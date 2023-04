In aller Kürze Das erste vollelektrische SUV Coupé der Marke Cupra, der Cupra Tavascan, ist mit einem Audio-System von Sennheiser ausgestattet.

Geradezu magische Audio-Erlebnisse will Sennheiser electronic GmbH & Co. KG durch eine Kooperation mit dem Automobilhersteller Seat Cupra S.A.U. bieten, allen voran etwa im neuen Cupra Tavascan und damit dem ersten voll-elektrischen SUV Coupé der zu Seat S.A. und damit letztlich dem Volkswagen AG gehörenden Marke.

Der Tavascan soll eine neue Generation von Kunden ansprechen und mit seiner Performance einen Meilenstein in der Welt der elektrifizierten Automobilindustrie darstellen, so die Beschreibung der beiden Partner. Weil beide Marken das Ziel verfolgen, technische Lösungen anzubieten, die in ihrer Ausführung einzigartig und in ihrem Design anspruchsvoll sind, erweise sich die Partnerschaft als perfektes Match.

Cupra Tavascan – Der erste voll-elektrische SUV Coupé der Marke Cupra

Die Marke Cupra ist von Seat S.A. bekanntlich so konzipiert, dass sie eine besonders junge Zielgruppe ansprechen soll, man könnte auch sagen, es ist die sportlich-agile Produktlinie des spanischen Automobil-Herstellers.

So spricht man beim neuen Cupra Tavascan von einem voll-elektrischen SUV Coupé, das fortschrittliche Technologien aufweise, um so ein faszinierendes Fahrerlebnis zu bieten. Der in Barcelona entworfene und entwickelte Cupra Tavascan wird im chinesischen Werk Anhui des Volkswagen Konzerns, einem hochmodernen Innovationszentrum für Elektromobilität, produziert.

Man zeigt sich davon überzeugt, dass der Cupra Tavascan mit seiner Ausstattung als auch Performance neue Maßstäbe in der Welt der elektrifizierten Automobilindustrie setze, und dazu gehört auch das hier von der Sennheiser electronic GmbH & Co. KG gemeinsam mit den Ingenieuren von Seat Cupra S.A.U. entwickelte In-car Entertainment System.

Foto © Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | Sennheiser AMBEO Concerto Technology fährt im Cupra Tavascan Foto © Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | Sennheiser AMBEO Concerto Technology fährt im Cupra Tavascan Foto © Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | Sennheiser AMBEO Concerto Technology fährt im Cupra Tavascan Foto © Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | Sennheiser AMBEO Concerto Technology fährt im Cupra Tavascan Foto © Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | Sennheiser AMBEO Concerto Technology fährt im Cupra Tavascan Foto © Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | Sennheiser AMBEO Concerto Technology fährt im Cupra Tavascan Foto © Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | Sennheiser AMBEO Concerto Technology fährt im Cupra Tavascan Foto © Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | Sennheiser AMBEO Concerto Technology fährt im Cupra Tavascan Foto © Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | Sennheiser AMBEO Concerto Technology fährt im Cupra Tavascan

„Beide Marken teilen eine tiefe Leidenschaft für Musik als integralen Bestandteil ihrer Markenidentität. Mit dieser Partnerschaft wollen wir das volle Potenzial der Audio-Unterhaltung innerhalb des Autos ausschöpfen. Unser Ansatz ist disruptiv, rebellisch und unkonventionell, was sich in dem einzigartigen Klangerlebnis widerspiegelt, das wir für den Cupra Tavascan entwickelt haben. All diese Dinge sind Teil des Engagements von Cupra und Sennheiser, ein Premium-Audioerlebnis zu schaffen, das wirklich individuell ist. Gemeinsam setzen wir einen neuen Standard für die Automobilindustrie, indem wir ein umfassendes und einzigartiges Musikerlebnis liefern.“ Veronique Larcher, Direktorin von Sennheiser Mobility

Immersive Audio für das besondere Klangerlebnis on-the-road

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG versteht sich als weltweiter Marktführer und Vorreiter im Bereich Immersive Audio, wobei man dieses Thema sowohl im Pro Audio- als auch Consumer-Bereich forciert.

Für den Cupra Tavascan habe man einen außergewöhnlichen Ansatz gewählt, der über den bloßen Einbau von Lautsprechern hinausgeht. Stattdessen wird das immersive Klangerlebnis durch eine ausgeklügelte Software des Unternehmens Sennheiser electronic GmbH & Co. KG erzeugt, die speziell für das Fahrzeug akribisch optimiert wurde.

Der Cupra Tavascan ist mit einem 15 Zoll Infotainment-System und damit dem bislang je in einem Fahrzeug der Marke Cupra eingesetztem Modell ausgestattet. Eine neu gestaltete Benutzeroberfläche, ein so genanntes Human Machine Interface oder auch einfach HMI, soll eine intuitive Interaktion mit den verschiedenen Funktionen des Fahrzeugs erlauben.

Das Audio-System des Cupra Tavascan verfügt über zwölf Lautsprecher-Systeme und eine DSP-basierte Signalverarbeitung, bei der man auf Sennheiser AMBEO Concerto, der neuesten Software-Innovation des Unternehmens Sennheiser electronic GmbH & Co. KG für immersiven Sound, setzt.

Sie Software Sennheiser AMBEO Concerto filtert die grundlegenden Komponenten eines jeden Musikstücks, einschließlich verschiedener Instrumente und Rauminformationen, um sie anschließend im gesamten Fahrzeug neu zu verteilen. Dies führt nach Angaben des Herstellers zu einem einzigartigen Klangerlebnis, wobei der Anwender den Grad der Immersion und die Feinabstimmung des Klangs auf seine individuellen Vorlieben hin abstimmen kann.

Foto © Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | Sennheiser AMBEO Concerto Technology fährt im Cupra Tavascan

„Wir freuen uns sehr, Sennheiser an Board zu haben. Mit seiner Expertise bei der Entwicklung innovativer Audiolösungen prägt Sennheiser den Klang der modernen Unterhaltung. Nicht umsonst genießt Sennheiser auf der ganzen Welt einen hervorragenden Ruf. Unsere Vision für 2019 war es, das elektrifizierte Automobil neu zu erfinden. Wir wollten der Welt zeigen, dass Elektroautos Spaß machen und sexy sein können – mit einem großartigen Design und einzigartiger Sportlichkeit. Damals war es ein Traum, aber mit dem Cupra Tavascan ist dieser Traum nun Wirklichkeit geworden. Unser Tavascan sieht nicht nur toll aus, er klingt auch fantastisch – dank der außergewöhnlichen Audio-Kompetenz von Sennheiser.“ Dr. Werner Tietz, Executive Vice-President für Forschung und Entwicklung bei Seat Cupra S.A.U.

Wir meinen…

Gemeinsam wollen Seat Cupra S.A.U. und Sennheiser electronic GmbH & Co. KG im Rahmen einer neu geschlossenen Partnerschaft geradezu magische Audio-Erlebnisse in Fahrzeugen der Marke Cupra ermöglichen. Das erste Fahrzeug, in dem man dies erleben können soll, ist auch das erste voll-elektrische SUV Coupé der Marke Cupra, das nunmehr mit dem neuen Cupra Tavascan bereit steht. Das Sennheiser Entertainment System für den Cupra Tavascan setzt natürlich auf die von entwickelte Sennheiser AMBEO Concerto Technology um ein immersives Klangerlebnis zu garantieren.

THEMA Sennheiser AMBEO Concerto Technology fährt im Cupra Tavascan Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Ähnliche Beiträge