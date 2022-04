Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 – Neue Maßstäbe

In aller Kürze Die Sennheiser MOMENTUM Reihe erhält mit dem Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 ein neues Familienmitglied, bei dem neueste Technologien sowie neue Funktionen zum Einsatz kommen, die ein Klangerlebnis auf einem völlig neuen Niveau garantieren, und dies mit einem neuen stilvollen Design kombinieren sollen.

Der Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 trete einmal mehr an, um im Bereich so genannter True Wireless In-ear Kopfhörer neue Maßstäbe im Hinblick auf Klangqualität, adaptive Geräusch-Unterdrückung und Tragekomfort zu setzen, davon zeigt sich der Spezialist für Personal Audio Devices Sennheiser Consumer Audio GmbH überzeugt. Dafür sollen neueste Technologien sowie neue Funktionen zum Einsatz kommen, die ein Klangerlebnis auf einem völlig neuen Niveau garantieren. Hinzu komme ein neu konzipiertes, stilvolles Design und eine präzise Fertigung aus hochwertigen Materialien. All dies sorge, so der Hersteller, dass der Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 ein hervorragendes Beispiel für ein Personal Audio Device erster Güte sei.

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 – Der neue in einer erfolgreichen Serie

Man kann festhalten, dass mit dem neuen Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 die neueste Generation einer überaus erfolgreichen Produktreihe zur Verfügung steht, die vollmundigen Versprechen des Herstellers kommen also nicht von ungefähr. Schon die bisherigen Versionen der Sennheiser MOMENTUM Reihe erwiesen sich als herausragende Lösungen, und genau daran soll die neueste Generation anknüpfen.

„Mit unserer Sennheiser MOMENTUM Reihe definieren wir die Grenzen des Machbaren immer wieder neu. Der Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 baut auf einem starken Erbe auf: Mit Sennheiser Signature Sound und TrueResponse-Technologie sowie neuer Adaptive Noise Cancellation-Funktion und einer noch besseren Passform setzen diese Ohrhörer neue Maßstäbe in unserer Sennheiser MOMENTUM Reihe.“ Frank Foppe, Sennheiser True Wireless Product Manager

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 mit Sennheiser True Response Treiber

Einmal mehr steht im Mittelpunkt des neuen Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 ein so genannter Sennheiser True Response Driver mit einem Durchmesser von 7 mm, der nach Bekunden des Herstellers in Deutschland entwickelt wurde und mit einem besonders dynamischen, kraftvollen, detailreichen und damit letztlich natürlichen Klang aufwarten könne.

Signalübertragung mittels Bluetooth 5.2

Für die Signalübertragung setzt der neue Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 nunmehr auf Bluetooth 5.2, unterstützt hierbei die Bluetooth Codeces SBC, AAC und aptX Adaptiv, wobei letztgenannter die Latenz auf ein Minimum reduzieren soll und durch seine besonders Energie-schonende Arbeitsweise für eine lange Akku-Laufzeit hervor sticht.

Aktive, adaptive Geräusch-Unterdrückung

Da der Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 für den Alltag und hier speziell für den Einsatz unterwegs entwickelt wurde, habe man diesen einmal mehr mit einer besonders effektiven aktiven Geräusch-Unterdrückung ausgestattet, um dem Anwender einen stets störungsfreien Musik-Genuss zu garantieren.

Da es sich um eine so genannte aktive, adaptive Geräusch-Unterdrückung handelt, kann diese allerdings sehr feinfühlig den jeweiligen Anforderungen angepasst werden.

Die Ohrhörer sind dafür mit Außenmikrofonen ausgestattet, die kontinuierlich in Echtzeit die Umgebungsgeräusche analysieren und auf dieser Basis die Geräusch-Unterdrückung automatisch anpassen. Wer seine Umgebung wahrnehmen möchte, kann dies auf Knopfdruck tun, der Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 verfügt somit über einen so genannten Aware Mode. Im so genannten Transparenz-Modus werden die Außengeräusche über die Mikrofone sogar eingeblendet, und zwar ebenfalls auf Knopfdruck.

