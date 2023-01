Sennheiser Conversation Clear Plus – Für optimale Sprachverständlichkeit

In aller Kürze Es ist eine Lösung, die ideale für klare, verständliche Gespräche selbst in lauter Umgebung sorgen soll, der neue Sennheiser Conversation Clear Plus.

Der neue Sennheiser Conversation Clear Plus verfüge über eine fortschrittliche Technologie zur Optimierung der Sprachverständlichkeit und sorge damit dafür, dass die Unterhaltungen mit Mitmenschen stets im Mittelpunkt stehe – egal in welcher Umgebung. Dies verspricht Sonova Consumer Hearing GmbH für das neueste Produkt der Marke Sennheiser. Es handelt sich um eine Lösung, die der Kategorie der so genannten Voice assistant Wearables zugeordnet werden kann. Im Prinzip versteckt sich hier modernste Technologie zur Optimierung der Sprachverständlichkeit in einem eleganten In-ear Kopfhörer basierend auf Bluetooth.

Stärken von Sennheiser und Sonova kombiniert

Bekanntlich übernahm das Unternehmen Sonova Holding AG die Consumer-Sparte des deutschen Unternehmens Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, wobei man im Anschluss eine Neuausrichtung des Bereichs Sennheiser Consumer ankündigte.

Das Produktangebot der Sennheiser Consumer bzw. nunmehr Sonova Consumer Hearing GmbH sollte sich künftig auf vier Produktbereiche aufteilen, und zwar Premium Headphones, Audiophile, Enhanced Hearing und Soundbars, wie das Unternehmen im März letzten Jahres mitteilte.

Nun präsentiert man erstmals eine Lösung, die in den Bereich Enhanced Hearing fällt, ein Segment, das die Stärken des Schweizer Unternehmens Sonova Holding AG sowie der Marke Sennheiser kombinieren soll, und zwar besagter Sennheiser Conversation Clear Plus.

Sennheiser Conversation Clear Plus – Kristallklare Kommunikation trifft modernes Design

Nach Ansicht von Sonova Consumer Hearing GmbH falle es vielen Menschen schwer, in lauter Umgebung wie etwa in einem belebten Restaurant, in der nähe stark befahrener Strassen oder ähnlichem Umfeld Gespräche klar und deutlich zu verstehen.

Der neue Sennheiser Conversation Clear Plus verfüge über Technologien zur Sprachverständlichkeit, die dafür sorgen, dass die Unterhaltung mit Mitmenschen stets im Mittelpunkt stehe, und zwar egal in welcher Umgebung.

Man zeigt sich überzeugt, mit den intelligenten und intuitiv zu bedienenden Funktionen dieses letztlich als True Wireless In-ear Kopfhörers einen neuen Standard im Bereich sprachunterstützter Wearables zu setzen.

Optimale Sprachverständlichkeit in allen Lebenslagen

Dank hochentwickelter Chip-Technologie von Sonova soll die Sprachverständlichkeit während Anrufen und Gesprächen maßgeblich verbessert werden. Eine entscheidende Rolle spiele dabei die automatische Umgebungserkennung, die den Geräuschpegel der jeweiligen Umgebung analysiert und die Sprachverstärkung entsprechend anpasst.

Die in den kompakten Ohrhörern integrierte automatische Umgebungserkennung sorgt für eine klare Sprachwiedergabe in lauten Umgebungen, sei es im persönlichen Gespräch oder am Telefon. Währenddessen minimiert die aktive Geräuschunterdrückung – das so genannte Active Noise Cancelling bzw. ANC – störende Hintergrundgeräusche, was die Gesprächsqualität zusätzlich verbessern soll.

Mit dem Sennheiser Conversation Clear Plus können Anwender jederzeit selbst entscheiden, wie viel sie von ihrer Umgebung mitbekommen möchten. Die aktive Geräuschunterdrückung reduziert störende Hintergrundgeräusche auf ein Minimum, während die Option Umgebungswahrnehmung gewisse Geräusche weiterhin durchlässt. Der Sennheiser Conversation Clear Plus verfügt somit über einen so genannten Ambient Aware Mode.

Einfache Einrichtung und Bedienung über separate App

Im Mittelpunkt der Einrichtung und Bedienung des neuen Sennheiser Conversation Clear Plus steht natürlich eine passende App, und zwar die Sennheiser Conversation Clear Plus App. Damit soll die Lösung den persönlichen Ansprüchen und Vorlieben optimal angepasst werden können.

So stehen etwa drei verschiedene Hörmodi bereit, und zwar ein Relax Mode, ein Communication Mode sowie ein Streaming Mode.

Verbindung über Bluetooth 4.2

Etwas erstaunt darf man wohl sein, dass man hier nach wie vor auf Bluetooth 4.2 und damit einen recht alten Standard für die kabellose Signalübertragung vertraut, sodass damit auch lediglich die Profile A2DP, HFP, AVRCP, und DID, aber allen voran allein der Codec SBC unterstützt wird.

Zum Einsatz kommt hier ein Treiber mit 12 mm Durchmesser, wobei ein Frequenzbereich zwischen 20 Hz und 20 kHz abgebildet werden kann.

Mit den integrierten 70 mAh Lithium-Ionen Akku soll der neue Sennheiser Conversation Clear Plus eine Spieldauer von bis zu neun Stunden bieten, wobei zum Lieferumfang ein Transport-Case gehört, das über einen weiteren 500 mAh Akku verfügt und damit zwei vollständige Ladungen und damit insgesamt eine Spieldauer von bis zu 27 Stunden fernab der Steckdose erlaubt. Die Transport-Box selbst wird über USB-C geladen.

„Der Sennheiser Conversation Clear Plus unterstützt den dynamischen Lebensstil unserer Nutzer*innen: er bietet ihnen die Möglichkeit, Gesprächen auch in lauter Umgebung leicht zu folgen. Eine unabhängige Studie hat gezeigt, dass 95 Prozent aller Nutzer*innen bei Nutzung des Produkts eine deutliche Verbesserung der Sprachqualität wahrnehmen.“ Daniel Holenstein, Sennheiser Senior Product Manager

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Sennheiser Conversation Clear Plus soll ab Ende Januar 2023 zur Verfügung stehen, wobei man diesen bereits direkt beim Hersteller ab sofort vorbestellen kann. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 849,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Es ist eine komplett neue Produktkategorie, die Sonova Consumer Hearing GmbH nunmehr mit dem neuen Sennheiser Conversation Clear Plus der Marke Sennheiser auf den Markt bringt. Es handelt sich um eine Lösung, die sich als True Wireless In-ear Kopfhörer präsentiert, aber allen voran dazu dient, eine kristallklare Kommunikation in jedwedem Umfeld, also auch in lauter Umgebung zu garantieren. Der Hersteller spricht hierbei von der neuen Produktgruppe Enhanced Hearing und verspricht in den kommenden Jahren weitere Produkte in dieser neuen Kategorie.

