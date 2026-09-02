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Shanling CD50 Desktop Pure CD Player mit Cirrus Logic CS43198 DAC, symmetrischem Kopfhörerverstärker und flexiblen Ausgängen

Mit dem Shanling CD50 präsentiert Shenzhen Shanling Digital Technology Development Co. Ltd. einen besonders kompakten CD-Player für Desktop-Systeme und platzsparende HiFi-Lösungen. Der vom Hersteller als Desktop Pure CD Player bezeichnete Shanling CD50 setzt auf ein Schubladenlaufwerk, einen Cirrus Logic CS43198 DAC und eine Kopfhörerstufe mit 3,5 mm sowie symmetrischem 4,4 mm Ausgang. Über RCA Line Out beziehungsweise Pre Out sowie koaxiale und optische Digitalausgänge lässt er sich zudem flexibel in klassische HiFi-Systeme, Aktivlautsprecher-Setups oder Kombinationen mit externen D/A-Wandlern integrieren.

Bild von Michael Holzinger Michael Holzinger Follow on X Sende uns eine E-Mail 2. September 2026Letztes Update 2. September 2026
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Foto © Shenzhen Shanling Digital Techno | Shanling CD50 Desktop Pure CD Player
Foto © Shenzhen Shanling Digital Techno | Shanling CD50 Desktop Pure CD Player
In aller Kürze
  • Der neue Shanling CD50 ist ein kompakter Desktop Pure CD Player mit CD-Schubladenlaufwerk, Cirrus Logic CS43198 DAC und integriertem Kopfhörerverstärker. Neben 3,5 mm und symmetrischem Pentaconn (4,4 mm) bietet er RCA Line Out beziehungsweise Pre Out sowie koaxiale und optische Digitalausgänge. Mit 188 × 205 × 53 mm eignet er sich besonders für kompakte HiFi- und Desktop-Systeme. Der Preis beträgt € 299,-.

Die Compact Disc spielt für viele Musikliebhaber weiterhin eine wichtige Rolle, doch klassische CD-Player sind oft für ausgewachsene HiFi-Racks konzipiert. Shenzhen Shanling Digital Technology Development Co. Ltd. geht mit dem neuen Shanling CD50 bewusst einen anderen Weg: Mit lediglich 188 × 205 × 53 mm soll der erste Vertreter der neuen kompakten Shanling 50 Line insbesondere dort Platz finden, wo ein vollwertiger CD-Player möglichst wenig Raum beanspruchen darf. Dabei beschränkt sich der Shanling CD50 keineswegs auf die reine Disc-Wiedergabe, sondern kombiniert Laufwerk, D/A-Wandler, Vorstufenfunktion und einen durchaus leistungsfähigen Kopfhörerverstärker in einem nur rund 1,6 kg schweren Gehäuse. Unterstützt werden Audio CD, CD-R und CD-RW. 

Key Facts

  • Kompakter CD-Player mit 188 × 205 × 53 mm und rund 1,6 kg Gewicht
  • Schubladenlaufwerk mit HD850 Laser
  • Wiedergabe von Audio CD, CD-R und CD-RW
  • Cirrus Logic CS43198 DAC
  • 3,5 mm Stereo Mini-Klinke mit 210 mW an 32 Ohm
  • Symmetrischer Pentaconn (4,4 mm) mit 830 mW an 32 Ohm
  • Cinch-Ausgang wahlweise als Line Out oder Pre Out
  • Koaxialer S/PDIF- und optischer TOSLINK-Digitalausgang
  • 2,2 Zoll Display, Bedientasten am Gerät und IR-Fernbedienung
  • Ausschließlich für CD-Wiedergabe ausgelegt, keine weiteren Audioeingänge

Auftakt einer neuen kompakten Produktlinie

Shanling positioniert den CD50, wie eben schon erwähnt, als erstes Modell einer neuen Shanling 50 Line. Der Ansatz ist klar: klassische HiFi-Funktionen sollen in deutlich kompakteren Gehäusen angeboten werden und sich damit sowohl für Desktop-Systeme als auch kleinere Stereo-Setups eignen.

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Mit Abmessungen von lediglich 188 × 205 × 53 mm fällt der Shanling CD50 tatsächlich deutlich kleiner aus als ein klassischer HiFi-Baustein im üblichen Komponentenformat. Das Gehäuse kombiniert Aluminium mit einer Glasfront und wird vom Hersteller in Schwarz sowie Silber gezeigt. Trotz der geringen Bauhöhe setzt Shanling nicht auf eine Top-Loading-Konstruktion, sondern auf ein konventionelles Schubladenlaufwerk.

Gerade im täglichen Einsatz ist das durchaus relevant: CDs lassen sich damit ähnlich komfortabel handhaben wie bei einem klassischen HiFi-CD-Player, ohne dass oberhalb des Geräts zusätzlicher Freiraum für einen Deckel oder eine Disc-Klemme benötigt wird.