Beste Sprachqualität

Speziell für Telefonate, aber auch für Video Calls ist eine optimale Sprachqualität natürlich entscheidend, sodass der neue Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 hierfür über gleich drei Mikrofone pro Ohrhörer verfügt, die laut Hersteller eine kristallklare Gesprächsqualität garantieren. Natürlich kann man damit auch die Sprachsteuerung der Smartphones nutzen, egal ob nun Apple Siri bei Apple iOS, Google Assistent bei Google Android, oder aber auch Amazon Alexa.

Foto © Sennheiser Consumer Audio GmbH | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3

Foto © Sennheiser Consumer Audio GmbH | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3

Foto © Sennheiser Consumer Audio GmbH | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3

Individuelle Anpassung mit Sennheiser Smart Control App

Ebenfalls für Google Android als auch Apple iOS steht mit der Sennheiser Smart Control App eine überaus flexible, vielseitige Lösung zur individuellen Anpassung aller Funktionen des neuen Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 bereit.

Damit lassen sich die aktive Geräusch-Unterdrückung als auch die Klangcharakteristik über Equalizer mit verschiedenen Presets sowie die Bedienung des Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 gleichermaßen den individuellen Vorstellungen entsprechend einstellen.

Besonders hervor heben muss man in diesem Zusammenhang auch die Funktion Individualisiertes Hören, denn damit steht ein geführter Test zur Verfügung, über den sich ein maßgeschneidertes Klangprofil ganz den individuellen Vorlieben entsprechend erstellen lässt.

Foto © Sennheiser Consumer Audio GmbH | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3

Foto © Sennheiser Consumer Audio GmbH | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3

Foto © Sennheiser Consumer Audio GmbH | Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3

Neues Design, überragender Komfort

Wie bereits einleitend erwähnt, setzten die Entwickler beim neuen Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 auf ein neues Design-Konzept, das man als besonders stilvoll, aber auch ergonomisch bestens optimiert bezeichnet.

So soll dem Anwender höchstmöglicher Tragekomfort garantiert werden, selbst bei stundenlangem Einsatz.

Dazu tragen natürlich maßgeblich auch verschiedene Ohr-Passstücke aus Silikon bei, die dem Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 mit auf den Weg gegeben werden.

Der neue Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 ist nach IPX4 zertifiziert und damit resistent gegenüber Spritzwasser.

Lange Akku-Laufzeit von insgesamt 28 Stunden

Der neue Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 soll bis zu 28 Stunden fernab der Steckdose eingesetzt werden können, wobei dafür natürlich eine Transport-Box ins Spiel kommt, die ihrerseits über einen integrierten Akku verfügt und damit als Powerbank dient. Geladen wird diese wahlweise über USB-C oder Wireless mittels Qi Wireless Charging.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 soll bereits ab sofort direkt bei Sennheiser Consumer Audio GmbH auf deren Webseite bestellt werden können, ausgeliefert wird er ab dem 10 Mai 2022. Der Hersteller bietet den neuen Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 in den Ausführungen Schwarz, Weiss und Graphite an und ruft dafür einen empfohlenen Verkaufspreis von € 249,90 aus.

Wir meinen…

Mit dem neuen Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 will das Unternehmen Sennheiser Consumer Audio GmbH eine nunmehr in dritter Generation währende Erfolgsgeschichte fortführen, denn ganz klar stellt die Sennheiser MOMENTUM Reihe eine der erfolgreichsten im Bereich True Wireless In-ear Kopfhörer dar. Um das zu garantieren verlässt man sich einmal mehr auf alte Tugenden, wie etwa einen besonders ansprechenden Klang, eine akkurate aktive Geräusch-Unterdrückung, ansprechendes Design, und nicht zuletzt vielseitige Funktionen zur individuellen Anpassung des Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 an die Anforderungen und den Geschmack des Anwenders.

PRODUKT Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 Preis € 249,90

Ähnliche Beiträge

Über Sennheiser Consumer Audio GmbH