiedergabeformen sollen innerhalb eines Systems zusammengeführt werden, ohne dass dafür eine klassische HiFi-Anlage aus mehreren Komponenten erforderlich ist.

Hochauflösendes Farbdisplay im Hochformat

Im Zentrum der Front befindet sich ein hochauflösender Farbbildschirm. Ruark hat sich bewusst für ein Display im Hochformat entschieden, dessen Darstellung an die Benutzeroberflächen moderner Musik-Apps auf Smartphones erinnert.

Albumcover, Titelinformationen und Menüs sollen dadurch übersichtlich und in einer vertrauten Form dargestellt werden. Die Bedienung erfolgt direkt am Gerät über das auf der Oberseite angeordnete RotoDial oder über die Ruark App für Smartphones und Tablets.

Das RotoDial kombiniert einen großen zentralen Drehregler mit mehreren Funktionstasten. Lautstärke, Titelauswahl und zentrale Wiedergabefunktionen lassen sich damit bedienen, ohne jedes Mal ein Smartphone verwenden zu müssen.

Vollaktives Lautsprecher-System mit kurzen Signalwegen

Für die Wiedergabe setzt die Ruark R410 Anniversary Edition auf ein vollständig aktives Lautsprecher-System. Die Verstärkermodule sind direkt an der Rückseite der Tief-/Mitteltöner angeordnet. Dadurch entstehen besonders kurze Signalwege zwischen Verstärkerelektronik und Lautsprecherchassis.

Die neu entwickelten NS+ Tief-/Mitteltöner verfügen laut Ruark über einen größeren Membrandurchmesser als frühere Lösungen des Unternehmens und sind für einen hohen linearen Hub ausgelegt. In Verbindung mit optimierten Bassreflexgehäusen sollen sie eine kraftvolle, kontrollierte Tieftonwiedergabe ermöglichen und zugleich einen gleichmäßigen Übergang in den Mitteltonbereich sicherstellen.

Für den Hochton kommen speziell entwickelte 20 mm Hochtöner zum Einsatz. Diese wurden bereits für die kompakten Ruark MR1 Mk3 Lautsprecher entwickelt und sollen eine detailreiche, räumlich präzise Wiedergabe ermöglichen.

Texas Instruments Burr-Brown D/A-Wandler und digitale Signalverarbeitung

Die digitale Signalverarbeitung gehört zu den zentralen Bestandteilen des vollständig aktiven Konzepts. Ruark kombiniert die interne DSP-Plattform mit Texas Instruments Burr-Brown D/A-Wandlern und audiophil ausgelegten Bauteilen.

Da Verstärkung, Frequenzaufteilung und Lautsprecherchassis gemeinsam entwickelt und aufeinander abgestimmt werden können, lässt sich das System präziser kontrollieren als eine Kombination aus unabhängig voneinander konstruierten Einzelkomponenten. Ruark nennt insbesondere eine geringe Verzerrung, hohe Effizienz und eine kontrollierte Wiedergabe als Ziele dieser Konstruktion.

Alan O’Rourke, Gründer und Managing Director von Ruark, beschreibt die Anniversary Edition als Zusammenführung jener Bereiche, die für das Unternehmen entscheidend seien: Klangqualität, durchdachtes Design und Materialien, die nicht allein nach optischen, sondern auch nach akustischen Kriterien ausgewählt würden.

Passender Ruark R-CD100 CD-Player

Wer neben Streaming-Angeboten weiterhin auf CDs setzt, kann die Ruark R410 Anniversary Edition mit dem separat angebotenen Ruark R-CD100 ergänzen. Der kompakte CD-Player wurde als Zubehör für die R-Series Music Systems konzipiert und übernimmt die Stromversorgung sowie die Datenverbindung über das angeschlossene Ruark System.

Für die Jubiläumsausführung soll der Ruark R-CD100 ebenfalls in einem limitierten, geschwärzten Design angeboten werden. Dadurch fügt sich der CD-Player optisch in die Gestaltung der Ruark R410 Anniversary Edition ein.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Exklusive Jubiläumsausführung: Die weltweite Limitierung auf 500 Exemplare und die separate Jubiläumsplakette verleihen dem System einen besonderen Sammlercharakter.

Die weltweite Limitierung auf 500 Exemplare und die separate Jubiläumsplakette verleihen dem System einen besonderen Sammlercharakter. Wohnraumgerechtes Design: Weiße Eiche, geschwärzte Intarsien und der handgefertigte Frontgrill verbinden moderne Audiotechnik mit einer hochwertigen Möbelästhetik.

