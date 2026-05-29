In aller Kürze HeimkinoWelt lädt am 5. und 6. Juni 2026 zu exklusiven Private Listening Sessions mit dem Sennheiser HE 1 ein. Das außergewöhnliche Kopfhörersystem kann in ruhiger Atmosphäre beim Wiener Fachhändler in der Lemböckgasse 63 erlebt werden. Eine Terminvereinbarung wird empfohlen.

Es gibt Produkte, die selbst in einem außergewöhnlich gut sortierten Fachhandel nicht zum Alltag gehören. Der Sennheiser HE 1 ist ein solches Produkt: ein Kopfhörersystem, das nur wenig bis gar nichts mit herkömmlichen Kopfhörern gemein hat, das man vielmehr als akustisches Ereignis bezeichnen darf. Der Wiener Fachhändler HeimkinoWelt bietet am 5. und 6. Juni 2026 die seltene Gelegenheit, den Sennheiser HE 1 im Rahmen exklusiver Private Listening Sessions zu erleben. Dass gerade HeimkinoWelt diese Hörsessions rund um den Referenz-Kopfhörer der Marke Sennheiser ausrichtet, passt sehr gut, denn Thomas Chuchlik und Roland Scholz haben mit ihrem Unternehmen in Wien einen Fachhandel etabliert, der in Österreich und wohl auch in der gesamten DACH-Region eine besondere Stellung einnimmt. Lösungen aus den Bereichen HiFi, Home Cinema, Custom Installation und Personal Audio Devices werden hier in einer außergewöhnlichen Breite und in exklusivem Rahmen präsentiert – in spezialisierten Studios, hochwertig ausgestatteten Kinos und großzügig gestalteten Präsentationsflächen, auf einem Niveau, das man im Fachhandel nur selten findet.

Key Facts

Exklusive Private Listening Sessions mit dem Sennheiser HE 1

Am 5. und 6. Juni 2026 bei HeimkinoWelt Wien

Ruhige Hörtermine im Umfeld der HIGH END Vienna 2026

Terminvereinbarung für ein ungestörtes Hörerlebnis empfohlen

HeimkinoWelt als einer der herausragenden HiFi- und Home-Cinema-Fachhändler im DACH-Raum

Breites Angebot rund um HiFi, Home Cinema, Custom Installation und Personal Audio Devices

Ein Kopfhörersystem, für das man sich Zeit nimmt

Der Sennheiser HE 1 gehört zu den großen Ausnahmeerscheinungen im Bereich Personal Audio. Er ist kein Kopfhörer, mit dem man beiläufig Musik hört. Vielmehr ist er ein vollständiges Kopfhörersystem, das nicht weniger als ein komplettes Referenz-System darstellt, das Aufmerksamkeit verlangt, Ruhe braucht und seine Faszination gerade dann entfaltet, wenn Musik nicht als Hintergrundberieselung, sondern als konzentriertes, intensives Erlebnis verstanden wird.

Genau diesen Rahmen will HeimkinoWelt mit den Private Listening Sessions schaffen. Besucher sollen den Sennheiser HE 1 nicht in einer hektischen Messesituation erleben, sondern in einer Umgebung, die bewusst auf konzentriertes Hören ausgelegt ist. Die Hörsessions finden am 5. und 6. Juni 2026 im Haus von HeimkinoWelt in Wien statt und richten sich an Musikliebhaber, HiFi-Enthusiasten und all jene, die wissen möchten, warum dieses System seit Jahren einen Sonderstatus in der Welt hochwertiger Kopfhörer einnimmt.

Foto © Sennheiser | Exklusiven Sennheiser HE 1 bei HeimkinoWelt erleben

HeimkinoWelt – Fachhandel auf Referenzniveau

HeimkinoWelt ist seit vielen Jahren weit mehr als ein klassischer HiFi-Händler. Das Wiener Unternehmen zählt zu jenen Adressen, bei denen Beratung, Vorführung und technische Planung auf außergewöhnlich hohem Niveau zusammengeführt werden. Das Sortiment reicht von TV, hochwertigen HiFi-Komponenten über ausgewachsene Home-Cinema-Lösungen bis hin zu anspruchsvollen Custom-Installation-Projekten, bei denen Technik, Bedienkomfort, Raumwirkung und Wohnintegration als stimmiges Ganzes gedacht werden.