Foto © Shenzhen Shanling Digital Techno | Shanling CD50 Desktop Pure CD Player
Foto © Shenzhen Shanling Digital Techno | Shanling CD50 Desktop Pure CD Player

Klassisches CD-Laufwerk mit klarer Aufgabenverteilung

Der Shanling CD50 ist bewusst als reiner CD-Player ausgelegt. Als Eingang nennt der Hersteller ausdrücklich „CD only“, unterstützt werden Audio CD, CD-R und CD-RW. 

Shanling setzt auf ein Schubladenlaufwerk mit HD850 Laser und verweist bei dessen Auslegung auf die langjährige Erfahrung des Unternehmens mit CD-Playern. Interessant ist dabei vor allem die klare Konzentration auf die eigentliche Aufgabe: Der Shanling CD50 soll keine Streaming-Zentrale und kein universeller Digital-Hub sein, sondern in erster Linie Compact Discs zuverlässig wiedergeben.

Damit richtet er sich nicht zuletzt an Anwender, die ihre vorhandene CD-Sammlung weiterhin nutzen wollen, dafür aber keinen großen klassischen CD-Player mehr in ihrem System unterbringen möchten.

Cirrus Logic CS43198 für die interne Signalwandlung

Für die D/A-Wandlung setzt Shanling auf einen Cirrus Logic CS43198. Der analoge RCA-Ausgang liefert laut Hersteller einen Pegel von 2,6 Vrms und erreicht einen Dynamikumfang von 124 dB. Für den Frequenzgang werden 20 Hz bis 20 kHz bei -0,4 dB angegeben, THD+N liegt laut Datenblatt bei 0,002 Prozent. 

Shanling verweist darüber hinaus auf eine bewusst auf klassische HiFi-Wiedergabe abgestimmte analoge Schaltung und den Einsatz ausgewählter Rubycon-Kondensatoren. Damit soll der CD50 nicht lediglich als digitales Laufwerk dienen, sondern ausdrücklich auch als vollständige analoge Quelle eingesetzt werden können.

Foto © Shenzhen Shanling Digital Techno | Shanling CD50 Desktop Pure CD Player
Foto © Shenzhen Shanling Digital Techno | Shanling CD50 Desktop Pure CD Player

Kopfhörerverstärker für Desktop-Systeme

Ein wesentlicher Unterschied zu vielen konventionellen CD-Playern ist der integrierte Kopfhörerverstärker. Auf der Front stehen dafür sowohl eine 3,5 mm Stereo Mini-Klinke als auch ein symmetrischer Pentaconn (4,4 mm) zur Verfügung.

Die 3,5 mm Verbindung liefert bis zu 210 mW an 32 Ohm. Für den symmetrischen 4,4 mm Ausgang nennt Shanling mit zwei SGM8262 Verstärkerbausteinen bis zu 830 mW an 32 Ohm. Der Dynamikumfang beträgt hier laut Hersteller 126 dB, ebenso der Signal-Rausch-Abstand. 

Damit lässt sich der Shanling CD50 gerade am Schreibtisch auch als besonders kompakte vollständige CD-Lösung nutzen: Disc einlegen, Kopfhörer anschließen und Musik hören, ohne dass zwingend ein separater Verstärker oder D/A-Wandler benötigt wird.

Line Out, Pre Out oder digital zum externen DAC

Ebenso interessant ist die Einbindung in ein bestehendes HiFi-System. Der analoge RCA-Ausgang lässt sich nach Angaben von Shanling sowohl als fixer Line Out als auch als variabler Pre Out betreiben.

Damit kann der Shanling CD50 einerseits ganz klassisch an einen Vollverstärker angeschlossen werden. Andererseits ist auch der direkte Betrieb an einer Endstufe oder an Aktivlautsprechern möglich, sofern deren Eingangskonzept dazu passt.

Wer hingegen ausschließlich das CD-Laufwerk nutzen und die D/A-Wandlung einer anderen Komponente überlassen möchte, findet einen koaxialen S/PDIF- sowie einen optischen TOSLINK-Ausgang. Shanling nennt RCA, koaxial S/PDIF, TOSLINK sowie die beiden Kopfhörerausgänge ausdrücklich als verfügbare Schnittstellen. 

Der CD50 kann damit je nach System als vollständiger CD-Player, CD-Player mit Vorstufenfunktion, Desktop-CD-Player mit Kopfhörerverstärker oder als reines CD-Laufwerk für einen externen D/A-Wandler eingesetzt werden.