Weiße Eiche, geschwärzte Intarsien und der handgefertigte Frontgrill verbinden moderne Audiotechnik mit einer hochwertigen Möbelästhetik. Umfassendes Musik-Streaming: Spotify Connect, TIDAL Connect, Apple AirPlay 2 und Google Cast ermöglichen die direkte Wiedergabe aus zahlreichen Apps und Endgeräten.

Spotify Connect, TIDAL Connect, Apple AirPlay 2 und Google Cast ermöglichen die direkte Wiedergabe aus zahlreichen Apps und Endgeräten. Intuitive Bedienung: Das Ruark RotoDial, die Smartphone-App und das hochauflösende Display bieten drei komfortable Möglichkeiten zur Steuerung.

Das Ruark RotoDial, die Smartphone-App und das hochauflösende Display bieten drei komfortable Möglichkeiten zur Steuerung. Aktives Lautsprecherkonzept: Die direkte Abstimmung von Verstärkern, Signalverarbeitung und Lautsprecherchassis ermöglicht eine kontrollierte und verzerrungsarme Wiedergabe.

Die direkte Abstimmung von Verstärkern, Signalverarbeitung und Lautsprecherchassis ermöglicht eine kontrollierte und verzerrungsarme Wiedergabe. Kraftvolle Basswiedergabe: Neu entwickelte NS+ Tief-/Mitteltöner mit großem Hub und optimierte Bassreflexgehäuse sollen auch bei kompakten Abmessungen einen souveränen Tiefton liefern.

Neu entwickelte NS+ Tief-/Mitteltöner mit großem Hub und optimierte Bassreflexgehäuse sollen auch bei kompakten Abmessungen einen souveränen Tiefton liefern. Detailreiche Hochtonwiedergabe: Die speziell entwickelten 20 mm Hochtöner sind auf eine klare, räumliche und atmosphärische Darstellung ausgelegt.

Die speziell entwickelten 20 mm Hochtöner sind auf eine klare, räumliche und atmosphärische Darstellung ausgelegt. CD-Wiedergabe als Option: Mit dem passenden Ruark R-CD100 lässt sich das Streaming-System um eine optisch abgestimmte CD-Lösung erweitern.

Preis und Verfügbarkeit

Die Ruark R410 Anniversary Edition soll ab September 2026 im autorisierten Fachhandel erhältlich sein. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt € 1.699,-. Weltweit werden lediglich 500 Exemplare der Sonderedition gefertigt. Der passende Ruark R-CD100 CD-Player in der geschwärzten Jubiläumsausführung wird separat angeboten.

Wir meinen…

Mit der Ruark R410 Anniversary Edition feiert das britische Unternehmen Ruark Audio sein 40-jähriges Bestehen auf eine Weise, die gut zur bisherigen Markenphilosophie passt. Statt ein ohnehin vielseitiges System mit dekorativen Jubiläumslogos zu versehen, setzt Ruark auf eine eigenständige Materialkombination, hochwertige Holzverarbeitung und eine konsequent abgestimmte Gestaltung. Die Limitierung auf 500 Exemplare macht das Modell zwar exklusiv, entscheidender dürfte für viele Interessenten jedoch sein, dass hier ein umfassend ausgestattetes Streaming-System nicht wie ein technisches Gerät, sondern wie ein bewusst gewähltes Möbelstück auftritt.

Produkt Ruark R410 Anniversary Edition Preis € 1.699,-

Technische Daten Ruark R410 Anniversary Edition

Produkt Ruark R410 Anniversary Edition Charakterisierung Limitiertes All-in-One Music System Gehäuse Echtholzfurniertes Gehäuse in weißer Eiche Gestaltung Geschwärzte Intarsien und passender handgefertigter Frontgrill Lautsprecherprinzip Vollaktives Bassreflex-System Tief-/Mittelton Neu entwickelte Ruark NS+ Tief-/Mitteltöner mit großem Hub und vergrößertem Membrandurchmesser Hochton Speziell entwickelte 20 mm Hochtöner D/A-Wandlung Burr-Brown D/A-Wandler Signalverarbeitung Digitale Signalverarbeitung und Unterstützung hochauflösender Audiodateien Streaming Spotify Connect, TIDAL Connect, Apple AirPlay 2 und Google Cast Bedienung Ruark RotoDial und Ruark App Display Hochauflösender Farbbildschirm im Hochformat Optionale CD-Wiedergabe Ruark R-CD100 CD-Player in passender geschwärzter Ausführung Sonderausstattung Individuelle Jubiläumsplakette Limitierung 500 Exemplare weltweit

Marke Ruark Audio Hersteller Ruark Audio Vertrieb TAD Audiovertrieb GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle Ruark Audio