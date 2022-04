Sennheiser SPORT True Wireless – Fit für jede Herausforderung

In aller Kürze Als Lösung, die fit für jede Herausforderung sei, beschreibt Sennheiser Consumer Audio GmbH den neuen Sennheiser SPORT True Wireless.

Er soll Sportlern ein hervorragendes Audio-Erlebnis garantieren, der neue Sennheiser SPORT True Wireless, den das Unternehmen Sennheiser Consumer Audio GmbH nunmehr als weiteren so genannten True Wireless In-ear Kopfhörer präsentiert. Diese Lösung, so das Versprechen des Herstellers, sei fit für jede Herausforderung und damit bestens als Begleiter selbst fürs intensive Workout, ob im Freien oder im Studio, optimal geeignet. Um dies zu garantieren, lasse sich der neue Sennheiser SPORT True Wireless vielseitig an die eigenen Bedürfnisse anpassen und biete damit stets sicheren Halt im Ohr.

Sennheiser SPORT True Wireless für ein außergewöhnliches Klangerlebnis

Der neue Sennheiser SPORT True Wireless verfügt über einen so genannten Sennheiser TrueResponse Treiber, der in Deutschland entwickelt wurde und einen Durchmesser von 7 mm aufweist. Damit liefere dieser kraftvolle Bässe und klare Höhen, stets frei von Verzerrungen.

Für die Signalübertragung vertrauen die Entwickler beim Sennheiser SPORT True Wireless auf Bluetooth 5.2 und ermöglichen damit die Unterstützung der Bluetooth Codeces SBC, AAC und aptX. Die Signalübertragung erfolgt damit im besten Fall mit „CD-Qualität“, und zwar nicht nur mit Smartphones und Tablets, sondern ebenso mit Smartwatches, Smart TVs und Fitness-Geräten, wie der Hersteller hervor hebt, und damit ein nahtloses Klangerlebnis beim Sport in allen nur erdenklichen Szenarien erlauben will.

Individuelle Kontrolle über den Klang

Mit dem Sennheiser SPORT True Wireless sollen Anwender die volle Kontrolle darüber haben, wie sie den Klang und ihre Umwelt erleben, so das Versprechen des Herstellers. Dafür habe man die so genannte Adaptable Acoustic Function entwickelt, die eine Auswahl an offenen und geschlossenen Ohr-Adaptern umfasst, sowie passende EQ-Einstellungen für die zum Sennheiser SPORT True Wireless gehörende Sennheiser Smart Control App vorsieht.

Die offenen Ohr-Adapter in Kombination mit den Aware EQ-Einstellungen reduzieren den Körperschall und lassen einige Außengeräusche für eine bessere Situationswahrnehmung durch. In diesem Modus hören Anwender weniger störende Geräusche, wie ihren eigenen Herzschlag oder Schritte, und dafür mehr von ihrer Umgebung wie zum Beispiel Verkehrsgeräusche oder Sirenen.

Wer dagegen in lauten Fitnessstudios seine eigene Musik bevorzugt und dabei absolut fokussiert bleiben möchte, findet mit den geschlossenen Ohr-Adaptern und den Focus EQ-Einstellungen die benötigte Ruhe.

Zusätzlich zu den Focus- und Aware EQ-Einstellungen der Sennheiser Smart Control App können Sportler über die Sound Check-Funktion individuelle Voreinstellungen vornehmen.

Der Hersteller habe den Sennheiser SPORT True Wireless zudem mit intuitiv zu handhabenden Touch-Bedienelementen ausgestattet, mit deren Hilfe die Kopfhörer nach eigenen Vorlieben personalisiert werden können und direkten Zugang zu Features wie Audio-Navigation oder Sprachassistenten bieten.

Foto © Sennheiser Consumer Audio GmbH | Sennheiser SPORT True Wireless

Foto © Sennheiser Consumer Audio GmbH | Sennheiser SPORT True Wireless

Foto © Sennheiser Consumer Audio GmbH | Sennheiser SPORT True Wireless

Foto © Sennheiser Consumer Audio GmbH | Sennheiser SPORT True Wireless

Foto © Sennheiser Consumer Audio GmbH | Sennheiser SPORT True Wireless

Stets sicherer Sitz bei allen Anwendungszenarien

„Für Sportler*innen ist es wichtig, sich voll und ganz auf den Sport konzentrieren zu können und keine Angst haben zu müssen, dass ihre Ohrhörer verrutschen. Sie brauchen eine optimale Passform, die auch bei extremen Bewegungen sicheren Sitz und damit optimalen Klang bietet – für alle individuellen Ohrformen und -größen. Deshalb haben wir uns beim Sennheiser SPORT True Wireless darauf konzentriert, eine komplett anpassbare Lösung für maximalen Tragekomfort und einen sicheren Sitz zu entwickeln.“ David Holm, Sennheiser Sports Product Manager

Das ergonomische Design des Sennheiser SPORT True Wireless soll genau diesen Zweck erfüllen, wie der Hersteller festhält. Die Ohrhörer können mit einer Auswahl an Ohr-Adaptern in drei Größen sowie vier verschiedenen Ohrfinnen individuell angepasst werden, um jedem Training standzuhalten. Mit der Schutzklasse IP54 ist der Sennheiser SPORT True Wireless staub- und spritzwassergeschützt und somit gewappnet für Schweiß, einen Lauf im Regen und sogar Workouts am Strand.

Foto © Sennheiser Consumer Audio GmbH | Sennheiser SPORT True Wireless

Lange Akku-Laufzeit

Natürlich will Sennheiser Consumer Audio GmbH beim neuen Sennheiser SPORT True Wireless auch mit einer langen Akku-Laufzeit auftrumpfen können und verspricht diesbezüglich eine Spieldauer von bis zu neun Stunden. Da eine Transport-Box, die die Funktion einer so genannten Powerbank übernehmen kann, Teil des Lieferumfangs ist, stehen weitere 18 Stunden Akku-Laufzeit über diese zur Verfügung.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Sennheiser SPORT True Wireless soll nach Angaben des Herstellers ab sofort direkt beim Hersteller bestellt werden können, verfügbar ist er dann ab dem 3. Mai 2022. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 129,90 angegeben.

Wir meinen…

Beim neuen Sennheiser SPORT True Wireless sollen all allen voran die neue Adaptable Acoustic Function im Verbund mit einem Sennheiser TrueResponse Treiber für ein hervorragendes, den individuellen Anforderungen anpassbares Klangerlebnis sorgen, davon zeigt sich Sennheiser Consumer Audio GmbH überzeugt. Um perfekt für jedwede sportliche Aktivität gerüstet zu sein, ist der neue True Wireless In-ear Kopfhörer zudem besonders robust ausgeführt und nach IP54 zertifiziert.

PRODUKT Sennheiser SPORT True Wireless Preis € 129,90

Ähnliche Beiträge

Über Sennheiser Consumer Audio GmbH