Foto © Shenzhen Shanling Digital Techno | Shanling CD50 Desktop Pure CD Player
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Direkte Bedienung oder IR-Fernbedienung

Die Front des Shanling CD50 verfügt über ein 2,2 Zoll Display und zahlreiche physische Bedienelemente. Damit lassen sich die wesentlichen Funktionen direkt am Gerät aufrufen, was gerade beim Einsatz auf dem Schreibtisch sinnvoll ist.

Für klassische HiFi-Installationen liegt zusätzlich eine IR-Fernbedienung bei. Darüber hinaus sieht Shanling Einstellungen für Gain, Digitalfilter und unterschiedliche Darstellungen der Benutzeroberfläche vor. Als Lieferumfang zeigt der Hersteller neben der Fernbedienung auch Netzkabel und Dokumentation.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kompakte Abmessungen: Mit 188 × 205 × 53 mm eignet sich der Shanling CD50 auch für Desktop- und platzsparende HiFi-Systeme.
  • Konsequenter CD-Fokus: Das Schubladenlaufwerk unterstützt Audio CD, CD-R und CD-RW ohne unnötige zusätzliche Quellenfunktionen.
  • Integrierter D/A-Wandler: Der Cirrus Logic CS43198 erlaubt den direkten analogen Anschluss an klassische HiFi-Systeme.
  • Leistungsfähiger Kopfhörerverstärker: Über Pentaconn (4,4 mm) stehen bis zu 830 mW an 32 Ohm bereit.
  • Flexible Analogausgabe: Der RCA-Ausgang lässt sich als Line Out oder variabler Pre Out nutzen.
  • Digitale Weitergabe: Koaxialer S/PDIF- und optischer TOSLINK-Ausgang erlauben den Einsatz eines externen D/A-Wandlers.
  • Vielseitige Anwendung: Der CD50 kann als CD-Player, Kopfhörerlösung, Vorstufe oder reines CD-Laufwerk eingesetzt werden.
  • Direkte Bedienung: Physische Tasten, 2,2 Zoll Display und IR-Fernbedienung decken Desktop- wie klassische HiFi-Nutzung ab.
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Preis & Verfügbarkeit

Der neue Shanling CD50 soll zum Preis von € 299,- angeboten werden. Als Ausführungen zeigt Shenzhen Shanling Digital Technology Development Co. Ltd. Schwarz und Silber. Einen konkreten Termin für die Verfügbarkeit im DACH-Raum nennen die vorliegenden Herstellerinformationen allerdings noch nicht.

Wir meinen…

Der Shanling CD50 ist vor allem deshalb interessant, weil er die Compact Disc konsequent in ein zeitgemäß kompaktes Format überträgt. Statt den Player mit Streaming und zusätzlichen Digitaleingängen zu überfrachten, kombiniert Shenzhen Shanling Digital Techno Development Co. Ltd. ein klassisches CD-Laufwerk mit D/A-Wandler, kräftigem Kopfhörerverstärker sowie analogen und digitalen Ausgängen. Für € 299,- entsteht damit eine ungewöhnlich vielseitige Lösung für CD-Sammler, die am Schreibtisch ebenso sinnvoll eingesetzt werden kann wie in einem kompakten HiFi-System.

ProduktShanling CD50 Desktop Pure CD Player
Preis€ 299,-

Technische Daten Shanling CD50 Desktop Pure CD Player

ProduktShanling CD50 Desktop Pure CD Player
ProdukttypDesktop Pure CD Player
Unterstützte MedienAudio CD, CD-R, CD-RW
LaufwerkCD-Schubladenlaufwerk mit HD850 Laser
D/A-WandlerCirrus Logic CS43198
KopfhörerverstärkerDual SGM8262
Kopfhörerausgänge3,5 mm Stereo Mini-Klinke, Pentaconn (4,4 mm), symmetrisch
Ausgangsleistung Kopfhörer210 mW an 32 Ohm über 3,5 mm; 830 mW an 32 Ohm über 4,4 mm
Analoger AusgangRCA, Line Out / Pre Out
Digitalausgängekoaxial S/PDIF, optisch TOSLINK
Display2,2 Zoll
BedienungBedientasten am Gerät, IR-Fernbedienung
Abmessungen188 × 205 × 53 mm
Gewichtca. 1,6 kg
AusführungenSchwarz, Silber
MarkeShenzhen Shanling Digital Techno
HerstellerShanling Audio
VertriebNT Global Distribution GmbH
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Shenzhen Shanling Digital Techno Development Co. Ltd.
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Michael Holzinger

Michael Holzinger, Gründer und Chefredakteur von sempre-audio.at | Der HiFi Blog - Das HiFi Magazin und HiFi BLOG, ist seit Jahrzehnten als Journalist in den Bereichen IT, Fotografie, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik tätig. Mit den Magazinen HiFi.Luxury sowie the LUXURY HOME guide begründete er zudem zwei weitere Plattformen, die für modernen, exquisiten Lebensstil stehen.

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