Besonders eindrucksvoll ist dabei die Art der Präsentation. HeimkinoWelt verfügt über mehrere HiFi-Studios und Kinos, bis hin zu einem kompromisslos aufgebauten Referenz-Kino. Damit bietet das Unternehmen eine Infrastruktur, die man nicht nur in Österreich, sondern auch im größeren DACH-Raum kaum ein zweites Mal findet. Wer hochwertige Unterhaltungselektronik nicht nur vergleichen, sondern in einem realistisch aufgebauten Umfeld erleben will, findet hier eine der spannendsten Adressen der Branche.

Personal Audio Devices von großer Bedeutung

Neben HiFi und Home Cinema widmet sich HeimkinoWelt mit großem Engagement auch dem Bereich Personal Audio Devices. Kopfhörer und Kopfhörerverstärker sind hier nicht bloße Ergänzung des Sortiments, sondern ein eigenständiger Schwerpunkt. Kunden können aus einer breiten Auswahl namhafter Hersteller wählen und die Modelle vor Ort in Ruhe testen.

Gerade deshalb passt der Sennheiser HE 1 sehr gut in dieses Umfeld. Er steht für jene kompromisslose Interpretation des persönlichen Musikhörens, bei der Kopfhörer nicht als praktische Alternative zur klassischen HiFi-Anlage verstanden werden, sondern als eigenständiger Weg zu höchster Klangqualität. Selbst für einen Fachhändler vom Format einer HeimkinoWelt bleibt ein solches System dennoch eine Besonderheit, die man Kunden nicht alle Tage direkt zum Hören anbieten kann.

Private Listening Sessions statt kurzer Demonstration

Die Veranstaltung ist bewusst nicht als offene Vorführung im breiten Rahmen konzipiert. HeimkinoWelt empfiehlt für ein ungestörtes Hörerlebnis eine Terminvereinbarung, damit Besucher den Sennheiser HE 1 in ruhiger Atmosphäre erleben können. Spontane Besuche sind je nach Andrang und Verfügbarkeit prinzipiell möglich, doch der eigentliche Gedanke dieser Hörsessions ist klar: Wer dieses System hören möchte, soll dafür Raum und Zeit bekommen. Reservierungen gehen also in jedem Fall vor…

Damit wird die Präsentation dem Charakter des Sennheiser HE 1 gerecht. Es geht nicht um einen flüchtigen Eindruck, sondern um ein bewusstes Hörerlebnis. Um Musik, die nicht durch Messehektik, Nebengeräusche oder Zeitdruck begleitet wird. Und um eine seltene Gelegenheit, eines der exklusivsten Kopfhörersysteme der Welt in Wien direkt zu erleben.

Wann und Wo – Alle Fakten

Die Private Listening Sessions mit dem Sennheiser HE 1 finden am 5. und 6. Juni 2026 bei HeimkinoWelt Wien statt. Veranstaltungsort ist HeimkinoWelt, Lemböckgasse 63, A-1230 Wien. Für ein ungestörtes Hörerlebnis empfiehlt HeimkinoWelt eine vorherige Terminvereinbarung unter +43 1 698 23 17 oder per E-Mail an webshop@heimkinowelt.at. Spontane Besuche sind, wie schon erwähnt, je nach Andrang und Verfügbarkeit möglich.

Wir meinen…

Der Sennheiser HE 1 ist eines jener Produkte, über die viel geschrieben und gesprochen wird, die man aber tatsächlich hören muss, um ihren besonderen Status einordnen zu können. Dass HeimkinoWelt in Wien rund um die HIGH END Vienna 2026 Private Listening Sessions mit diesem außergewöhnlichen Kopfhörersystem ermöglicht, ist daher weit mehr als eine nette Begleitaktion. Es ist eine Einladung, sich bewusst Zeit für Musik zu nehmen – in einem Umfeld, das für hochwertige Vorführung, ernsthafte Beratung und leidenschaftliche Auseinandersetzung mit Klang steht.

Thema Exklusiven Sennheiser HE 1 bei HeimkinoWelt erleben HeimkinoWelt „1080p“ Audiovisuelle Systeme GmbH

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